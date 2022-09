Il discorso del Presidente russo Vladimir Putin alla Nazione, il 21 settembre, potrebbe rivelarsi uno dei suoi errori più fatali nella disastrosa guerra in Ucraina. La mobilitazione sta facendo innervosire i russi che non condividono nessuno dei suoi obiettivi, e la minaccia nucleare è arma spuntata

Il discorso del Presidente russo Vladimir Putin alla Nazione, il 21 settembre, potrebbe rivelarsi uno dei suoi errori più fatali nella disastrosa guerra in Ucraina. Nel suo discorso preregistrato di 15 minuti, Putin ha annunciato il sostegno ai referendum in quattro regioni ucraine, ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, ha accusato l’Occidente di ‘russofobia’ aggressiva e ha minacciato di usare armi nucleari. Il leader russo ha concluso esprimendo fiducia nel sostegno dei cittadini russi. Questi auspici si sono rivelati delusioni.

Non dovrebbe sorprendere che i referendumnelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, condotti con appena un pretesto di legittimità, saranno respinti dall’Ucraina come nulli, condannati dall’Occidente e ignorati dalla Cina. Inoltre, è chiaro che le minacce dell’Occidente di distruggere la Russia non sono altro che un frutto dell’immaginazione di Putin e un falso allarme propagandistico. In questo contesto, tuttavia, èfondamentale esaminare il collegamento tra la decisione di mobilitazione parziale e l’escalation del ricatto nucleare.

Nei manuali strategici sovietici, la mobilitazione era rigidamente pianificata e strettamente gestita, il che è l’opposto di ciò che sta accadendo con lo sforzo attuale.

Gli studenti, che dovrebbero essere esentati, sono stati sottratti alle lezioni e ai manifestanti è stata notificata la bozza delle carte nelle loro celle di detenzione. Le autorità regionali, che fino a poco tempo fa avevano seguito le istruzioni politiche per dissuadere qualsiasi preoccupazione di mobilitazione, stanno ora cercando di organizzare manifestazioni pubbliche a sostegno di essa e di reclutare quanti più uomini di mezza età possibile per realizzare i numeri obiettivo del Cremlino. Il nuovo tono sferragliante della campagna di propaganda ha prodotto il panico tra molti di coloro che erano rimasti indifferenti all’esecuzione della ‘operazione militare speciale’. Di conseguenza, migliaia di auto sono bloccate in coda ai valichi di frontiera con Georgia e Kazakistan, mentre i prezzi dei biglietti aerei per la Turchia e per ogni destinazione straniera disponibile hanno superato il tetto massimo.

La mobilitazione pone a dura prova il sostegno pubblico alla guerra in Ucraina, che, nella migliore delle ipotesi, è tiepida, ed era stata sostenuta dalla percezione diffusa e accuratamente coltivata che la vita quotidiana stesse generalmente procedendo ‘come normale’. Questa illusione è ora infranta; il risultato inevitabile è stato un picco di ansia e turbamento della società russa, accompagnato da una profonda disorganizzazione in molte attività economiche.

Anche l’apparato militare-burocratico è stato spinto oltre i suoi limiti; la vecchia infrastruttura sovietica per la mobilitazione è stata smantellata nel corso delle riforme volte a costruire un esercito professionale compatto. Di conseguenza, la capacità di processare centinaia di migliaia di nuovi coscritti, oltre alla chiamata annuale che sarà presto annunciata, è inesistente. Le brigate i cui gruppi tattici di battaglione (BTG) hanno subito pesanti perdite in Ucraina, non sono in grado di fornire un’adeguata formazione alle nuove reclute. Peggio ancora, la mancanza di uniformi, razioni e armi rende quasi impossibile equipaggiare adeguatamente questi soldati.

La sconvolgente sconfitta dell’esercito russo nella regione di Kharkiv ha reso necessaria la mobilitazione. Il Ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha cercato di spiegare la disfatta come un ‘raggruppamento’, ma non è riuscito a convincere nemmeno i blogger ‘patriottici’ guerrafondai, che hanno denunciato la carenza di truppe per la prossima offensiva. In effetti, le forze disordinate composte da BTG impoveriti, eterogenei battaglioni di ‘volontari’ delle quasi-repubbliche di Donetsk e Luhansk e mercenari Wagner sono, al momento, a malapena in grado di mantenere le loro posizioni difensive. Forse, allora, l’annuncio della mobilitazione dovrebbe ristabilire il loro spirito combattivo.

I rinforzi, tuttavia, non possono arrivare nei prossimi due mesi e le forze ucraine continuano a sondare i punti deboli nella lunga linea del fronte, mentre colpiscono la logistica di approvvigionamento russa con sistemi d’arma a lungo raggio. Un’altra svolta attraverso il fiume Oskil nella regione di Luhansk o un percorso del raggruppamento Kherson sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, potrebbe significare il fiasco del nuovo piano di guerra di Putin per consolidare il controllo sui territori occupati dell’Ucraina e incorporarli nella Russia.

L’alto comando russo ritiene che le operazioni offensive dell’esercito ucraino siano minuziosamente pianificate ed efficacemente controllate dai consiglieri statunitensi e dal quartier generale della NATO, dove gli avvertimenti sull’imminente uso di armi nucleariper proteggere l’integrità territoriale recentemente ampliata di Mosca saranno presi molto sul serio. E però, questo ricatto non si basa solo su presupposti sbagliati, ma fraintende anche la capacità della Russia di utilizzare i suoi strumenti nucleari.

Nell’ultimo decennio, massicci investimenti sono stati diretti alla modernizzazione dell’arsenale strategico russo, in particolare i sottomarini di classe Borei, e mentre alcuni sistemi d’arma, come il missile balistico intercontinentale Sarmat, esistono solo nell’immaginazione di Putin, quelli che sono mantenuti nello stato di alta prontezza sono del tutto inadatti a lanciare attacchi su posizioni ucraine.

Le testate nucleari non strategiche, negli ultimi 30 anni, sono rimaste sotto chiave in una dozzina di siti di stoccaggio centralizzato e renderle operative richiede molto più lavoro che premere il proverbiale pulsante nucleare ‘rosso‘. Sono necessarie molte mani nervose non addestrate per maneggiare anche una singola munizione nucleare, quindi il rischio di errore umano è estremamente alto. Inoltre, alcuni ufficiali della lunga catena di comando potrebbero rifiutare la responsabilità di iniziare una guerra nucleare.

La società russa è turbata dall’inizio improvviso della mobilitazione e la sua riluttante obbedienza potrebbe presto trasformarsi in rabbia per il maltrattamento dei nuovi reclutati e la corsa al loro dispiegamento in trincea senza un’adeguata formazione. In questa luce, ogni successo tattico dell’offensiva flessibile degli ucraini potrebbe produrre una forte risonanza politica ed esporre gli errori di calcolo e l’incompetenza di Putin nella gestione della guerra.

Il processo decisionale del presidente russo è modellato da un amalgama di paura di perdere il potere, sfiducia nei vertici e un ardente desiderio di distruggere l’Ucraina. Eppure, nessuno di questi sentimenti è condiviso dalla maggior parte dei russi, che sono anche preoccupati per il rischio nucleare. Abbandonando smentite e ritardi nel decretare la mobilitazione, Putin ha cercato di posticipare il momento in cui l’incombente sconfitta gli lascerebbe l’opzione indesiderabile dell’escalation nucleare. Invece, lui stesso ha avvicinato questo fatidico momento.