L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno elogiato le riforme sociali che hanno ridotto a livello nazionale il ruolo della religione nella vita pubblica, rafforzato i diritti delle donne e, nel caso degli Emirati Arabi Uniti, si sono rivolti agli stili di vita non musulmani.

Tuttavia, gli sforzi di Arabia Saudita ed Emirati per posizionare i loro Paesi come fari del mondo musulmano di una nozione autocratica di Islam moderato hanno fatto ben poco per incoraggiare la moderazione oltre i loro confini, nonostante un taglio radicale ai finanziamenti sauditi globali durati decenni per la diffusione di un’ultra-conservatrice interpretazione dell’Islam e strombazzamento da parte degli Emirati delle nozioni di tolleranza.

I limiti geografici della moderazione saudita ed emiratina sono evidenti nei progetti abitativi in Francia, nel campo profughi Rohingya a Cox Bazar in Bangladesh e in Pakistan, dove il Primo Ministro Imran Khan sembra rafforzare l’ultraconservatorismo religioso che è stato a lungo intessuto nel tessuto della società con l’assistenza saudita.

Gli ostacoli alla conquista del soft power religioso sono ulteriormente evidenti nei travagli del Centro internazionale re Abdullah bin Abdulaziz per il dialogo interreligioso e interculturale (KAICIID), finanziato dai sauditi. Dopo un decennio a Vienna, il centro è stato costretto a trasferirsi a Lisbona. Il centro spera che la mancanza di libertà di religione nel regno e l’offuscato record dei diritti umani susciti meno polemiche nella capitale portoghese.

I sostenitori del centro hanno accusato il sentimento anti-musulmano per le polemiche che lo circondano. Tuttavia, mentre l’aumento dell’islamofobia negli ultimi anni a causa di atti di violenza indiscriminati e insensati, pregiudizi contro la migrazione e agitazione xenofoba di destra è fuori dubbio, altrettanto vero è che né l’Arabia Saudita né gli Emirati Arabi Uniti possono rivendicare la totale innocenza.

Fino all’ascesa del principe ereditario Mohammed bin Salman, gli ultra-conservatori finanziati dai sauditi si nutrivano di sentimenti di emarginazione, privazione dei diritti civili e alienazione nei progetti abitativi nelle città francesi popolate principalmente da immigrati musulmani e dai loro discendenti di origine francese.

“A rischio di semplificare un po’, si potrebbe sostenere che dalla metà degli anni ’90 in poi, l’ascesa della violenza islamista in Francia, culminata con l’ondata di terrore del 2015-2016, è stata essenzialmente un’impresa salafita “, ha affermato Marc Weitzmann, l’autore di un recente saggio sul dibattito in Francia sulla violenza e la minoranza musulmana nel Paese.

Weitzmann, che incolpa i Fratelli Musulmani ei suoi sostenitori mediorientali insieme ai sauditi per il problema della Francia, sembrava riconoscere implicitamente che la sua valutazione non riteneva responsabili anche le politiche discriminatorie francesi e gli atteggiamenti sociali.

La combinazione di finanziamenti sauditi, agitazione islamista e politica francese ha creato una miscela in un ambiente di crescente sentimento anti-musulmano, anti-migranti e xenofobia populista che ha permesso agli Emirati Arabi Uniti di allineare la sua campagna ossessiva contro l’Islam politico con le aspirazioni nazionali e geopolitiche del Presidente francese Emmanuel Macron.

Con le elezioni previste per aprile in cui è probabile che i più forti sfidanti del presidente siano xenofobi di destra, Macron ha accusato la Fratellanza e i salafiti di ‘separatismo’ e ‘supremazia’ islamista, presumibilmente cercando di introdurre un codice legale islamico che sostituire la legge francese.

Il governo ha approvato nell’ultimo anno una legislazione che è ampiamente considerata come bersaglio dei musulmani e ha represso varie organizzazioni della società civile musulmana.

“Una conseguenza non intenzionale del prendere di mira innocenti musulmani francesi è l’ ulteriore emarginazione di un gruppo minoritario già ai margini della società”, ha ammonito Tanzila Jamal, studentessa di scienze politiche.

Allo stesso modo, i militanti dell’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) insieme a bande criminali stanno guadagnando terreno nel Cox’s Bazar del Bangladesh, dove vivono circa un milione di rifugiati dal Myanmar che non hanno nulla da aspettarsi.

Come i loro fratelli francesi, soluzioni pratiche per il miglioramento della vita impediranno ai rifugiati Rohingya di trovare conforto nella militanza religiosa e nell’ultra-conservatorismo e li convinceranno che la moderazione islamica ha qualcosa da offrire.

A dire il vero, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno donato milioni di dollari per aiuti umanitari ai Rohingya. Ma con una potenziale guerra civile incombente un anno dopo un colpo di stato militare in Myanmar, è improbabile che l’aiuto umanitario da solo possa fermare la ferita a Cox’s Bazar. Tuttavia, il Myanmar non è tra i principali beneficiari di aiuti in un rapporto appena pubblicato sugli aiuti umanitari e allo sviluppo sauditi .

Pubblicato dal King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRIS), il rapporto “Why the World Needs Partnership with Saudi Arabia: Saudi Arabia’s Global Humanitarian and Development Aid” intende colmare una lacuna creata da quello che vede come un fallimento dei media e delle piattaforme di aiuto internazionali per evidenziare il contributo del regno.

L’Arabia Saudita è tra i primi cinque donatori al mondo con il 60% dei fondi o 40 miliardi di dollari stanziati per lo sviluppo negli ultimi 46 anni, secondo il rapporto. A differenza del Myanmar, il Pakistan è tra i primi cinque beneficiari della generosità saudita in termini di aiuti umanitari e allo sviluppo.

