La leva della Russia nei Balcani

Da settembre , la fragile stabilità del Kosovo che dura dal 1999, a seguito dell’intervento dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), è diventata progressivamente precaria. Gli scontri tra l’etnia serba e le forze di sicurezza del Kosovo hanno visto le forze armate serbe poste in massima allerta a novembre. Diversi funzionari serbi di alto profilo , tra cui il presidente Aleksandar Vučić, hanno annunciato che l’esercito serbo potrebbe essere dispiegato nel nord del Kosovo per proteggere l’etnia serba, che costituisce la maggioranza della popolazione nella regione.

Mosca ha incentivi naturali per provocare la crisi. Un disfacimento della sicurezza regionale creerebbe ulteriori ostacoli alle aspirazioni europee della Serbia, ottimisticamente previste per il 2025 . Il sostegno dell’Occidente al Kosovo ha storicamente minato lo sforzo di integrazione europea della Serbia e il 51% dei serbi intervistati dal sondaggista di Belgrado Demostat nel giugno 2022 ha dichiarato che avrebbe votato contro l’adesione all’UE in un referendum nazionale.

Ma intensificando le tensioni, la Russia può anche impedire un’ulteriore espansione dell’UE e della NATO nella regione e potenzialmente ridurre la pressione occidentale sulle forze russe in Ucraina deviando le risorse da Kiev ai Balcani.

Per tutti gli anni ’90, la NATO ha assunto un ruolo guida nella disgregazione della Jugoslavia, percepita come dominata dalla Serbia . Mentre l’Occidente ha sostenuto le iniziative indipendentiste bosniache e croate e l’autonomia kosovara, la Serbia è stata sostenuta dalla Russia. Queste politiche hanno portato a notevoli tensioni tra la NATO e la Russia, con l’occupazione da parte del Cremlino dell’aeroporto Slatina del Kosovo nel 1999 che ha portato a “uno dei più tesi scontri tra Russia e Occidente dalla fine della Guerra Fredda”.

Tuttavia, la Russia era troppo debole per sostenere adeguatamente la Serbia negli anni ’90. E dopo che l’allora presidente jugoslavo Slobodan Milošević è stato rovesciato nel 2000 e le forze russe si sono ritirate dal Kosovo nel 2003 , le élite politiche serbe hanno invece perseguito una cauta integrazione con l’Europa mantenendo gli Stati Uniti a debita distanza. Allo stesso tempo, la Serbia e la Russia hanno stretto relazioni più strette attraverso crescenti legami economici, abbracciando la loro comune eredità slava ortodossa e condividendo il risentimento verso il ruolo della NATO nei loro affari.

I territori sotto il controllo serbo hanno continuato a separarsi negli anni 2000, con il Montenegro che ha votato pacificamente per l’indipendenza nel 2006 e il Kosovo nel 2008 . Tuttavia, a differenza di altre iniziative di secessione nell’ex Jugoslavia, quella del Kosovo non è riuscita a ottenere un riconoscimento universale. Quasi la metà dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha rifiutato di riconoscere l’indipendenza del Kosovo , tra cui Spagna, Grecia, Slovacchia e Romania, membri della NATO/UE.

Mosca era fermamente contraria all’indipendenza del Kosovo e, prima della dichiarazione di indipendenza del febbraio 2008, il Cremlino aveva avvertito delle conseguenze geopolitiche se dovesse andare avanti. Sei mesi dopo, la Russia ha invocato il ” precedente del Kosovo ” per invadere la Georgia e ha riconosciuto come indipendenti i territori separatisti dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale. Il Cremlino sta ora usando lo stesso paradigma per giustificare il suo sostegnoai territori separatisti sostenuti dalla Russia in Ucraina.

Attualmente impantanato in Ucraina, il Cremlino sta esplorando la possibilità di fomentare ulteriori disordini nei Balcani sfruttando il sentimento nazionalista serbo. Ciò indubbiamente reindirizzerà alcuni sforzi politici, economici e militari occidentali lontano dall’Ucraina.

