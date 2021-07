Gli Stati Uniti e il Messico stanno litigando per le loro scarse riserve idriche condivise dopo anni di caldo senza precedenti e precipitazioni insufficienti.

La siccità prolungata sul Rio Grande medio-basso dalla metà degli anni ’90 significa meno flussi d’acqua messicani negli Stati Uniti. Anche il bacino del fiume Colorado, che rifornisce sette stati statunitensi e due stati messicani, è a livelli record.

Come spiegano Robert Gabriel Varady (University of Arizona), Andrea K. Gerlak (University of Arizona), e Stephen Paul Mumme (Colorado State University), un trattato del 1944 tra Stati Uniti e Messico disciplina le relazioni idriche tra i due vicini. L’International Boundary and Water Commission, istituita per gestire i bacini di 450.000 miglia quadrate del Colorado e del Rio Grande, lo ha fatto abilmente, secondo la nostra ricerca.

Quella gestione abile ha mantenuto le relazioni idriche tra Stati Uniti e Messico per lo più prive di conflitti. Ma ha mascherato alcuni noti stress sottostanti: un boom demografico su entrambi i lati del confine tra Stati Uniti e Messico, i cambiamenti climatici e l’invecchiamento delle acquedotto.

La regione di confine per lo più semiarida tra Stati Uniti e Messico riceve meno di 18 pollici di pioggia annuale, con vaste aree che raggiungono i 12 pollici. È meno della metà delle precipitazioni medie annue negli Stati Uniti, che sono principalmente temperate.

Gli anni ’40, tuttavia, furono un periodo di insolita abbondanza d’acqua sui fiumi del trattato. Quando gli ingegneri americani e messicani redassero il trattato sull’acqua del 1944, non prevedevano la prolungata siccità di oggi.

Né hanno previsto la rapida crescita della regione. Dal 1940 la popolazione delle 10 più grandi coppie di città che si trovano a cavallo del confine tra Stati Uniti e Messico è aumentata di quasi venti volte, da 560.000 persone a circa 10 milioni di oggi.

Questa crescita è alimentata da un’industria manifatturiera in forte espansione e dipendente dall’acqua in Messico che esporta prodotti nei mercati statunitensi. L’agricoltura irrigua, l’allevamento e l’estrazione mineraria competono con le città in crescita e l’industria in espansione per la scarsità d’acqua.

Oggi semplicemente non ce n’è abbastanza per soddisfare la domanda nelle aree di confine governate dal trattato del 1944.

Per tre volte dal 1992 il Messico non ha rispettato il suo impegno quinquennale di inviare 1,75 milioni di acri di acqua attraverso il confine verso gli Stati Uniti. Ogni acro-foot può rifornire una famiglia statunitense di quattro persone per un anno.

Nell’autunno del 2020, la crisi è scoppiata nella valle del Rio Grande dopo anni di crescenti tensioni e siccità prolungata che mettono in pericolo i raccolti e il bestiame sia negli Stati Uniti che in Messico.

Nel settembre 2020, il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato che “il Messico deve al Texas un anno di acqua del Rio Grande”. Il mese successivo, i lavoratori in Messico hanno rilasciato acqua da una parte arginata del Río Conchos messicano destinata a fluire attraverso il confine per ripagare parzialmente il debito idrico di 345.600 acri del Messico nei confronti degli Stati Uniti.

Contadini e manifestanti frustrati nello stato messicano di Chihuahua si sono scontrati con i soldati messicani inviati a proteggere i lavoratori. La moglie di un contadino di 35 anni e madre di tre figli è stata uccisa.

Il Messico ha anche accettato di trasferire l’acqua immagazzinata presso la diga di Amistad negli Stati Uniti, adempiendo al proprio obbligo solo tre giorni prima della scadenza del 25 ottobre 2020. Quella decisione ha soddisfatto il suo debito idrico con gli Stati Uniti in base al trattato del 1944, ma ha messo a repentaglio la fornitura di oltre un milione di messicani che vivevano a valle della diga di Amistad negli stati messicani di Coahuila e Tamaulipas.

Gli Stati Uniti e il Messico si sono impegnati a rivedere le regole sull’acqua del Rio Grande del trattato nel 2023.

Il dilemma della siccità sul fiume Colorado è altrettanto terribile. Il livello dell’acqua al Lago Mead, un importante serbatoio per le comunità nel basso bacino del fiume Colorado, è sceso di quasi il 70% in 20 anni, minacciando l’approvvigionamento idrico di Arizona, California e Nevada.

Nel 2017, gli Stati Uniti e il Messico hanno firmato una “soluzione di condivisione della carenza” temporanea. Quell’accordo, forgiato sotto l’autorità del trattato del 1944, permise al Messico di immagazzinare parte dell’acqua del suo trattato nei serbatoi degli Stati Uniti a monte.

Anche la carenza d’acqua lungo il confine tra Stati Uniti e Messico minaccia l’ambiente naturale. Man mano che l’acqua viene incanalata verso fattorie e città, i fiumi vengono privati ​​del flusso necessario per sostenere gli habitat, le popolazioni ittiche e la salute generale dei fiumi.

Il trattato sull’acqua del 1944 taceva sulla conservazione. Per tutti i suoi punti di forza, assegna semplicemente l’acqua dei fiumi Rio Grande e Colorado. Non contempla il lato ambientale dell’uso dell’acqua.

Ma il trattato è ragionevolmente elastico, quindi i suoi membri possono aggiornarlo quando cambiano le condizioni. Negli ultimi anni, le organizzazioni per la conservazione e gli scienziati hanno promosso i benefici ambientali e umani del restauro. I nuovi accordi sul fiume Colorado riconoscono ora il ripristino ecologico come parte della gestione dell’acqua basata sui trattati.

Sono in corso progetti ambientali nel basso fiume Colorado per aiutare a ripristinare il delta del fiume, enfatizzando la vegetazione autoctona come salici e pioppi. Questi alberi forniscono l’habitat per uccelli a rischio come il cuculo dal becco giallo e il batacchio Yuma, e per numerose specie che migrano lungo questo tratto desolato della Pacific Flyway.

Attualmente, non sono previsti miglioramenti ambientali di questo tipo per il Rio Grande.

Ma altre lezioni apprese sul Colorado vengono ora applicate al Rio Grande. Recentemente, il Messico e gli Stati Uniti hanno creato un organismo consultivo binazionale permanente per il Rio Grande simile a quello istituito nel 2010 per sovrintendere alla salute e all’ecologia del Colorado.

Un altro recente accordo consente a ciascun paese di monitorare l’uso dell’altro dell’acqua del Rio Grande utilizzando una diagnostica comune come Riverware, uno strumento di modellazione dinamica per il monitoraggio dello stoccaggio e dei flussi d’acqua. Il Messico ha anche accettato di provare a utilizzare l’acqua in modo più efficiente, consentendone a una maggiore quantità di fluire negli Stati Uniti.

Squadre congiunte di esperti appena create studieranno la conformità ai trattati e raccomanderanno ulteriori cambiamenti necessari per gestire le acque minacciate dal clima lungo il confine tra Stati Uniti e Messico in modo sostenibile e cooperativo.

Modifiche incrementali del trattato come queste potrebbero ridurre sensibilmente le tensioni dell’anno passato e rivitalizzare un trattato storico tra Stati Uniti e Messico che sta cedendo sotto l’enorme tensione del cambiamento climatico.