Probabilmente il Paese più colpito da decenni di sostegno saudita all’ultraconservatorismo, il Pakistan, un paese con una relazione complessa con laicità e religiosità, sembra percorrere una strada che il regno e gli Emirati Arabi Uniti stanno uscendo.

Il primo ministro pakistano Khan sottolinea il ruolo dell’Islam nell’istruzione e la repressione della presunta blasfemia, una questione che spesso scatena la violenza della folla nella nazione dell’Asia meridionale, mentre l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di ridurre il ruolo della religione nell’identità nazionale e vita pubblica.

Con il dibattito in Pakistan incentrato sull’istruzione e sui costumi sociali, l’Arabia Saudita ha annunciato lo scorso maggio che avrebbe costruito una grande moschea in nome del re Salman nel campus dell’Università islamica di Islamabad.

Mentre è probabile che il messaggio della moschea differisca sostanzialmente da ciò che predicavano le istituzioni finanziate dai sauditi prima delle riforme introdotte nel regno dal principe Mohammed, ci sono poche possibilità che persuaderà il Pakistan a non percorrere una strada che il regno e gli Emirati Arabi Uniti stanno abbandonando.

Dopo aver introdotto un unico curriculum nazionale di istruzione che aumenta sostanzialmente i contenuti religiosi e creato un organismo per monitorare il curriculum e osservare i contenuti blasfemi sui social media, la scorsa settimana il signor Khan ha identificato la corruzione e i contenuti sessuali espliciti su Internet come le principali minacce che devono affrontare pakistani e gioventù musulmana.

In tal modo, ha ignorato i problemi reali che devono affrontare i giovani in diversi paesi a maggioranza musulmana: la mancanza di un’istruzione di qualità che prepari gli studenti per un mercato del lavoro del 21° secolo, l’assenza di un ambiente intellettuale e sociale che incoraggi veramente il pensiero creativo e indipendente e scarsità di prospettive professionali per molti giovani pakistani.

Ad essere onesti, con uno sviluppo incoraggiante, questa settimana la massima commissione giudiziaria pakistana ha nominato per la prima volta nella storia del Paese una donna giudice alla corte suprema, con un voto limitato di cinque contro quattro .

Khan ha a lungo fatto della corruzione un problema distintivo, ma recentemente documenti trapelati suggeriscono che i membri del suo gabinetto e le loro famiglie, nonché alcuni dei suoi finanziatori e ufficiali militari hanno parcheggiato milioni di dollari in società offshore di proprietà segreta.

Non è stato dimostrato che Khan stesso detenesse partecipazioni offshore. Tuttavia, in un incontro online della scorsa settimana con studiosi islamici , Khan, concentrandosi sui primi anni dell’Islam, sembrava sostenere che garantire l’etica e la morale della società fosse un prerequisito per la lotta alla corruzione.

Di conseguenza, Khan ha dato priorità nelle sue osservazioni alla necessità percepita di proteggere i giovani dall ‘”invasione dei social media sulla loro fede e sui valori religiosi ed etici”. Ha insistito sul fatto che i giovani musulmani devono essere risparmiati dall’essere “inondati di oscenità e materiale pornografico disponibile su Internet”.

I partecipanti al raduno online erano principalmente eminenti sostenitori di una nozione di Islam moderato da parte di un nazionalista autocratico e/o di destra e studiosi tradizionalisti. Essenzialmente hanno escluso le voci che sostengono riforme giurisprudenziali e teologiche che abbraccino i diritti umani e le libertà fondamentali.

Tra i partecipanti c’erano i religiosi sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Bayyah e Hamza Yusuf; Recep Senturk, che si ritiene sia vicino al presidente turco Recept Tayyip Erdogan; così come il famoso pensatore tradizionalista Seyyed Hossein Nasr e il suo studente malese, Osman Bakar; e Chandra Muzaffar, una controversa studiosa malese, ex politica islamista e attivista. L’organismo di monitoraggio pakistano di recente costituzione li ha invitati.

Il “discorso di Khan suonava surreale data la natura dei problemi affrontati dai paesi a maggioranza musulmana. Le osservazioni e le domande del primo ministro durante la discussione hanno rivelato una visione ristretta del mondo. In effetti, tali opinioni possono essere considerate sintomatiche di tutto ciò che ha causato l’arretratezza dei paesi musulmani”, ha affermato l’editorialista pachistano Zahid Hussain.

Denunciando il divario nello sviluppo sociale ed economico tra i paesi musulmani e il resto del mondo, Hussain ha ammonito che “l’oscurantismo non fa che accentuare la nostra arretratezza. I giovani, che ora comprendono la maggioranza della popolazione mondiale musulmana, hanno bisogno di istruzione, libertà di espressione e pensare che possa prepararli a competere con il resto del mondo”.

Né l’Arabia Saudita né gli Emirati Arabi Uniti abbracciano le libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione. Anzi. I loro precedenti sui diritti umani sono gravemente offuscati.

Tuttavia, spingere in modo dimostrabile il Pakistan ad aiutare la riforma dell’istruzione e abbracciare sociale la lotta religiosa della legge della giungla, anche se solo se in linea con una definizione autocratica di moderazione e aiutare a fornire alle comunità in difficoltà prospettive oltre la semplice sopravvivenza , costituirebbe un passo avanti.

Potenzialmente, rafforzerebbe gli sforzi nella competizione dei due Stati del Golfo per essere icone di una forma restrittiva di moderazione e leadership del mondo musulmano. Forse, un primo passo verso la moderazione a un certo punto in futuro libererebbe forze che spingerebbero ulteriormente la posta.