La guerra in Ucraina vista dalla Georgia

Ho ricevuto una recente corrispondenza da un amico in Georgia (l’ex Repubblica Sovietica, non la patria dei Bulldog) che ha fatto alcune osservazioni interessanti su come i russi hanno reagito alla guerra e su come ha colpito la Georgia.

L’aggressione di Putin contro le ex repubbliche sovietiche risale all’invasione russa della Georgia nel 2008. Le truppe russe occupano ancora parti della Georgia, il che probabilmente ha dato fiducia a Putin per la sua riuscita invasione della Crimea nel 2014, che a sua volta ha posto le basi per la sua invasione dell’Ucraina. Putin ha visto che nessuno ha fermato quelle invasioni precedenti, portandolo ad essere troppo sicuro di sé su questa.

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto sostanziale sulla Georgia, secondo il mio corrispondente. Decine di migliaia di russi si sono trasferiti in Georgia, un Paese la cui popolazione è inferiore a quattro milioni. Hanno acquistato appartamenti in Georgia, trasferito lì le loro attività e portato con sé i loro soldi. Un risultato è stata una crescita economica a due cifre, ma ha anche portato congestione del traffico e potenziale instabilità politica.

I russi sono venuti in Georgia per sfuggire agli effetti della guerra, inclusa la possibilità di essere arruolati nell’esercito, ma il mio corrispondente mi dice che i russi non criticano l’invasione o Putin. Vogliono solo evitare qualsiasi danno personale. Il mio corrispondente teme che possano incitare una rivolta in Georgia, non a sostegno di Putin ma contro il governo georgiano.

Nel frattempo, in Russia, i militari, alla disperata ricerca di reclute, stanno facendo circolare video di propaganda sui social media per cercare di reclutare arruolati. Il mio corrispondente mi dice che le mogli russe sono felici di mandare in guerra i loro “mariti permanentemente ubriachi”. Questo è un modo per loro di fare soldi e ottenere un risarcimento se vengono uccisi.

Mi dice anche che molti giovani si sposano prima di andare in guerra. Le giovani donne russe vedono l’opportunità di ricevere un risarcimento se i loro nuovi mariti muoiono in guerra.

Mentre la guerra si trascina, il mio amico georgiano dice di sentire una quantità crescente di russo parlato per le strade (la Georgia ha la sua lingua madre) ed è comprensibilmente preoccupato per l’impatto a lungo termine dei molti russi che si trasferiscono in Georgia. Il peso economico che portano con sé potrebbe anche portare disordini politici.

Nel frattempo, con le truppe russe che occupano ancora parti della Georgia a seguito dell’invasione russa del 2008 e l’ economia russa che soffre a causa delle sanzioni occidentali e dei costi della guerra in corso, è probabile che l’afflusso di russi in Georgia continui. È probabile che la ripresa economica alimentata dal denaro russo sia temporanea. Tuttavia, gli effetti di una maggiore presenza russa minacciano di essere più permanenti.