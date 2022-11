La guerra in Ucraina offre alla Cina un’opportunità irta di insidie

Questi leader vedono i loro confini sociali internazionali e/o nazionali non come definiti da frontiere internazionalmente riconosciute, ma dalla portata della civiltà.

Tuttavia, l’inquadramento dello stato di diritto e l’adesione al diritto internazionale mette in difficoltà i leader civilizzazionali come Xi, che, in linea con Putin, definiscono i confini dei loro paesi in termini di civiltà piuttosto che nazionali, mentre contemporaneamente prestano servizio a parole al diritto internazionale .

L’Ucraina non riguarda la democrazia contro l’autocrazia; dal punto di vista dell’America, potrebbe essere una buona cosa. Invece, l’Ucraina riguarda l’adesione al diritto internazionale contro un ordine mondiale basato su stati civilistici piuttosto che nazionali in cui la forza è giusta, e la legge della giungla regna sovrana.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha potenzialmente commesso un errore strategico quando ha inquadrato la lotta per l’Ucraina come una battaglia tra democrazia e autocrazia. In tal modo, ha fatto un favore involontario al principale rivale dell’America, la Cina.

In Cina, il civilisationalism costituisce la cornice per i conflitti nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e governa gli atteggiamenti cinesi nei confronti delle comunità etniche cinesi in tutto il mondo.

In molti modi, la Cina segue il percorso degli Stati Uniti, utilizzando il commercio, gli investimenti, il finanziamento delle infrastrutture e i prestiti ai paesi del Sud del mondo come strumenti principali per plasmare le politiche di altri paesi nel suo stampo.

Tuttavia, l’invasione di Putin, e ancora di più, la sua più recente annessione del territorio ucraino, che costituisce il pensiero civilista portato all’estremo, complica la geopolitica regionale per Xi.

A differenza di Putin, che professa apertamente il suo desiderio di rovesciare l’attuale ordine mondiale, Xi vede ancora un vantaggio nel mantenere gli accordi esistenti, anche se modificati per essere più accomodanti nei confronti della Cina.

Xi cerca di garantire che la Cina, almeno per ora, sia primus inter pares accanto agli Stati Uniti e che possa diffondere la sua nozione di uno stato totalitario di sorveglianza al riparo dalle critiche.

Questa divergenza russo-cinese crea un’arma a doppio taglio per la Cina. Genera opportunità geopolitiche, soprattutto in Afghanistan e in Asia centrale, una regione cruciale per la sicurezza cinese, quando la guerra in Ucraina ha alterato l’equilibrio di potere nelle relazioni russo-cinesi.

La Russia si è trasformata in uno stato paria agli occhi occidentali. Ha puntato il bersaglio su se stessa sfidando brutalmente l’ordine internazionale e dimostrando di non essere brava a farlo.

Allo stesso tempo, la guerra in Ucraina minaccia di infrangere le speranze di Putin e Xi di mascherare le differenze nelle loro divergenti nozioni di un ordine mondiale del 21° secolo, presentando al contempo una visione unificata.

Ciò è stato evidente per la prima volta a settembre in un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) sostenuta dalla Cina e dalla Russia che comprende gli stati dell’Asia centrale e meridionale. Putin è stato costretto ad ammettere che la Cina aveva ” domande e preoccupazioni” sull’invasione russa.

Due mesi dopo, Xi ha avvertito la Russia di non utilizzare armi nucleari in Ucraina nel suo primo rimprovero pubblico a Putin.

L’avvertimento rifletteva il genuino rifiuto della Cina della guerra nucleare in Eurasia, offrendo a Xi un modo a basso costo per guadagnare punti brownie mentre ospitava il cancelliere tedesco Olaf Scholz , il primo leader europeo a visitare Pechino dall’esplosione di Covid-19 e la Russia invasione.

Putin non ha specificato le domande e le preoccupazioni della Cina, ma ciò che hanno coinvolto è ovvio.

Anche se la giustificazione dell’invasione da parte di Putin sulla base del fatto che Ucraina e Russia erano un’unica nazione assomiglia, per certi versi, alle rivendicazioni cinesi a Taiwan, la guerra viola ancora il principio di non interferenza della Cina negli affari interni degli altri.

