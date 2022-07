La crisi politica ed economica che si sta protraendo da diversi anni in Libia e che sta paralizzando il Paese, ha scatenato una serie di proteste nelle principali città, da ovest ad est. Le tensioni maggiori si sono registrate a Tobruk, dove, nella notte di venerdì 1° luglio 2022, è stata presa d’assalto la sede del Parlamento. Cortei si sono svolti anche nella regione della Tripolitania ad Al Bayda, Misurata e Tripoli, davanti alla sede del governo di unità nazionale.

La proteste si collocano in un momento storico e politico estremamente delicato per il Paese, che si presta bene al reiterarsi di nuove ondate rivoluzionarie.

La popolazione libica sta facendo i conti con le continue interruzioni di energia elettrica che stanno mettendo a dura prova il regolare svolgimento della vita quotidiana, come se non bastasse, lo stallo politico ha prodotto terreno fertile per l’acutizzarsi di proteste contro la classe dirigente, la quale sta dando sempre maggiore attenzione alle ingerenze straniere rispetto alle reali problematiche della popolazione.

Alcune fonti vicine all’autore sostengono che questi movimenti di protesta, alcuni dei quali in procinto di passare da semplici movimenti ad organizzazioni più strutturate, traggano origine dall’assenza di una visione strategica di ampio respiro per portare il Paese fuori dallo stallo politico ed dalla crisi sociale ed economica.

Il mancato appuntamento elettorale del 24 dicembre 2021, molto auspicato dalle cancellerie europee e considerato altrettanto poco credibile dalle stesse, ha creato nella popolazione libica un totale scollamento dalle istituzioni che è stato ampiamente esacerbato dalla creazione di un nuovo governo nel 2022.

Dopo che il Libyan Political Dialogue Forum(Lpdf), promosso dalla Consigliere speciale per la Libia del Segretario generale dell’ONU, la statunitense Stephanie Williams, aveva eletto, nel 2021, Abdul Hamid Dbeibah come Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (Gnu), al fine di traghettare il Paese verso le elezioni parlamentari previste per dicembre 2021, la Libia sembrava in procinto di approdare verso quella stabilità tanto attesa.

Nonostante le diatribe claniche e tribali che non hanno mai smesso di investire il Paese, sembrava davvero possibile, per i libici, arrivare ad eleggere il proprio Parlamento, il quale si sarebbe poi incaricato di gestire la violenza dilagante tra le varie tribù.

Uno dei compiti che veniva affidato al governo di unità nazionale, era quello di smilitarizzare le principali milizie presenti sul territorio che contribuiscono a rendere instabile l’intero Paese. Il compito si presentava complesso fin dall’inizio, considerato il numero elevato di interessi che si intersecavano tra la vita politica della Libia e le varie milizie presenti sul terreno. Al premier del GNU, inoltre, veniva chiesto di limitare, se non eliminare completamente, la presenza delle milizie private che arrivavano da Paesi stranieri, in primis soprattutto la russa del gruppo privato Wagner, e successivamente quelle arrivati dal Sahel e da altri Paesi nord africani.

La presenza di queste milizie è motivo di instabilità, in primo luogo perché si fanno portavoce di molteplici interessi che nulla hanno a che vedere con una Libia democratica e indipendente, in secondo luogo è importante comprendere come, agli occhi della popolazione libica, le ingerenze straniere siano un ricordo ed una presenza costante del periodo coloniale, una ferita ancora molto aperta nella società libica.

Venendo meno la volontà dei vari governi di attuare delle vere e proprie politiche per la smilitarizzazione della Libia dalle potenze straniere, si è data una forte spinta affinché i movimenti di protesta potessero svilupparsi sulla base di un’ideologia nazionale quasi mai emersa negli ultimi anni.

La Libia, dunque, desidera tornare ai libici e rigettare completamente le ingerenze straniereche non siano utili alla stabilizzazione politica e sociale del Paese.

