Per decenni gli Stati baltici e la Polonia sono stati i più accesi sostenitori della minaccia rappresentata dall’aggressiva politica estera della Russia alla pace e alla stabilità dell’Europa orientale e oltre. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina c’è la sensazione che mettere alla prova la determinazione della NATO negli Stati baltici e in Polonia potrebbe essere la prossima mossa. Pertanto, sono convinti che sia urgente una maggiore presenza della NATO e abilitatori in grado di scoraggiare e, se necessario, difendere l’area.

La storia ha insegnato a Lituania, Lettonia ed Estonia le lezioni di vivere in un’area difficile con la Russia. Dopo aver ottenuto l’indipendenza negli anni ’90, hanno concentrato le loro politiche estere e di sicurezza su due obiettivi principali: l’adesione sia all’UE che alla NATO. In primo luogo, questi due obiettivi hanno determinato la loro volontà geopolitica di diventare una parte ufficiale delle alleanze occidentali vitali, mostrando la volontà di seguire lo stile di vita occidentale ei suoi valori. In secondo luogo, hanno avuto implicazioni pratiche poiché hanno contribuito a costruire un quadro per lo sviluppo economico e hanno offerto garanzie di sicurezza ufficiali dall’Occidente. Per diventare membri della NATO, gli Stati baltici non solo hanno riformato e rafforzato le loro forze armate (con il supporto materiale ed esperto dei Paesi nordici), ma hanno anche contribuito alle missioni NATO in molti dei punti caldi del periodo, come la Bosnia ed Erzegovina e l’Iraq.

La minaccia fisica maggiore o minore ma costante che la Russia ha posto agli Stati baltici li ha portati a concentrarsi principalmente sulle minacce convenzionali poiché sono sia reali che esistenziali. Tuttavia, i cambiamenti nella guerra moderna osservati in Ucraina a partire dal 2014 richiedono anche di concentrarsi sulle minacce ibride, poiché possono essere utilizzate in tempo di pace o come preparazione prima dell’aggressione.

Dato il vantaggio militare regionale della Russia, la retorica aggressiva contro gli Stati baltici e il possibile dispiegamento permanente di truppe russe in Bielorussia, è essenziale che la NATO migliori le sue capacità difensive nella regione, verso la difesa avanzata. Questo è il motivo cruciale per cui gli Stati baltici si stanno concentrando su soluzioni militari più pratiche (che saranno descritte in questo articolo) durante il prossimo Concetto strategico della NATO e il vertice della NATO a Madrid.

Autentiche capacità di difesa negli Stati baltici

Al vertice della NATO del 2016 a Varsavia, in risposta alla crescente instabilità e insicurezza lungo la periferia della NATO, i capi di stato e di governo alleati hanno convenuto di rafforzare la presenza avanzata dell’Alleanza a est e sud-est. Questa presenza avanzata in avanti (eFP) è stata istituita per la prima volta nel 2017, creando quattro gruppi tattici multinazionali delle dimensioni di un battaglione in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia su base a rotazione.

A seguito dell’aperta aggressione della Russia contro l’Ucraina, gli Alleati hanno inviato navi, aerei e truppe nel territorio della NATO nell’Europa orientale e sudorientale, rafforzandone la posizione di deterrenza e difesa. Tuttavia, la maggior parte di queste implementazioni extra non sono una decisione a lungo termine; alcuni di essi (come i rinforzi statunitensi) hanno una base bilaterale. Il deterioramento della situazione richiede una soluzione a lungo termine per la sicurezza degli Stati baltici. Una delle speranze critiche nelle tre capitali è espandere l’eFP della NATO a gruppi tattici delle dimensioni di una brigata e cambiare la missione di polizia aerea in una di difesa aerea.

La necessità di una presenza militare della NATO più significativa e meglio armata negli Stati baltici è stata un lungo dibattito. Nel 2015 tutti e tre gli Stati baltici hanno chiesto alla NATO di schierare i gruppi tattici delle dimensioni di una brigata. Secondo il ministro della Difesa lituano, Arvydas Anušauskas, ci sono ora segnali positivi dalla Germania che il Battaglione di Presenza Avanzata della NATO in Lituania potrebbe diventare una brigata nella nuova realtà geopolitica.

Sarà interessante vedere come tutti gli altri alleati della NATO che guidano o contribuiscono ai gruppi tattici eFP reagiranno alla possibile espansione alle dimensioni delle brigate. Il numero specifico di truppe che compongono le nuove brigate non è ancora chiaro, ma è lecito intuire che potrebbero essere il doppio o il triplo delle dimensioni attuali. Ciò richiederà una dimostrazione di volontà politica al Vertice di Madrid e il lungo processo di approvazione in ogni parlamento nazionale di un aumento significativo della loro presenza militare all’estero.

Nel suo ultimo concetto strategico, la NATO si è concentrata maggiormente su problemi come il terrorismo piuttosto che sulla guerra convenzionale, riformando la sua struttura militare e procurandosi equipaggiamenti militari più leggeri. Dopo l’aggressione russa in Ucraina, i media fanno molte speculazioni sulla mancanza di attrezzature militari specifiche nei paesi della NATO. La loro mancanza potrebbe anche essere dannosa per rafforzare il fianco orientale della NATO su una base più a lungo termine.

