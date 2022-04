Da quando il presidente russo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, le università di tutta Europa e degli Stati Uniti hanno condannato la guerra e tagliato del tutto i legami con la Russia. Arik Burakovsky, fa luce sul futuro della cooperazione tra Russia e Occidente nel campo dell’istruzione superiore.

Che tipo di legami sono esistiti tra le università occidentali e russe?

Dalla fine della Guerra Fredda nel 1991, gli istituti di istruzione superiore occidentali e russi hanno formato centinaia di partenariati e hanno collaborato a diverse iniziative. Queste attività hanno incluso scambi accademici, sviluppo del curriculum, corsi online congiunti e progetti di ricerca collaborativa. La Russia ha lavorato negli ultimi due decenni per rendere le sue università più prestigiose. Il governo russo ha internazionalizzato e aggiornato il suo sistema di istruzione superiore. Ciò significava allontanarsi dalle tradizioni sovietiche e adottare gli standard europei di istruzione superiore, in particolare il passaggio dal titolo di “specialista” di cinque anni a un livello al sistema di “laurea magistrale” a due livelli. Nel loro desiderio di competitività globale, le università russe hanno costruito sedi di filiali internazionali in tutti i paesi dell’ex Unione Sovietica. Hanno anche offerto maggiori opportunità agli studenti russi di studiare all’estero e hanno attirato più studenti internazionali. Il numero di studenti stranieri in Russia è quasi triplicato, da 100.900 nell’anno accademico 2004-2005 a 282.900 un decennio dopo. Le università russe hanno aperto più corsi tenuti in inglese e hanno stabilito programmi di laurea e doppia laurea con le università occidentali in una varietà di discipline. Ad esempio, la Moscow School for the Social and Economic Sciences offre diplomi di laurea e master congiunti con l’Università di Manchester nel Regno Unito.

Cosa hanno prodotto queste relazioni?

Gli studenti occidentali e russi hanno imparato a conoscere le reciproche culture, lingue e società. Scienziati in Russia e in Occidente hanno lavorato insieme a progetti di ricerca relativi all’esplorazione dello spazio, alla fisica delle particelle, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità nell’Artico e in molte altre aree. Tuttavia, con l’aumentare delle tensioni geopolitiche nel tempo, le autorità russe sono diventate preoccupate per quelli che credevano essere sforzi “per educare i giovani in modo filo-occidentale, formare un elettorato di protesta e inculcare un’ideologia ostile”. Successivamente, Putin iniziò a soffocare i legami accademici internazionali imponendo loro delle restrizioni. La Russia ha sciolto i legami accademici con l’Occidente attraverso la legislazione sui cosiddetti “agenti stranieri” e “organizzazioni indesiderabili“. Il governo ha intensificato il controllo sui finanziamenti esteri e ha messo fuori legge dozzine di think tank, enti di beneficenza e università occidentali che in precedenza avevano lavorato in Russia. Queste organizzazioni vietate includono il Bard College, un college privato di arti liberali nello stato di New York. Nel 2021 la Russia ha vietato tutte le attività educative non approvate dal governo. Ciò include la cooperazione con università straniere. Prima che gli accademici russi incontrino studiosi stranieri, devono avvisare il governo. Nel mio lavoro, ho gestito l’insegnamento collaborativo, la ricerca e gli scambi accademici con università e think tank a Mosca, San Pietroburgo e Vladivostok. Ho visto studenti ed esperti nei due paesi acquisire una comprensione reciproca degli affari internazionali condividendo prospettive diverse e imparando gli uni dagli altri. Queste interazioni sono state formalmente terminate dall’università in cui lavoro il 15 marzo 2022, poiché ora sono considerate “moralmente inaccettabili“.

L’invasione russa dell’Ucraina minaccia queste relazioni?

