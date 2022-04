Il conflitto Russia-Ucraina sta alterando la geopolitica asiatica in modi mai visti prima. I Paesi dell’Asia centrale (abbiamo incluso la Mongolia in questo mix) hanno una associazione di lunga data con la Russia a causa della loro storia comune dell’era sovietica e rimangono legati dal commercio sia tramite la CSI -Comunità degli Stati Indipendenti- (accordi individuali di libero scambio) che, in alcuni casi, la UEE -l’Unione economica eurasiatica- (un blocco di libero scambio completo). Tutti sono destinatari di enormi quantità di investimenti russi e cinesi, oltre ad essere membri dell’SCO -Accordo di cooperazione di Shanghai-, un blocco geopolitico che si occupa della sicurezza regionale e delle questioni commerciali.

L’Afghanistan, al centro della regione, resta sia una minaccia che un’opportunità per tutti. Tuttavia, una migliore connettività e l’aumento dei legami commerciali avranno un effetto man mano che la regione diventa più strettamente integrata, con l’energia ancora una volta importante motore ma con il potenziale per sostenere le capacità di produzione.

In questa sezione esaminiamo anche la provincia cinese dello Xinjiang poiché è una parte importante delle relazioni della Russia con la Cina e l’Asia centrale.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan è sia un membro della CSI che dell’UEE e un’importante componente di transito sia per le forniture di energia alla Cina dalla Russia, che nel commercio di transito tra la Cina e l’UE. 15.000 treni hanno viaggiato tra la Cina e l’UE nel 2021, la maggior parte dei quali è stata instradata attraverso il Kazakistan e verso i porti di Russia e Bielorussia prima di continuare il viaggio verso l’Europa. Con la Bielorussia e i porti russi ora sanzionati, circa 1 milione di container è ora bloccato in quanto è stato impedito l’ingresso nell’UE, una posizione che richiederà mesi per essere risolta.

Ci sono altre opzioni. Il porto sul Mar Caspio del Kazakistan ad Aqtau sarà sicuramente in espansione, ma per farlo avrà bisogno di infrastrutture e investimenti di espansione: da Aqtau le rotte marittime del Caspio al porto di Baku in Azerbaigian possono essere utilizzate per il transito su rotaia attraverso il Caucaso e attraverso la Georgia o la Turchia fino al Mar Nero e transito marittimo verso i porti dell’UE in Bulgaria e Romania. Questo percorso, tuttavia, non è privo di colli di bottiglia attuali e richiederà ancora investimenti per mettersi al passo. Al momento, i prodotti cinesi e asiatici diretti ai mercati dell’UE utilizzano l’antica rotta del Canale di Suez, ma è più dispendioso in termini di tempo, inquinante e costoso.

Per inciso, le sanzioni occidentali alla Russia e l’uso massiccio di spedizioni dall’Asia e dagli Stati Uniti per servire le catene di approvvigionamento verso l’UE hanno spazzato via tutti gli accordi della COP26 dell’acqua.

Ciò mette il Kazakistan in una sorta di imbarazzo, con una riduzione delle tasse di transito e una ridondanza di alcune infrastrutture logistiche e investimenti. Tuttavia, i piani sono in corso. Il Kazakistan, l’Azerbaigian e la Georgia stanno creando la Eurasian Rail Alliance per coordinare e facilitare la logistica ferroviaria tra di loro e migliorare il tempo, le differenze di misura del fatturato e l’efficienza della spedizione per utilizzare meglio la rotta multimodale kazako-azera-georgiana.

Per quanto riguarda la Russia, l’interconnettività tra i porti del Mar Caspio ad Astrakhan e Lagan rimane intatta, così come il trasporto ferroviario verso la Cina e altri mercati dell’Asia centrale. L’economia è rimbalzata nel 2021 e, dopo l’introduzione di problemi di agitazione sociale e successive riforme politiche, il Paese sembra seguire un piano più aperto di riforme e sviluppo. Ciò potrebbe essere interessante per alcuni produttori russi, che cercano di trasferire alcune attività manifatturiere fuori dalla Russia sanzionata e in Kazakistan.