Per rafforzare la sicurezza degli Stati baltici è necessario dispiegare nella regione attrezzature più pesanti, come carri armati e artiglieria pesante. Questa potrebbe essere un’utile misura di deterrenza contro la Russia e aumentare le capacità delle forze NATO nell’area poiché tutti e tre gli Stati baltici hanno brigate meccanizzate o motorizzate. Tutte queste capacità militari pronte al combattimento devono essere formate nei paesi della NATO a livello nazionale e solo allora possono essere inviate nei Paesi baltici. È auspicabile che l’attuale tendenza all’aumento della spesa militare copra presto tutte le lacune più urgenti.

La difesa aerea è una lacuna cruciale per la sicurezza degli Stati baltici. Mancano di caccia e di sistemi di difesa aerea a lungo raggio, quindi dipendono fortemente dalle missioni di polizia aerea della NATO (nonostante gli sforzi per rafforzare le loro capacità di difesa aerea a medio raggio). Sebbene il concetto di polizia aerea avrebbe potuto essere efficiente quando è stato creato, ora dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla difesa aerea integrata. In primo luogo, i caccia della NATO nei Paesi baltici dovrebbero essere costantemente armati e pronti a ingaggiare se necessario. In secondo luogo, la NATO dovrebbe pensare a dispiegare capacità extra di difesa aerea di superficie (soprattutto a lungo raggio) che possono essere integrate con le infrastrutture e capacità di difesa aerea locali e rafforzare le capacità di difesa aerea espandendo le forze eFP a livello di brigata. Inoltre, la presenza della NATO nell’aria potrebbe essere rafforzata disponendo di capacità di potenza aerea ad alta prontezza assegnate da dispiegare negli Stati baltici in caso di crisi o conflitto.

Il Suwalki Gap, un confine terrestre di circa 100 chilometri tra Lituania e Polonia, è l’unico collegamento terrestre tra gli Stati baltici ei loro alleati della NATO, circondato dall’oblast di Kaliningrad russa, fortemente militarizzata, e dalla Bielorussia. Mentre la Lituania sta discutendo la possibile fortificazione del suo confine vicino al Suwalki Gap, gli alleati della NATO potrebbero anche contribuire a rafforzare il tallone d’Achille dell’Alleanza nella regione. Poiché la Lituania può completare da sola i processi di fortificazione militare, è necessaria una più stretta cooperazione NATO-UE per migliorare le infrastrutture civili (ferrovie, strade, ecc.) che potrebbero essere utilizzate anche dagli alleati della NATO, se necessario.[1] Inoltre, con il potenziamento militare russo visto in Bielorussia, potrebbero essere prese in considerazione soluzioni militari creative come un battaglione multinazionale incentrato sulla difesa del divario di Suwalki.

Il Mar Baltico dovrebbe diventare una fortezza della NATO. Ciò richiederebbe una cooperazione rafforzata seguita dalla pronta adesione di Finlandia e Svezia. La protezione dell’isola di Gotland è un interesse vitale per la Lituania nel Mar Baltico. Un possibile attacco potrebbe lasciare gli Stati baltici completamente coperti da sistemi di difesa aerea e marittima ostili. L’adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO comporterebbe due potenze militari regionali che assumessero impegni ufficiali di sicurezza reciproca, consentendo alla NATO di creare un sistema di sicurezza più integrato nella regione del Mar Baltico. Anche il comando marittimo regionale, i piani difensivi e l’assegnazione delle forze necessarie potrebbero essere considerati strumenti utili per rafforzare la resilienza nel Mar Baltico. Tutte queste proposte potrebbero e dovrebbero essere discusse con Svezia e Finlandia anche se non aderiscono alla NATO, poiché la loro presenza marittima è cruciale per la sicurezza degli Stati baltici.

Preparati alle minacce ibride di oggi e di domani

Le minacce ibride sono un altro campo in cui la Lituania ha sia esperienza da condividere che aspettative per l’imminente Concetto strategico della NATO. Nelle attuali circostanze di sicurezza, tre aree critiche di minacce ibride possono essere evidenziate come le più importanti dal punto di vista di Vilnius.

In primo luogo, gli ultimi sviluppi in Ucraina mostrano che le capacità di difendere le infrastrutture fisiche ed elettroniche critiche dagli attacchi informatici sono fondamentali. I cambiamenti nella nostra vita quotidiana e le tecnologie in rapida evoluzione richiedono anche una costante evoluzione nel modo in cui percepiamo le minacce informatiche e le contrastiamo. Secondo la valutazione nazionale lituana delle minacce del 2021, le capacità informatiche della Russia e di altri paesi ostili sono probabilmente diventate lo strumento principale per la raccolta di informazioni a causa dei cambiamenti causati dalla pandemia.

