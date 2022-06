Il 22 giugno 2022 ricorre l’81° anniversario del lancio dell’Operazione Barbarossa, l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica nel 1941, quando i combattimenti su vasta scala iniziarono davvero nella seconda guerra mondiale. Fu la più grande campagna militare nella storia dell’umanità. Questa data è particolarmente nota durante l’invasione russa dell’Ucraina, perché il tentativo di Hitler di conquistare i vasti territori che si trovano a est ha una grande rilevanza per la guerra odierna. Per cominciare, fino al 2022, il fronte orientale della seconda guerra mondiale è stata l’ultima volta che una guerra ha avuto luogo sul territorio dell’Ucraina, con gran parte dei combattimenti che si sono verificati qui. È stato il culmine dell’immensa guerra e del conflitto che l’Ucraina ha vissuto durante l’inizio del ventesimo secolo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la regione rimarrebbe in relativa pace e calma per diversi decenni, cosa che l’invasione di Putin è terminata solo ora. Non è poi così sorprendente, perché, con l’avanzare del mondo moderno, continuano a crearsi nuove opportunità per lo scoppio del conflitto e la regione che contiene la terra ucraina ha chiaramente dimostrato di avere un grande potenziale per questo. Ricorda, è questo ambiente vasto e piatto in cui era possibile la monumentale violenza e ferocia del fronte orientale di Hitler.

Dobbiamo anche sapere che la seconda guerra mondiale, sebbene combattuta per ambizioni imperialistiche e nazionali molto tradizionali, definirà per sempre la natura dell’Europa. Ha dato all’Europa la sua forma attuale – è stato nel 1945 che gli attuali confini dell’Ucraina sono stati fissati, ad esempio, anche se non sarebbe stata una nazione indipendente per decenni – e ha stabilito linee di frattura nel tessuto della società europea che durano ancora oggi. È così che la seconda guerra mondiale nell’Europa orientale continua a risuonare nella guerra di oggi e perché le persone si rivolgono ampiamente alla sua memoria.

Sia la Russia che l’Ucraina sono accusate di essere eredi del nazismo. Nel caso della Russia, è perché stanno invadendo un altro paese, come ha fatto Hitler, e ora lo stesso ordine di sicurezza creato in risposta alla seconda guerra mondiale sta rispondendo a questa guerra. Il presidente della Polonia Duda, ad esempio, ha recentemente affermato che parlare con Putin era come parlare con Hitler. Ma il ricordo della seconda guerra mondiale sta anche guidando ampiamente la campagna russa contro l’Ucraina. Putin lo ha usato per persuadere il popolo russo che si trova di fronte a pericolosi nemici stranieri come lo erano ottant’anni fa e la sua giustificazione per invadere l’Ucraina è “denazificare” il paese. Questo perché il nazionalismo anti-russo era una forza significativa in Ucraina durante l’era sovietica e molti nazionalisti ucraini si schierarono con i nazisti durante la loro occupazione dell’Ucraina. Ciò include il più famoso combattente per l’indipendenza dell’Ucraina, Stepan Bandera, e il suo movimento e altri simili hanno persino partecipato all’Olocausto.

Dopo che l’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza nel 1991, particolari elementi di destra continuano ad essere attivi nel paese e c’è stata molta glorificazione delle figure ucraine che erano complici dei nazisti. La destra ucraina generalmente considera il periodo peggiore del loro paese come l’Holodomor perpetrato da Stalin piuttosto che l’occupazione nazista, che da sola è un netto divario tra Ucraina e Russia. In quanto tale, Putin ha sostenuto che gli atteggiamenti filo-nazisti rimangono una forza trainante in Ucraina, anche se la collaborazione ucraina con i tedeschi è stata guidata dalla forza di circostanze momentanee. Stepan Bandera fu imprigionato dai nazisti dal 1941 al 1944 perché si rifiutò di ritrattare la sua richiesta di statualità ucraina. Allora perché gli ucraini dovrebbero portare avanti l’eredità nazista per decenni dopo il crollo del nazismo? Putin considera anche il desiderio dell’Ucraina di orientarsi verso l’Occidente come una mossa nazista.