Il commercio bilaterale russo-kazako ha raggiunto i 19 miliardi di dollari nel 2020, con la Russia che esporta oro, petrolio e prodotti automobilistici e il Kazakistan che esporta minerale di ferro e altri minerali. Nell’anno 2020-21 il commercio bilaterale è aumentato del 35%. Anche il commercio del Kazakistan con l’UEE è migliorato nel 2021. I dati commerciali di gennaio 2022 hanno mostrato un aumento del 29%.

Anche il commercio del Kazakistan con l’Unione Europea è aumentato, anche se è prevedibile un calo date le sanzioni russe e le questioni relative al trasporto ferroviario. Il Kazakistan e l’UE hannofirmato un Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (EPCA), entrato in vigore il 1° marzo 2020, che ha anche contribuito a rafforzare il commercio bilaterale. Italia, Paesi Bassi e Francia erano i maggiori commercianti con il Paese.

TURKMENISTAN

Il Turkmenistan ha sempre tenuto le sue carte al petto e ha preferito mantenere una rigida politica di neutralità. Di conseguenza, ha scelto di non aderire alle numerose alleanze regionali, sebbene sia ospite permanente dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Tuttavia, negli ultimi anni ha sviluppato un’importanza nel commercio e nello sviluppo regionali; condivide un lungo confine con l’Uzbekistan in piena espansione, ma senza sbocco sul mare, un confine con l’Afghanistan, e ha un porto sul Mar Caspio a Turkmenbashi.

Ciò significa che ha un potenziale di transito come stimolo dell’INSTC per raggiungere l’Uzbekistan e, successivamente, l’Afghanistan, e collegare l’Uzbekistan in particolare ai mercati dell’UE. La Cina, sempre interessata alle infrastrutture di connettività, vede enormi opportunità nello sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie del Turkmenistan mentre il Paese sta anche sviluppando risorse energetiche alternative come l’energia solare (il 70% del Paese è deserto) e i parchi eolici.

Il Turkmenistan è anche la fonte energetica di un’importante rotta energetica dell’Asia centrale, il gasdotto TAPI che transita in Afghanistan, raggiunge il Pakistan e terminerà in India. Ciò è di grande importanza regionale, poiché l’Afghanistan ha bisogno di risorse energetiche per ricostruire, così come il Pakistan nel suo desiderio di industrializzarsi. Le compagnie energetiche russe sono attive da tempo nel Paese, fornendo supporto tecnico. Il Turkmenistan sta costruendo un parco di lavorazione industriale al confine di Serhetabat che estenderà le infrastrutture a Herat in Afghanistan, un hub commerciale chiave e vitale per la ricostruzione del Paese.

Il commercio russo con il Turkmenistan è di poco inferiore a 1 miliardo di dollari all’anno, con scambi principalmente in oleodotti industriali, con alcuni scambi marittimi e agricoli nel mix.

UZBEKISTAN

L’Uzbekistan è una specie di pioniere in Asia centrale , avendo abbracciato le riforme del mercato e l’apertura dopo la morte nel 2016 del Presidente della linea dura Islam Karimov. Tali riforme sembrano essere state ben congegnate e progressiste .

L’Uzbekistan è un membro della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), il che significa che ha stipulato accordi bilaterali di libero scambio con altri membri della CSI, compresi i legami con la Georgia. Ciò ha acquisito un certo significato, poiché l’Uzbekistan ha anche un ‘ accordo commerciale profondo e globale ‘ con l’Unione europea (come la Georgia) e il Regno Unito . Il risultato è che le esportazioni uzbeke in Georgia sono aumentate dell’88% nei primi due mesi del 2022 poiché la Georgia si sta posizionando come un produttore di veicoli elettrici con i mercati dell’UE nel mirino. I componenti uzbeki ne sono una grande parte, con merci esportate attraverso i porti turkmeni fino a Baku e in Georgia. La cinese BYD è un attore importante nella produzione di veicoli elettrici georgiani.

Il Paese è recentemente diventato un osservatore dell’Unione economica eurasiatica, suggerendo che si sta valutando un accordo di libero scambio. In Asia centrale, ciò darebbe accesso al libero scambio al Kazakistan, al Kirghizistan e alla Russia. L’Uzbekistan è anche membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangahi.

