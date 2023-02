La NATO vivrà per sempre, finché potrà

Quali effetti ha avuto la guerra in Ucraina sulla NATO, e quali sono le implicazioni future? Per rispondere a queste domande, vale la pena ricapitolare brevemente come siamo arrivati ​​fin qui.

Il senatore Richard Lugar ha notoriamente scherzato dopo che l’Unione Sovietica ha perso la Guerra Fredda che la NATO aveva bisogno di uscire dall’area o cessare l’attività. Dato che il cuore pulsante della NATO sono sempre stati gli Stati Uniti, le prerogative dell’establishment politico statunitense avrebbero pesato pesantemente su questa questione. Washington ha deciso di espandere lo scopo dell’alleanza, inviando forze NATO nell’ex Jugoslavia e successivamente altrove.

Oltre ad andare fuori area, l’alleanza è andata fuori di testa, espandendosi a macchia d’olio nell’ex Patto di Varsavia. L’espansione è stata una rara via di mezzo per la politica degli Stati Uniti in Europa: l’ammissione di Stati piccoli e geograficamente vulnerabili ha reso l’alleanza più debole (diluendo il suo potere militare ammettendo paesi che richiedevano più sicurezza di quanta ne fornissero) e più provocatoria nei confronti della Russia portando il potere militare degli Stati Uniti sempre più più vicino al confine russo.

Con la linea del fronte della NATO che si spostava sempre più a est durante un periodo di declino russo, i più grandi e importanti Stati membri si sentivano estremamente sicuri, riducendo all’osso le loro spese per la difesa. Le maggiori potenze industriali europee si sono affidate al pacificatore americano, spendendo allegramente le proprie risorse in infrastrutture, un generoso sistema di sicurezza sociale e una varietà di altre priorità interne.

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, per un momento è sembrato che l’Europa potesse essere stata scossa dal suo sonno. La proclamazione del Presidente francese Emmanuel Macron secondo cui l’Europa doveva “svegliarsi” ed “essere in grado di decidere e assumersi sempre più la responsabilità di una parte maggiore della nostra politica di sicurezza di vicinato” è improvvisamente sembrata preveggente. Anche il freerider per eccellenza, la Germania, dichiarò che l’invasione aveva prodotto uno Zeitenwende, o cambiamento di un’era nella sicurezza europea. Come parte di questa nuova era, la Germania dedicherà 100 miliardi di euro alla difesa nei successivi quattro anni, portando la sua spesa per la difesa al 2% del PIL.

È stato divertente finché è durato.

La reazione dell’amministrazione Biden all’invasione ha effettivamente soffocato una risposta europea più robusta. Quando è entrato in carica, Biden ha immediatamente annullato il tentativo di Donald Trump di ritirare 12.000 militari statunitensi dalla Germania. La sua ” revisione della postura globale ” ha valutato la presenza degli Stati Uniti nel mondo e ha concluso che era abbastanza vicino all’ideale.

Dopo l’invasione russa, Biden ha inviato altri 20.000 soldati statunitensi in Europa per rassicurare gli europei . Era esattamente l’opposto di quello che avrebbe dovuto fare. Il ritorno della grande guerra in Europa è stato un fulmine che ha fornito l’occasione perfetta per consegnare la sicurezza europea agli europei. Biden lo ha sperperato.

Da allora, la ‘nuova era’ in Germania si è rivelata poco più di un espediente contabile. Secondo il piano Zeitenwende, entro il 2026 la Germania spenderà meno per la difesa rispetto al 2022. Nel frattempo, nel primo anno di guerra, gli Stati Uniti hanno contribuito con oltre 110 miliardi di dollari all’Ucraina, di gran lunga la maggior parte di qualsiasi stato o istituzione.

Per ragioni comprensibili, gli Stati della NATO in prima linea hanno sempre chiesto più potenza militare degli Stati Uniti, e quanta più possibile all’interno dei propri confini. Come ammetterà Derek Chollet nel 2021, in Europa, come il Medio Oriente e l’Indo-Pacifico, “c’è un desiderio per più Stati Uniti, più del nostro tempo, più della nostra energia, più della nostra attenzione, più del nostro postura di forza”.

È ragionevole che i nostri alleati vogliano usare l’economia e l’esercito USA per i propri fini. È irragionevole quando le élite americane scelgono di assecondarle. In numerosi incontri con i funzionari dell’amministrazione Biden dopo l’inizio della guerra, mi è stato detto che gli Stati Uniti vorrebbero che l’Europa facesse di più per se stessa, ma come ha affermato un funzionario, “non siamo disposti a mettere un ‘oppure’ al fine di quella frase”.

Se la strategia riguarda la scelta, scegliere di non scegliere è scegliere di non fare strategie. Dopo la Guerra Fredda, per un po’ sembrò che gli Stati Uniti potessero permettersi più pistole e più burro, per sempre. Nell’Anno del Signore 2023, il CBO riferisce che il governo andrà in default durante l’estate a meno che il tetto del debito non venga alzato e che gli Stati Uniti aggiungeranno altri 19 trilioni di dollari al proprio debito nel prossimo decennio.

La festa sta finendo. Come ha scritto Steven Pearlstein sul Washington Post , anche mantenere il debito nazionale in crescita allo stesso ritmo dell’economia statunitense richiederebbe misure drastiche, in un modo o nell’altro. Puoi scegliere la tua avventura:

tagli a tutta la spesa discrezionale, difesa e non, di circa il 20 per cento. Oppure richiederebbe un aumento del reddito, dei salari e delle imposte societarie dell’8%. Oppure potresti arrivarci tagliando la spesa per i diritti – principalmente previdenza sociale e assistenza sanitaria – del 9 percento.

È passato più di un decennio da quando il segretario alla Difesa Robert Gates ha preso l’Europa per i risvolti e ha avvertito di un “appetito e pazienza in diminuzione nel Congresso degli Stati Uniti – e nel corpo politico americano in forma scritta – per spendere fondi sempre più preziosi per conto di nazioni che sono apparentemente riluttanti… ad essere partner seri e capaci nella propria difesa.

L’Europa non ha ascoltato l’avvertimento e Washington non ha messo un “oppure” alla fine della frase. Ma tutti i soggetti coinvolti dovrebbero probabilmente considerare: se la scelta per gli americani si riduce alla sostituzione dell’anca di zia Sally, al taglio delle tasse di papà, al contenimento della Cina o al sussidio per la difesa di Onkel Olaf, dove è più probabile che cada l’ascia?