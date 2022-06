L’Unione europea è stata uno dei principali motori dell’azione per il clima, sostenendo una riduzione dell’uso di combustibili fossili nei suoi Stati membri. Le politiche dell’UE e i donatori privati stanno sviluppando nuovi modi per raggiungere questo obiettivo, comprese le risorse impegnate per la ripresa post-COVID. Tuttavia, i prezzi altissimi dell’energia, in particolare del gas naturale, risultanti dall’invasione russa dell’Ucraina hanno rallentato questi obiettivi. La guerra ha reso le risorse energetiche russe, da cui l’Europa dipende, non solo inaffidabili ma anche sgradite.

La guerra in Ucraina dovrebbe innescare un cambiamento significativo nel modo di pensare alla transizione energetica nel mondo sviluppato, con l’azione per il clima che ora deve tenere conto della sicurezza energetica. Non è ancora chiaro quali fonti energetiche potrebbero emergere come vincitrici, ma sembra esserci un’opportunità nascosta sullo sfondo: un’opportunità per il mondo di creare un piano attuabile per lo sviluppo sostenibile con una forte agenda di decarbonizzazione.

Insieme a molti dei miei colleghi, ho scritto della disconnessione tra il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo per quanto riguarda l’azione per il clima e la transizione energetica. La COP26 di Glasgow ha messo in mostra quella disconnessione, con i Paesi in via di sviluppo che spingono per includere la ‘transizione giusta’ e lo sviluppo economico sostenibile come parte dell’accordo finale. Questi Paesi hanno bisogno di accedere a un’energia affidabile ed economica per aumentare il loro sviluppo economico e portare oltre 3 miliardi di persone fuori dalla povertà.

All’aumentare del reddito pro capite, aumenta anche il consumo di energia. Ad esempio, gli Stati Uniti consumano circa 900 kWh al mese pro capite, solo leggermente inferiore alla media annuale di tutta l’India. I Paesi in via di sviluppo dovranno aumentare in modo significativo il loro uso di elettricità e di altre fonti per crescere economicamente. Anche se le nuove fonti di energia rinnovabile, come l’eolico e il solare, sono più accessibili ed economiche, rimangono comunque marginali rispetto ai combustibili fossili data la loro natura intermittente e il livello di elettrificazione. Di conseguenza, si prevede ancora ampiamente che i combustibili fossili, compreso il carbone, saranno importanti per la domanda mondiale di energia nel 2050 e oltre.

Questa difficile verità è stata sempre più riconosciuta poiché le agenzie energetiche nazionali e internazionali e le prospettive hanno indicato misure di rimozione dell’anidride carbonica negli scenari di decarbonizzazione. Ciò include la cattura,l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio e la tecnologia meno avanzata, come la cattura diretta dell’aria, sottolineata nel più recente Rapporto sul clima delle Nazioni Unite. Combinate con tecnologie tradizionali e nuove, come l’idrogeno, se sviluppate con successo su larga scala, tutte o alcune di queste potrebbero diventare un punto di svolta per gli obiettivi di decarbonizzazione globale. Tuttavia, pongono sfide, la più significativa delle quali è la questione del ‘greenwashing’ dei combustibili fossili.

La Russia è un importante fornitore di combustibili fossili nel mercato globale, inclusi petrolio, gas naturale e carbone. L’Europa è particolarmente dipendente dalle forniture energetiche russe, ma ci sono implicazioni per il mondo intero poiché le sanzioni o la semplice anticipazione di sanzioni sull’energia russa hanno inasprito i mercati facendo salire alle stelle i prezzi di tutti i combustibili fossili. Il risultato: tendenze inflazionistiche globali e una probabile ripresa post-COVID più debole del previsto o addirittura recessione.

Quando i prezzi dell’energia sono troppo alti, si verifica la distruzione della domanda. Nel caso attuale, la distruzione della domanda avverrà su più livelli interconnessi. C’è già una significativa distruzione della domanda di energia russa. L’Unione Europea ha annunciato il divieto del carbone russo e molti acquirenti, intermediari e istituzioni finanziarie stanno abbandonando l’energia russa in previsione delle sanzioni o anche a causa dell’indignazione sociale.

