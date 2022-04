L’invasione russa dell’Ucraina ha portato immense sofferenze al popolo di quella terra, mentre ha suscitato richieste per un aumento delle spese militari sia negli Stati Uniti che in Europa. Sebbene quella guerra possa rivelarsi una tragedia per il mondo, un gruppo ne sta già beneficiando: gli appaltatori di armi statunitensi.

Anche prima che scoppiassero le ostilità, gli amministratori delegati delle principali aziende di armi stavano parlando di come le tensioni in Europa avrebbero potuto aumentare i loro profitti. In una telefonata del gennaio 2022 con gli investitori della sua azienda, il CEO di Raytheon Technologies, Greg Hayes, in genere si vantava che la prospettiva di un conflitto nell’Europa orientale e in altri punti caldi del mondo sarebbe stata positiva per gli affari, aggiungendo che «stiamo vedendo, direi, opportunità per vendite… [Le] tensioni nell’Europa orientale, le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, tutte queste cose stanno mettendo sotto pressione alcune delle spese per la difesa laggiù. Quindi mi aspetto pienamente che ne vedremo dei benefici».

Alla fine di marzo, in un’intervista con l’Harvard Business Review dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Hayes ha difeso il modo in cui la sua azienda avrebbe tratto profitto da quel conflitto:

«Quindi non mi scuso per questo. Penso di nuovo di riconoscere che siamo lì per difendere la democrazia e il fatto è che prima o poi vedremo dei benefici nel business nel tempo. Tutto ciò che viene spedito in Ucraina oggi, ovviamente, sta uscendo dalle scorte, sia al DoD [il Dipartimento della Difesa]o dai nostri alleati della NATO, e questa è una grande notizia. Alla fine dovremo reintegrarlo e vedremo un vantaggio per l’azienda nei prossimi anni».

ARMI ALL’UCRAINA, PROFITTI AGLI APPALTATORI

La guerra in Ucraina sarà davvero una manna d’oro per soggetti del calibro di Raytheon e Lockheed Martin. Prima di tutto, ci saranno i contratti per rifornire armi come il missile antiaereo Stinger di Raytheon e il missile anticarro Javelin prodotto da Raytheon/Lockheed Martin che Washington ha già fornito all’Ucraina a migliaia . Il flusso maggiore di profitti, tuttavia, proverrà da un aumento assicurato postbellico della spesa per la sicurezza nazionale negli Stati Uniti e in Europa, giustificato, almeno in parte, dall’invasione russa e dal disastro che ne è seguito.

In effetti, i trasferimenti diretti di armi all’Ucraina riflettono già solo una parte del denaro extra destinato agli appaltatori militari statunitensi. Solo quest’anno fiscale, è garantito che trarranno vantaggi significativi anche dall’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina (USAI) del Pentagono e dal programma di finanziamento militare estero (FMF) del Dipartimento di Stato , che finanziano entrambi l’acquisizione di armi e altre attrezzature americane, nonché come addestramento militare. Questi sono stati, infatti, i due canali principali per gli aiuti militari all’Ucraina dal momento in cui i russi hanno invaso e sequestrato la Crimea nel 2014. Da allora, gli Stati Uniti hanno impegnato circa 5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per quel Paese.

Secondo il Dipartimento di Stato , gli Stati Uniti hanno fornito tali aiuti militari per aiutare l’Ucraina a «preservare la sua integrità territoriale, proteggere i suoi confini e migliorare l’interoperabilità con la NATO». Così, quando l’anno scorso le truppe russe hanno iniziato ad ammassarsi sul confine ucraino, Washington ha alzato rapidamente la posta. Il 31 marzo 2021 , il comando europeo degli Stati Uniti ha dichiarato una ‘potenziale crisi imminente’, date le stime di 100.000 soldati russi già lungo quel confine e all’interno della Crimea. Alla fine dello scorso anno, l’Amministrazione Biden aveva impegnato 650 milioni di dollari in armi in Ucraina, comprese le apparecchiature antiaeree e anti-corazza come il missile anticarro Raytheon/Lockheed Martin Javelin.

Nonostante livelli così elevati di assistenza militare americana, le truppe russe hanno effettivamente invaso l’Ucraina a febbraio. Da allora, secondo i rapporti del Pentagono, gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire circa 2,6 miliardi di dollari in aiuti militari a quel Paese, portando il totale dell’Amministrazione Biden a oltre 3,2 miliardi di dollari e ancora in aumento.

