La memoria della Shoah e l’inevitabile estinzione dei suoi sopravvissuti

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Ogni anno che il pianeta Terra completa il suo anno tropico o solare rinnova negli esseri umani il ricordo del 27 del mese di gennaio in cui è stato per convenzione non formale istituito il ‘giorno della memoria’. Che è il monito universalmente riconosciuto al ricordo della ‘Shoah’, termine ebraico per dire catastrofe, distruzione o annientamento. Ovvero il genocidio degli ebrei ad opera del nazismo di Hitler e dal fascismo italiano con -per Meloni bugiarda scordarella- le leggi sulla razza firmate dal suo ‘mentore’ Almirante.

Un ricordo che si rinnova con sempre maggiore difficoltà perché i sopravvissuti ai campi di sterminio muoiono ormai vecchi. E così aumentano i segnali di negazione quando non di strumentale osteggiamento. Tanto che numerosi complottisti antisemiti e neo nazisti vorrebbero persino dimostrare che l’Olocausto non è mai esistito e che è stata tutta una messa in scena a riprova del vittimismo storico di cui sarebbero affetti i ‘topi’, così come venivano appellati gli ebrei.

La Shoah è uno degli eventi umani più conosciuti e studiati nel mondo. Rappresenta quella faglia dell’umanità che si interroga su come sia stato possibile che si sia potuto concepire un disegno nelle menti di molti fanatici pervasi da una tendenza totalitaria della biopolitica di cui il nazismo con la sua ideologia tanatopolitica assume la forma di un potere che distrugge la vita sequestrandola per cancellarla in un campo di concentramento. Eliminandone i corpi e con essi le loro esistenze. Dunque, un genocidio che secondo quanto affermato dal giurista ebreo polacco Raphael Lemking significa “l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.

Come si vede possono rientrare in questa definizione diversi contesti situazioni o sterminii perpetrati nella storia. Ma almeno quattro vanno ricordati e solo nel Ventesimo secolo. C’è quello degli Herero/Nama nell’attuale Namibia; degli Armeni in Turchia e totalmente negati dal dittatore Erdogan, quello che oggi negozia con Putin; l’auto genocidio cambogiano e quello devastante con centinaia di migliaia di morti nell’indifferenza mondiale dei Tutsi in Rwanda. La necessità di parlarne, e non solo in occasione del 27 – benché per motivi personali e familiari i miei pensieri, azioni e comportamenti tengono a mente tutto ciò l’intero anno, monitorando e controllando politiche parole, gesti ed azioni dei governi, politiche e degli umani tutti ogni giorno – sta nel dover fare i conti con tre elementi che ne oscurano in questi anni il ricordo da parte di movimenti e partiti politici di destra. I quali si rifanno ad un copione consolidato finalizzato a depotenziare la comprensione dell’Olocausto utilizzando meccanismi della cosiddetta Shoah, distorsion a cui da anni danno il loro estremistico contributo nei social l’odierno brodo di coltura elettronico della demenza globale.

Sto parlando di miliardi di persone che per fanatismo o ignoranza diventano facili falangi di pericolosissime forme di aggregazione e proselitismo cui si affidano anche le componenti politiche istituzionalizzate che beneficiano di questi enormi bacini di voti per avere risultati eclatanti o vincere le elezioni. Come Meloni in Italia. Vincono anche per questi bacini di voti, tra i più coinvolgibili, essendo gli altri ostinatamente contro quelle formazioni che definiscono addirittura imborghesite. Lì nei social anonimi si ritrovano in tanti odiatori ignoranti e pericolosi, pericolosi perché ignoranti quanto consapevoli nei loro discorsi di odio che alimentano innumerevoli formazioni terroristiche in America e nel mondo. Quelle distorsioni sono fondate su inquinamenti, deviazioni minimizzazioni che si fondano su un voluto palese approccio di banalizzazione pericolosissima della Shoah quanto più passano gli anni.

La seconda pericolosa deriva è una sua politicizzazione da parte di movimenti e partiti di destra che utilizzano parole ‘patriottiche’ per smemorare le coscienze facendo finta di parlare d’altro e lavarsi la coscienza da quelle politiche realizzate nella seconda guerra mondiale. Questo viene ottenuto giocando su una generica conoscenza che il largo pubblico ha riguardo a precise vicende storiche ormai lontane così da poter distorcere a piacimento fatti e storia per innestarvi una propria strumentale narrazione. La Meloni ha spudoratamente fatto ciò assolvendo nella sua usuale narrazione truce il Movimento sociale italiano e sparando bugie e menzogne su una sua inesistente ‘democraticità’ interna all’evoluzione del sistema politico italiano. Non c’è stato nessun grande campione giornalistico democratico di quelli che vanno per la maggiore e sparano cazzate televisive che l’abbiano seriamente redarguita. Riscrittura a proprio uso e consumo che già aveva avuto modo di fare falsificando gli avvenimenti storici quando alla Camera in occasione della richiesta della fiducia per il suo governo aveva cancellato la Resistenza antifascista che aveva battuto i camerati suoi predecessori. Oltre a cancellare i suoi antesignani stragisti di Stato nella stagione della strategia della tensione con bombe e morti. A Piazza Fontana a Brescia alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980.