È probabile che i prezzi globali dell’energia aumentino. Alcuni Paesi acquisteranno energia russa a prezzi molto scontati, comprese le vendite private. Per altri, l’energia russa potrebbe diventare una questione di scomoda necessità dalla quale vorranno disinvestire il prima possibile. Finora l’Europa occidentale è stata piuttosto liberale nei confronti delle compagnie energetiche russe, accettando che il commercio energetico russo è affidabile e guidato da principi commerciali. La Germania è l’esempio più lampante. Famosa per la sua politica ‘Energiewende’, l‘abbandono prematuro dell’energia nucleare e la speranza di eliminare la sua dipendenza dal carbone entro il 2038 (o recentemente anche nel 2030), la Germania ha visto il gas russo come un ponte verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

La Germania potrebbe essere un presagio di una nuova transizione energetica. A soli cinque giorni dall’invasione russa dell’Ucraina, il governo Scholz ha annunciato che la Germania avrebbe utilizzato qualsiasi fonte di energia disponibile, compreso il nucleare, per sostenere la sicurezza energetica del Paese. Questa consapevolezza non è particolarmente nuova per altre parti d’Europa per quanto riguarda la sicurezza energetica. In effetti, i Paesi dell’Europa centrale e orientale hanno spesso messo in guardia i loro vicini occidentali dell’UE dal diventare dipendenti dall’energia russa.

A livello globale, il mondo in via di sviluppo ha visto la sicurezza energetica come un modo per garantire uno sviluppo economico ininterrotto.

La Cina, ad esempio, adotta un approccio ‘tutto quanto sopra’ nella sfera energetica che include combustibili fossili, rinnovabili, energia nucleare e qualsiasi nuova tecnologia che migliori l’uso di tali risorse. Altri Paesi con minori risorse sono ancora fortemente dipendenti dal carbone, compreso il sud-est asiatico, dove il carbone è disponibile a livello nazionale (ad esempio, l’Indonesia) o più economico di qualsiasi altro combustibile (ad esempio, l’India). Il carbone è un combustibile consolidato e affidabile, relativamente facile da trasportare e immagazzinare.

La sicurezza energetica che entra nel discorso sul cambiamento climatico nel mondo sviluppato potrebbe essere trasformativa per gli obiettivi globali di decarbonizzazione. La capacità del mondo sviluppato di confrontarsi con le Nazioni in via di sviluppo sulla necessità di fornire un accesso stabile e affidabile a fonti di energia relativamente economiche può diventare un modo in cui queste ultime sono in grado di decarbonizzare. Almeno nel breve e medio termine, di fronte all’accesso limitato alle risorse energetiche russe, molti Paesi sviluppati come la Germania dovranno ammettere che è necessario fare affidamento su‘tutte le fonti energetiche di cui sopra‘.

Allo stesso tempo, è anche improbabile che questi Paesi limitino i loro obiettivi di decarbonizzazione. Pertanto, dovranno concentrarsi maggiormente sulle misure di decarbonizzazione che potrebbero rendere più verde, e non solo greenwash, l’uso dei combustibili fossili.

A livello governativo e sociale, i Paesi sviluppati hanno più risorse per ricercare e investire in misure di decarbonizzazione mentre perseguono i loro obiettivi in materia di energia rinnovabile e priva di emissioni di carbonio. Ciò potrebbe diventare cruciale per contenere le emissioni di anidride carbonica nei Paesi in via di sviluppo, dove la popolazione, l’economia e la domanda di energia sono destinate a crescere. L’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica da tale domanda aggiuntiva, anche se non completa, potrebbe essere più significativa di qualsiasi cambiamento nella domanda di energia nel mondo sviluppato e, come tale, potrebbe aumentare le possibilità di successo nella decarbonizzazione a livello globale.