L’aver disatteso queste aspettative non ha contribuito al rafforzamento del potere della GNUdi Dbeibha agli occhi della popolazione e nemmeno a contribuito alla costruzione di una visione politica che possa essere convergente con la controparte della Cirenaica.

La smilitarizzazione del Paese è, dunque, il primo grande scoglio affrontato dal GNU e il primo tassello che ha poi trovato massima espressione nel mancato appuntamento elettorale del 24 dicembre 2021.

La mancata smilitarizzazione e il mancato appuntamento elettorale del 24 dicembre 2021, insieme ai gravi problemi sociali economici e politici della Libia, hanno dato motivo alla popolazione di tornare in piazza e di richiedere un impegno maggiore verso lo svolgimento di libere elezioni che siano effettivamente capaci di eleggere organismi politici in grado di far fronte ai problemi.

Come si è evidenziato, all’interno della società libica ci sono forti spinte affinché si crei uno Stato federale e non uno Stato unitario, questa possibilità, ampiamente condivisa dalla popolazione libica, porta con sé alcune problematiche di natura securitaria.

La Libia è un Paese ampiamente frammentato, con interessi divergenti non solo tra le varie regioni che la compongono, ma anche all’interno delle stesse, per tanto la creazione di uno Stato federale potrebbe accentuare ulteriormente queste divergenze,facendo sprofondare la Libia e l’intera regione del Nordafrica e del Sahel in un caos da cui sarebbe complicato riemergere.

Il GNU di Dbhebha viene considerato un mero governo di transizione che avrebbe dovuto portare la Libia alle elezioni del 24 dicembre 2021. Avendo mancato l’appuntamento elettorale non avrebbe più, secondo alcuni, la legittimità per operare. Così, la Camera dei rappresentanti libica, con sede a Tobruk, ha votato per un nuovo Primo Ministro nel febbraio 2022, eleggendo Fathi Bashaga.

La totale assenza di dialogo da parte della Camera dei rappresentanti, e l’azione totalmente unilaterale, possono essere lette come l’intenzione da parte degli esponenti della Cirenaica di poter finalmente avere un ruolo di primo piano nella costruzione del dialogo libico con il resto del mondo.

Evidenziate le gravi mancanze delle GNU e reso sempre più evidenti le difficoltà della popolazione libica in tutte e tre le regioni -Fezzan, Cirenaica e Tripolitania-, il nuovo Primo Ministro si è fatto carico di importanti cambiamenti all’interno di tutto il Paese, investendosi di una carica istituzionale quale quella di Primo Ministro dal grande potere simbolico, ma di cui ufficialmente non si conosce la legittimità.

Entrambi gli schieramenti, sia quello tripolino sia quello della Cirenaica, sostengono la legittimità del proprio governo e sostengono di poter parlare a nome della popolazione libica.

Diverse fonti sostengono che la popolazione libica è in realtà piuttosto ‘scossa’ da questa retrocessione della politica interna con la nuova presenza di due governi. L’assenza totale di dialogo tra le due parti, il ricorso alla violenza soprattutto su Tripoli affinché il governo Bashagha si insediasse nella capitale e gli scontri che ne sono derivati, hanno aperto una voragine tra i cittadini e le istituzioni, lasciando spazio di manovra a quel sentimento federale prima solo vagamente accennato…

Fin nell’età post coloniale la Libia è stata identificata dagli stessi ex colonizzatori come uno Stato unitario, quello che non si è compreso e che la Libia è un Paese con esigenze diverse per ognuna delle tre regioni. In un momento di dedicata crisi politica come quella attuale è difficile occuparsi di problemi differenti per tre regioni così diverse tra loro. Da ciò deriva che le spinte federaliste all’interno della Libia si stanno facendo sempre più importanti, tanto che, secondo fonti vicine all’autore, ci sarebbero movimenti federalisti pronti a sostenere una Libia tripartita.