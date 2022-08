L’Estonia rimuoverà tutti i suoi monumenti di guerra dell’era sovietica, l’ultimo di una serie di Paesi dell’Europa orientale a percorrere questa strada. Secondo quanto riferito, ci sono da 200 a 400 memoriali o monumenti di epoca sovietica ancora in piedi in tutta l’Estonia.

Il primo ministro, Kaja Kallas, ha affermato che ora questi saranno trasferiti “il più rapidamente possibile“, aggiungendo: “È chiaro che l’aggressione russa in Ucraina ha squarciato le ferite nella nostra società che ci ricordano questi monumenti comunisti e quindi la loro rimozione dallo spazio pubblico è necessario per evitare ulteriori tensioni”.

La mossa non è esente da polemiche. La discussa rimozione di un monumento a un carro armato T-34 fuori dalla città di Narva, vicino al confine con la Russia, ha incontrato una certa opposizione da parte della popolazione locale, il 90% della quale parla russo.

Ma Kallas ha sottolineato che non è il “posto giusto” per commemorare i morti: “Un carro armato è un’arma del delitto, non è un memoriale e questi stessi carri armati stanno uccidendo persone per le strade dell’Ucraina in questo momento”.

Negli ultimi anni, alcuni Paesi dell’ex blocco sovietico hanno dibattuto sul futuro dei loro monumenti di guerra dell’era sovietica, molti dei quali celebrano il ruolo svolto dall’Armata Rossa nella seconda guerra mondiale e, in particolare, la battaglia contro il fascismo. Ma – al di là di alcuni casi notevoli di monumenti rimossi da paesi che stanno passando dal comunismo a un’economia di mercato liberale (mi viene in mente la Polonia) – non molti monumenti di guerra sono stati effettivamente rimossi.

Invece sono stati più spesso trascurati, deturpati o altrimenti alterati. Ma ora l’invasione dell’Ucraina sembra spingere i Paesi dell’Europa orientale e gli Stati baltici a considerare di sbarazzarsi del tutto dei restanti monumenti di guerra sovietici.

Nei primi giorni e nelle prime settimane dell’invasione, i monumenti di guerra sovietici hanno fatto notizia quando attivisti e sostenitori dell’Ucraina hanno dipinto alcune statue con i colori della bandiera nazionale come espressione di solidarietà, cosa che hanno fatto dall’annessione della Crimea nel 2014.

Mentre la guerra si estendeva nei mesi primaverili ed estivi, le campagne per rimuovere i monumenti sovietici riemersero in Lituania, Lettonia ed Estonia. Tutti e tre hanno riconquistato la loro indipendenza nel 1991 e successivamente si sono uniti alla Nato e all’UE.

A giugno, il parlamento lituano ha stilato una legge sul divieto di promuovere regimi totalitari e autoritari e le loro ideologie – soprannominata legge sulla “desovietizzazione”. Allo stesso tempo, nella vicina Lettonia, il parlamento ha adottato una propria legge simile. Ora l’Estonia sta seguendo l’esempio.

È interessante notare che, mentre l’attenzione è concentrata sui monumenti dell’Armata Rossa della seconda guerra mondiale, c’è un chiaro impulso per un dibattito sulla storia del controllo sovietico di questi paesi.

Liberazione o occupazione?

Nonostante il titolo della recente legge lettone, sarebbe difficile trovare qualsiasi tipo di monumento che glorifichi il regime nazista, lì o altrove negli stati baltici. La cosa fondamentale qui è l’equivalenza tracciata tra il regime sovietico e quello nazista come vengono ricordati.

Dal punto di vista degli stati dell’Europa orientale, le origini della seconda guerra mondiale possono essere fatte risalire ai protocolli segreti del Patto Molotov-Ribbentrop del 1939 che divideva l’Europa in sfere di influenza tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica. Di conseguenza, entrambi sono considerati responsabili della guerra che ha trasformato gran parte dell’Europa orientale in quelle che lo storico Timothy Snyder ha definito “terre di sangue“.

Nella recente discussione sui monumenti dell’era sovietica, è in gioco l’interpretazione associata delle conseguenze della seconda guerra mondiale. I monumenti di guerra sovietici non sono altro che ambigui, “simboleggiano la liberazione, l’aggressione e l’occupazione”. Sebbene questi monumenti si riferiscano alla liberazione dalle occupazioni naziste tedesche, il salvataggio ha portato con sé contemporaneamente un lungo periodo di dominio comunista, accompagnato dalla presenza dell’esercito sovietico in tutta l’Europa orientale.

La rimozione a Praga di una statua di Ivan Konev nel 2020 è un buon esempio di questa ambiguità. Konev guidò la liberazione di Praga dai nazisti nel 1945, ma contribuì anche alla soppressione della Primavera di Praga nel 1968.

Nuovo significato

La guerra in Ucraina ha dato all’Estonia nuovo slancio e “il diritto morale di guardare alle ferite che non sono ancora rimarginate”, secondo il ministro della pubblica amministrazione. I monumenti di guerra sovietici sono diventati uno strumento attraverso il quale apparentemente raggiungere questo compito.

I ricordi dell’occupazione sovietica sono divenuti anche un filtro attraverso il quale si comprende l’occupazione parziale dell’Ucraina da parte delle truppe russe. I monumenti di guerra sovietici sono ora visti da molti come “glorificanti l’imperialismo sovietico“, qualcosa che ora si estende alla Russia di Vladimir Putin. Sono “monumenti dell’occupazione sovietica” che ora rappresentano allo stesso modo ciò che la Russia sta facendo al paese vicino.

Anche il collegamento dei regimi sovietico e nazista nella legge lettone non è casuale. Piuttosto, la rimozione e il trasferimento dei monumenti di guerra sovietici è inquadrata nella memoria baltica e più in generale dell’Europa orientale della seconda guerra mondiale e di quella del 20° secolo. Sembra essere un passo per rendere sicura questa posizione sullo sfondo dell’abuso della storia da parte di Vladimir Putin per giustificare la guerra in Ucraina.

Mentre l’opinione pubblica in Lituania, Lettonia ed Estonia è tutt’altro che uniforme, una cosa sembra essere chiara. Sullo sfondo dell’aggressione russa in Ucraina, la rimozione e il trasferimento di queste statue e monumenti non è solo un’espressione di solidarietà con l’Ucraina. È un modo per stabilire come deve essere ricordata la storia dell’era sovietica.

La domanda è se questi processi faciliteranno la guarigione delle ferite lasciate dalla complessa storia del XX secolo dei paesi dell’ex blocco sovietico. O se hanno la stessa probabilità di trincerare le linee di guasto della memoria esistenti.