Le riforme nel frattempo stanno proseguendo, con il Paese che ha annunciato all’inizio di marzo 2022 che avrebbe intrapreso un programma di riforma e sviluppo delle sue imprese statali. La chiave di questo è stata l’esperienza della Cina, che è il principale partner commerciale dell’Uzbekistan seguito da vicino dalla Russia. Le esportazioni dell’Uzbeki 2021 sono aumentate del 34,4% .

Parte del fascino dell’Uzbekistan risiede nelle sue riserve e nelle tecnologie esistenti che lo rendono ideale per le capacità di produzione di veicoli elettrici. Poco prima del conflitto in Ucraina, la VW Russia ha discusso con l’Uzbekistan per lo sviluppo di veicoli elettrici nel Paese.

L’attuale commercio bilaterale Russia-Uzbekistan è di circa 6 miliardi di dollari, con le esportazioni russe che rappresentano circa i 2/3 di questo. La Russia esporta legname, petrolio e metalli, mentre l’Uzbekistan esporta gas, etilene e cotone. Il commercio bilaterale è cresciuto a tassi del 6%, ma è prevedibile che aumenterà. Alla luce della situazione in Ucraina e delle sanzioni alla Russia, è probabile che si verifichi il trasferimento di alcune capacità produttive russe in Uzbekistan.

AFGHANISTAN

L’Afghanistan rimane la principale preoccupazione e la più grande sfida dell’Asia centrale dopo la debacle ventennale dell’invasione statunitense e della successiva occupazione. La Russia in particolare è esperta delle complessità avendo combattuto la propria guerra contro gli estremisti islamici nel decennio 1979-89. Con i talebani tornati al potere, la questione dell’Afghanistan è ora di nuovo nelle mani delle potenze regionali. Il problema con i talebani è la loro mancanza di coesione e il potenziale per essere conquistati da gruppi musulmani ancora più radicali come l’ISIS. Mentre i talebani limitano le loro attività alla sola influenza sul popolo afghano, gruppi come Al-Qaeda e ISIS rivendicano la giurisdizione su tutti i musulmani e hanno dichiarato la jihad su tutti coloro che si oppongono.

Al momento, sia la Russia che la Cina stanno procedendo con attenzione. Oggi, il potenziale di pace nel Paese è il più alto degli ultimi 50 anni, poiché tutte le nazioni sovrane colpite fanno ora parte del gruppo SCO ufficiale e hanno visto interessi acquisiti nel mantenere stabile l’Afghanistan. Questo ora include Iran e Arabia Saudita. Supponendo che ciò possa essere raggiunto, esiste il potenziale per la ricostruzione nazionale dell’Afghanistan, che può aver luogo da diverse direzioni.

Proprio la scorsa settimana, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e le controparti russe hanno partecipato agli incontri annuali dell’Organizzazione per la cooperazione islamica tenuti quest’anno a Islamabad. L’Afghanistan era in primo piano all’ordine del giorno. Subito dopo, delegazioni separate russe e cinesi sono volate a Kabul per discutere questioni di sicurezza e sviluppo con il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi.

Ci sono state diverse questioni al centro delle conversazioni, non ultimo il rinnovato lavoro sul gasdotto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan- Pakistan-India), di importanza strategica, che i talebani hanno affermato che proteggeranno e che fornirà loro sia energia che tasse di transito. Accanto a ciò ci sono proposte a lungo termine per la connettività ferroviaria dall’Iran attraverso l’Afghanistan e verso il Pakistan, che collegherebbe l’Afghanistan alla rete multimodale dell’INSTC. La Cina ha anche dichiarato che sarebbe disposta a estendere il suo massiccio progetto infrastrutturale CPEC, che esiste essenzialmente per aiutare a industrializzare il Pakistan, in Afghanistan. Dati i problemi di sicurezza e finanziamento richiesti, misurati rispetto alla pace e alla produttività, è più che meno probabile che si verifichi.

Anche la Russia sarà nel mix, fornendo sia sicurezza che assistenza ai progetti, soprattutto nel settore energetico. Portare l’industrializzazione in Afghanistan e aiutare i guerrieri incalliti a convertirsi in operatori di macchine qualificati e semi-qualificati rimane l’obiettivo finale.