La NATO dovrebbe continuare a rafforzare le sue capacità di sicurezza informatica in campo militare e formare società per una più stretta cooperazione con il settore privato nelle infrastrutture più critiche. Insieme alle capacità di rilevare e fermare le attività informatiche ostili, la NATO dovrebbe continuare a sviluppare capacità di ritorsione per rafforzare la cooperazione con l’UE per creare un’infrastruttura e procedure comuni di sicurezza informatica civile. Inoltre, la cooperazione militare-civica può essere rafforzata attraverso programmi educativi incentrati sulla sicurezza nel ciberspazio, con le strutture della NATO che partecipano alla co-creazione di strumenti per identificare le minacce nel ciberspazio insieme a istituzioni educative, enti privati ​​e iniziative.

In secondo luogo, la NATO deve sfatare efficacemente la disinformazione e le campagne di propaganda poiché lo spazio informativo diventa un nuovo dominio di guerra ibrida ad alta intensità. Su Twitter, un social network relativamente impopolare in Lituania, a metà gennaio è stato individuato un possibile attacco bot. Markian Kuzmowycz, analista informatico e disinformazione, ha affermato che circa 40 profili falsi hanno scritto circa 2.000 messaggi per diffondere il panico negli Stati baltici. Sofisticati utenti falsi di Twitter hanno scritto che i diplomatici russi stanno lasciando gli Stati baltici. Il messaggio critico diffuso da questi bot era che il Cremlino aveva deciso di ordinare alle missioni diplomatiche russe negli Stati baltici di partire a causa dei continui sforzi statunitensi per destabilizzare i paesi e della minaccia alla sicurezza delle popolazioni estone, lituana e lettone.

In generale, attacchi di bot farm come questi stanno diventando abbastanza comuni, ma la novità è che sono diretti contro gli Stati baltici piuttosto che contro l’Ucraina o gli Stati Uniti. A causa dell’impopolarità di Twitter negli Stati baltici, è anche possibile che il pubblico di destinazione non sia solo baltico ma anche occidentale. In quel momento, con il crescente pericolo di una guerra in Ucraina, questo attacco bot mirava a seminare il panico. Inoltre, il suo obiettivo secondario era senza dubbio quello di diffondere la sfiducia sugli alleati della NATO in quanto incapaci di fornire sicurezza agli Stati baltici.

Attacchi come questi dimostrano che ci sono ancora opportunità per una più stretta cooperazione della NATO con il settore privato per creare algoritmi migliori e iniziative di finanziamento per sfatare la disinformazione e sviluppare strumenti semplici per rilevare, screditare e segnalare campagne di disinformazione e propaganda sui social media o altri organi di informazione . La NATO dovrebbe rafforzare le sue capacità di comunicazione strategica ed essere in grado di reagire, sfatare e contrastare gli attacchi di disinformazione contro l’Alleanza, le sue strutture e forze a livello locale, nazionale e internazionale. Questo può essere fatto in modo efficiente solo in un’ampia gamma di questioni di cooperazione con enti e iniziative private.

La terza priorità è una maggiore volontà politica di mantenere le infrastrutture critiche nelle mani giuste. È stata imposta una panoramica rigorosa su quasi tutti gli investimenti nei progetti infrastrutturali principali in Lituania. Ad esempio, solo pochi mesi fa la Commissione nazionale per la protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale e il governo hanno interrotto il transito di fertilizzanti dalla Bielorussia attraverso la Lituania poiché considerato una minaccia alla sicurezza nazionale.

Perché tutto questo viene fatto? La posizione delle istituzioni statali lituane è che tutte le infrastrutture statali critiche, sia militari che civili, devono essere protette contro possibili minacce per almeno due ragioni principali: (1) per garantire informazioni tecniche dettagliate sulle infrastrutture vitali in Lituania da attori stranieri possibilmente ostili; e (2) proteggere l’economia lituana da possibili influenze economiche che potrebbero essere utilizzate come leva per fare pressione sulla Lituania affinché cerchi, sostenga o rimanga in silenzio riguardo a politiche specifiche da parte di attori stranieri che controllano le infrastrutture critiche. Una maggiore sicurezza degli investimenti in infrastrutture critiche, seguendo l’esempio lituano, potrebbe essere discussa anche nel formato NATO.

Conclusioni

Gli Stati baltici non solo chiedono alla NATO di contribuire alla sua sicurezza, ma stanno anche investendo pesantemente nella propria sicurezza e nelle capacità della nazione ospitante. Lituania, Lettonia ed Estonia spenderanno fino al 2,5% del loro PIL per la difesa, essendo a capo della NATO in questo senso. Anche le capacità della nazione ospitante vengono fornite con piani per espandersi ulteriormente, con la Lituania che mira a investire 40 milioni di euro solo quest’anno).

Il nuovo Concetto strategico della NATO, così come altre decisioni a Madrid, dovrebbero riflettere la minaccia russa al fianco orientale dell’Alleanza, così come le continue minacce ibride poste agli Alleati. La capacità di difendere gli Stati baltici dovrebbe essere una delle priorità chiave. Ciò non solo rassicurerà i paesi baltici dell’impegno della NATO nella loro difesa, ma aumenterà anche la stabilità nella regione, dissuadendo la Russia dal ricorrere alle provocazioni.