L’Iran ha recentemente segnato non uno ma due successi calcistici.

I fan hanno festeggiato dopo che la squadra nazionale del paese si è qualificata per la terza volta consecutiva ai Mondiali dopo aver battuto l’Iraq per 1:0 la scorsa settimana.

Non erano solo gli uomini a festeggiare. Erano uomini e donne che si mescolavano liberamente in una piazza di Teheran.

Questo è successo dopo che uomini e donne, anche se segregati, hanno incitato la loro squadra all’Azadi o Freedom Stadium di Teheran.

Sebbene sia stato vietato di assistere alle partite di calcio nazionali maschili, la presenza di donne per una qualificazione internazionale è stata la prova che alcuni tipi di pressione sull’Iran funzionano, almeno quando la pressione è allineata con le richieste interne popolari.

Sembra tutto una buona notizia. Ma ci sono anche cattive notizie, che potrebbero essere più consequenziali e contenere una nota cautelativa per gli sport iraniani e gli sport a livello globale, in particolare nelle terre governate da autocrati e autoritari.

Per l’Iran, la cattiva notizia è stata la decisione del mese scorso della Confederazione asiatica di calcio (AFC) di espellere dalla Champions League asiatica 2022, il principale torneo per club del continente, tre dei migliori club iraniani, Persepolis FC, Esteghlal FC e Gol Gohar Sirjan FC. Persepolis ed Esteghlal si sono a lungo classificati tra le squadre più popolari dell’Asia.

L’AFC ha penalizzato i club, due dei quali sono di proprietà del ministero iraniano della gioventù e dello sport, per non aver rispettato gli standard gestionali e infrastrutturali del gruppo e le sue regole di proprietà.

Questo è vero non solo per Persepolis, Esteghlal e Gol Gohar Sirjan. Pochi, se non nessuno, club iraniani, molti dei quali sono di proprietà statale con rappresentanti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) che occupano posti nel consiglio, soddisfano i criteri dell’AFC.

Per soddisfare gli standard dell’AFC, i club iraniani dovrebbero sviluppare accademie giovanili, promuovere il calcio femminile e istituire dipartimenti di marketing per aiutarli a diventare commercialmente sostenibili.

Inevitabilmente, ciò richiederebbe la privatizzazione, un rischio politico che finora è stato un passo troppo avanti per i leader iraniani.

Troppo spesso, il calcio in Iran, come altrove in Medio Oriente, una parte del mondo pazza per il calcio, è stato un catalizzatore per lo sfogo di rabbia e frustrazione represse.

Stadi come lo stadio Azadi (Libertà) di Teheran e lo stadio Yadegar-e-Imam o Sahand di Tabriz a volte si sono trasformati dall’offrire il proverbiale oppio di Karl Marx alla gente in luoghi di protesta.

Di conseguenza, il calcio, una delle poche cose che evocano emozioni così radicate come fa la religione, è uno sport che i leader autoritari sentono di dover controllare.

Mantenere in modo credibile quel controllo è dove sta il problema. Le dure sanzioni statunitensi rendono difficile per il governo investire in club il cui peso del debito li rende difficili da privatizzare anche se il regime fosse disposto a correre il rischio politico di rinunciare al controllo.

Il membro conservatore iraniano del parlamento Ahmad Rastineh lo ha affermato di recente quando ha insistito sul fatto che sarebbe “impossibile” concedere l’indipendenza alla Federcalcio della Repubblica islamica dell’Iran, l’organo di governo del calcio del paese.

Rastineh stava rispondendo alle richieste dell’AFC secondo cui l’Iran inizia a privatizzare i club, revocare il divieto alle donne di assistere alle partite di calcio nazionali e porre fine all’interferenza del governo nello sport.

Le richieste dell’AFC indicano quanto sia grave la situazione in Iran. L’AFC, come la FIFA, l’organismo mondiale di calcio, è stata a lungo un pilastro de facto di sostegno all’autocrazia mediorientale accettando l’interferenza politica in tutta la regione.

