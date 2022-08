La guerra in Ucraina sta aiutando un Paese a raggiungere i suoi obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale, ma non è né la Russia né l’Ucraina. È l’Iran.

L‘Iran è tra i più accesi sostenitori della Russia nella guerra. Questo ha poco a che fare con l’Ucraina e ha tutto a che fare con la strategia a lungo termine dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti.

Mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina è al sesto mese e continua a erodere la forza lavoro, i rifornimenti militari, l’ economia e le connessioni diplomatiche russe, il leader Vladimir Putin ha optato per un’improbabile ma necessaria ancora di salvezza iraniana per salvare la vittoria in Ucraina e anche in Siria dove, dal 2015, i soldati russi hanno combattuto per mantenere il governo di Bashar al-Assad al potere.

La mossa di Putin, a sua volta, ha aiutato l’Iran a fare progressi nella promozione dei suoi interessi nazionali.

Dalla rivoluzione islamica del 1979, i leader iraniani credono che gli Stati Uniti stiano costantemente progettando di rovesciare il governo iraniano. Considerano i leader di Washington come la più grande minaccia e ostacolo alla promozione degli interessi nazionali iraniani: raggiungere l’autosufficienza economica, la legittimità internazionale, la sicurezza regionale, il potere e l’influenza.

I timori dei leader iraniani non sono irrazionali: la lunga storia dell’ingerenza degli Stati Uniti negli affari iraniani, la continua aperta ostilità tra i due Paesi e decenni di rafforzamento militare degli Stati Uniti in stretta vicinanza con l’Iran, preoccupano molto i leader di Teheran.

Gli Stati Uniti hanno forze militari in molti Paesi del Medio Oriente, con o senza invito . Per promuovere i suoi interessi nazionali, l’Iran sta lavorando per costringere l’esercito americano a lasciare la regione e ridurre l’influenza politica degli Stati Uniti nell’area.

L’Iran ha un obiettivo ancora più grande: rovesciare quello che vede come l’ordine politico globale dominato dagli Stati Uniti.

L’Iran contrasta l’influenza degli Stati Uniti mantenendo partenariati con un assortimento di milizie e governi non statali uniti dalla loro feroce ostilità contro gli Stati Uniti. Il Paese alimenta una rete di partner militanti e gruppi delegati, le cui preferenze e ambizioni politiche sono in linea con gli obiettivi dell’Iran, fornendo armi, addestramento, fondi e, in alcuni casi , direzione. Tra i beneficiari ci sono Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica palestinese, milizie irachene amiche e Ansar Allah nello Yemen, meglio conosciuti come ribelli Houthi o Houthi.

Attraverso queste milizie e le loro armi politiche, l’Iran estende la sua influenza e lavora per formare un governo amico dell’Iran in Stati come Libano, Siria, Iraq e Yemen. Minaccia le forze statunitensi e inimica i governi alleati occidentali in Stati come Israele, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti .

A livello nazionale, l’Iran non mantiene trattati permanenti di mutua difesa. I suoi partner strategici più vicini includono Siria, Venezuela, Corea del Nord, Cina e Russia. Cooperano politicamente, economicamente e militarmente per creare un’alternativa a ciò che i loro leader percepiscono come l’ordine politico mondiale guidato dagli Stati Uniti.

Tale cooperazione include il minare gli interessi nazionali degli Stati Uniti e aiutare ad alleviare o aggirare la pressione politica occidentale e le sanzioni economiche.

L’attuale guerra della Russia in Ucraina ha lasciato Mosca con solo una manciata di amici ‘comprensivi’.

Pochi leader politici comprendono il ritrovato isolamento politico di Putin e la relativa animosità verso gli Stati Uniti più del leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Ma le relazioni Iran-Russia sono complicate.

I due Paesi hanno trovato una causa comune nell’aiutare l’uomo forte siriano Assad a sconfiggere le forze di opposizione del suo Paese, ma per interessi nazionali diversi.

Salvare Assad aiuta la Russia a riaffermarsi come una grande potenza in Medio Oriente. Per l’Iran, una Siria ‘amica’ è un collegamento fondamentale nella coalizione iraniana anti-USA e anti-israeliana.

Mentre la Russia e l’Iran hanno combattuto per sostenere Assad, hanno anche gareggiato per la ricostruzione del dopoguerra e per contratti infrastrutturali in quel Paese e per modellare l’ambiente politico del dopoguerra a loro vantaggio.

Ma nessuno dei due Paesi è stato abbastanza audace da influenzare il modo in cui l’altro ha operato in Siria. Di conseguenza, a volte le forze russe e sostenute dall’Iran hanno collaborato, altre volte litigavano. Per lo più si lasciavano soli.

Alla fine, però, la difficile situazione della Russia in Ucraina ha costretto il suo leader a sollecitare l’aiuto dell’Iran in due modi.

In primo luogo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, un ramo dell’esercito iraniano, ha fornito manodopera supplementare per riempire il vuoto lasciato quando la Russia ha riallocato le truppe dalla Siria alla sua campagna in Ucraina.

In secondo luogo, la Russia utilizzerà i veicoli aerei senza pilota iraniani a basso costo e collaudati in battaglia, comunemente noti come droni, per contrastare l’arsenale di Kiev supportato dall’Occidente e rafforzare le proprie forze in lotta e capacità di combattimento sorprendentemente inette.

A luglio, l’Iran ha ospitato numerosi ufficiali russi e condotto addestramento sulle operazioni con i droni Shahed-129 e Shahed-191 iraniani. Fonti di intelligence anonime e funzionari ucraini hanno indicato che la Russia ha già ottenuto e impiegato droni iraniani in Ucraina. Sebbene non confermato, ciò è coerente con una precedente valutazione della Casa Bianca secondo cui l’Iran avrebbe fornito alla Russia «fino a diverse centinaia» di droni da utilizzare in Ucraina.

Questa alleanza potrebbe non aiutare la Russia a sconfiggere l’Ucraina. Promuoverà gli interessi nazionali dell’Iran.

Il ritiro della Russia dalla Siria ha portato altri soldati iraniani nel Paese per dimostrare ulteriormente le loro capacità di combattimento e trincerarsi in Siria. Ciò consente quindi all’Iran di controllare il territorio minacciato dalle forze anti-Assad e di mantenere un corridoio aperto o ‘ponte di terra’ attraverso il quale l’Iran estende il supporto alla sua rete di partner e procuratori anti-americani e anti-israeliani.

In secondo luogo, l’acquisizione da parte della Russia di armi iraniane aumenterà in modo significativo l’industria bellica iraniana, la cui clientela principale in questo momento sono le proprie milizie. I recenti sforzi dell’Iran per espandere la produzione e le esportazioni di droni hanno prodotto un successo limitato nei piccoli mercati per lo più periferici di Etiopia, Sudan, Tagikistan e Venezuela.

Mosca è il secondo esportatore mondiale di armi e la sua sorprendente trasformazione in importatore di armi iraniano segnala la gravità dei problemi della Russia. Legittima ed espande anche l’industria bellica di Teheran oltre la produzione di armi ai fini dell’autosufficienza. Questa alleanza sposta l’Iran verso un ruolo più importante come importante esportatore di armi.

Infine, la guerra della Russia in Ucraina estende una nuova strada attraverso la quale l’Iran potrebbe contrastare direttamente le armi fornite dagli Stati Uniti, nonché l’opportunità di minare l’influenza degli Stati Uniti e della NATO in Eurasia. I droni iraniani potrebbero offrire a Mosca una risposta efficace e disperatamente necessaria alle armi statunitensi che devastano le forze russe in Ucraina: il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, il missile guidato anticarro Javelin , il ‘kamikaze’ Switchblade o drone suicida e altri.

Le armi iraniane potrebbero costringere i benefattori occidentali dell’Ucraina a stanziare miliardi aggiuntivi per sistemi di difesa aerea o contro i droni, o aiuti per sostituire risorse che le armi iraniane potenzialmente neutralizzano.

Questo è già successo nella penisola arabica, dove la guerra con i droni di Ansar Allah contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti costringe gli Stati del Golfo a spendere somme sproporzionate per costosi sistemi d’arma e a sviluppare altre soluzioni costose per contrastare i droni a basso costo iraniani.

Le limitate vittorie tattiche ottenute dai droni iraniani possono prolungare e destabilizzare ulteriormente la guerra in Ucraina, ma non faranno pendere la bilancia del conflitto a favore della Russia.

Il loro maggiore contributo è agli interessi nazionali dell’Iran: consentono all’Iran di controllare e minare direttamente gli Stati Uniti e la NATO al di fuori della consueta area di operazioni regionali dell’Iran. Rafforzano il profilo dell’Iran tra i Paesi che desiderano sfidare gli Stati Uniti e il potere politico, militare ed economico della NATO. E rafforzano la solidarietà tra quei Paesi.

Mentre i combattenti, i consiglieri e le armi dell’Iran proliferano in nuove aree e danno potere agli avversari degli Stati Uniti, l’Iran promuove ulteriormente i suoi interessi nazionali a scapito degli interessi nazionali degli Stati Uniti.