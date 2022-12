La Malesia rimane intrappolata sotto l’orbita della Cina

La Malesia è classificata come la decima più influenzata dalla Cina dal China Index, un database rilanciato l’8 dicembre da DoubleThink Labs. Questo studio che misura l’influenza globale in espansione di Pechino ha menzionato i legami e la dipendenza della Malesia da Pechino, in termini di politica estera e interna, tecnologia ed economia che la rendono particolarmente suscettibile all’influenza cinese.

Oltre al recente rapporto della Freedom House che riassumeva la stessa diagnosi sullo stato delle cose della Malesia con la Cina, dà un rinnovato senso di vulnerabilità, ma si prevede che avrà un impatto minimo o nullo sulla prontezza dei politici malesi a cambiare rotta. L’apatia, l’ignoranza e la paura di una reazione eccessiva a queste scoperte che potrebbero incorrere nell’ira di Pechino hanno creato un clima continuo di auto-trappola, fedeltà e sfortuna, a spese della Malesia e a vantaggio di Pechino.

Nella compilazione del China Index, il team di ricerca si è concentrato su nove categorie per tracciare l’influenza in tutto il mondo che includono istruzione superiore, politica interna, legami economici, politica estera, forze dell’ordine, media, cooperazione militare, legami culturali e tecnologia.

Un aspetto sorprendente che viene sottolineato in questo rapporto è che non esiste un modello chiaro per come la Cina influenza un paese e, sulla base dei dati raccolti, lo strumento economico non è quello determinante. Un Paese può essere economicamente indipendente ma essere legato in altri modi altrettanto efficaci e pervasivi. Per la Malesia, l’economia radicata e la dipendenza commerciale rimangono l’ostacolo più profondo per i futuri modelli di rischio globale e per l’indipendenza e la flessibilità delle politiche.

Il commercio e gli investimenti sono stati uno dei primi impulsi per l’influenza globale di Pechino, ma l’influenza cinese nella politica estera, nei media locali e sempre più nella difesa e nella sicurezza è stata la ricerca predominante con effetti a catena osservati ovunque, specialmente in Malesia.

L’influenza e la presa di Pechino sulla Malesia sono state ampie e profonde, sebbene non siano state necessariamente evidenziate al grande pubblico. La consapevolezza dell’influenza cinese e delle misure adottate per aumentarne la portata e l’impatto sul pubblico, sul governo, sulle organizzazioni e sui settori critici, inclusi i media e le istituzioni pubbliche, è stata bassa, ma la resistenza generale contro i maggiori sforzi è aumentata gradualmente.

Come delineato nel rapporto di Freedom House, gli sforzi di influenza mediatica di Pechino in Malesia si basano su un’intensa propaganda e promozione di narrazioni privilegiate, in particolare nel tentativo di conquistare la comunità non cinese e musulmana nel paese, sapendo che è in ritardo in questi gruppi in termini di percezione e buy-in.

Il sondaggio ISEAS pubblicato quest’anno ha mostrato la divisione di percezione prevista sulla Cina basata su linee etniche. Ci si aspetta che la comunità cinese locale sia ricettiva e positiva riguardo alla propria opinione sull’impatto della Cina, con oltre il 67% che ha una visione fortemente favorevole nei confronti della Cina, con solo il 3% che ha il pensiero opposto.

Gli sforzi per screditare le prove di detenzioni di massa nello Xinjiang e altre atrocità da parte del governo cinese contro gli uiguri sono comuni, presentandosi come rispettosi delle libertà religiose. Le narrazioni volte a mascherare le politiche del partito-stato nello Xinjiang includono la rappresentazione della regione come una delle principali destinazioni turistiche, evidenziando somiglianze nel modo in cui la cultura islamica viene celebrata in Cina e Malesia e proiettando come il governo cinese stia autorizzando i siti religiosi o i ristoranti halal.

Sono stati creati gruppi diretti ed esclusivi con i giornalisti nel tentativo di comunicare direttamente le opinioni e le intenzioni di Pechino, oltre a tenere sessioni a porte chiuse con i media su questioni tra cui lo Xinjiang, con canalizzazione diretta di pressioni e dispiaceri con gli editori e i giornalisti su articoli che sono ritenuto ostile alla Cina.