A dire il vero, contrariamente alle affermazioni russe sull’Ucraina, la Cina può immaginare l’approvazione dei suoi progetti per Taiwan da parte di una comunità internazionale che, in generale, ha accettato la politica di una sola Cina come base per stabilire relazioni con la Cina.

La riluttanza della Cina a sostenere la Russia nella sua sfida ai confini internazionali non dovrebbe sorprendere. La Cina ha rifiutato di riconoscere le dichiarazioni di indipendenza ispirate dalla Russia nel 2008 da parte di due regioni della Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud, e la conquista della Crimea da parte della Russia nel 2014.

Più recentemente, durante una visita in Kazakistan a settembre, Xi si è impegnato a sostenere l'”integrità territoriale” del Kazakistan, un velato avvertimento a Putin di non agire in base alle sue precedenti dichiarazioni secondo cui il Kazakistan, come l’Ucraina, non è mai stato uno stato.

Tuttavia, la Cina non vuole vedere la Russia sconfitta.

Allo stesso tempo, le scarse prestazioni delle armi russe e di altro materiale militare mettono in discussione la passata dipendenza cinese dalla tecnologia chiave russa . È probabile che incoraggi la Cina a diventare ancora più tecnologicamente autosufficiente.

Ciò stava già accadendo prima dell’Ucraina con il lancio nel 2017 del caccia cinese Chengdu J-20 di quinta generazione,ritenuto tecnologicamente superiore al russo SU-57E.

A ciò si aggiunga che la guerra in Ucraina ha rafforzato la NATO e dimostrato la potenza e l’efficacia degli armamenti occidentali in battaglia.

Inoltre, l’invasione dell’Ucraina rischia di essere la campana a morto per la presunta divisione del lavoro tra Russia e Cina, per cui, a grandi linee, la Russia si è concentrata maggiormente sulla sicurezza in Asia centrale e nel Caucaso, mentre la Cina ha sfruttato i suoi punti di forza economici con alcune incursioni in sicurezza.

Le battute d’arresto russe minano la coesione all’interno dell’alleanza di difesa regionale della Russia, l’Organizzazione del trattato di sicurezza centrale o CSTO.

Oggi sarebbe difficile immaginare che le forze della CSTO sarebbero state chiamate in aiuto come a gennaio, un mese prima dell’invasione dell’Ucraina, quando intervennero in Kazakistan per ripristinare la legge e l’ordine tra le proteste di massa contro il governo.

Sei mesi dopo, la CSTO non ha risposto a una richiesta dell’Armenia nei rinnovati combattimenti con l’Azerbaigian. A settembre, il Kirghizistan si è ritirato dalle esercitazioni militari congiunte della CSTO dopo che il vuoto di potere in Asia centrale ha consentito scontri al confine con il Tagikistan.

Il mese scorso, il Kirghizistan, sede di una base militare russa, ha respinto la richiesta di espulsione dell’ambasciatore ucraino.

La ripartizione della divisione del lavoro si verifica quando l’incertezza regionale aumenta con la violenza politica in Afghanistan, i disordini sociali in Kazakistan e Uzbekistan e il potenziale conflitto tra Russia e Kazakistan .

La Cina teme che i militanti uiguri useranno l’Afghanistan per favorire l’instabilità nella travagliata provincia nord-occidentale dello Xinjiang e che altri avversari potrebbero cercare di utilizzare l’Afghanistan come base per prendere di mira la Cina o i suoi interessi dall’Asia centrale e meridionale.

Condividendo un confine lungo quasi 1.800 chilometri, l’Asia centrale è fondamentale per la Cina.

Ecco perché la regione è stata il punto di partenza nel 2013 per la Belt and Road Initiative, l’iniziativa di politica estera di Xi.

Un decennio dopo, gli atteggiamenti dell’Asia centrale stanno cambiando man mano che la regione diventa più diffidente nei confronti delle garanzie di sicurezza russe e/o della dipendenza da un’unica potenza esterna.

