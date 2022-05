Nel 2022 ci sarà un grande interesse per la stagione dei vertici asiatici a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il vertice annuale dell’East Asia Summit, le riunioni dell’Association of South-East Asian Nations (ASEAN – Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) e dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC – Cooperazione Economica Asia-Pacifico), attirano sempre l’attenzione a causa della partecipazione di molti leader mondiali, ma il lavoro meno affascinante dei meccanismi multilaterali prosegue tutto l’anno nel tentativo di guidare la cooperazione e di prepararsi per i raduni di la fine dell’anno.

La Russia è una potenza residente in Asia ed è membro di tutti gli organismi chiave che costituiscono l’architettura multilaterale della regione. È diventato un partner di dialogo dell’ASEAN nel 1996, è entrato a far parte dell’APEC come parte della sua espansione finale nel 1998, è membro del Forum regionale dell’ASEAN e del processo di incontro dei ministri della difesa asiatici e nel 2011 ha aderito al vertice dell’Asia orientale insieme agli Stati Uniti. Tuttavia, l’interesse per gli affari regionali e la partecipazione a questi processi è aumentato e diminuito nel tempo.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, le relazioni con la Russia hanno diviso la regione. Mentre Stati Uniti, Australia e Giappone sono stati in prima linea tra i Paesi che si oppongono alla Russia, altri hanno opinioni più contrastanti. L’Indonesia e l’India hanno preso le distanze dalla posizione assunta dagli Stati Uniti -con una certa costernazione da parte delle élite a Washington- insieme alla maggior parte degli Stati del sud-est asiatico che hanno denunciato il conflitto senza nominare o incolpare la Russia.

Più visibilmente di tutte, la Cina ha cercato di posizionarsi né come critica, né come sostenitrice, mentre in alcune delle sue azioni ha sostenuto la Russia e non mostra alcun segno di cambiare posizione di fronte alle critiche occidentali.

Dato che le istituzioni che costituiscono l’architettura multilaterale della regione poggiano su solide norme di consenso, in che modo la divisione su una questione così significativa influirà su di loro e sul ruolo che svolgono in un ordine regionale sempre più litigioso?

Poiché nessuno di questi meccanismi ha gliobblighi legali vincolanti richiesti dall’Unione Europea o dal World Trade Organization (WTO -Organizzazione Mondiale del Commercio) -laddove ci sono impegni che si concretizzano attraverso trattati- vi è l’assenza di misure formali per forzare la mano ai membri. Allo stesso modo,nessuno dei raggruppamenti ha i mezzi per impedire la partecipazione di un membro ai raduni e alle operazioni più ampie.

L’unico modo per impedire alla Russia di partecipare al vertice dell’Asia orientale a Phnom Penh o al vertice dei leader dell’APEC a Bangkok, sarebbe attraverso mezzi politici e richiederebbe l’unanimità di tutti gli altri membri. Poiché la maggior parte dei partecipanti dà priorità alle proprie relazioni con Mosca, è lecito ritenere che la Russia sarà in grado di prendervi parte, se deciderà di farlo.

Sebbene in passato la Russia abbia avuto un impegno disomogeneo con le istituzioni asiatiche, sembra probabile che Mosca voglia partecipare quest’anno come parte dei suoi sforzi per affermare che le sue azioni in Ucraina sono legittime e non dovrebbero avere conseguenze per la sua partecipazione a organizzazioni internazionali.

Ma la partecipazione della Russia potrebbe causare una spaccatura dannosa all’interno dei membri, poiché Stati Uniti, Australia, Giappone e altri mirerebbero a bloccare la Russia e, in caso contrario, potrebbero declassare o ritirare del tutto la propria partecipazione. Per gli organismi che privilegiano l’inclusività e il consenso e privilegiano la riservatezza dell’espressione delle differenze, ciò sarebbe altamente dannoso. Ecco perché i membri dell’ASEAN cercheranno di ridurre il più possibile i divari tra i membri non ASEAN e organizzare una stagione di vertice come di consueto.

È improbabile che l’invasione dell’Ucraina si risolva rapidamente e, poiché gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati hanno espresso il conflitto in termini ideologici, è difficile vedere il tipo di diplomazia complessa necessaria per riconciliare Russia, Cina e Stati Uniti.

Una speranza potrebbe essere che la Russia scelga di ridurre la sua presenza, aprendo volontariamente la strada a un’ottica diplomatica più accettabile. Ciò sembra improbabile, perché implicherebbe una sorta di vincolo sulla propria capacità, o addirittura, colpevolezza, per le sue azioni. Allo stesso modo, il Presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere difficoltà a resistere all’opportunità di irritare gli Stati Uniti e i loro alleati con una ‘buona mano’ diplomatica con i sostenitori e i compagni di viaggio nella regione.

L’architettura multilaterale dell’Asia stava già lottando per far fronte al ritorno della grande rivalità di potere, e le divisioni interne tra i membri sul ruolo e la funzione della cooperazione regionale stavano diventando più visibili. L’ invasione russa dell’Ucraina ha rivelato che gli Stati asiatici hanno interessi molto più diversi tra loro di quanto molti fossero disposti a riconoscere. Di conseguenza, è probabile che i meccanismi istituzionali che compongono l’architettura vengano ulteriormente indeboliti, riducendo a loro volta il loro fascino per i membri e contribuendo a una spirale discendente che sarà difficile da correggere.

Mentre il 2022 è diventato l’anno in cui la guerra è tornata in Europa, potrebbe essere anche l’anno in cui gli sforzi degli Stati asiatici per creare mezzi inclusivi e rivolti all’esterno per gestire la regione sono stati riconosciuti come non all’altezza del compito nell’Asia contesa.