Contenuti distorti, inclusa la totale disinformazione dai media statali cinesi e da altri organi di stampa pro-PCC, hanno raggiunto i media in lingua cinese in Malesia. Un ottimo esempio include le ampie critiche dei media statali cinesi al movimento pro-democrazia 2019-2020 di Hong Kong, in cui alcune di esse si basano su false affermazioni e sono replicate dai principali media in lingua cinese della Malesia.

La presenza dello stato cinese in televisione e sui social media è stata ampia, con l’autocensura dilagante nella confraternita dei media per il timore di rappresaglie cinesi, soprattutto nella minaccia di ritirare la pubblicità e la pressione esercitata sulla gestione dei media. Solo una manciata e rara istituzione mediatica che non fa affidamento sulle entrate cinesi ha l’indipendenza e l’audacia nel riferire sulla verità e nel fornire valutazioni e opinioni equilibrate e veritiere su qualsiasi cosa riguardi la Cina, in un clima di travolgente assecondamento della Cina e pro Cina narrazioni nei media locali e nel discorso pubblico della Malesia.

Le strategie vanno molto lontano, dalla collaborazione con le emittenti locali al supporto alla pubblicazione di contenuti in lingua malese e libri che ritraggono la cultura e la storia cinese dal punto di vista cinese, comprese le traduzioni malesi di contenuti cinesi.

Sono stati regolarmente organizzati viaggi di giornalisti sovvenzionati nello Xinjiang con la speranza di proiettare una nuova narrativa e prospettiva sulla questione, con un notevole impatto sullo schema e sulla direzione del reportage con la speranza di catturare il consenso del pubblico, in particolare della comunità musulmana .

Il sostegno politico e la presa sono stati radicati, con entrambe le parti della divisione in Malesia che sono state legate all’inevitabilità di vedere la Cina come troppo critica nella sicurezza economica e per la sicurezza del regime locale, come si è visto in entrambe le parti che cercano di conquistare il favore cinese e nel seguire la linea di Pechino nel presentare narrazioni e giustificazioni amiche della Cina nella loro politica e nel loro approccio.

Le campagne di disinformazione hanno guadagnato intensità, con la Malesia che è stata l’epicentro di un paio di importanti campagne di disinformazione in lingua cinese e pro Pechino che prendono il loro materiale ripetitivo direttamente dalle fattorie di contenuti in lingua cinese. Un rapporto del Consiglio Atlantico del 2020 ha rilevato che alcune di queste fattorie avevano sede in Malesia e si rivolgevano al pubblico malese, dove in una fattoria soprannominata “Qiqu”, ospitava contenuti che seguivano da vicino i punti di discussione del governo cinese ed erano distribuiti su account Facebook in lingua cinese e pagine che si concentrano sulla politica malese.

Restano pervasive la censura e l’intimidazione, dove pressioni e rappresaglie inducono un clima di paura e di enorme autocensura con le mani legate. I pezzi critici e la copertura sulla Cina e sulla questione dello Xinjiang e di Taiwan, tra molti altri, sono stati accolti con dispiacere e pressioni per frenare. Alcuni professionisti dei media hanno sottolineato che i media cinesi locali erano “più liberi” prima che Media Chinese International (MCIL) iniziasse ad acquistare questi punti vendita nel 2008.

Tutto ciò si aggiunge ai rischi e alle minacce della sfera digitale e alle vulnerabilità della guerra informatica, con la preoccupante ignoranza e apatia dei responsabili politici malesi sulla valutazione delle minacce alla futura resilienza del paese e alla sicurezza nazionale poste dalle società affiliate e dalle istituzioni tecnologiche cinesi. Mentre l’Occidente, inclusi Canada, Regno Unito e Stati Uniti, è stato duro e rapido nel loro approccio a questi rischi, inclusi i potenziali e continui divieti e restrizioni su Huawei, TikTok e simili, Kuala Lumpur deve ancora ottenere l’urgenza o la capacità di fare lo stesso sulla base di rischi imminenti ea lungo termine per la sicurezza nazionale.

Huawei controlla il 13,8 percento del mercato della telefonia mobile della Malesia ed è stato a lungo anche il fornitore dominante di modem Internet della Malesia, mentre Xiaomi rappresenta un altro 11 percento del mercato. In totale, i fornitori cinesi forniscono collettivamente circa la metà di tutti i telefoni cellulari in Malesia, fornendo ampie impostazioni di vulnerabilità sulla sicurezza digitale.