Il commercio russo con l’Afghanistan è limitato, ma è probabile che si svilupperà in aree strategiche. La Russia ha inviato forniture di grano e altri prodotti alimentari nel Paese, per un valore di circa 151 milioni di dollari nel 2020, con l’Afghanistan che esporta prodotti agricoli. È interessante notare che le forniture russe di legno segato sono improvvisamente aumentate negli ultimi sei mesi, suggerendo che alcune ricostruzioni di base sono già in corso e indicano una ripresa delle esportazioni russe di materiali da costruzione.

KIRGHIZISTAN

Il Kirghizistan è membro sia della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) che dell’Unione economica eurasiatica (UEE), sebbene geograficamente sia più vicino alla Cina e condivida un confine lungo, anche se montuoso, con la Repubblica Popolare Cinese. Quel terreno montuoso ha inibito in passato le capacità commerciali del Kirghizistan, con accesso aperto solo tramite passi di montagna di alta quota.

Le principali esportazioni del Kirghizistan includono oro, cotone, lana, indumenti, carne,mercurio, uranio, elettricità, macchinari e scarpe, i suoi mercati più grandi sono Cina,Regno Unito, Russia, Kazakistan, Uzbekistan e Turchia. Ci sono opportunità minerarie e minori nell’industria dei tessuti.

Sono stati a lungo discussi piani per sviluppare la connettività ferroviaria tra la Cina e il Kirghizistan fino all’Uzbekistan, una rotta che trasformerebbe il Paese e aprirebbe l’accesso all’Asia centrale e alla Cina. La diplomazia ha spianato la strada: una disputa di confine di 30 anni tra Kirghizistan e Uzbekistan è stata risolta nel 2021 per consentire alle menti di concentrarsi su questioni di connettività migliorata.

La soluzione ferroviaria presenta tuttavia ostacoli, non ultima la difficoltà e la spesaingegneristica per oltre 50 ponti e 90 tunnel, con un costo complessivo stimato in 4,5 miliardi di dollari. Le discussioni stanno proseguendo, tuttavia sembra che sarà necessario trovare una soluzione di finanziamento regionale. Fino a quel momento, il Kirghizistan rimane più un gioco cinese e ha ottenuto buoni risultati dalla connettività Belt and Road: il commercio estero del Kirghizistan è aumentato del 19,5% nel 2021 un salto significativo per un’economia relativamente piccola e inaccessibile. Il commercio bilaterale Russia-Kirghizistan ha raggiunto 1,75 miliardi di dollari nel 2020, con energia e prodotti in metallo che sono le principali esportazioni russe e il Kirghizistan che esporta rottami metallici, lana e frutta. Nel frattempo, il commercio del Kirghizistan con la vicina provincia cinese dello Xinjiang è aumentato del 34,4% nei primi due mesi del 2022 per raggiungere 1,33 miliardi di dollari, un livello record.

PROVINCIA DELLO XINJIANG

La provincia cinese dello Xinjiang è presente sui nei media occidentali per questioni relative agli uiguri, eppure la provincia e la sua capitale, Urumqi, sono attori importanti in Asia centrale,inclusa la Russia. Urumqi è la seconda città più grande dell’Asia centrale dopo Kabul, e sicuramente la più ricca.

È collegata tramite ferrovia ad alta velocità alla rete ferroviaria nazionale cinese e vicino al confine meridionale con il Pakistan, con piani a lungo consolidati per continuare la linea in Pakistan e terminare a Islamabad. Se intrapreso, ciò creerebbe una connettività ferroviaria con l’Afghanistan, attualmente realizzabile solo su strada e via aerea. A nord, i gasdotti che pompano gas russo entrano in Cina dal Kazakistan, costeggiando il confine ferroviario del porto interno di Horgos.

È probabile che il commercio tra Cina e Russia aumenterà in seguito alle sanzioni occidentali contro la Russia, soprattutto nelle materie prime, con il confine russo con la Cina che si estenderà per altri 3.500 km a est fino al porto russo di Vladivostok. La Cina ha bisogno di materie prime e la Russia potrebbe doverle vendere a buon mercato.Per quanto riguarda lo Xinjiang, è probabile che si svilupperà il commercio di energia, oltre che di grano e altri prodotti agricoli. Il problema in cui lo Xinjiang differisce dal confine settentrionale cinese dell’Heilongjiang e da città come Harbin è la vicinanza all’Asia centrale.