L’influenza della Russia sulla Serbia è cresciuta negli ultimi anni ei politici serbi sono diventati più assertivi riguardo al nord del Kosovo. Sebbene il commercio complessivo tra Russia e Serbia sia trascurabile rispetto all’UE, la Russia fornisce un quarto del petrolio importato in Serbia , mentre Gazprom ha finalizzato una quota del 51% nella principale compagnia petrolifera e del gas serba, Naftna Industrija Srbije (NIS), nel 2009.

Il potere di veto della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha impedito un maggiore riconoscimento internazionale del Kosovo , dimostrando l’utilità di Mosca come alleato diplomatico. Putin, nel frattempo, è diventato il leader internazionale più ammirato dai serbi , con manifestazioni pro-Putin e pro-Russia che si sono svolte in Serbia sin dall’invasione dell’Ucraina. Secondo recenti sondaggi, quasi il 70% dei serbi ritiene la NATO responsabile del conflitto.

Bilanciare la popolarità di Putin e le relazioni della Serbia con l’Europa è stato un compito delicato per il presidente serbo Vučić . Sebbene abbia condannato l’invasione russa dell’Ucraina, ha rifiutato di attuare sanzioni contro il Cremlino, spingendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz a segnalare che Vučić doveva fare una scelta tra Europa e Russia a giugno.

Ma il leader serbo aveva già firmato a maggio un accordo triennale sul gas con la Russia, ea settembre ha accettato di “consultarsi” con Mosca su questioni di politica estera . Altre iniziative, come il raddoppio dei voli da Mosca a Belgrado , hanno dimostrato la volontà della Serbia di aiutare la Russia a minare le sanzioni occidentali.

Più preoccupanti per i funzionari occidentali sono i tentativi della Russia nell’ultimo decennio di alterare l’equilibrio militare tra Serbia e Kosovo. Un centro umanitario russo situato nella città serba di Niš, vicino al confine con il Kosovo e aperto nel 2012 , è sospettato di essere una base militare russa segreta “istituita dal Cremlino per spiare gli interessi statunitensi nei Balcani”. Inoltre, la Serbia ha aumentato le importazioni di armi russe , mentre dal 2015 si tengono annualmente esercitazioni militari congiunte tra Russia, Bielorussia e Serbia (denominate ‘Fratellanza slava’).

Gli attori non statali sostenuti dalla Russia sono a loro volta diventati sempre più presenti in Serbia. Nel 2009 , le compagnie militari e di sicurezza private russe, così come le organizzazioni composte da veterani militari russi, hanno iniziato a condurre, in coordinamento con le controparti serbe, campi giovanili militari a Zlatibor, in Serbia. Questi sono stati visti come tentativi di sviluppare la prossima generazione di combattenti e alla fine sono stati chiusi dalla polizia locale nel 2018.

La banda di motociclisti russi Night Wolves, che ha svolto un ruolo fondamentale nel sequestro della Crimea nel 2014 e nei disordini che ne sono seguiti in Ucraina, ha anche aperto un capitolo serbo e condotto viaggi nella regione per anni. E a dicembre, un centro culturale è stato aperto dalla compagnia militare privata russa Wagner – che sta combattendo in modo simile in Ucraina – in Serbia, “per rafforzare e sviluppare relazioni amichevoli tra Russia e Serbia con l’aiuto del ‘soft power'”.

Usare queste forze per minacciare un’insurrezione di basso livello in Kosovo provocherebbe un enorme allarme nella NATO e nell’UE. Ma gli sforzi della Russia per alimentare le fiamme del nazionalismo serbo saranno diretti anche verso la Bosnia-Erzegovina. Il territorio del paese dominato dai serbi, la Republika Srpska, ha accettato le clausole di condivisione del potere come parte dell’accordo di pace di Dayton nel 1995 , e allo stesso modo le forze russe si sono ritirate dal paese nel 2003.

Tuttavia, Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska (che è stato anche presidente dal 2010 al 2018), si è sempre più alleato con il Cremlino e nell’ultimo decennio ha compiuto passi maggiori verso la dichiarazione dell’indipendenza della sua regione dal resto della Bosnia-Erzegovina. Le forze di sicurezza della Republika Srpska sono ora ben equipaggiate con armi russe , mentre Mosca ha dato una discreta approvazione al sostegno e allo sviluppo dei gruppi paramilitari della Republika Srpska . Si ritiene che un gruppo di milizie serbo-bosniache chiamato Serbian Honor abbia ricevuto addestramento presso il centro umanitario di Niš e che anche i Night Wolves abbiano ripetutamente tenuto manifestazioni nel territorio .