Parte di questa assistenza è stata inclusa in un pacchetto di spesa di emergenza di marzo per l’Ucraina, che richiedeva l’acquisto diretto di armi dall’industria della difesa, inclusi droni, sistemi missilistici a guida laser, mitragliatrici, munizioni e altri rifornimenti. Le principali società militari-industriali cercheranno ora contratti con il Pentagono per fornire quelle armi in più, anche se si stanno attrezzando per ricostituire le scorte del Pentagono già consegnate agli ucraini.

Su questo fronte, infatti, gli appaltatori militari hanno molto da aspettarsi. Più della metà della quota di 6,5 miliardi di dollari del Pentagono del pacchetto di spesa di emergenza per l’Ucraina è destinata semplicemente a ricostituire le scorte del Dipartimento della Difesa. In tutto, i legislatori hanno stanziato 3,5 miliardi di dollari per questo sforzo, 1,75 miliardi di dollari in più rispetto a quanto richiesto dal presidente. Hanno anche aumentato i finanziamenti di 150 milioni di dollari per il programma FMF del Dipartimento di Stato per l’Ucraina. E quelle cifre non includono nemmeno il finanziamento di emergenza per i costi di acquisizione e manutenzione del Pentagono, che sono garantiti per fornire maggiori flussi di entrate per i principali produttori di armi.

Meglio ancora, dal punto di vista di tali società, ci sono ancora molti morsi da prendere dalla mela degli aiuti militari ucraini. Il presidente Biden ha già chiarito che «daremo all’Ucraina le armi per combattere e difendersi in tutti i giorni difficili a venire». Si può solo presumere che siano in arrivo altri impegni.

Un altro effetto collaterale positivo della guerra per Lockheed, Raytheon e altri mercanti di armicome loro è la spinta del Presidente della Commissione per i servizi armati della Camera, Adam Smith (D-WA) e del repubblicano del comitato di classifica Mike Rogers dell’Alabama,per accelerare la produzione di un prossimo missile antiaereo di generazione per sostituire lo Stinger. Nella sua udienza di conferma al Congresso, William LaPlante, l’ultimo candidato a dirigere l’acquisizione al Pentagono, ha affermato che l’America ha bisogno anche di più «linee di produzione calde» per bombe, missili e droni.

LA MINIERA D’ORO DEL PENTAGONO

Per i produttori di armi statunitensi, tuttavia, i maggiori vantaggi della guerra in Ucraina non saranno le vendite immediate di armi, per quanto grandi siano, ma nella natura mutevole del dibattito in corso sulla spesa del Pentagono stesso. Naturalmente, i rappresentanti di tali società stavano già attendendola sfida a lungo termine posta dalla Cina, una minaccia enormemente esagerata , ma l’invasione russa non è altro che una manna dal cielo per loro, l’ultimo grido di battaglia per i sostenitori di maggiori spese militari. Anche prima della guerra, il Pentagono avrebbe ricevuto almeno 7,3 trilioni di dollari nel prossimo decennio, più di quattro volte il costo dei 1,7 trilioni di dollari del presidente Biden. Piano domestico Build Back Better, già ostacolato dai membri del Congresso che lo hanno definito di gran lunga ‘troppo costoso’. E data l’attuale impennata della spesa del Pentagono, quei 7,3 trilioni di dollari potrebbero rivelarsi una cifra minima.

In effetti, funzionari del Pentagono come il vicesegretario alla Difesa Kathleen Hicks hanno prontamente citato l’Ucraina come una delle ragioni della proposta di bilancio record per la sicurezza nazionale proposta dall’amministrazione Biden di 813 miliardi di dollari, definendo l’invasione russa «una grave minaccia per l’ordine mondiale». In un’altra era quella richiesta di budget per l’anno fiscale 2023 sarebbe stata sbalorditiva, dal momento che è superiore alla spesa al culmine dei conflitti in Corea e Vietnam e oltre 100 miliardi di dollari in più rispetto a quanto il Pentagono riceveva ogni anno al culmine della Guerra Fredda.