Ciò è particolarmente vero per i kazaki, che Putin ha, almeno due volte, descritto in termini simili a come guarda agli ucraini, un popolo che non è mai stato un popolo e uno stato che non è mai realmente esistito.

Proprio come gli stati del Golfo, i paesi dell’Asia centrale cercano di ridurre la loro dipendenza da una potenza esterna, la Russia, e di diversificare le loro relazioni estere.

Aiutati dalla guerra in Ucraina, finora i centroasiatici hanno avuto più successo rispetto ai sauditi nel non inimicarsi le potenze esterne in modi che sfociano in aperta animosità.

Di conseguenza, il mondo cinese è cambiato quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Per prima cosa, la Cina deve riconfigurare le priorità nell’infrastruttura di trasporto eurasiatica che la collega all’Europa.

Uscendo dall’equazione, la Russia ha dato nuova vita a rotte apparentemente moribonde, consentendo alle merci di viaggiare attraverso il continente eurasiatico senza attraversare la Russia.

In tal modo, la Russia ha complicato le aspirazioni cinesi e ha potenziato gli sforzi turchi per ritagliarsi una sfera di influenza in Asia centrale e nel Caucaso che cooperasse e competesse con la Cina.

La ricaduta dell’Ucraina accresce anche il potenziale significato geopolitico dell’Iran in un momento in cui il filo del rasoio si sta stringendo che la Cina cammina mantenendo un equilibrio nelle sue relazioni con la Repubblica islamica e l’Arabia Saudita mentre cerca di capitalizzare le tensioni nelle relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti .

La Cina potrebbe dare il benvenuto alla Turchia e all’Iran, due stati che si oppongono al dominio degli Stati Uniti, facendo incursioni in Asia centrale nella speranza che, in una certa misura, possano compensare il degrado della Russia.

Tuttavia, potrebbe anche scoprire che la visione turca di un secolo turco e il rifiuto iraniano di una rinascita dell’ideologia pan-turca a lungo sopita potrebbero calpestare l’approccio regionale della Cina.

“Nel contesto della BRI (Belt and Road Initiative), la Cina considera la Turchia sia un ponte che un ostacolo. Dal 2017 la Turchia tace sulla questione uigura. Tuttavia, la sfiducia della Cina continua . Non credo che la Cina creda di poter essere un vero partner strategico con la Turchia”, ha affermato Umit Alperen, esperto di politica estera cinese nei confronti dell’Iran.

Tuttavia, la Turchia, con stretti legami culturali con il cuore dell’Eurasia, e l’Iran saranno nodi critici in qualsiasi rotta di trasporto alternativa.

Le alternative hanno acquisito un senso di urgenza con le spedizioni Cina-UE lungo il corridoio settentrionale, che collega la Cina all’Europa attraverso il Kazakistan, la Russia e la Bielorussia, già in calo del 40% dall’inizio dell’invasione russa.

Le sanzioni rendono il trasporto dalla Cina all’Europa più complesso e costoso.

Allo stesso tempo, la geografia offre alle ex repubbliche sovietiche un vantaggio mentre la Cina sfrutta l’opportunità di capitalizzare l’indebolimento della posizione della Russia nella regione.

Sebbene il trasporto lungo la rotta transcaspica, soprannominata Corridoio di mezzo, potrebbe non essere in grado di sostituire immediatamente e completamente il Corridoio settentrionale, contribuisce a ridurre i colli di bottiglia e lo posiziona strategicamente a lungo termine.

Gli elementi costitutivi del Middle Corridor sono già stati messi in atto con la ferrovia Trans-Kazakhstan e la linea Baku–Tbilisi–Kars che rendono il Trans-Caspian il corridoio ferroviario più breve ed economico tra la Cina e l’Europa. La nuova linea Baku Kars, lunga 826 chilometri, collega il porto di Alat, nel Mar Caspio dell’Azerbaigian, con Kars in Turchia.

Inoltre, il progetto ferroviario Cina-Kazakistan-Uzbekistan (CKU) , il cui costo è stimato intorno ai 4,5 miliardi di dollari, mira a collegare la Cina all’Europa attraverso il Kazakistan, il Turkmenistan, l’Iran e la Turchia. In questo modo si ridurrebbe il viaggio verso l’Europa di circa 900 chilometri e otto giorni.

