Potrebbero esserci più scenari in cui le persone non riescono a inserire correttamente la password del sistema Android. Abbiamo la soluzione perfetta sotto forma di Wondershare dr. fone. Questa è l’app perfetta per ricevere aiuto sui dispositivi Android e supporta anche i dispositivi iOS.

Puoi bypassare qualsiasi tipo di schermata di blocco Android in pochi minuti semplicemente utilizzando questa applicazione lanciata da Wondershare. Puoi rimuovere facilmente la sequenza o la password del pin che hai dimenticato.

Rimozione della password del pin

Potresti avere questa password sulla schermata di blocco del tuo Android e se l’hai dimenticata puoi semplicemente fare clic su alcune operazioni per bypassarla.

Rimozione della password del modello

La password del modello può essere di diversi modelli e potrebbe essere facilmente dimenticata. Ti consigliamo di avere il Wondershare dr. Fone app per ottenere una rimozione rapida e semplice della password. Questo sistema funziona anche su dispositivi iOS.

Come sbloccare un Samsung senza conoscere la password? Quali sono le sue caratteristiche?

Come sbloccare un Samsung senza sapere la password

● Tuttavia, ci sono vari vantaggi nell’usare una singola applicazione, ma siamo qui per presentarti alcuni dei suoi vantaggi che sono davvero molto efficienti e ti permettono anche di ottenerli in pochi secondi.

● Puoi bypassare qualsiasi blocco Android sul tuo schermo in pochi minuti semplicemente usando questa applicazione. La password può essere dimenticata con qualsiasi mezzo e pertanto è necessario ricordarla con forza. Ma ora la necessità è ridotta e puoi utilizzare questa applicazione.

● Bypassa Samsung FRP o la protezione del ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questa funzione ti aiuta ad accedere alla schermata iniziale del tuo dispositivo Samsung senza alcuna difficoltà. indipendentemente dal motivo per cui hai perso il tuo ID o hai anche dimenticato il tuo account Google, potresti semplicemente risolvere questo problema senza troppi sforzi.

Sblocca i dispositivi Samsung o LG senza alcuna perdita di dati

Ti starai chiedendo che i tuoi dati potrebbero andare persi se li sblocchi con questa funzione di Wondershare dr. fone. Ma non è il fatto su di loro perché puoi aggirarlo semplicemente cambiando la password della schermata di blocco e senza cancellare alcun dato. Questa è la capacità più distintiva che ha permesso al dott. Fone per superare tutti i suoi concorrenti e arrivare in cima.

È supportata un’ampia varietà di Android e marchi

Non è una semplice app che funziona solo con 10 o 20 dispositivi, ma questa applicazione funziona su più di 2000 telefoni e tablet Android che possono aiutare l’utente a decifrare la password. Questi coinvolgono anche 15 marchi stessi che sono supportati da questa applicazione.

Rimuovi tutte le schermate di blocco Android in pochi secondi

La rimozione della schermata di blocco di Android può essere eseguita in pochi secondi senza nemmeno conoscere la password effettiva semplicemente utilizzando questa applicazione. Ti consente di sbloccare il tuo dispositivo senza alcuna perdita di dati e ti aiuta a riottenere il pieno accesso al tuo dispositivo.

Piani tariffari offerti da Wondershare dr. fone

Se lo preferisci per Windows, puoi averlo a soli € 39,99 per una licenza di 1 anno e € 69,99 per una licenza a vita. Se hai intenzione di averlo per un dispositivo Mac, puoi averlo a € 39,99 per una licenza di 1 anno e € 49,99 per una licenza a vita.

La conclusione

Puoi inoltrare la password del tuo dispositivo per vari motivi. Ciò può essere dovuto al fatto che potresti semplicemente dimenticare il blocco sequenza o la password di blocco schermo del tuo telefono. La condizione potrebbe essere che tu debba avere un telefono di seconda mano o che qualche bambino cattivo potrebbe aver impostato password diverse dalla tua. Ma abbiamo la soluzione perfetta sotto forma di Wondershare dr. Fone che ti aiuta a rimuovere i blocchi dello schermo da un dispositivo Android. Ci vogliono solo pochi secondi o è un minuto per farlo.