Nonostante sia stata per anni sotto l’inevitabile orbita e influenza di Pechino, non tutto è ancora perduto. I cambiamenti sul campo sono stati incoraggianti, anche se lenti, graduali e più indipendenti e devono essere date aperture per suscitare dialoghi e discussioni libere e aperte su questioni di interesse nazionale e sopravvivenza.

I sentimenti sono stati in gran parte coerenti con le linee etniche, ma la percezione generale si è lentamente inclinata contro l’accettazione unilaterale di tutte le tattiche e le misure adottate da Pechino per mantenere la sua presa sul paese. Un sondaggio del Centro studi dell’ASEAN e dell’Istituto ISEAS-Yusof Ishak ha rilevato che il 58% degli intervistati malesi aveva poca o nessuna fiducia nel fatto che “la Cina ‘farà la cosa giusta’ per contribuire alla pace, alla sicurezza, alla prosperità e alla governance globali” nel 2021 Quasi l’80% è preoccupato per l’influenza strategica della Cina, il 63% è preoccupato per l’influenza economica del paese e il 63% è fortemente preoccupato per la sua crescente impronta nel Mar Cinese Meridionale.

Alla domanda su quale delle cinque affermazioni riflettesse meglio la loro “visione del riemergere della Cina come grande potenza rispetto al sud-est asiatico” nel 2021, il 45% degli intervistati malesi ha risposto che la Cina è una potenza revisionista che lavora per trasformare il sud-est asiatico in parte del suo sfera di influenza, in aumento rispetto al 41% nel 2020. Alla domanda nel 2021 su cosa dovrebbe fare l’ASEAN se costretta a scegliere tra Pechino e Washington, il 53% degli intervistati malesi ha scelto Washington, rispetto al 47% che ha scelto la Cina.

Tutto ciò proietta un segnale incoraggiante di resilienza e determinazione nel resistere alla potenza delle tattiche e dell’influenza cinesi, anche se questo rischia un’ulteriore erosione e cambiamenti se i politici malesi continueranno a ignorare la realtà e la verità e a lasciare che le rafforzate misure di inasprimento di Pechino non siano ostacolate.

La Malesia è stata in gran parte alla mercé di richieste esterne che richiedono la sua accettazione di qualche forma di adesione e contropartita in cambio di assicurazioni e soddisfacendo bisogni interni urgenti.

Affermare che la natura del cambiamento del panorama e dell’architettura geopolitica e di sicurezza richiede una certa flessibilità e un’inevitabile assecondazione di determinati poteri, è come ammettere la nuova forma di inevitabile infiltrazione del nostro asse indipendente nella formulazione delle politiche.

Nasconde il vero potenziale e gli strumenti della futura coltivazione della Malesia, ne intrappola i chip e le carte e congela le sue opzioni per garantire in modo indipendente i suoi interessi a lungo termine. Il richiamo allettante del capitale facile e dei requisiti relativamente facili per l’afflusso di capitali e risorse, che sono contemporaneamente necessari per tappare il profondo buco delle perdite sistemiche di fondi alla corruzione e agli abusi, costituisce l’inizio di una tempesta perfetta nel commercio dei suoi futuri interessi strategici per bisogni attuali urgenti, politici o di altro tipo.

I crescenti sentimenti a livello locale, specialmente tra la popolazione cinese malese, di equiparare le critiche alla Cina come parte degli sforzi di contenimento dell’Occidente e ritenute prive di senso e ipocrite hanno ulteriormente creato un circolo vizioso di ignoranza e rischi coinvolti.

Questo desiderio di affiliarsi all’influenza e al potere di Pechino ha portato ad aperture pericolose e rischiose e alla cieca accettazione di tutte le narrazioni sfornate da Pechino, a scapito dei suoi principi e valori.

Gli effetti domino osservati in vari paesi destinatari di questo nuovo inghiottimento e penetrazione dell’influenza, dalle acquisizioni portuali all’influenza politica e mediatica, dovrebbero giustificare sufficienti campanelli d’allarme. I politici sono pienamente consapevoli del loro dilemma e della loro trappola, ma ci vuole più della volontà politica per reinventare una nuova direzione nell’orientamento della Malesia.

Le sue attuali esigenze e richieste contestuali richiedono che mantenga il suo status quo, garantendo che i suoi obiettivi a breve termine siano raggiunti, a potenziale scapito dei suoi interessi a lungo termine. Continua così a lungo o senza un’adeguata supervisione, presto cadrà più in profondità nell’abisso, escludendo strategie efficaci e meticolose contromisure proprie.