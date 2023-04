La guerra in Ucraina spalanca l’Artico ai Paesi del Golfo

Quando si tratta della rottura delle relazioni tra l’Occidente e la Russia, gran parte dell’attenzione è rivolta all’Europa orientale. Tuttavia, anche l’Artico è stato colpito dall’invasione russa dell’Ucraina.

Le sanzioni economiche hanno creato un ambiente difficile per le multinazionali del petrolio e del gas che operano nella regione artica russa. Negli ultimi anni, la Russia si è affidata a compagnie occidentali come Shell, Exxon Mobil e BP per estrarre petrolio e gas dalla sua regione artica. Dall’invasione nel febbraio 2022, queste società hanno lasciato il mercato russo. La Cina sta approfittando della debolezza della Russia e dell’isolamento internazionale per ottenere maggiore influenza nell’Artico. Senza dubbio la Cina cercherà di intervenire per aiutare la Russia.

La Cina sta già aumentando la sua presenza nella regione. Nel 2018 si è dichiarato uno “Stato vicino all’Artico”, anche se il suo punto più vicino all’Artico è a circa 1.500 chilometri di distanza. Pechino sta anche investendo in rompighiaccio e aumentando la ricerca scientifica nell’Artico. Mentre le sanzioni economiche occidentali continuano a colpire la Russia, è lecito aspettarsi una cooperazione ancora più stretta tra Mosca e Pechino nell’Artico.

Allo stesso modo in cui la divisione geopolitica tra l’Occidente e la Russia spingerà Mosca più vicino a Pechino sulle questioni relative all’Artico, anche il Nord America e l’Europa stanno sperimentando una convergenza politica nella regione. La Svezia e la Finlandia hanno cambiato la loro politica di lunga data di essere militarmente non allineate e ora sono entrambe in procinto di aderire alla NATO. Una volta che lo faranno, sette delle otto nazioni artiche faranno parte della stessa alleanza di sicurezza.

Un altro problema influenzato dalla rottura delle relazioni occidentali con la Russia è il funzionamento del Consiglio artico, fondato nel 1994 dagli otto stati artici (Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti) per cooperare su questioni non militari e di sicurezza nella regione. Nel corso degli anni, la cooperazione ha avuto luogo su operazioni di ricerca e salvataggio, pulizia di fuoriuscite di petrolio e altre questioni ambientali. Anche dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, la cooperazione è continuata all’interno del consiglio. Ma da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, la cooperazione è cessata e il Consiglio artico ha smesso di funzionare.

La grande concorrenza di potere, i cambiamenti nei mercati del petrolio e del gas, le possibilità di ricerca scientifica e gli sviluppi nelle rotte marittime significano che gli sviluppi geopolitici nell’Artico possono avere conseguenze per la regione del Golfo. Anche così, ci sono solo opzioni limitate per i paesi del Golfo di essere coinvolti. Un modo è richiedere lo status di osservatore al Consiglio artico. In alternativa, potrebbe essere applicato anche il CCG.

Attualmente, 13 paesi non artici hanno lo status di osservatori nel consiglio, inclusa la Cina. Gli osservatori non possono votare ma possono plasmare l’ordine del giorno dietro le quinte. La geografia non è un fattore per ottenere lo status di osservatore. Ad esempio, Singapore è diventata un osservatore nel 2013. Una rapida occhiata a una mappa mostra che gli stati del Golfo sono più vicini al circolo polare artico di quanto lo sia Singapore. Con diversi stati del Golfo che guardano oltre la loro regione e stanno diventando sempre più orientati a livello globale, potrebbe avere senso che alcuni richiedano lo status di osservatore. Ma con il Consiglio artico che non si riunisce a causa della rottura delle relazioni con la Russia, è improbabile che si ottenga presto lo status di osservatore.

Un’altra opzione è che l’Arabia Saudita diventi la piattaforma della cooperazione del Golfo sulle questioni artiche, utilizzando il Trattato delle Svalbard del 1920, che prende il nome dall’arcipelago delle Svalbard, sopra il circolo polare artico al largo della costa della Norvegia e a circa 900 chilometri dal Polo Nord. Le Svalbard hanno una piccola popolazione di circa 2.000 abitanti ed è l’insediamento umano permanentemente abitato più a nord del mondo.

Come parte degli accordi e dei trattati internazionali dopo la prima guerra mondiale, il Trattato delle Svalbard conferì alla Norvegia la sovranità sulle isole. Tuttavia, i suoi termini consentono a tutti i suoi firmatari di avere accesso non discriminatorio alla pesca, alla caccia e alle risorse naturali delle isole. Il trattato consente inoltre ai firmatari di condurre ricerche scientifiche lì.

Questi firmatari includono grandi potenze come Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, nonché paesi lontani dall’Artico, come il Sudafrica e persino l’Afghanistan. In totale, 46 paesi godono di parità di accesso alle risorse naturali delle Svalbard e l’Arabia Saudita (che ha aderito al trattato nel 1925 come Regno di Hejaz) è uno di questi.

Russia e Cina hanno approfittato del loro accesso alle Svalbard. La Russia è questi oggi con il suo insediamento di estrazione del carbone a Barentsburg. La Cina ha condotto ricerche scientifiche sulle Svalbard dal 2004 presso la sua stazione Arctic Yellow River a Ny Ålesund. Nulla impedisce all’Arabia Saudita di essere presente anche lì. Considerando il ruolo globale che Riyadh aspira a svolgere, una presenza nella regione artica ha senso.

Poiché il ghiaccio artico continua a diminuire durante i mesi estivi, ciò sta creando nuove opportunità per l’esplorazione energetica, il transito, il turismo e altre attività economiche. Ciò significa anche che più attori sono coinvolti nella regione, compresi quelli che non sono essi stessi paesi artici. L’Artico gelido e nevoso potrebbe sembrare lontano dalle calde acque e dalla sabbia del Golfo, ma i politici non dovrebbero ignorarlo.