Nonostante le sue dimensioni, tuttavia, i repubblicani del Congresso -affiancati da un numero significativo di loro colleghi democratici- stanno già spingendo per di più. Quaranta membri repubblicani dei comitati per i servizi armati della Camera e del Senato hanno, infatti, firmato una lettera al presidente Biden chiedendo una crescita del 5% della spesa militare oltre l’inflazione, che potrebbe potenzialmente aggiungere fino a 100 miliardi di dollari a quella richiesta di budget. In genere, la rappresentante Elaine Luria (D-VA), che rappresenta l’area vicino al cantiere navale militare Newport News della compagnia di Huntington Ingalls in Virginia, ha accusato l’Amministrazione di ‘sventrare la Marina’ perché contempla la disattivazione di alcune navi più vecchie per far posto a quelle nuove. Quella denuncia è stata presentata nonostante il piano di quel servizio di spendere ben 28 miliardi di dollari per nuove navi nell’esercizio 2023.

CHI NE BENEFICIA?

L’aumento pianificato dei fondi per la costruzione navale fa parte di un pool proposto di 276 miliardidi dollari per l’approvvigionamento di armi, nonché per ulteriori ricerche e sviluppo, contenuto nel nuovo budget, che è il luogo in cui i primi cinque appaltatori di produzione di armi: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics eNorthrop Grumman –guadagnano la maggior parte dei soldi. Quelle aziende hanno già diviso più di 150 miliardi di dollari in contratti del Pentagono all’anno, una cifra che salirà alle stelle se l’Amministrazione e il Congresso faranno a modo loro. Per contestualizzare tutto questo, solo una delle prime cinque aziende, Lockheed Martin, ha ricevuto 75 miliardi di dollari in contratti con il Pentagono nel solo anno fiscale 2020. Questo è molto di più rispetto all’intero budget per il Dipartimento di Stato, una prova drammatica di quanto siano distorte le priorità di Washington, nonostante l’impegno dell’Amministrazione Biden a «mettere la diplomazia al primo posto».

La lista dei desideri delle armi del Pentagono per l’anno fiscale 2023 è un catalogo di come incasseranno i grandi appaltatori. Ad esempio, il nuovo sottomarino missilistico balistico Columbia Class, costruito dallo stabilimento General Dynamics Electric Boat nel sud-est del Connecticut, vedrà il budget proposto per l’anno fiscale 2023 crescere da $ 5,0 miliardi a $ 6,2 miliardi. La spesa per il nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) di Northrop Grumman, il deterrente strategico a terra, aumenterà di circa un terzo all’anno, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari. La categoria ‘difesa e sconfitta missilisticaì’, una specialità di Boeing, Raytheon e Lockheed Martin, dovrebbe ricevere più di 24 miliardi di dollari. E i sistemi di allarme missilistici spaziali, un punto fermo della Space Force creata dall’amministrazione Trump, passeranno da $ 2,5 miliardi nell’esercizio 2022 a 4,7 miliardi di dollari nel budget proposto per quest’anno.

Tra tutti gli aumenti, c’è stata una sola sorpresa: una proposta riduzione degli acquisti dei travagliati aerei da combattimento Lockheed Martin F-35, da 85 a 61 aerei nell’esercizio 2023. Il motivo è abbastanza chiaro. Quell’aereo ha più di 800 difetti di progettazione identificati e i suoi problemi di produzione e prestazioni sono stati poco meno che leggendari. Fortunatamente per Lockheed Martin, quel calo dei numeri non è stato accompagnato da una riduzione proporzionale dei finanziamenti. Mentre gli aerei di nuova produzione possono essere ridotti di un terzo, l’effettiva dotazione di bilancio per l’F-35 diminuirà di meno del 10%, da $ 12 miliardi a $ 11 miliardi, un importo che è più del budget discrezionale completo dei Centers for Disease Controllo e prevenzione.

Da quando la Lockheed Martin ha vinto il contratto per l’F-35, i costi di sviluppo sono più che raddoppiati, mentre i ritardi di produzione hanno riportato l’aereo indietro di quasi un decennio. Tuttavia, i servizi militari hanno acquistato così tanti di quegli aerei che i produttori non riescono a tenere il passo con la domanda di pezzi di ricambio. Eppure l’F-35 non può nemmeno essere adeguatamente testato per l’efficacia in combattimento perché il software di simulazione richiesto non solo è incompiuto, ma senza nemmeno una data di completamento stimata. Quindi, l’F-35 è lontano molti anni dalla piena produzione di aerei che funzionano effettivamente come pubblicizzato, se mai è nelle carte.

