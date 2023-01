La guerra in Ucraina e la deliberata distorsione della realtà

«Ieri mattina, Kiev ha lanciato missili su Bakhmut e Mosca ha reagito: la tregua è stata così violata da entrambe le parti»: Vittorio Da Rold.

Non so chi sia costui e, francamente, non mi pongo il problema. Quello che appare è che con quella frase si intende dare una notizia. Solo che, la notizia è falsa, anzi peggio è fonte di falsificazione.

Un cessate il fuoco unilaterale è proposto da uno solo dei due combattenti e quindi inteso a dire: io domani non ti sparo addosso, solo domani e dopodomani, e quindi puoi fare le tue celebrazioni del natale ortodosso in santa pace. Non è una trattativa, è quello che (se lo avesse fatto Biden … non ridete) sarebbe definito un atto di buona volontà. Capace o meno di fare scattare una trattativa di pace, non si sa, ma certo un modo per dire cerchiamo di vedere se possiamo non spararci addosso. Essendo unilaterale, ovviamente, non ha bisogno dell’accordo dell’altro, basta il silenzio.

Nel caso di specie, dal fondo dei sotterranei dove vive ormai da mesi, certo non una bella vita, Zelenski ha risposto che non lo voleva accettare. A causa del fatto che era un trucco inteso a permettere non so quali fondamentali movimenti di truppe e materiali al cattivo Putin.

Bene, la cosa ha fatto ridere mezzo mondo, come ovvio. Si poteva discutere sulla intenzione reale di Putin di usare l’occasione per iniziare una trattativa seria di pace, si poteva dubitare della sincerità delle intenzioni, si poteva ricordare che a Putin puzzano i piedi, ma che servisse per motivi strategici è solo tristemente ridicolo, perché inteso, come è stato, a portare altra morte.

L’unica cosa che non si poteva dire era che servisse alla Russia per riorganizzarsi, e in particolare che a Zelenski le celebrazioni del Natale ortodosso non piacciono, che la chiesa ortodossa ucraina deve sputare in faccia a quella russa, che è meglio il Natale cattolico e così via: perché dirlo dimostra platealmente ciò che da anni (ripeto da anni, molti anni) è la realtà di una ‘guerra’ di religione, di odio incontenibile, fondati sostanzialmente sulla volontà mai nascosta ucraina (in violazione dei trattati che l’Ucraina stessa e altri stati garanti firmavano) di sottomettere, maltrattare, discriminare, dite come volete, la comunità ucraina di lingua russa, di prevalente lingua russa, rispetto al Governo centrale ucraino … di volta in volta filo-russo o filo-occidentale: in Ucraina i colpi di stato negli ultimi decenni si sprecano.

Mi fermo qui anche perché sono certo che chi voglia veramente vedere le cose come stanno, non avrebbe difficoltà a farlo, ma se la premessa è “Russia è brutto, Ucraina occidentaleggiante è bello”, non vale la pena discutere, anche perché ne consegue inevitabilmente che certe posizioni hanno una natura militare, che strumentalizza (come sempre o quasi nella storia è accaduto) le ‘simpatie’ sociali e religiose eccetera a fini militari.

E quindi mi fermo qui.

Ma non posso non tornare alle frasi iniziali, quando ho detto, e ripeto, che la ‘notizia’ non è nemmeno una notizia falsa, è una distorsione deliberata della realtà quindi non solo è falsa ma intende determinare falsi comportamenti in altri.

È ovvio, mi sembra: inizia il cessate il fuoco, i russi stanno tranquilli a bersi una bottiglia di Vodka, gli ucraini gli sparano addosso … che ti aspetti, che i russi, dicano “ah sì bene, ma noi siamo in week-end”? vogliamo, per una volta, fare in discorso serio e uscire dalla voragine di propaganda nella quale siamo sballottati da mesi e mesi, anzi (e sarebbe già un primo importante punto) da decenni!

Posto che, come è evidente, ucraini e russi non hanno entrambi violato il cessate il fuoco, ma lo ha fatto ostentatamente l’Ucraina, si può cercare di ragionare, si può cercare, come dice sempre più disperato Francesco, di ‘fare’ la pace.

Parliamoci ben chiaro.

Per ‘fare’ la pace occorrono due cose: 1. Volere fare la pace, che vuol dire la seconda cosa;

2. Sedersi ad un tavolo senza precondizioni e cominciare da zero. Certo, proprio così: da zero.

E quindi, in qualche maniera dal diritto, cioè da fatti definibili oggettivamente, sulla base di regole note e quindi, suscettibili di aggiustamenti, interpretazioni, valutazioni, sentenze, eccetera, ma su una base di partenza oggettiva.

L’integrità territoriale della Ucraina è un punto fermo, ma si deve sapere dove, giuridicamente, comincia e finisce il territorio ucraino, secondo le regole (inequivoche) del diritto internazionale.

L’aggressione, è tale solo per l’ingresso di truppe straniere o se quell’ingresso è stato determinato da una richiesta legittima, legittima anche ‘l’invasione’?

A qual titolo, cioè su quale base giuridica la Crimea ‘appartiene’ all’Ucraina, anzi a quale Ucraina?

E infine, gli odi popolari dall’una e dall’altra parte, fino a che punto non sarebbe finalmente venuto il momento di considerarli: perchè alla fine tutto ciò non è fatto per divertire Zelenski, Putin, Biden e magari Erdogan. Ma è o dovrebbe essere fatto nell’interesse del popolo a una vita serena e libera nello stato in cui desidera vivere.

Ma se la premessa della trattativa è prima te ne vai poi parliamo, oppure quello che mi sono preso è mio, oppure tu sei un autocrate insopportabile da assassinare, io sono la sola democrazia e banalità strumentali del genere, è legittimo, anzi nella coscienza e nel cervello di un uomo ‘libero’ davvero, è doveroso smascherare le reali intenzioni delle ‘parti’, delle tre parti!