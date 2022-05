L’invasione dell’Ucraina non è la prima volta nella memoria recente che la politica estera russa ha suscitato dure critiche a Washington. Ma segna la prima volta che il Cremlino è stato ostacolato nella sua capacità di rispondere attraverso i normali canali, in particolare attraverso i potenti lobbisti di K Street.

Prima dell’invasione dell’Ucraina, il Cremlino ha versato ingenti somme di denaro in attività di lobbying a Washington. Lo stesso Cremlino, le società statali e altre società collegate alla leadership russa hanno spesso utilizzato i lobbisti di K Street nel 21° secolo per attenuare le ripercussioni derivanti dalle disavventure della Russia -spesso per risparmiare le entità russe dalle peggiori punizioni. Ora le sanzioni contro il governo russo e le aziende collegate al Cremlino hanno impedito queste azioni.

Molti interessi russi hanno spostato i loro obiettivi di lobbying semplicemente cercando di gestire la rottura delle relazioni USA-Russia.

«Con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è diventato chiaro che non abbiamo bisogno di lobbisti, abbiamo bisogno di avvocati divorzisti davvero bravi», ha affermato Julie Newton, ricercatrice presso il Centro di studi russi ed eurasiatici del St. Antony’s College. «Il lobbying oggi è un dialogo tra sordi».

Non è sempre stato così. Il governo russo e le aziende collegate al Cremlino hanno ottenuto con successo una notevole influenza negli Stati Uniti prima della recente invasione dell’Ucraina.

L’approccio di lobbying ad alto costo della Russia è iniziato nell’agosto 2008, quando ha cercato di smussare le risposte degli Stati Uniti all’invasione della Georgia. Washington ha addossato la colpa dei cinque giorni di guerra alla Russia, in particolare dato il riconoscimento del Cremlino dell’indipendenza delle province separatiste dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia e l’espulsione delle forze georgiane dai due territori. Guidati dal defunto senatore John McCain, molti mediatori del potere di Washington hanno chiesto di punire l’aggressione russa.

La Russia ha quasi raddoppiato la spesa per i lobbisti. In totale, la quantità di denaro dichiarata dalle aziende che difendevano gli interessi russi, è aumentata da poco più di 5 milioni di dollari nel 2007, prima dell’invasione, a più di 9 milioni di dollari nel 2009, secondo i registri del Foreign Agents Registration Act.

Ketchum, una società di pubbliche relazioni che rappresenta la Federazione Russa, ha lavorato per capovolgere la narrativa e incolpare la Georgia per il conflitto. Ketchum ha facilitato le interviste del ‘New York Times‘ con funzionari militari russi, ha distribuito note informative sulla guerra al ‘Washington Post‘ e ha organizzato un’intervista della ‘CNN‘ con lo stesso presidente russo Vladimir Putin. Ketchum ha anche contribuito a pubblicare un editoriale sul ‘Wall Street Journal‘ del Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il 20 agosto 2008, in cui si affermava che la Russia «rimane impegnata per una risoluzione pacifica nel Caucaso».

All’inizio del 2009, il governo russo ha assuntoun’altra azienda, Alston & Bird, nel mezzo di un’impennata multimilionaria nella spesa di lobbying russa.

Questa campagna di riabilitazione russa ha in gran parte funzionato e il Cremlino ha resistito con successo alla tempesta provocata dall’invasione della Georgia. L’amministrazione di George W. Bush ha fatto ben poco per punire l’aggressione di Putin nel 2008, e la Russia è stata oggetto di un ripensamento nell’Amministrazione Obama.

La Russia affronterà nuovamente le conseguenze imposte da Washington dopo l’annessione della penisola di Crimea, nel 2014. Con il presidente Barack Obama che si è unito alle critiche, Washington è stata meno indulgente che dopo la guerra in Georgia. Sebbene Obama fosse chiaro nell’escludere qualsiasi conflitto militare con la Russia, gli Stati Uniti hanno annunciato un divieto di visto, annullato le consultazioni militari con la Russia, ampliato i voli militari sugli ex Stati sovietici, sanzionato diverse aziende russe e ampliato l’assistenza alla sicurezza all’Ucraina.

In risposta al suo ritrovato status di paria a Washington, il governo russo ha interrotto la sua campagna di pubbliche relazioni. Il Cremlino ha interrotto i suoi legami con Ketchum. «Abbiamo deciso di non rinnovare il contratto a causa dell’isteria anti-russa, della guerra dell’informazione in corso», ha spiegato all’epoca il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

Sebbene il governo russo abbia deciso di non esercitare pressioni direttamente a Washington, le aziende collegate al Cremlino che dovevano affrontare misure punitive, iniziarono a spendere milioni per ottenere influenza.

Il Russian Aggression Prevention Act del 2014 era un disegno di legge che doveva garantire una serie di punizioni per l’invasione della Crimea,compreso il sequestro dei beni di importanti aziende russe, in particolare Gazprombank, una banca fondata dalla compagnia energetica statale russa Gazprom. La banca ha assunto Squire Patton Boggs e ha pagato all’azienda 1,5 milioni di dollari tra il 2014 e il 2017 per «fare pressioni su questioni relative alle leggi e ai regolamenti bancari, comprese le sanzioni applicabili», secondo documenti pubblici .