Ora, qui è dove la seconda guerra mondiale risuona più profondamente attraverso ciò che sta accadendo oggi. Putin sta muovendo guerra all’Ucraina per impedirle di entrare nell’Unione Europea e nella NATO. Ciò che questo ha in comune con l’invasione di Hitler nell’Europa orientale è che entrambi sono uno scontro tra un Occidente che avanza e un Oriente reattivo. All’inizio del ventesimo secolo, l’Europa occidentale, insieme a parti adiacenti dell’Europa orientale, era molto avanzata e sviluppata. I paesi occidentali sono stati la fonte di tutta la modernizzazione e del progresso. La Russia, d’altra parte, sebbene potente, è rimasta molto indietro, lottando per modernizzarsi. Fu un paese feudale fino al 1861 e continuò a ristagnare sotto il dominio zarista. La rivoluzione del 1917 rovesciò la monarchia e l’aristocrazia e il vasto impero adottò il comunismo. Sebbene opposte l’una all’altra, sia la Russia zarista che la Russia comunista erano modelli alternativi della stessa cosa, l’incompatibilità della Russia con l’Occidente. Sotto il comunismo, l’Unione Sovietica fu trascinata in conflitto prima con l’Occidente fascista nella seconda guerra mondiale e poi con l’Occidente liberale durante la Guerra Fredda. Dopo il fallimento dell’esperimento comunista, la Russia ha continuato a lottare per tenere il passo e continua a percorrere una strada diversa rispetto ai paesi più avanzati.

Al contrario, la Germania è una parte del mondo occidentale e il nazismo era un ripugnante modello alternativo di ciò che l’Occidente potrebbe essere, rispetto alla libertà e alla democrazia sperimentate da Francia, Gran Bretagna e America. Quando salì al potere, Hitler ereditò uno dei paesi più avanzati e potenti del mondo. C’è un tema coerente riguardo all’imperialismo nell’era moderna, che è che le nazioni si impossessano di luoghi e società meno avanzate di loro. Ad esempio, negli anni ’30 il Giappone era un paese altamente industrializzato e la Cina no, quindi il Giappone invase la Cina in quello che considerava il miglior percorso per l’Asia orientale. La colonizzazione europea del mondo fu la stessa. L’invasione della Russia da parte di Hitler fu, in sostanza, l’applicazione più estrema di questo principio. Prendendo il controllo del territorio russo in Europa, deve aver pensato, la sua nazione avrebbe potuto sfruttare meglio il potenziale della regione e portarlo nell’ovile del progresso moderno, con tutti gli abitanti soggiogati dai tedeschi, ovviamente, o spazzati via.

L’espansione verso est dell’Unione Europea e della NATO negli ultimi trent’anni è fondamentalmente una versione pacifica e benevola di ciò. Se l’Ucraina si unisse a queste organizzazioni, rappresenterebbe l’Occidente, che rimane in prima linea nella civiltà moderna, estendendo la sua sfera di influenza nelle profondità orientali dell’Europa. L’Ucraina, come la Russia, continua ad affrontare grandi difficoltà come la corruzione e il sottosviluppo. Di conseguenza, gli occidentali potrebbero finire per impossessarsi di tutto in Ucraina per aggiornare la nazione, con la nazione che viene drasticamente rimodellata. Ciò potrebbe quindi potenzialmente avere un impatto sull’ordine politico e sociale all’interno della Russia, della Bielorussia e della Georgia. È un ordine che, in un modo o nell’altro, rimane fondamentalmente opposto al percorso occidentale, come dimostra come la spinta democratica di Kerensky del 1917 si sia rapidamente interrotta, così come in una certa misura anche quella di Boris Eltsin.

Questo deve essere il motivo per cui Putin è così allarmato. Deve considerare l’espansione dell’influenza occidentale come una ripresa dello stesso processo perseguito da Hitler e, quindi, gli ucraini filo-occidentali sono come i collaboratori nazisti prima di loro. Dopo aver sperimentato la brutale invasione dei nazisti, i russi sono diventati molto diffidenti nei confronti del mondo occidentale durante la Guerra Fredda, e probabilmente lo sono ancora. Putin probabilmente riconosce che proprio come l’Unione Sovietica, a causa della sua arretratezza, era molto vulnerabile all’aggressione militare della Germania nazista, così le nazioni post-sovietiche continuano ad essere vulnerabili al dominio occidentale, che potrebbe avere conseguenze dirompenti e forse imprevedibili per l’ordine di civiltà che esiste nel regno che appartiene alla Russia.