Un certo numero di sistemi d’arma che, al momento, sono garantiti per essere inondati di denaro sono così pericolosi o disfunzionali che, come l’F-35, dovrebbero effettivamente essere eliminati gradualmente. Prendi il nuovo missile balistico intercontinentale. L’ex segretario alla Difesa William Perry ha definito gli ICBM «alcune delle armi più pericolose al mondo» perché un presidente avrebbe solo pochi minuti per decidere se lanciarli in una crisi, aumentando notevolmente il rischio di una guerra nucleare accidentale basata su un falso allarme. Né ha senso acquistare portaerei a 13 miliardi di dollari l’una, soprattutto perché l’ultima versione ha problemi anche nel lancio e nell’atterraggio degli aerei -la sua funzione principale- ed è sempre più vulnerabile agli attacchi da missili ad alta velocità di nuova generazione.

I pochi aspetti positivi del nuovo budget, come la decisione della Marina di ritirare l’inutile e impraticabile Littoral Combat Ship -una sorta di ‘F-35 del mare’ progettato per molteplici compiti nessuno dei quali fa bene- potrebbero essere facilmente annullati dai sostenitori di Stati e distretti in cui tali sistemi sono costruiti e mantenuti. La Camera dei Rappresentanti, ad esempio, ha un potente Joint Strike Fighter Caucus, che, nel 2021, ha radunato più di un terzo di tutti i membri della Camera per premere per più F-35 di quelli richiesti dal Pentagono e dall’Air Force. Un caucus di cantieri navali, co-presieduto dai rappresentanti Joe Courtney (D-CT) e Rob Wittman (R-VA), combatterà contro il piano della Marina di ritirare le vecchie navi per acquistarne di nuove. Allo stesso modo, la Coalizione ICBM , composta da senatori di Stati con basi ICBM o centri di produzione, ha un record nell’evitare riduzioni nel dispiegamento o nel finanziamento di tali armi e, nel 2022, lavorerà duramente per difendere la sua dotazione di bilancio.

VERSO UNA NUOVA POLITICA

Elaborare una politica di difesa sensata,realistica e conveniente, è sempre una sfida, lo sarà ancora di più nel mezzo dell’incubo ucraino. Un tale nuovo approccio dovrebbe includere cose come la riduzione del numero degli appaltatori privati del Pentagono, centinaia di migliaia di persone, molte delle quali sono impegnate in lavori completamente ridondanti che potrebbero essere svolti a costi più bassi da dipendenti civili del governo o semplicemente eliminati. Si stima che tagliare la spesa per gli appaltatori del 15% farebbe risparmiare circa 262 miliardi di dollari in 10 anni.

Il piano di ‘modernizzazione’ del Pentagono, costato quasi 2.000 miliardi di dollari, durato tre decenni, per costruire una nuova generazione di bombardieri, missili e sottomarini con armi nucleari, insieme a nuove testate, dovrebbe, ad esempio, essere semplicemente demolito in linea con il tipo di strategia nucleare di sola deterrenza sviluppata dall’organizzazione di politica nucleare Global Zero. E la sbalorditiva impronta militare globale americana -un invito a un ulteriore conflitto che include più di 750 basi militari sparse in tutti i continenti tranne l’Antartide e operazioni antiterrorismo in 85 Paesi – dovrebbe, per lo meno, essere drasticamente ridimensionata.

Secondo la Task Force per la difesa sostenibile del Center for International Policy e uno studio di approcci alternativi alla difesa condotto dal Congressional Budget Office, anche un ripensamento strategico relativamente minimalista potrebbe far risparmiare almeno 1 trilione di dollari nel prossimo decennio, abbastanza per fare un sano investimento nella salute pubblica, prevenendo o mitigando i peggiori potenziali impatti dei cambiamenti climatici o iniziando il compito di ridurre i livelli record di disuguaglianza di reddito.

Naturalmente, nessuno di questi cambiamenti può avvenire senza mettere in discussione il potere e l’influenza del complesso militare-industriale- congressuale, un compito tanto urgente quanto difficile in questo momento di carneficina in Europa. Non importa quanto possa essere difficile, è una lotta che vale la pena fare, sia per la sicurezza del mondo che per il futuro del pianeta.

Una cosa è certa: una nuova corsa all’oro di spesa per la ‘difesa’ è un disastro in arrivo per tutti.