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Dodik ha espresso il suo sostegno alla Russia, sollevando allarme sulla sua capacità di istigare disordini in Bosnia-Erzegovina con un limitato sostegno statale e non statale russo. In risposta, la missione di mantenimento della pace dell’UE nel paese, EUFOR o Operazione Althea, ha quasi raddoppiato la sua presenza da 600 a 1.100 dall’invasione di febbraio .

Tuttavia, questo ancora impallidisce rispetto alla Kosovo Force (KFOR) guidata dalla NATO, che ha circa 3.700 soldati in un paese con una popolazione più piccola e meno territorio della Bosnia-Erzegovina, ed è ulteriormente aiutata dalla missione dell’UE sullo stato di diritto in Kosovo ( EULEX). Spingere l’iniziativa indipendentista della Republika Srpska a un punto in cui la Russia possa ufficialmente riconoscerla e sostenerla potrebbe a sua volta sopraffare rapidamente la più piccola forza internazionale presente. Provocherebbe anche richieste di indipendenza tra la minoranza etnica croata della Bosnia-Erzegovina, i cui leader hanno stretti rapporti con Mosca.

Negli ultimi mesi sono emersi disaccordi nell’alleanza occidentale sull’approccio collettivo ai Balcani. Mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a “vari politici bosniaci che stanno minacciando l’integrità territoriale del paese “, l’UE ha scelto di non farlo, in particolare a causa dell’opposizione di Slovenia, Croazia e Ungheria. E mentre la Croazia è stata accettata nell’area Schengen a dicembre , la Romania e la Bulgaria, già membri dell’UE dal 2007, sono state respinte dall’Austria , mentre i Paesi Bassi si sono opposti allo stesso modo alla Bulgaria di far parte dell’area Schengen.

Gestire efficacemente la potenziale violenza nell’ex Jugoslavia continuando gli sforzi di integrazione di altri membri balcanici dell’UE/NATO si rivelerebbe una procedura difficile per l’alleanza occidentale. Miliardi di dollari in aiuti e assistenza sono già stati forniti all’Ucraina nel 2022. Affrontare l’ulteriore instabilità nei Balcani evidenzierebbe anche i difetti della politica della NATO nella regione sin dagli anni ’90 e la mancanza di una soluzione praticabile a lungo termine per affrontare il problemi che affliggono i Balcani.

Tuttavia, negli ultimi mesi gli sforzi per l’integrazione regionale sono aumentati. A luglio, l’UE ha ripreso i colloqui per l’adesione all’organizzazione di Albania e Macedonia del Nord, la Bosnia-Erzegovina è stata ufficialmente accettata come candidata il 15 dicembre e il Kosovo ha presentato domanda di adesione all’UE il 14 dicembre. Adesione alla NATO sia per il Kosovo che per la Bosnia-Erzegovina rimane in gran parte in sospeso , tuttavia, ed è attualmente fuori discussione per la Serbia, che considera la NATO il suo “nemico”.

Sarà necessario un lavoro considerevole per integrare questi stati divisi nell’alleanza occidentale, ei recenti tentativi di accelerare questo processo sono stati in gran parte infruttuosi. Lo schema dell’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump per modificare il confine Serbia-Kosovo è stato poco, mentre la proposta Associazione dei comuni serbi in Kosovo è stata criticata per aver delineato la creazione di un’altra Republika Srpska .

Il ruolo dell’intelligence russa e dei nazionalisti serbi nel tentativo di colpo di stato in Montenegro nel 2016, che ha cercato di far deragliare l’adesione del paese alla NATO, rivela fino a che punto Mosca si spingerà per raggiungere i suoi obiettivi. I funzionari occidentali devono, quindi, rimanere cauti nei confronti del potenziale della Russia nella regione. L’escalation dei conflitti balcanici irrisolti è ora una parte importante dei tentativi del Cremlino di bloccare l’integrazione occidentale in Europa e di allentare la pressione sulla sua guerra con l’Ucraina.