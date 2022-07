Il 28 marzo 2022, la città di Sde Boker, nella regione israeliana del Negev, ha ospitato un evento storico: un incontro dei massimi diplomatici di quattro nazioni arabe con quelli di Stati Uniti e Israele. In una dichiarazione congiunta, tutti e sei hanno approvato gli obiettivi degli Accordi di Abraham, hanno riaffermato l’importanza di promuovere i legami tra Israele e il più ampio Medio Oriente, e hanno dichiarato che la conferenza rappresentava il lancio di quello che sarebbe diventato un forum regionale permanente.

Il 26 maggio, il Parlamento iracheno ha approvato una legge che criminalizza qualsiasi forma di normalizzazione con Israele. A tutti gli iracheni, all’interno o all’esterno del Paese, è vietato stabilire relazioni con Israele, visitare il Paese o promuovere la normalizzazione. La legislazione si applica a tutti i funzionari statali, compresi quelli nella regione semiautonoma del Kurdistan settentrionale, nonché alle istituzioni governative, alle società del settore privato, ai media, alle società straniere e ai loro dipendenti.

La legge prevede che qualsiasi iracheno che visiti Israele sarà condannato all’ergastolo e coloro che stabiliscono relazioni politiche, economiche o culturali con le istituzioni israeliane, anche attraverso i social network, saranno condannati a morte.

Alla conferenza stampa congiunta a Sde Boker, il Ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha affermato che il forum sta costruendo «una nuova architettura regionale basata su progresso, tecnologia, tolleranza religiosa, sicurezza e cooperazione di intelligence» intesa, ha sottolineato, a intimidire e scoraggiare «i nostri nemici comuni -in primo luogo l’Iran e i suoi delegati. Hanno sicuramente qualcosa da temere».

Alcuni commentatori identificano due blocchi distinti nel mondo arabo: un cosiddetto ‘asse di normalizzazione‘, costituito da Stati arabi sunniti moderati che sostengono relazioni formali o informali con Israele, e un ‘asse di resistenza‘ composto da Iran e organismi sostenuti dall’Iran composto da governi a guida sciita come la Siria, quasi-Stati come gli Houthi nello Yemen e gruppi non statali come Hezbollah. È possibile che il confine tra questi blocchi si allarghi, poiché i restanti Stati arabi determineranno se normalizzare o meno le relazioni con Israele.

Alcuni Stati, come il Kuwait e il Qatar, rimangono disimpegnati sulla questione, mantenendo legami sia con gli Stati Uniti che con l’Iran. L’Arabia Saudita, anch’essa attualmente in pericolo, è stata corteggiata dai suoi vicini del Golfo e da Israele per aderire agli Accordi di Abraham, e potrebbe essere sul punto di soccombere poiché ha recentemente investito 2 miliardi di dollari attraverso il suo fondo sovrano in start-up tecnologiche israeliane. Le relazioni sulle montagne russe della Turchia con l’Iran non le hanno impedito di riavviare di recente le sue relazioni con Israele.

All’interno dell’asse del rifiuto, Tunisia e Algeria hanno rapporti cordiali con l’Iran. La Tunisia ha più volte preso in considerazione l’idea di criminalizzare la normalizzazione con Israele, l’ultima nel giugno 2021. Quanto all’Algeria, l’accordo marocchino-israeliano l’ha trasformata in uno Stato ostile. L’Algeria si è costantemente opposta alle pretese del Marocco sul Sahara occidentale, che sono state riconosciute da Stati Uniti e Israele come un controvalore per il Marocco che ha aderito agli Accordi di Abraham. In ogni caso, le relazioni tra Algeria e Iran sono migliorate rapidamente negli ultimi anni e l’Algeria ora è praticamente allineata con l’Iran e la Cina contro l’Occidente.

Ottenere la legge anti-normalizzazione attraverso il Parlamento iracheno è stato un colpo di Stato politico di Muqtada al-Sadr, un importante politico iracheno sostenitore dell’Iran e religioso sciita. È a capo della Sairoon Alliance, il più grande blocco del Parlamento iracheno. Sairoon, che ha vinto 74 seggi su 329 possibili alle elezioni parlamentari tenutesi nell’ottobre 2021, ha superato di manovra l’opposizione non trascurabile proveniente dalla regione semiautonoma del Kurdistan iracheno. Molti leader politici curdi hanno legami stretti e duraturi con Israele.

Il 24 settembre 2021, una conferenza a Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, ha ospitato più di 300 delegati provenienti da tutto l’Iraq, inclusi leader tribali e religiosi, e ha effettivamente chiesto la normalizzazione dei legami tra Iraq e Israele, sulla falsariga dell’Abramo Accordi: «Chiediamo all’Iraq di entrare in relazioni con Israele e il suo popolo attraverso accordi simili ai Paesi arabi che si sono normalizzati». La mozione è stata prontamente condannata dal governo iracheno,che ha definito l’evento un ‘incontro illegale’, e la magistratura ha emesso mandati di arresto per i principali partecipanti.

L’Iran controlla, direttamente o tramite procuratori, molti degli strumenti statali e militari all’interno dell’Iraq, e ha esercitato pressioni sul Paese per reprimere la crescente influenza israeliana nella regione curda.

A marzo, l’IRGC (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche) ha affermato di aver effettuato un attacco con missili balistici contro presunti obiettivi del Mossad a Erbil, forse per i piani per esportare il gas del Kurdistan in Turchia attraverso un nuovo gasdotto che coinvolge Israele. Il governo regionale curdo stima le potenziali riserve di gas nella regione del Kurdistan a 200 trilioni di piedi cubi.

Ma non tutto va bene all’interno del corpo politico curdo. È diviso in due campi: l’Unione Patriottica del Kurdistan (PUK) e il Partito Democratico del Kurdistan (KDP), e i leader stanno cercando di superare la discordia tra di loro. Una visita al KDP del Presidente della regione del Kurdistan, Nechirvan Barzani, del PUK, il 21 maggio aveva lo scopo di avviare il processo, ma anche di affrontare l’annosa questione della formazione di un governo nazionale. Dalle elezioni parlamentari dell’ottobre 2021, l’Iraq è senza governo. Il coinvolgimento curdo è fondamentale, poiché nella nuova Costituzione irachena la presidenza è riservata a un curdo.

Il KDP e il PUK si sono alleati con parti opposte nel baratto politico. Il PUK ha deciso di aderire a un’alleanza araba sciita filo-iraniana nonostante le sue divergenze con loro sui legami con Israele, mentre il KDP è diventato parte di un’alleanza tripartita con il blocco sadrista e un gruppo arabo sunnita che è ugualmente anti-israeliano.

In breve, entrambi i partiti curdi che sostengono Israele sono pronti a collaborare con i gruppi politici che hanno approvato la legge anti-normalizzazione dell’Iraq. Inoltre, il prossimo Presidente dell’Iraq, ogni volta che viene eletto, deve essere un curdo. Questo deve indicare che la manovra riuscita di al-Sadr il 26 maggio nel Parlamento ostacolato dell’Iraq potrebbe non essere l’ultima parola sull’argomento.