L’Uzbekistan ha affermato da tempo che la ferrovia offrirà il percorso più breve dalla Cina ai mercati del Medio Oriente e dell’Europa. La nuova ferrovia confluirebbe nella linea ferroviaria che collega l’Uzbekistan al porto marittimo internazionale Turkmenbashi del Turkmenistan sul Mar Caspio.

Ciò collegherebbe quindi l’Asia centrale al Corridoio internazionale di trasporto nord-sud (INSTC) che collegherebbe la regione attraverso il Caucaso, il Mar Nero e la Turchia all’Europa attraverso il porto azero di Baku e l’Iran, l’India, il Golfo e Africa orientale utilizzando il porto iraniano di Anzali e potenzialmente Chabahar.

In caso di successo, il corridoio, un mosaico di 7.200 chilometri di ferrovie, autostrade e rotte marittime gestite in modo indipendente, ridurrebbe i tempi di viaggio dalla Cina da 40-60 giorni a 25-30 giorni e taglierebbe i costi del 30%.

Il potenziamento regionale dell’Iran arriva quando la Cina ha sottolineato l’importanza dell’Arabia Saudita nella politica mediorientale di Pechino e tra i rapporti sauditi, ancora da confermare da parte della Cina, di una visita in attesa di Xi nel regno prima della fine dell’anno .

I rapporti sauditi non menzionavano la sosta del leader cinese in altri paesi, in particolare in Iran.

L’attenzione dei rapporti sul regno ha alimentato le speranze saudite che la Cina possa abbandonare il suo atto di equilibrio tra l’Arabia Saudita e la repubblica islamica.

A dire il vero, il signor Xi potrebbe non voler includere l’Iran nel suo itinerario, a differenza dell’ultima volta che si è recato in Medio Oriente nel 2016, per evitare l’ottica di visitare Teheran in un momento di continue proteste antigovernative .

Anche così, la capacità della Cina di rimanere distaccata dalla miriade di conflitti del Medio Oriente potrebbe diminuire.

Il problema di Xi è che con l’Ucraina che sposta le realtà geopolitiche in Eurasia, sfruttare le crepe nelle relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti mette in luce le opportunità e il campo minato che il leader cinese deve attraversare.

Se l’esperienza è qualcosa su cui basarsi, Xi rischia di diventare l’ultimo leader ad essere risucchiato nei conflitti mediorientali, indipendentemente dal fatto che vogliano essere coinvolti o meno.

Preoccupante per la Cina, l’indebolimento dell’influenza russa e il vuoto che essa ha creato in Asia centrale e nel Caucaso ha spinto le ex repubbliche sovietiche a tentare di volgere a proprio vantaggio nuove realtà, talvolta innescando conflitti locali.

Incoraggiato dall’aumento dei prezzi del petrolio e corteggiato dall’Europa affamata di energia non russa, l’ Azerbaigian ha attaccato l’Armenia a settembre .

Né la Russia, che nel 2021 ha mediato la fine di tre settimane di combattimenti nel Caucaso, né la Cina si sono mosse per negoziare un cessate il fuoco . Invece, è stato lasciato agli Stati Uniti per aiutare a mettere a tacere le armi, indicando che l’Armenia non si affida più interamente alla Russia come garante della sicurezza.

La riluttanza della Cina e della Russia a gestire, se non aiutare a risolvere, i conflitti regionali, proprio come l’approccio della Cina e, in una certa misura, della Russia al Medio Oriente, indica un tallone d’Achille delle loro politiche.

Entrambi si concentrano sui propri interessi ristretti, con scarso riguardo per gli interessi degli altri.

La Cina si limita a sostenere regimi forti che accolgono con favore la sua Belt and Road Initiative.

Ad esempio, la Cina ha chiarito che gli abitanti dell’Asia centrale dovrebbero trovare sedi diverse dall’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai per risolvere le controversie territoriali intraregionali.

Quel messaggio è stato forte e chiaro quando l’organizzazione non ha fatto alcuno sforzo al suo ultimo vertice per porre fine agli scontri lungo il confine kirghiso-tagico, che distava solo relativamente pochi chilometri.

