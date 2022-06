Qual è l’impatto della guerra in Ucraina sulle forniture alimentari e sui prezzi dei generi alimentari? La prima cosa da tenere a mente è che l’invasione russa dell’Ucraina non solo sta provocando una tragedia umanitaria di grande portata, insieme a gravi violazioni del diritto internazionale, ma può anche generare una crisi alimentare globale con effetti uguali o peggiori di quella che si è verificata tra il 2007 e il 2008 a causa dell’aumento dei prezzi degli alimenti di base (come i cereali) nei mercati.

A questo proposito, va ricordato che a livello globale, Russia e Ucraina svolgono un ruolo chiave nella produzione mondiale di olio di orzo, grano, mais e girasole. Ad esempio, oltre il 40% delle importazioni di grano in Africa proviene dall’Ucraina e dalla Russia. Tuttavia, la produzione di grano in Ucraina risente degli effetti del conflitto armato. La produzione ucraina nel contesto della fornitura di grano e altri cereali non sarà facilmente sostituibile nel breve termine. In effetti, sta causando un’eccessiva speculazione sul prezzo del cibo alla borsa di Chicago da parte dei fondi di investimento.

Secondo le Nazioni Unite, la guerra in Ucraina potrebbe far aumentare di altri 13 milioni di persone il numero di coloro che attualmente soffrono la fame nel mondo (circa 800 milioni si trovano in una situazione di insicurezza alimentare).

Oltre a ciò, un altro dei problemi che si possono notare è l’interruzione del commercio dei fertilizzanti utilizzati per la produzione alimentare. La Russia e la Bielorussia esportano grandi quantità di fertilizzanti (a base di azoto di potassio) in molti Paesi in Europa e in Asia. Le sanzioni economiche imposte ai prodotti russi a causa dell’invasione dell’Ucraina stanno causando un’interruzione del commercio di questi fattori produttivi agricoli. A sua volta, possiamo vedere come ci sia un’interruzione anchenelle catene di approvvigionamento e nel trasporto delle materie prime alimentari.

Importanti flussi commerciali di cereali e semi oleosi dal Mar Nero sono stati praticamente interrottia causa del blocco del conflitto. Allo stesso modo, i cereali sono il principale alimento utilizzato dal settore zootecnico per nutrire il bestiame e, quando questi scarseggiano o aumentano di prezzo, ovviamente aumenta anche il prezzo della carne.

Il prezzo del grano è già aumentato. In questo senso, secondo l’indice dei prezzi alimentari redatto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il grano è diventato più caro del 50% nelle ultime settimane , toccando i livelli più alti degli ultimi 14 anni. A cui si aggiunge anche l’ aumento del prezzo dei fertilizzanti e dell’energia .

Tutti questi fattori tendono ad aumentare i costi di produzione per gli agricoltori e gli spedizionieri di generi alimentari. Se diventa più costoso produrre e trasportare cibo, ovviamente il prezzo di vendita del cibo aumenterà per i consumatori e questo è particolarmente dannoso per le persone a basso reddito.

Infine, questo problema riguarda anche l’alimentazione e la salute dei consumatori, poiché quando il prezzo del cibo sale, le famiglie tendono ad acquistare meno frutta e verdura e optano per cibi più economici che di solito sono alimenti ad alta densità calorica e poveri di nutrienti per la salute (vitamine, minerali, ecc.).

Saranno colpiti gli Stati che sono importatori di generi alimentari (soprattutto cereali). Molti Stati dell’Africa, del Medio Oriente e dei Balcani occidentali (che importano gran parte del loro cibo e in particolare il grano) vedranno aumentare i propri costi di importazione.

Ad esempio, gli Stati importatori di grano,come il Libano, l’Egitto, la Tunisia o lo Yemen, sono già gravemente colpiti e ciò significa che le tensioni, i disordini sociali o l’instabilità in questi Stati potrebbero aumentare. Allo stesso modo, anche i Paesi che dipendono dai fertilizzanti importati per una parte significativa della loro produzione agricola devono far fronte a costi crescenti per acquisire questi fattori di produzione importati, il che rappresenta una seria minaccia per la loro produzione alimentare per i prossimi raccolti.

Dato che l’impatto di questa crisi è globale, è necessaria una risposta globale che venga applicata sia a breve che a lungo termine.

Per il primo caso:

La risposta a questa crisi non può essere la restrizione del commercio . Un ritorno al protezionismo o alla limitazione delle esportazioni per garantire il consumo interno non sarebbe la risposta corretta per due ragioni in particolare: in primo luogo, perché aggraverebbe la fame nel mondo (soprattutto negli Stati più poveri del Medio Oriente e dell’Africa fortemente dipendenti dalla importazioni di grano dall’Ucraina). In questo senso, le esportazioni europee potrebbero svolgere un ruolo importante in questo senso , ma è necessaria una cooperazione internazionale su più ampia scala. In secondo luogo, perché accentuerebbe ulteriormente l’aumento dei prezzi dei generi alimentari .

È inoltre necessario intensificare gli aiuti umanitari e alimentari diretti , sia per l’Ucraina che per gli Stati particolarmente colpiti dalle loro forniture alimentari. In questo senso, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) può svolgere un ruolo chiave, ma necessita di maggiori finanziamenti da parte degli Stati, altrimenti, se il sostegno economico viene sottratto a questo organismo sussidiario congiunto sia della FAO che delle Nazioni Unite, il WFP sarà costretto a ridurre le razioni alimentari che assegna a Paesi vulnerabili come Yemen, Ciad, Niger o la stessa Ucraina.

Gli Stati dovrebbero applicare aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) su beni e servizi che rispondono ai bisogni primari, al fine di mitigare l’impatto dei prezzi elevati dei generi alimentari sui più vulnerabili dal punto di vista economico. Questo è qualcosa che si sta facendo in alcuni Paesi dell’Unione Europea.

Allo stesso modo, a breve termine dovremmo ridurre la quota di superficie agricola utilizzata per produrre materie prime per i biocarburanti a scapito dell’uso delle colture per scopi alimentari adeguati per la popolazione, al fine di compensare la perdita delle esportazioni di orzo ucraine, mais, grano e girasole.

Il monitoraggio e l’analisi periodici dei prezzi degli alimenti nel mercato dovrebbero essere articolati. La FAO deve assumere un ruolo chiave nell’analisi e nella fornitura di raccomandazioni per affrontare le ripercussioni che l’invasione dell’Ucraina sta avendo sui sistemi alimentari internazionali. A questo proposito, il comitato per la sicurezza alimentare mondiale potrebbe avere il compito di coordinare un sistema di informazione del mercato agricolo per fornire prime raccomandazioni, migliorare la trasparenza e fornire indicazioni sui modi per affrontare le condizioni critiche.

Per quanto riguarda le possibili risposte globali a lungo termine, dovrebbero essere le seguenti: