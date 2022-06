I leader della NATO, riuniti ieri a Madrid per il loro primo vertice dall’inizio della guerra in Ucraina, hanno concentrato l’attenzione principalmente sulla Russia, e sul rivale strategico a lungo termine, ovvero la Cina. Nel frattempo, secondo ‘GZERO Media‘, la Spagna ospitante ha lavorato per convincere l’alleanza a prestare almeno un po’ di attenzione all’Africa e a parti del Medio Oriente, dove Russia e jihadisti stanno fomentando problemi che potrebbero avere un impatto sui Paesi mediterranei.

Spagna e Italia -e in misura minore Francia e Regno Unito- hanno da tempo avvertito che l’instabilità politica nel Sahel e altrove ha effetti a catena in tutta Europa sotto forma di jihadismo che innesca massicce ondate migratorie africane.

Gli spagnoli hanno un chiaro interesse per tutto questo. Alcuni giorni prima del vertice, 23 migranti sono morti mentre tentavano di scavalcare la barriera di confine per entrare a Melilla, una delle due enclavi spagnole in Marocco. Sebbene in passato i marocchini abbiano sfruttato la migrazione come leva sugli spagnoli, le due parti hanno trovato un accordo quando Madrid ha riconosciuto la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale, all’inizio di quest’anno. Questa volta, le guardie di frontiera marocchine non si sono ritirate e sono state sopraffatte.

La Spagna afferma che l’ondata di migranti senza precedenti ha molto a che fare con la crisi economica e alimentare indotta dalla pandemia aggravata dalla guerra in Ucraina, che ha, ad esempio, portato a un recente aumento degli arrivi di migranti nelle Isole Canarie spagnole.

Dario Cristiani, senior fellow del German Marshall Fund e dell’Istituto Affari Internazionali, afferma invece che la guerra nell’Europa orientale «non scatenerà una nuova più grande ondata; ci saranno sempre ondate migratorie dall’Africa” a causa della massiccia crescita della popolazione, della scarsità d’acqua e del cambiamento climatico, quindi i migranti vorranno ancora fuggire dal continente «non importa cosa succede in Ucraina».

Spagna e Italia si preoccupano anche della crescente attività mercenaria della Russia in Africa, specialmente in Paesi fragili come Libia e Mali.

Madrid e Roma temono che, incoraggiati dal loro successo in Siria, Vladimir Putin possa usare mercenari impiegati dall’oscuro gruppo Wagner per perpetuare l’instabilità e scatenare un’altra crisi migratoria in Europa come vendetta per le sanzioni, simile a quello che ha fatto il suo amico Alexander Lukashenko con l’UE alla fine dell’anno scorso.

La NATO dovrebbe assolutamente tenere d’occhio ciò che i russi stanno facendo in Africa, afferma Marc Pierini, ex diplomatico dell’UE e visiting scholar presso Carnegie Europe.

I soldati di ventura di Wagner, spiega, sono diventati «molto visibili» in Libia, dove ora hanno il controllo di fatto della base aerea di Jufra vicino a Sirte. Se un giorno l’esercito russo decidesse di prendere il posto dei mercenari e di schierare lì missili balistici, Pierini osserva che «la difesa dell’Europa si troverebbe in una situazione totalmente nuova».

Quindi, cosa vuole effettivamente la Spagna dalla NATO? Ufficialmente, secondo le informazioni ottenute da ‘GZERO Media‘, Madrid chiede cose come una maggiore condivisione dell’intelligence e una migliore sorveglianza delle ‘minacce ibride‘ legate alla migrazione. E, anche se probabilmente lo dicono a bassa voce, specialmente come ospiti del vertice, ciò che gli spagnoli vorrebbero davvero è che la NATO riveda il suo statuto per porre le enclavi in Marocco sotto la protezione dell’articolo 5.

Il fatto è che il suo fianco meridionale non è mai stato una priorità per la NATO, secondo Cristiani. Spagna e Italia, aggiunge l’analista parlando con ‘GZERO Media‘, potrebbero presentare meglio l’operazione all’alleanza sostenendo che la presenza dei mercenari russi in Mali, Libia o Siria è «parte dello stesso arco di crisi» della guerra di Putin in Ucraina. Ma dovrebbero farlo con attenzione, a differenza di quello che ha definito il tentativo ‘scadente’ della Spagna di incolpare la Russia per un recente battibecco con l’Algeria.

Infine, se la NATO è troppo occupata, chi dovrebbe intervenire per aiutare con la migrazione verso l’UE? Forse Bruxelles. «Proprio come l’UE paga la Turchia per fare questo con i rifugiati siriani che vogliono entrare in Europa, l’UE – e non solo la Spagna – dovrebbe pagare il Marocco per farlo», afferma Mark Katz, professore di politica e governo alla George Mason University. «In altre parole, il problema che la Spagna deve affrontare con i rifugiati dall’Africa non dovrebbe essere considerato solo una questione della NATO, ma anche dell’UE».