Le richieste dell’AFC sembrano aver incoraggiato i critici del controllo del governo a uscire dal gioco.

“L’intero problema oggi è la presenza della politica nel calcio”, ha detto Dariush Mostafavi, Presidente della federazione calcistica iraniana negli anni ’90. Mostafavi stava parlando alla televisione di stato.

Le frustrazioni di Mostafavi sembrano essere condivise da molti nel calcio e più implicitamente dall’attuale leadership della federazione.

“Se la struttura del calcio migliorasse, l’Iran sarebbe sicuramente tra i primi 10 al mondo”, ha detto Afshin Ghotbi, un allenatore iraniano-americano che ha lavorato con Persepolis e con la nazionale iraniana. “L’attuale generazione di giocatori è ancora la migliore, ma non hanno l’atmosfera in Iran per svilupparsi il più possibile”.

Con una mossa straordinaria, il Segretario generale della federazione iraniana, Hassan Kamranifar, è uscito oscillando a sostegno di Mehdi Mahdavikia, un ex capitano della nazionale, che ha suscitato scalpore per aver indossato una maglia con le bandiere di tutti i paesi membri della FIFA, incluso Israele, durante un’amichevole in Qatar. Gli atleti iraniani sono stati in passato sanzionati per essersi rifiutati di competere contro gli israeliani in eventi internazionali in violazione delle regole di governance sportiva accettate a livello globale.

Mahdavikia “è uno dei grandi del calcio iraniano” e “un simbolo di orgoglio per la Repubblica islamica dell’Iran”, ha affermato Kamranifar in una dichiarazione sul sito web della federazione.

L’espulsione dei club iraniani e la politica del calcio iraniano è la punta di diamante di quello che è un problema globale più che locale: il rapporto incestuoso e inscindibile tra sport e politica e l’insistenza dei dirigenti sportivi internazionali nel mantenere la finzione che c’è una separazione tra i due.

Il rifiuto di riconoscere il rapporto e di stabilire un regime di controllo che lo governi adeguatamente serve agli scopi dei governi autocratici e dei dirigenti delle associazioni sportive internazionali.

Le critiche espresse dalla federazione calcistica iraniana e da Mostafavi si adattano a una tendenza emergente tra alcuni atleti e alcuni dirigenti di club a difendere vari diritti, inclusi quelli delle persone LGBT e del lavoro in Qatar, sede della Coppa del Mondo di quest’anno.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha indossato un casco con i colori della LGBTI Pride Progress Flag durante i recenti Gran Premi in Qatar e Arabia Saudita come sfida al rifiuto dei due stati del Golfo di riconoscere i diritti delle minoranze sessuali.

Allo stesso modo, la Danish Football Union (DBU), l’organo di governo del calcio danese, ha annunciato che i suoi sponsor commerciali avevano accettato di cedere spazio sui kit di allenamento per consentire messaggi critici sul trattamento dei lavoratori migranti da parte del Qatar.

Il sindacato ha affermato che ridurrà anche al minimo il numero di viaggi in Qatar della squadra danese che si è già qualificata per la Coppa del Mondo 2022 per evitare attività commerciali che promuovono gli eventi dei padroni di casa della Coppa del Mondo.

Sotto la pressione di gruppi per i diritti umani e sindacati, il Qatar ha notevolmente migliorato il suo regime di lavoro da quando la FIFA ha assegnato nel 2010 i diritti di ospitare la Coppa del Mondo 2022. Tuttavia, molti sostengono che il Qatar debba garantire che le riforme adottate siano attuate correttamente.

A differenza della questione dei diritti LGBT che ha acceso un acceso dibattito nel Golfo, le richieste dell’AFC sembrano risuonare con gli iraniani.

Il giornalista sportivo iraniano: Behnam Jafarzadeh ha detto: “La maggior parte delle persone è d’accordo con la decisione dell’AFC e dice che vorrebbe averlo fatto prima”.