Le società di logistica cinesi nello Xinjiang hanno visto i loro prezzi delle azioni salire alle stelle nelle ultime settimane in previsione dell’aumento del commercio russo. Tuttavia, ci si può aspettare che la principale influenza a lungo termine sia finanziaria: Urumqi è ben posizionata per essere un centro finanziario e di investimento regionale per l’Afghanistan e l’Asia centrale, c’è già il precedente delle attività sino-estere dello Xinjiang quotate a Shanghai e Shenzhen borse. Con la Russia così vicina, desiderosa di spostarsi a est, e l’Asia centrale che necessita di grandi quantità di capitale di investimento, gli investitori aziendali russi potrebbero presto dirigersi verso Urumqi in cerca di finanziamenti da parte dei partner cinesi. Vediamo sicuramente il potenziale di un maggiore interesse per Urumqi come hub di sviluppo cinese-russo dell’Asia centrale. E questo sembra già che stia accadendo: la scorsa settimana, i funzionari doganali dello Xinjiang hanno dichiarato che il commercio estero dello Xinjiang con la Russia per i primi due mesi del 2022 è «aumentato in modo significativo» -un termine ‘sciolto’, ma tipicamente utilizzato dalla Cina per guadagni superiori al 30%.

MONGOLIA

La Mongolia non fa tecnicamente parte dell’Asia centrale, tuttavia la sua connettività con Russia, Cina e Kazakistan la rende un’importante componente regionale. È già sulle rotte ferroviarie della Transiberiana, e sono in corso i piani per la costruzione di oleodotti Power of Siberia 2 in transito in Mongolia per portare il gas russo in Cina. Questo in una certa misura limita il ruolo della Mongolia a quello di facilitazione del transito, sebbene il Paese abbia enormi riserve di carbone e minerali.

La posizione di Ulaan Baatar dall’indipendenza dall’URSS nel 1992 è sempre stata quella di rimanere ‘educatamente‘ distinto sia dalla Russia che dalla Cina, tuttavia la sua capacità di fornire trasporti e oleodotti tra i due accelererà il commercio e gli investimenti.

Il commercio bilaterale Russia-Mongolo è aumentato del 24% nel 2021, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari. Le principali esportazioni della Russia in Mongolia erano petrolio raffinato, lingotti di ferro grezzo, vagoni merci ferroviari, elettricità e filo isolato. Le principali importazioni dalla Russia della Mongolia sono state feldspato, calze e calze a maglia, maglioni a maglia, motori e vagoni merci ferroviari. Vale anche la pena notare che i due Paesi hanno avviato una serie di iniziative commerciali volte a rafforzare questo flusso, mentre è in corso l’ammodernamento della ferrovia Transmongola. Negli ultimi dieci anni, i volumi di merci ferroviarie russo-mongoliche sono raddoppiati e ora viaggiano a 30 milioni di tonnellate all’anno.

CONCLUSIONE

Lo sviluppo dei legami commerciali e di investimento della Russia in Asia centrale aumenterà man mano che si riposiziona a est a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente. Ciò includerà il trasferimento di alcuni settori manifatturieri russi nella regione, si tratta di economie emergenti con un significativo potenziale di crescita industriale.

Se si guarda a questo dal punto di vista dell’UE, se si elimina la componente energetica russa, il commercio di esportazione dell’UE con la Russia ha rappresentato circa 70 miliardi di euro, ma questi non rientravano in categorie di prodotti che la Russia non può reperire altrove, sebbene l’importazione di alcuni prodotti raffinati e sostanze chimiche possano richiedere tempo per risolversi. Nel 2021, i manufatti più esportati in Russia dall’UE sono stati macchinari e veicoli (44%), seguiti da prodotti chimici (23%) e altri manufatti (22%). Gran parte di questo può essere ottenuto dalla capacità manifatturiera dell’Asia centrale, il che significa che possiamo aspettarci di vedere nei prossimi anni un aumento della produttività sia industriale che manifatturiera dalla regione dell’Asia centrale, poiché si integra nelle catene di approvvigionamento della Russia e dell’Asia meridionale.