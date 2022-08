Concentrata sul rafforzamento sostanziale delle capacità di autodifesa mentre la situazione della sicurezza regionale peggiora a causa della reinvasione russa dell’Ucraina, la Lettonia sta valutando la possibilità di ripristinare una politica di servizio militare obbligatorio, ufficialmente supportata dai partiti politici al governo. Il servizio militare obbligatorio esiste già negli altri due Stati baltici, Estonia e Lituania. L’Estonia ha continuato a mantenere la coscrizione obbligatoria anche durante lo sviluppo di un esercito professionale.

Attualmente, l’esercito russo è stato indebolito da devastanti battute d’arresto offensive in Ucraina. Tanto che non sarebbe possibile per la Russia impegnarsi in un’altra grande offensiva contro nessun paese vicino per i prossimi due anni. Pertanto, secondo il Ministro della Difesa lettone Artis Pabriks, ciò significa che ora è il momento per la Lettonia di aumentare le proprie capacità di autodifesa.

Dopo molti anni di esitazioni, il Ministro della Difesa ha proposto di introdurre gradualmente un servizio di difesa nazionale obbligatorio in cinque anni a partire dal 2023. Dal 1 gennaio 2023, nella prima fase, i giovani farebbero domanda volontaria per il servizio. Dopo questo periodo di transizione di cinque anni, il servizio sarà obbligatorio per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni. Sono in corso piani per arruolare nei servizi cittadini lettoni residenti all’estero e, se vengono stanziati finanziamenti adeguati, anche il servizio militare obbligatorio per le donne .. La durata di un mandato del Servizio di Difesa Nazionale dovrebbe essere di almeno 11 mesi. Dal 2025 al 2026, saranno necessari investimenti per circa 60–70 milioni di euro (61 milioni di dollari–71,2 milioni di dollari) per attuare questa rinnovata politica di coscrizione.

L’iniziativa di ripristinare la coscrizione ha stimolato ulteriori discussioni nel parlamento lettone, nel governo e nella società in generale in generale. Il Ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics ritiene che l’aspetto più importante per discutere di questa nuova politica riguardi i dettagli dell’attuazione, nonché “le domande a cui è ancora necessario rispondere”. Continua: “Pertanto, è essenziale che il Servizio nazionale di difesa non solo richieda ai cittadini di adempiere al proprio dovere, ma dia anche la sensazione che l’anno nell’esercito sia stato speso in modo significativo sia per il bene del Paese che per la propria crescita personale. La motivazione è importante”.

Attualmente, circa 7.000 soldati costituiscono il servizio militare professionale della Lettonia. Tuttavia, per difendere efficacemente la Lettonia durante un attacco militare diretto, sono necessari da 40.000 a 50.000 persone professionalmente addestrate. Da febbraio 2022, 3.048 candidati si sono rivolti alla Guardia nazionale lettone e in totale 9.500 persone attualmente prestano servizio in questa organizzazione di volontari. Secondo i dati del ministero della Difesa lettone, il servizio di difesa nazionale obbligatorio dal 2027 in poi consentirà un aumento significativo del numero di cittadini addestrati dai militari. Entro cinque anni, il numero del personale formato potrebbe aumentare da 20.000 a oltre 50.000.

L’attuale ritmo di reclutamento nel servizio professionale delle forze armate nazionali lettoni sottolinea la necessità di coscrizione il prima possibile. Come ha sottolineato il comandante delle forze armate, il tenente generale Leonids Kalnins, il 2022 ha segnato il record più basso di richieste per il servizio militare professionale, e questi dati sono allarmanti per future considerazioni di difesa. Il portavoce del ministero della Difesa lettone, Kaspars Galkins, ha dichiarato che il previsto Servizio di Difesa Nazionale obbligatorio intende includere i cittadini lettoni che vivono all’estero e che il servizio potrebbe essere obbligatorio anche per le donne, se si acquisiscono i finanziamenti necessari.

Come ha spiegato Galkins, il servizio militare sarà considerato come un nuovo contratto sociale tra lo Stato lettone e la società, il che significa che ogni cittadino deve essere impegnato nella difesa del Paese. Questa politica è uno degli sforzi più critici per la Lettonia da implementare e supportare, assicurando che sarà preparata se la Russia dovesse ricorrere a un’ulteriore aggressione militare.

Il Presidente estone Toomas Hendriks Ilves ha affermato che i piccoli Paesi che hanno fatto affidamento esclusivamente su un esercito professionale volontario hanno fatto la scelta sbagliata. L’esercito professionale è adatto a grandi Paesi, come la Germania e il Regno Unito, che non hanno problemi a reclutare un numero sufficiente di soldati. Ilves ritiene che i piccoli Paesi facciano fatica a reclutare il numero necessario e quindi debbano fare affidamento su un certo livello di coscrizione.

Scegliendo il percorso di ripristino della coscrizione, la Lettonia assicurerebbe ai suoi partner alleati nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) che rispetterà pienamente l’articolo III del Trattato del Nord Atlantico, ovvero un impegno individuale di ciascun membro della NATO a rafforzare il proprio propria resilienza, che a sua volta riduce la vulnerabilità della NATO nel suo insieme. Allo stesso tempo, questo passo del governo lettone rafforza ulteriormente la credibilità della deterrenza della NATO di fronte alla crescente minaccia russa.