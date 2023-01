La guerra in Ucraina sta andando verso una ‘soluzione coreana’?

Il salasso in Ucraina continua senza fine. I rischi di continue vittime, che ora superano probabilmente il mezzo milione, insieme alla conseguente spirale di escalation, devono essere fermamente respinti dai leader responsabili.

Abbracciare uno ‘scenario coreano’ può fornire la migliore prospettiva sia per il popolo ucraino sia per un ritorno alla stabilità globale. Consentirebbe a entrambe le parti di smettere di combattere con un armistizio immediato lungo l’attuale linea di contatto, mettendo da parte la maggior parte delle complessità della pacificazione.

In autunno, le forze armate dell’Ucraina (AFU) hanno dimostrato di essere capaci di azioni offensive su larga scala. Tuttavia, l’esercito russo non ha ceduto come alcuni avevano previsto, ma è piuttosto tornato all’offensiva, avanzando strisciante lungo quasi tutto il fronte.

Resta da vedere se la cattura russa delle città intorno a Bakhmut, come Soledar e Klishchiivka, indichi lo sforzo principale dell’offensiva invernale della Russia.

L’uso della maggior parte delle truppe del gruppo Wagner in queste battaglie intorno a Bakhmut può implicare che queste stiano semplicemente tenendo azioni, intese a mantenere impegnate le AFU, mentre azioni offensive russe più grandi devono essere intraprese sui fianchi. Naturalmente, c’è stato più di qualche indizio che un’altra offensiva russa potrebbe arrivare attraverso la Bielorussia. Un altro possibile vettore di attacco russo potrebbe provenire da sud lungo il fiume Dnepr e verso Zaporizhzhia.

Tuttavia, è del tutto possibile che il Cremlino, umiliato da un anno di battute d’arresto militari, abbia optato per l’obiettivo a breve termine più conservatore e realistico di proteggere gradualmente e metodicamente solo il Donbas. A dire il vero, una grande umiliazione per l’esercito russo è stata la sua incapacità di rimuovere le forze ucraine dalle loro posizioni vicino alla città principale di Donetsk.

Gli accesi dibattiti sulla stampa occidentale sui carri armati trasferiti in Ucraina, compreso il pasticcio nelle relazioni USA-Germania, sono probabilmente più importanti a livello simbolico e politico che come una cosiddetta trasformazione ‘rivoluzionaria’ nello sforzo occidentale per migliorare l’AFU. Potrebbero passare molti mesi prima che i carri armati americani si presentino nel paese, anche a causa dell’intenso addestramento che sarà richiesto.

Ci sono molti motivi di scetticismo riguardo al trasferimento di carri armati in Ucraina, compresi i carri armati Leopard di fabbricazione tedesca che a quanto pare potrebbero arrivare già a marzo, come mezzo per modificare in modo significativo la situazione sul campo di battaglia. Molti sembrano aver dimenticato che solo un anno fa la comunità degli studi strategici stava valutando se i carri armati avessero un vero futuro in qualsiasi esercito, dato l’uso pervasivo ed efficace di droni e missili a spalla da entrambe le parti.

In realtà ci sono prove sostanziali che il Leopard 2 non si è comportato bene in condizioni di combattimento reali in Siria, e non c’è dubbio che gli strateghi russi abbiano studiato a fondo questo caso per comprendere le varie debolezze di quel carro armato.

Come spiega uno stratega russo , “Alcuni paragonano l’invio dei Leopard in Ucraina con l’apparizione dei Tiger… nel 1942-45. I tedeschi hanno cercato di sparare ai T-34 sovietici da lunghe distanze. È una bellissima storia di… genio ingegneristico teutonico, se non per una cosa: la presenza di sistemi anticarro russi di vari calibri”.

In effetti, i Leopard potrebbero superare i carri armati russi in molti parametri. Tuttavia, i duelli tra carri armati sono stati rari e i carri armati devono combattere contro un sistema di combattimento integrato. Fonti russe affermano di essere ben rifornite delle necessarie armi anticarro e che molti carri armati e veicoli corazzati ucraini sono già stati distrutti.