Sì. Il governo ucraino ha chiesto un boicottaggio accademico della Russia. Molti college hanno ritirato gli studenti dalla Russia. Hanno anche interrotto la cooperazione scientifica, tagliato i legami finanziari e aumentato il controllo delle donazioni dalla Russia. Queste mosse fanno tutte parte di un’ondata globale di condanna contro l’invasione. Mentre molti leader accademici hanno esortato alla cautela nel muoversi troppo rapidamente, alcune università americane ed europee hanno già completamente congelato le loro relazioni con la Russia. Le università in Estonia e Belgio hanno deciso collettivamente di sospendere tutti i legami con la Russia. Il 25 febbraio il Massachusetts Institute of Technology ha concluso la sua cooperazione di insegnamento e ricerca high-tech con lo Skolkovo Institute of Science and Technology di Mosca. finanziamento nel 2019. Eppure il programma era stato oggetto di polemiche dal 2018 sulla sponsorizzazione dell’oligarca sanzionato Viktor Vekselberg. Molti governi europei, come Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Polonia, Norvegia, Lettonia e Lituania, hanno chiesto alle loro università di tagliare completamente i legami con la Russia. Il 27 marzo il Regno Unito ha annunciato che interromperà decine di milioni di sterline in finanziamenti per tutti i progetti di ricerca con collegamenti con la Russia.

Quali sono le ragioni addotte a favore e contro la rottura dei legami?

I fautori affermano che queste azioni sono necessarie per prendere una posizione morale contro Putin. Dicono anche che hanno lo scopo di combattere la corruzione, ridurre i rischi di spionaggio, bloccare la macchina di propaganda di Putin e prevenire il furto di tecnologia. Chris Philp, ministro della Tecnologia e dell’economia digitale del Regno Unito, afferma di non vedere come “chiunque in buona coscienza possa collaborare con le università russe”. Gli oppositori sostengono che escludendo il mondo accademico russo, l’Occidente sta alienando studenti e studiosi russi e creando un pessimo precedente per la cooperazione accademica internazionale in generale. Sostengono che l’apertura scientifica promuove la democrazia ei diritti umani, aiuta a contrastare la disinformazione all’interno della Russia e incoraggia la risoluzione dei conflitti. Lawrence Bacow, presidente dell’Università di Harvard, sottolinea il valore della diplomazia accademica. Sottolinea che “gli individui non sono necessariamente responsabili delle politiche dei loro governi”. Il 9 marzo, il Davis Center for Russian and Eurasian Studies dell’università ha sospeso i suoi rapporti con le università russe le cui amministrazioni hanno espresso sostegno alla guerra.

In che modo questi legami recisi influenzeranno l’istruzione superiore in Russia?

Chiudendo le linee di comunicazione con la Russia, le università occidentali potrebbero involontariamente aiutare gli sforzi di Putin per isolare studenti e accademici russi. Putin vuole convincere i giovani e gli accademici, che tendono ad essere più filo-occidentali e antiautoritari rispetto al resto della popolazione, che non c’è speranza per loro ora che sono soli. I ricercatori russi affermano di sentirsi sempre più disconnessi dall’Occidente e scoraggiati per il futuro della scienza russa. Il governo russo ha dichiarato il 22 marzo che impedirà ai suoi ricercatori di partecipare a conferenze internazionali.

Gli accademici russi sono liberi di condannare l’invasione?

Un clima di paura regna sulle persone in Russia che si oppongono alla guerra. Una nuova legge punisce la diffusione di informazioni intenzionalmente “false” sui militari con una reclusione fino a 15 anni. Nel suo discorso televisivo del 16 marzo, Putin ha promesso di ripulire la Russia dalla “feccia e traditori” filo-occidentali, ponendo le basi per una severa repressione interna. Gli studiosi russi non sono in grado di criticare l’invasione senza rischiare licenziamenti, multe e pene detentive. L’Università statale di San Pietroburgo ha espulso 13 studenti detenuti durante le proteste contro la guerra. Mentre più di 700 presidenti universitari russi nominati dal governo hanno rilasciato una dichiarazione di sostegno alla “operazione militare speciale” in Ucraina, quasi 8.000 studiosi russi hanno espresso la loro opposizione alla guerra in una lettera aperta di condanna delle ostilità. Centinaia di migliaia di membri dell’intellighenzia liberale e dell’opposizione politica russa sono fuggiti dal paese sulla scia della guerra. Hanno paura della persecuzione politica e della coscrizione. Poiché lo spazio per la libertà di parola si chiude rapidamente, alcune università all’estero hanno aperto posizioni temporanee di insegnamento e ricerca per studiosi russi in cerca di rifugio.