In uno sfogo al vertice Asia centrale-Russia ad Astana in ottobre, il presidente tagiko Emomali Rahmon ha espresso un messaggio implicito che la Cina dovrebbe ascoltare. Il signor Rahmon ha chiesto alla Russia di iniziare a trattare il Tagikistan con un certo rispetto e “non come un paese africano”.

La Cina potrebbe non essere stata una potenza coloniale, ma i suoi rapporti spesso rischiano di evocare un sentimento simile.

L’Afghanistan è un buon posto a cui rivolgersi come primo esempio dei limiti delle capacità e dell’influenza cinese.

La Cina ha contribuito a far includere i funzionari talebani nei forum regionali e ha fornito aiuti sin dal ritiro degli Stati Uniti nell’agosto dello scorso anno. Inoltre, la Cina ha costantemente invitato gli Stati Uniti a rilasciare 7 miliardi di dollari in fondi congelati della banca centrale afghana.

Tuttavia, il sostegno cinese non ha portato avanti i suoi obiettivi. In linea con molti membri della comunità internazionale, la Cina ha invano esercitato pressioni sui talebani affinché formassero un governo inclusivo. Inoltre, non è riuscito a convincere il gruppo a consegnare i combattenti uiguri o, almeno, a ridurre completamente le loro attività.

Allo stesso modo, gli sforzi dei talebani per frenare i militanti che minacciano gli interessi cinesi in Pakistan sono stati deludenti.

La morale della storia è che l’ascesa della Cina non significa che possa fare affidamento sul suo peso economico per tracciare linee rosse.

Di conseguenza, la Cina ha cercato di ampliare la propria gamma di strumenti di soft power .

Le ambasciate cinesi hanno iniziato a concentrarsi nella regione sulle organizzazioni della società civile locale, un segmento della società che avevano a lungo ignorato. Le generose donazioni delle ambasciate rispecchiano il sostegno occidentale di lunga data alle organizzazioni non governative volte a plasmare le norme sociali.

La Cina ha anche notevolmente migliorato la sua offerta ai media locali di contenuti nelle lingue locali che sono spesso pubblicati e/o trasmessi attraverso i media dell’Asia centrale controllati dallo stato. Inoltre, la Cina sta arruolando sempre più influencer online che fanno eco alle narrazioni del partito-stato cinese.

L’impatto della strategia mediatica della Cina è amplificato dal grado di controllo statale dei media in alcuni paesi e dalla mancanza di risorse dei media indipendenti in altri.

Tuttavia, il percorso per la Cina è stato impegnativo. Ad esempio, i media, il mondo accademico e le organizzazioni giovanili del Kirghizistan si sono dimostrati efficaci negli sforzi per respingere le operazioni di influenza cinese.

I media kirghisi indipendenti spesso contrastano le narrazioni cinesi con punti di vista alternativi e spesso si concentrano sul coinvolgimento nella corruzione di società cinesi e politici allineati.

Il Kirghizistan, che ha un confine di 1.000 chilometri con lo Xinjiang, è un obiettivo particolare delle operazioni di influenza cinese, compreso uno sforzo per inserire un insegnante di lingua cinese in ogni scuola elementare del Kirghizistan .

Niva Yau, studiosa della Cina e dell’Asia centrale con sede a Bishkek, ha avvertito che “l’approccio di costruzione dell’influenza dell’intera società cinese sta diventando sempre più visibile in Asia centrale. In pratica, l’approccio cinese all’influenza si basa sulla creazione di dipendenze tra i settori interessati e gli attori della RPC (Repubblica Popolare Cinese).

“Mentre la RPC continua a stabilire la propria autorità sulle fonti di notizie e informazioni sulla RPC, i paesi senza capacità indipendente e accesso a una varietà di punti di vista sugli affari cinesi rischiano di non essere in grado di prendere decisioni informate quando si tratta di cooperazione bilaterale”, ha affermato Yau. aggiunto in un rapporto di 45 pagine sulle operazioni di informazione cinesi in Kirghizistan.