Nel frattempo, il fuoco dell’artiglieria russa non è diminuito ed è diventato più preciso grazie all’avvistamento dei droni. I droni kamikaze, come il Russian Lancet, si sono dimostrati molto efficaci in questo ruolo, e gli elicotteri d’attacco russi e gli aerei ad ala fissa continuano ad essere attivi lungo il fronte. Inoltre, tali ovvie capacità anticarro russe vengono potenziate. Altre questioni relative ai carri armati della NATO includono il loro peso elevato comparativo, non necessariamente un vantaggio nel fango primaverile ucraino, ma soprattutto la complessa manutenzione e anche le notevoli sfide per il carburante che pongono.

Nelle mani degli ucraini, molto probabilmente, i carri armati avranno un ruolo ruolo in evoluzione dall’altra parte della linea come artiglieria itinerante piuttosto che alle formazioni d’urto del famoso blitzkrieg nazista. Tuttavia, quest’ultimo stile di guerra non può essere completamente escluso, dato l’enorme sostegno che Kiev sta ricevendo e anche l’evidente abilità dell’esercito ucraino in combattimento. Come ho suggerito altrove, l’AFU ha impiegato con successo armature leggere con tattiche innovative e audaci durante l’offensiva nell’area di Kharkiv.

Tuttavia, esiste la possibilità, per quanto remota, che i carri armati della NATO possano ancora fornire un elemento ‘rivoluzionario’, infliggendo una sconfitta decisiva contro gli eserciti russi. I loro sforzi sarebbero veramente supportati se l’Ucraina avesse davvero una forza aerea in testa per coprire queste spinte corazzate. Come notato di recente da Anatol Lieven su queste pagine, solo pochi istanti dopo la rottura del tabù sulla fornitura di carri armati principali erano già iniziate le trattative per il trasferimento di aerei da combattimento.

Guardando al futuro, quando l’AFU potrà esercitare sia forze sostanziali di carri armati che aerei, vale la pena riflettere se questi potrebbero costituire obiettivi ideali per attacchi nucleari tattici russi contro l’Ucraina. In effetti, tali armi potrebbero non essere particolarmente efficaci contro formazioni di fanteria sparse distribuite su un lungo fronte, ma le concentrazioni di armi ad alta tecnologia nelle basi aeree o nei parchi carri armati potrebbero aumentare in modo abbastanza significativo la tentazione dei comandanti russi alla disperata ricerca delle proprie ‘armi miracolose’.

Va ricordato che solo pochi mesi fa il Presidente Joe Biden ha avvertito che il mondo era più vicino ad Armageddon che in qualsiasi momento dalla crisi dei missili cubani. Quando il Presidente Vladimir Putin ha commentato alla fine di ottobre che “non ne vediamo la necessità”, è stato sicuramente positivo, ma purtroppo ha anche lasciato la porta abbastanza aperta per uno scenario in cui sentiva il bisogno in futuro.

È stato riferito il 16 gennaio che il deputato della Duma russa ed ex vice comandante del distretto militare meridionale della Russia Andrey Gurulyov ha avvertito che, “in risposta all’uso di carri armati tedeschi pesanti da parte dell’Ucraina, l’esercito russo dovrebbe lanciare un attacco nucleare…”, ha affermato. . “Dovremmo usare armi nucleari in questo caso? Perché dovremmo essere imbarazzati?… Chi ci impedisce di farlo?

“La comparsa di carri armati tedeschi sul territorio russo è [inaccettabile]”, ha proseguito. Non appena i Leopard arrivano qui,… non c’è altra scelta”. Dal momento che il generale Gurulyov è un esperto militare e una volta ha persino comandato un esercito di carri armati, la sua opinione su come la Russia dovrebbe rispondere ai carri armati della NATO non è da sottovalutare.