Anche la società del gas Novatek, la cui proprietà include alleati di Putin come Gennady Timchenko e Leonid Mikhelson , è stata inclusa nella legge sulle sanzioni. In risposta, la società ha pagato alla società di pubbliche relazioni Qorvis Communications 740.000 dollari tra il 2014 e il 2015 per sostenerla. Tra Qorvis e Squire Patton Boggs, diversi alti funzionari del governo hanno lavorato per sostenere gli interessi delle aziende collegate al Cremlino: due ex senatori repubblicani degli Stati Uniti, Trent Lott del Mississippi e John Breaux della Louisiana, nonché un ex consigliere generale ad interim del Dipartimento del Tesoro. Il disegno di legge che minacciava i loro clienti russi non è mai diventato legge.

I lobbisti di queste aziende russe non hanno sempre avuto così tanto successo. Qorvis ha lavorato per ribaltare un ordine esecutivo della Casa Bianca che autorizzava il sequestro di beni di alcuni oligarchi russi negli Stati Uniti, ma le sanzioni sono rimaste in vigore, costando a Timchenko e Mikhelson circa 16,5 miliardi di dollari.

Dopo l’invasione della Crimea, anche il Fondo di investimento diretto russo è stato esaminato dagli Stati Uniti. Il fondo sovrano russo ha assunto due società di lobby, firmando contratti con Capitol Counsel e Goldin Solutions per un valore di 45.000 e 30.000 dollari al mese per fare pressioni sul Dipartimento del Tesoro. Capitol Counsel ha inviato una lettera a David Cohen, un sottosegretario del Dipartimento del Tesoro che ha lavorato per implementare le sanzioni, spiegando gli affari dell’RDIF con le entità statunitensi. Il Dipartimento del Tesoro alla fine ha emesso sanzioni sull’RDIF, ma non per più di un anno dopo l’invasione della Crimea, e tempo dopo, sia Capitol Counsel che Goldin Solutions hanno smesso di lavorare per il fondo.

Dopo aver chiuso la sua operazione di influenza legale, nel 2015, lo stesso governo russo ha avviato un’operazione di influenza illecita pluriennale. Alla fine, quella campagna si sarebbe tradotta nei casi ormai famigerati di interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e 2020. Tredici russi e tre società russe sono state incriminate per il loro ruolo nell’ingerenza nelle elezioni americane del 2016.

Dal 2016 al 2021, mentre l’operazione di influenza illecita della Russia stava facendo notizia, l’operazione di influenza russa legale andava avanti silenziosamente. Con il persistere delle ricadute dell’invasione dell’Ucraina del 2014, più di una dozzina di ex membri del Congresso,personale del Congresso e funzionari di alto rango, si sono registrati per fare pressioni a nome di banche legate al Cremlino, oligarchi russi e la società dietro il Nord Stream 2 pipeline, trovata una recente analisi del Quincy Institute for Responsible Statecraft. Tra questi, l’ex senatore David Vitter, repubblicano, e l’ex rappresentante Toby Moffett, democratico, che rappresentavano entrambi la banca russa Sovcombank, ora sanzionata, con un contratto da 90.000 dollari al mese firmato con Mercury Public Affairs appena prima della recente invasione.

Nonostante la maggior parte degli americani abbia un’opinione sfavorevole della Russia di Putin, questo gruppo di ex funzionari del governo ha contribuito a garantire che i loro clienti evitassero in gran parte il peso della rappresaglia degli Stati Uniti per l’ingerenza di Putin in America e altrove. L’amministrazione Biden ha revocato le sanzioni al gasdotto Nord Stream 2 nel maggio 2021 e lo scorso settembre è stata completata la costruzione del gasdotto che migliorerebbe notevolmente i flussi energetici russi verso l’Europa.

Le sanzioni contro gli oligarchi russi erano probabilmente inefficaci e in alcuni casi furono persino revocate. Ad esempio, le sanzioni contro il colosso russo dell’energia e dei metalli En+ Group, legato all’oligarca e alleato di Putin Oleg Deripaska, sono state revocate dopo che Vitter ha esercitato pressioni.

Quando Putin ha preso la disastrosa decisione di invadere l’Ucraina all’inizio di quest’anno, tutto questo è crollato. La maggior parte delle società di lobbying e pubbliche relazioni della capitale ha interrotto i legami con i propri clienti russi. Molte delle sanzioni contro cui questi lobbisti avevano a lungo agito da baluardo sono state improvvisamente messe in vigore, comprese quelleche hanno colpito il settore finanziario russo, i membri dell’élite russa e il gasdotto Nord Stream 2. I precedenti tentativi da parte di entità russe come Sovcombank , VTB Bank e RDIF di eludere l’azione punitiva sono stati svelati poiché anch’essi sono stati sanzionati o limitati sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

Se la storia è un’indicazione, tuttavia, l’operazione di influenza della Russia tenterà probabilmente di riformarsi. Con le sanzioni che limitano le sue operazioni di lobbying legale, è possibile che la Russia decida di ampliare le sue operazioni di influenza illecita.