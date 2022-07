Putin ha dimostrato ancora una volta che l’Europa ha ancora il potenziale per la guerra, nonostante le devastanti guerre mondiali. Il 24 febbraio, nonostante tutti gli sforzi diplomatici, il Cremlino ha scelto l’opzione della guerra e ordinò un’operazione militare su larga scala in tutta l’Ucraina. Con l’intensificarsi dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, l’Europa è ancora una volta teatro di uno scontro militare che potrebbe continuare a rappresentare una seria minaccia alla sua stabilità e sicurezza sulla scala della prima e della seconda guerra mondiale.

Sebbene l’operazione militare russa in Ucraina possa sembrare improvvisa e inaspettata in primo luogo, ha un background politico e di sicurezza. La determinazione dell’Ucraina ad aderire alla NATO dopo cinque round consecutivi di espansione militare a est ha alla fine spinto la Russia a reagire, temendo un inasprimento della sicurezza nel suo crescente spazio strategico.

In precedenza, alla fine del 2021, la Russia ha tracciato una linea rossa chiedendo alla NATO di sospendere il progetto di espansione dell’alleanza militare a est, escludere l’adesione dell’Ucraina all’organizzazione e interrompere il dispiegamento di armi offensive ed equipaggiamento militare nei Paesi confinanti con la Russia. L’obiettivo finale di Mosca era rivedere il dispiegamento delle forze NATO in Europa e impostarlo nelle condizioni determinate nell’accordo NATO del 1997 con la Russia. Il disprezzo dell’Occidente per le richieste non convenzionali di Mosca per il riconoscimento russo dell’indipendenza delle due autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk alla fine portò a un’invasione su vasta scala da parte dell’Armata Rossa per occupare l’Ucraina.

Naturalmente, gli Stati Uniti e l’Europa hanno sostenuto all’unanimità Zelinsky inviando aiuti militari in Ucraina, imponendo vari divieti e sanzioni contro la Russia e intensificando le attività diplomatiche contro di essa. Hanno anche iniziato a migliorare le loro capacità di sicurezza e difesa energetica. Alcuni politici e teorici, elogiando la rapida azione degli Stati Uniti e dell’Europa nel sostenere l’Ucraina, hanno visto questa tendenza come una cristallizzazione dello spirito collettivo europeo e un segno di un risveglio geopolitico europeo. Dal loro punto di vista, la crisi ucraina, indipendentemente dalle sue devastanti conseguenze umane e materiali, è il potente stimolo che alla fine ha messo l’Europa esitante e riluttante sulla strada per realizzare il sogno di lunga data di “autonomia strategica e indipendenza”.

A loro avviso, la crisi ucraina è una riaffermazione dell’idea che di fronte all’attuale mondo fluido e pericoloso, l’Europa deve agire, non passivamente ma attivamente, per costruire un mondo periferico basato sui propri valori e interessi. Secondo questi punti di vista, l’Europa avrebbe dovuto recepire bene il messaggio che d’ora in poi, in quanto potenza indipendente e leader sulla scena mondiale, dovrebbe agire con la stessa strategia ferma e coerente.

Ma la domanda fondamentale è se la crisi ucraina, come pensano ottimisticamente questi politici e analisti europei, sia davvero accompagnata da un risveglio geopolitico in Europa e da un movimento verso l’autonomia strategica, e una riduzione della dipendenza dal mondo esterno, in particolare dagli Stati Uniti guidati o, al contrario, nel processo di questo conflitto, l’Europa diventerà sempre più dipendente dagli Stati Uniti e alla fine l’idea di autonomia strategica si indebolirà o morirà? Non c’è dubbio che la struttura di sicurezza dell’Europa abbia fatto molto affidamento sugli Stati Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale. I politici americani, in concorrenza con le loro controparti europee, non vedono il confronto della Russia con l’Ucraina come un modo per raggiungere l’autonomia strategica europea, ma come un’opportunità unica per consolidare il ruolo dominante dell’America nel nuovo ordine di sicurezza europeo e per ripristinare la sua vacillante egemonia a a spese dei loro alleati tradizionali.