Pochi altri allarmi nucleari furono evidenti sulla stampa militare russa in pochi giorni. Ma uno sguardo più approfondito rivela che tali segnali sono stati diffusi dall’estate. Il motivo per cui questi continui avvertimenti di una possibile escalation al livello nucleare non vengono riportati dalla stampa mainstream occidentale rimane poco chiaro, ma sono comunque estremamente preoccupanti per non dire altro.

Settant’anni fa, un bagno di sangue altrettanto inutile e non necessario inghiottì la penisola coreana. Gli uomini morirono a decine di migliaia in trincee che assomigliavano al fronte occidentale. Furono introdotti bombardieri pesanti e altre armi ad alta tecnologia, ma le linee del fronte non si mossero molto negli ultimi due anni di guerra. Sono state fatte minacce nucleari, più di una volta. La guerra si trascinò anche per la necessità di convincere il mondo comunista che l’aggressione non paga. Anche l’Occidente allora voleva un “ordine basato su regole”, ma il mondo si è rivelato troppo disordinato per quel concetto rigoroso, come accade anche oggi.

Dwight Eisenhower si candidò alla presidenza nell’autunno del 1952, chiedendo la fine della guerra di Corea. Essendo un uomo che conosceva a fondo la carneficina e la sofferenza della guerra, comprendeva fondamentalmente l’imperativo di porre fine al conflitto una volta per tutte.

Nel succedersi di crisi dell’instabile inizio della Guerra Fredda, da Dien Bien Phu a Budapest a Quemoy a Berlino, Eisenhower si schierò con forza dalla parte della pace e del compromesso. Non era un ideologo, ma piuttosto un pragmatico orientato alla pace. Fortunatamente per il mondo, molti successivi presidenti degli Stati Uniti hanno seguito il suo ammirevole esempio di realismo e moderazione, almeno in una certa misura.

È molto probabile che la guerra in Ucraina finirà in modo simile alla guerra di Corea. Con l’avvicinarsi del 70 ° anniversario dell’armistizio coreano nel luglio 2023, quel momento importante potrebbe offrire al presidente Biden una straordinaria opportunità per fare il pacificatore. In effetti, gli strateghi russi hanno già messo da parte i loro obiettivi di guerra originari estremisti e stanno ora discutendo attivamente dello ‘scenario coreano’ per l’Ucraina.

Una di queste discussioni all’inizio di questo mese ha rilevato che la guerra di Corea è stata più sanguinosa dell’attuale guerra in Ucraina, ma, “anche con questo in mente, la guerra è riuscita comunque a essere fermata – con la mediazione delle Nazioni Unite”.

È vero, un armistizio in stile guerra di Corea metterebbe da parte molte questioni difficili riguardanti, ad esempio, le riparazioni, nonché gli accordi commerciali e di viaggio che hanno un impatto su molte persone in entrambi i Paesi. Tuttavia, la forte virtù di questo accordo è che premia l’interruzione immediata dei combattimenti, consolidando al contempo la linea di contatto come nuovo confine per il prossimo futuro. Un’altra virtù di questo approccio, come con il ben custodito 38° parallelo nella penisola coreana, è che incorporerebbe una zona neutrale, dalla quale le forze militari di entrambe le parti dovrebbero essere ritirate per un periodo di mesi.

I leader di Russia e Ucraina verrebbero al tavolo per un simile armistizio in stile coreano? Putin, in quanto leader che ha la maggiore responsabilità per questa tragedia, si rende sicuramente conto che tutta la sua eredità è in grave pericolo, quindi deve porre fine alla guerra impopolare il prima possibile.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è stato eletto originariamente per cercare la pace con la Russia, sa che il suo Paese è stato dissanguato in questa guerra ed è ormai tempo di dedicarsi all’arduo compito della ricostruzione. Poiché molto probabilmente ci sono state oltre mezzo milione di vittime nell’attuale conflitto, c’è da sperare che leader coraggiosi si facciano avanti per mediare e incoraggiare Putin e Zelensky a prendere in considerazione una ‘soluzione coreana’.