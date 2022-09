La trasformazione energetica in Europa sta ora procedendo alla velocità della luce. Questo inverno può diventare l'ultimo in cui la Russia può ancora influenzare l'agenda energetica globale

Quando i primi suoni dei missili russi hanno svegliato le persone in varie città e paesi ucraini la mattina presto del 24 febbraio 2022, hanno anche segnato un significativo spartiacque nella storia dell’energia. Il fatto che la Russia abbia iniziato una guerra di aggressione ingiusta e ingiustificata nel mezzo dell’Europa è diventata la conclusione perfetta di una strategia russa a lungo giocata in cui pretendeva di agire come un business standard di petrolio e gas semplicemente interessato al profitto. Invece, come dimostrano la guerra in Ucraina e la chiusura delle forniture di gas all’Europa negli ultimi mesi, il Cremlino ha sempre considerato le sue forniture energetiche come un’arma che potrebbe essere utilizzata in caso di crisi.

Energia russa e Ucraina

Prima del 2022, la Russia applicava spesso la sua leva energetica sull’Ucraina. I russi hanno offerto sconti sui prezzi e condizioni favorevoli per l’acquisto di gas in cambio di lealtà politica e prendere decisioni politiche “giuste”. La Russia ha punito la leadership del Paese che ha osato non accettare i suoi termini creando crisi energetiche, ricattando con prezzi del gas più elevati e trattenendo le forniture. Naturalmente, la Russia ha avuto a lungo amici simpatici tra le élite politiche e commerciali in Ucraina e negli Stati membri dell’UE. Uno strumento chiave di reclutamento per le società energetiche russe è stato l’assunzione di politici di alto livello in pensione dai paesi target.

Nel 2006 e nel 2009, la Russia ha condotto guerre del gas contro l’Ucraina e ha cercato di manipolare l’Unione Europea. Ci ha anche provato diverse volte fino a quando non è stato pronto per il grande spettacolo del 2021, quando le manipolazioni russe con lo stoccaggio del gas in tutta Europa insieme al ricatto che cercavano di spingere per il lancio del progetto politico Nord Stream 2 hanno ampiamente contribuito all’aumento vertiginoso dei prezzi del gas. I decisori dell’UE sembrano finalmente apprezzare il fatto che la Russia utilizzi le forniture di energia per scopi geopolitici. Tuttavia, i lobbisti stanno ancora lavorando per convincerci che l’aumento dei prezzi nel 2021 è stata una semplice coincidenza di diversi fattori non correlati.

Le decisioni sulla fornitura di energia all’Europa che la Russia ha preso durante la guerra sono oltraggiose e includono il cambio della valuta del contratto in rubli russi; tagliare le forniture (anche integralmente ad alcuni consumatori europei); manipolare la rotta dei trasporti ucraini, riducendo il carico esportato; e riducendo o interrompendo artificialmente la rotta Nord Stream 1 per esercitare maggiore pressione sull’Europa. La Russia ha scommesso sul persuadere l’Europa che l’energia russa è una chiave per l’uso globale dell’energia.

Tuttavia, l’Unione europea ha compiuto molti passi positivi in ​​risposta all’aggressione russa. Ha recentemente adottato il pacchetto RePowerEU che afferma chiaramente il suo obiettivo di disaccoppiare l’Europa dall’energia russa. Diversi pacchetti di sanzioni ben coordinate includono l’eliminazione graduale dell’uso di carbone e petrolio nell’Unione europea. Per ora, sembra che l’Europa abbia imparato la lezione dell’anno precedente, poiché in alcuni paesi dell’UE è in corso un dibattito sulla ripresa del controllo su infrastrutture energetiche critiche. Inoltre, anche i più grandi mercati per le risorse energetiche russe sono molto espliciti nel cambiare la loro strategia per evitare il carburante russo.

Dopo aver fatto i primi passi per dimostrare di utilizzare l’energia come arma in termini di petrolio e gas, ora si concentra sul settore nucleare. La Russia ha catturato due centrali nucleari in Ucraina. Mentre l’esercito ucraino ha efficacemente respinto la centrale nucleare di Chornobyl, la Russia utilizza ancora la più grande centrale nucleare europea nella città di Energodar per ricattare. Non solo ha posizionato il suo personale militare e le sue attrezzature presso la struttura, ma ha anche posizionato lì i lavoratori di Rosatom, ha torturato e ucciso i rappresentanti del personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha bombardato il territorio della centrale nucleare per isolarla dalla rete ucraina. Questa mossa ha effettivamente messo le azioni russe al posto esclusivo dei paesi terroristi energetici che usano tutte le risorse disponibili come armi nell’esatto significato di questa parola.

Qual è il gioco russo in questo caso? Alcuni al Cremlino sembrano credere che a un certo punto gli europei avranno una tale paura per i prezzi elevati dell’energia e il rischio di un incidente nucleare in Ucraina da chiedere ai russi di tornare allo status quo ante. I funzionari russi prevedono che i prezzi dell’energia aumenteranno in inverno e che l’Unione europea dovrà compiere alcuni passi impopolari per mantenere le sue forniture e gli equilibri energetici. Tuttavia, la Russia ha completamente torto almeno in un’ipotesi. Dopo la brutale e mortale invasione russa dell’Ucraina, la strada per tornare a come erano le cose prima non esiste più: gli europei hanno adottato misure per mitigare possibili carenze in inverno.

È molto probabile che questo inverno sia difficile per molti europei, in particolare per gli ucraini. Tuttavia, il continente si sta preparando al peggio e gli europei possono sopravvivere a un inverno difficile, soprattutto se l’alternativa è la capitolazione a Mosca.