Il risultato della crisi ucraina è stata la crescente presenza degli Stati Uniti in Europa, il rafforzamento della posizione della NATO e l’ulteriore rafforzamento della dipendenza della sicurezza dell’Europa dagli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti che adottano una politica di escalation della crisi, l’Europa si trova ora sull’orlo di rientrare nella guerra fredda e calda, che ha cercato di evitare sulla base degli insegnamenti dell’indipendenza strategica.

La crisi ucraina ha finora dimostrato che, oltre a rafforzare il ruolo della NATO e degli Stati Uniti in Europa, l’approfondimento delle differenze e dei divari sulla necessità di perseguire una strategia di indipendenza strategica all’interno dell’UE ha ulteriormente indebolito i sostenitori dell’indipendenza strategica europea. Ad esempio, dall’adesione dei Paesi dell’Europa orientale all’Unione europea negli anni 2000, abbiamo sempre visto l’Europa orientale confrontarsi con paesi che sostengono la ricerca dell’autonomia strategica guidata da Germania e Francia all’interno dell’UE.

I Paesi dell’Europa orientale hanno storicamente considerato la Russia come una minaccia esistenziale per se stessi e per l’Europa, dal temuto Ivan a Lenin, Stalin e Putin, e sono preoccupati che il perseguimento di una politica di autonomia da parte dell’Europa finirà per ridurre la presenza della NATO e degli Stati Uniti nel continente. In Europa credono di essere l’unico deterrente contro la Russia. Finora, hanno automaticamente concentrato i loro sforzi sulla limitazione del perseguimento di tale politica, piuttosto che sul tentativo di istituire un meccanismo europeo di difesa collettiva. L’escalation della crisi ucraina e la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari hanno chiaramente rafforzato la posizione del gruppo all’interno del sindacato.

Contrariamente alle numerose e devastanti conseguenze di questa guerra per l’Europa, il conflitto in Ucraina ha portato notevoli vantaggi positivi agli Stati Uniti. Dopo decenni di declino dell’influenza militare statunitense ed errori catastrofici in Iraq, Libia, Siria e Afghanistan, Washington sta ora riparando rapidamente la sua immagine di leader mondiale libero e poliziotto mondiale.

Gli Stati Uniti sono tornati ad essere il leader indiscusso dell’Europa e della NATO in una crisi militare e di sicurezza sul Vecchio Continente. La guerra in Ucraina ha aiutato gli Stati Uniti a riparare i difetti all’interno del loro budget NATO. Questa guerra ha costretto la Germania ad aumentare le sue spese militari ea interrompere volontariamente lo sviluppo del gasdotto con la Russia, ed è naturale che d’ora in poi l’Europa aumenterà la sua dipendenza dal gas americano. Gli Stati Uniti possono persino utilizzare la leva del conflitto per ripristinare il ruolo della Turchia nella NATO o per convincere paesi neutrali come Svezia e Finlandia ad aderire all’organizzazione.

Dopo gli Stati Uniti, il prossimo grande vincitore della guerra in Ucraina è senza dubbio la NATO. Dopo che il compito chiave di questo patto militare, che negli anni ’90 era difensore dall’Unione Sovietica, è svanito, la coalizione si vede ancora una volta come uno strumento prezioso contro la tirannia e la coercizione della politica del potere internazionale. Meno di pochi mesi dopo che Macron aveva annunciato la morte cerebrale della NATO, la NATO è stata ripresa, anche per Macron.

Rappresentando la Russia come una minaccia alla pace mondiale, gli Stati Uniti sono stati in grado di rivitalizzare la NATO in modo che gli alleati europei accettassero volontariamente la leadership USA di fronte a questa nuova minaccia e migliorassero il loro esercito. Questo drammatico cambiamento è arrivato dopo decenni di rifiuto da parte dei paesi europei di destinare un’ampia quota del PIL alle spese militari; di conseguenza, la NATO sta diventando uno stimolo per aumentare la produzione e le vendite globali di armi. Questa è senza dubbio un’ottima notizia per le grandi aziende, principalmente americane, che producono e vendono armi.