Dunque è pericolosa? Sì, tecnicamente moltissimo perché banalizza, occhieggia, ridacchia, sminuisce questioni di cui non sa nulla e se ne sa li distorce a suo piacimento. Omettendoli o banalizzandoli. Ed infatti oggi parliamo di un silente quanto agguerrito bavaglio che queste destre di governo vogliono mettere all’informazione ed alla stampa. E molti se ne accorgono? No perché non li riguarda… Infine vi è il fenomeno del negazionismo che in quanto tale appare meno pericoloso perché essendo scopertamente agitato può con maggiore vigilanza essere contrastato. Queste diverse valutazioni sono il brodo di coltura e l’humus culturale in cui galleggiano e governano molti dei sodali di destra. Nel mondo, Italia compresa. E qui per esser chiari subito ci sono i Fdi cosiddetti fratelli in Italia la cui fratellanza fatta di esclusione e differenziazione etnica appare alquanto ambigua per le parole, le idee, i comportamenti, le decisioni assunte appena nominato il governo più a destra d’Europa ed in Italia. Poi ci stanno le rivendicazioni subito naturalmente derubricate a barzellette e banalità, si pensi solo al Benito che occupa lo scranno più alto del Senato con il suo modo fascistissimo di non pentirsi di nulla e di parlare del 25 aprile che di fatto non riconosce sminuendolo con arzigogoli burocratesi inneggianti ad una pretesa presunta ed infìda ‘pacificazione’ tra opposte fazioni. Oppure basta pensare al fascio leghista ignorante d’italiano della Camera inneggiante non tanto tempo fa ad Alba Dorata formazione ellenica terroristica e perciò sciolta.

Sono queste parole di uso comune ad instillare quel silente odio, inutile stare lì a fare i sottili, come già hanno fatto nella storia i cosiddetti democratici che non videro traccheggiarono pensarono ed intanto si compì l’ascesa di nazismo e fascismo. Il resto sono inutili stucchevoli auto assolutorie blaterazioni e chiacchiere. E dunque ancor più oggi l’attenzione e la vigilanza vanno alimentate in virtù di un fatto incontrovertibile. Ovvero che il tempo fugge, e con il tempo ci allontaniamo dalla verità dei fatti ma soprattutto muoiono i testimoni sopravvissuti di quel genocidio. Come la senatrice Liliana Segre che di anni ne ha oltre 90. Benché i testimoni purtroppo ‘privilegiati’, quelli che adolescenti o poco più hanno vissuto l’orrore della vita nei campi di sterminio, non siano gli unici a poter riprodurre e narrare quegli avvenimenti ed eventi rubricati nella storia dell’umanità come ‘senza precedenti’. E qui in presa non diretta, ma con il beneficio dell’errore o di qualche non voluto travisamento i testimoni consistono di atti e documenti fuoriusciti dalle mani degli stessi carnefici provenienti dagli archivi dei campi di sterminio.

Poi ci sono le foto d’archivio ed i video in cui sono stati registrati quale documentazione che possa superare il tempo finito dei testimoni. Come ha fatto il regista Steven Spielberg che con la Fondazione Shoah ha compiuto un lavoro immane di raccolta e registrazione delle voci dei vivi ‘sopravvissuti’ ovvero qualunque ebreo nato e vissuto in Europa prima del 1945. Accumulando oltre 50 mila interviste e quelle degli italiani sono 433 depositate presso l’Archivio centrale dello Stato a Roma consultabili on line. Ma dinanzi all’inevitabilità della fine di coloro i quali quelle vicende le hanno patite sarà molto complicato provare a ricostruire dalla viva voce di coloro che purtroppo c’erano. E dunque diverrà significativo ed importante ricostruire ed attrezzare sedi, luoghi, occasioni in cui i percorsi memoriali fungano da deterrente contro riviviscenze di rinascita di odio, antisemitismo, violenza e razzismo. Resta il fatto che è indubbio come l’ascolto fisico di persone ormai anziane che quei tempi terribili li hanno vissuti e patiti sortisca anche l’effetto di una scintilla di emozionalità che mette nel conto anche l’inesattezza di qualche dettaglio vissuto in momenti in cui la vita non aveva il senso di sacralità che dovrebbe sempre preservata. Una sacralità latu senso laica non di appartenenza a qualche fede, quella è un’appartenenza la cui importanza e rispetto potremmo dire di secondo livello interroga le singole coscienze nel personale incontro che ciascuno decide o meno di fare nel trascendente.

Resta il fatto fondamentale di non dimenticare sapendo che la scomparsa di persone nella loro vita fisica porterà ad ulteriori pressioni negazioniste adducendo l’evidente falsificazione di documenti storie, racconti e narrazioni. L’inumano è tra noi e non si può abbassare la guardia. Appare necessario dinanzi a sfide gigantesche come questa ribattere colpo su colpo. Soprattutto quando il male si tinge di banalità nelle sue manifestazioni di odio. In memoria dei sommersi e dei salvati. Tra cui mia madre che dietro la sua leggerezza mi ha partecipato i lati oscuri dell’essere umano. Permettetemi un personale ricordo di mia madre nel suo compleanno il 26 gennaio di moltissimi anni fa. C’era una volta e ci sarà sempre, come ha raccontato così bene Wim Wenders nel suo stupendo film “Il cielo sopra Berlino”.