La guerra in Ucraina si congelerà inevitabilmente?

La guerra in Ucraina è al suo dodicesimo mese e non accenna a finire. Al contrario, la guerra si sta intensificando sui fronti di battaglia del Donbass e contro i civili nelle città di tutta l’Ucraina. La carneficina sta distruggendo il Paese, devastando le sue infrastrutture di servizi pubblici, minacciando gli impianti di energia nucleare e causando migliaia di vittime in più da entrambe le parti.

L’Ucraina e i suoi sostenitori mirano a sconfiggere la Russia ed espellere le sue forze dall’Ucraina. Entrambe le parti sembrano prepararsi a grandi blitz primaverili.

Alla fine, tuttavia, le parti in guerra esauriranno le loro risorse umane e materiali e si renderanno conto che il costo di qualsiasi vittoria di Pirro in termini di minori guadagni territoriali è troppo alto, e la guerra si fermerà con una cessazione de facto dei combattimenti. Ci sarà, in sostanza un ‘conflitto congelato’. Senza un accordo di pace, la ricostruzione dell’Ucraina rimarrà bloccata e la guerra probabilmente riprenderà a volontà, a intermittenza. Inoltre, l’Europa rimarrà divisa con una nuova cortina di ferro.

L’alternativa, un immediato cessate il fuoco con seguiti negoziati di pace che richiedono difficili compromessi da tutte le parti e il sostegno in termini di importanti incentivi occidentali, potrebbe essere a portata di mano. Certo, questo sarà impegnativo.

È improbabile che l’Ucraina firmi un cessate il fuoco o un accordo di pace se il risultato includerà la perdita di territorio, temporanea o a lungo termine. L’opinione pubblica in Ucraina è fermamente contraria a qualsiasi concessione territoriale. Inoltre, giustamente, l’Ucraina e i suoi sostenitori vogliono che la Russia sia punita per l’aggressione. Armata di armi nucleari, la paria Russia rimarrà una fonte di instabilità a livello globale.

L’Ucraina sostiene di dover sconfiggere la Russia ed espellere le forze d’invasione da tutta l’Ucraina, indipendentemente dai costi umanitari ed economici. L’Ucraina nutre rancori viscerali e di lunga data contro la Russia e il suo predecessore, l’Unione Sovietica, per le atrocità commesse da decenni. La carestia del 1932-33, l’Holodomor, in Ucraina progettati dai sovietici ne sono un esempio. Comprensibilmente, la vendetta dei torti storici e gli attuali crimini di guerra sono le principali forze trainanti per gli ucraini.

Le proposte per porre fine alla guerra sono cadute nel vuoto. Qualsiasi compromesso sull’integrità territoriale dell’Ucraina è equiparato alla pacificazione. Entrambe le parti sono erroneamente convinte che continuare la guerra possa portare a alternative migliori rispetto a un accordo negoziato.

Un’idea per evitare una guerra senza fine in Ucraina è stata proposta in un articolo qui a dicembre, suggerendo un accordo in base al quale i territori occupati dell’Ucraina sarebbero stati posti sotto un’amministrazione delle Nazioni Unite o l’Ucraina e la Russia avrebbero condiviso la ‘proprietà’ come un condominio. La proposta si basava in parte su un modello imposto al distretto settentrionale di Brcko in Bosnia-Erzegovina a seguito dell’Accordo di Dayton, con la ‘proprietà’ territoriale del distretto condivisa dalla Republica Srbska e dalla Federazione di Bosnia-Erzegovina, le due entità etniche che compongono il Paese e un’amministrazione indipendente di Brcko sotto la supervisione internazionale.

Tuttavia, il modello Brcko non è stato negoziato, è stato imposto alle parti da una decisione arbitrale internazionale su mandato di Dayton e applicato dalle forze della NATO. Ho proposto il modello Brcko quando ero direttore della missione dell’International Crisis Group in Bosnia (1998). L’arbitro internazionale dell’epoca, Roberts Owen, adottò il modello proposto e lo trasformò in una decisione arbitrale vincolante.

Ad agosto, ho suggerito in un articolo un cessate il fuoco immediato e il rinvio delle questioni territoriali a successivi negoziati a lungo termine sotto gli auspici internazionali e un eventuale trattato di pace che richiederebbe compromessi. Questa proposta, inclusa l’eventuale adesione all’UE e forse alla NATO, non è riuscita a motivare i negoziati di pace. Anche altre proposte simili non sono riuscite a convincere i belligeranti.

Gli Stati Uniti, capaci di persuadere l’Ucraina ad accettare compromessi, inclusa una sconfitta limitata della Russia, sono stati riluttanti a premere per i negoziati, demandando la decisione di negoziare al governo ucraino.

Tuttavia, quattro scenari potrebbero costringere l’amministrazione Biden, anche se con riluttanza, a fare pressioni sull’Ucraina per un cessate il fuoco urgente e negoziati di pace: (1) se la situazione del campo di battaglia in Ucraina dovesse volgere a favore della Russia e l’Ucraina dovesse affrontare la prospettiva di maggiori perdite territoriali; (2) se la minaccia nucleare della Russia diventa imminente; (3) se la Cina fa una mossa militare contro Taiwan. Con il rafforzamento delle forze russe e i preparativi per un’offensiva di primavera, e maggiori aiuti militari all’Ucraina, la traiettoria della guerra e lo scenario 1 rimangono incerti. Fortunatamente, è improbabile che gli scenari 2 e 3 si materializzino.

Un quarto scenario è emerso nell’ultimo mese con l’acquisizione da parte dei repubblicani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Immediatamente dopo essere entrati in carica a gennaio, i leader repubblicani hanno minacciato di utilizzare le discussioni sull’aumento del tetto del debito, probabilmente prima del giugno 2023, per ottenere tagli al bilancio. Le preoccupazioni per le elevate spese militari in generale e il sostegno all’Ucraina sono nelle menti dei leader dell’amministrazione Biden. Nel dicembre 2022, il Congresso ha stanziato 45 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina per l’anno fiscale in corso che termina a ottobre (questo, in aggiunta agli aiuti di 68 miliardi di dollari all’Ucraina nel 2022). Data l’attuale atmosfera tossica a Washington, non è possibile garantire aiuti massicci e indeterminati all’Ucraina, soprattutto se gli aiuti sono ancora necessari oltre l’anno fiscale in corso.

In qualità di principale finanziatore dello sforzo bellico dell’Ucraina, è probabile che una significativa riduzione degli aiuti statunitensi dia alla Russia un vantaggio sul campo di battaglia. Per prevenire una tale svolta, l’amministrazione Biden potrebbe prendere l’iniziativa e insieme ai suoi alleati offrire sostanziali incentivi e disincentivi sia all’Ucraina che alla Russia per porre fine alla guerra con un accordo di cessate il fuoco immediato e avviare negoziati per un accordo di pace. Gli incentivi devono includere un’adesione accelerata all’UE per l’Ucraina, possibilmente l’adesione alla NATO per dissuadere la Russia dal riprendere la guerra, e generosi fondi per la compensazione, la ricostruzione e il ri-sviluppo dell’Ucraina.

Gli incentivi devono essere sul tavolo anche per la Russia, compreso l’allentamento condizionale delle sanzioni e il sollievo delle forze russe che si ritirano almeno da parti dei territori occupati. L’adesione dell’Ucraina alla NATO sarebbe il prezzo che la Russia potrebbe dover sopportare. Questo, ovviamente, sarà oggetto di accesi dibattiti.

Se gli Stati Uniti, l’UE e gli alleati della NATO non saranno in grado di superare le barriere per una fine negoziata della guerra in tempi brevi, è probabile che la guerra continui senza sosta per il prossimo futuro, distruggendo gradualmente ciò che resta dell’Ucraina, rivendicando decine di migliaia di vittime in più da entrambe le parti e l’invio di più rifugiati nei Paesi vicini. Basti ricordare che, in assenza di una pacificazione internazionale, la guerra Iran-Iraq è andata avanti per otto anni negli anni ’80, mietendo milioni di vittime.

Alla fine, tuttavia, quando le parti si renderanno conto che la vittoria è troppo costosa e non è possibile, la guerra si fermerà con un cessate il fuoco de facto, ma senza un accordo di pace. Un ‘conflitto congelato’ sarebbe un risultato indesiderabile in quanto nessuno delle questioni del conflitto tra Ucraina e Russia o tra Occidente e Russia sarebbe stato affrontato, ed è probabile che la guerra riprenda a volontà e in modo intermittente.

Indipendentemente dalle prospettive di un cessate il fuoco e di un accordo di pace nel prossimo futuro, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero avviare un dialogo con la Russia su un quadro per l’architettura di sicurezza europea e globale del dopoguerra. È inoltre necessario un dialogo con l’Ucraina per sollecitare l’accettazione di una sconfitta limitata della Russia e il possibile ritiro da parti dei territori occupati. Il dialogo a questo livello potrebbe incoraggiare eventuali negoziati Russia-Ucraina. L’ONU, finora assente nella pacificazione dell’Ucraina, deve essere parte del dialogo e deve assumere un ruolo significativo durante la fase di costruzione della pace del dopoguerra.