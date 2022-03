L’invasione russa dell’Ucraina ha messo la Cina nel mirino dei responsabili politici statunitensi mentre cercano assistenza cinese per isolare e sanzionare la Russia. Dovrebbe essere chiaro, tuttavia, che la Cina non si unirà alla coalizione internazionale che sanziona la Russia. Non si sente in obbligo di collaborare con gli Stati Uniti, date le guerre commerciali e tecnologiche di Washington contro Pechino, la sua politica di Taiwan e i suoi sforzi per organizzare una coalizione globale per fare pressione sulla Cina affinché soddisfi gli interessi degli Stati Uniti.

Inoltre, Russia e Cina, oltre alle loro strette relazioni economiche, hanno molti interessi comuni, inclusa la resistenza alla politica estera ideologica americana e alla sua presenza militare alle loro periferie. Pertanto, la Cina si è unita a molti paesi, inclusi i partner per la sicurezza degli Stati Uniti, l’India e i paesi del sud-est asiatico (ad eccezione di Singapore) nel mantenere normali relazioni economiche con la Russia. Si è anche unito all’India nell’astenersi dal voto delle Nazioni Unite che condanna l’invasione.

Tuttavia, la Cina ha interesse a ridurre al minimo l’impatto dell’invasione sulle sue relazioni con l’Europa e gli Stati Uniti. Vuole incoraggiare la continua riluttanza europea a sostenere la guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina ed evitare di rafforzare la motivazione degli Stati Uniti a rafforzare le proprie restrizioni al commercio con la Cina e alla sua cooperazione con Taiwan.

Pertanto, i diplomatici cinesi non hanno sostenuto l’invasione russa. Al contrario, hanno espresso opposizione alla politica russa. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha parlato con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, esprimendo preoccupazione per le vittime civili ucraine e segnalando il sostegno cinese all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina e ai negoziati per porre fine alla guerra. La Banca asiatica di investimento per le infrastrutture a guida cinese e la New Development Bank hanno sospeso tutti gli affari economici con la Russia. La Cina ha chiarito la sua infelicità per l’invasione russa.

Ma, con il progredire della guerra, gli Stati Uniti e l’Europa vorranno che la Cina faccia qualcosa di più della diplomazia. Se la Cina consentirà alla Russia di aggirare le sanzioni bancarie, gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni secondarie alle banche cinesi. E se la Cina consentirà alla Russia di aggirare le sanzioni sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia, gli Stati Uniti probabilmente imporranno normative più severe sull’accesso delle società cinesi alle tecnologie statunitensi e al mercato statunitense. Più in generale, la cooperazione cinese con la Russia potrebbe portare a un maggiore deterioramento delle relazioni USA-Cina e incoraggiare Washington a migliorare ulteriormente le relazioni con Taiwan e rafforzare la sua coalizione economica e di sicurezza globale contro la Cina, anche con l’Europa, con il Giappone e l’Australia. La Cina dovrà procedere con cautela; dovrà vincolare la sua cooperazione con la Russia per perseguire i suoi interessi nei confronti dell’Europa e degli Stati Uniti.

L’invasione russa dell’Ucraina ha sollevato preoccupazione negli Stati Uniti per la possibile assunzione di rischi da parte della Cina contro Taiwan. Con l’attenzione di Washington sull’Ucraina, gli osservatori suggeriscono che la Cina potrebbe vedere un’opportunità per realizzare l’unificazione di Taiwan con la forza. Da un lato, questa preoccupazione presuppone che, in assenza dell’intervento degli Stati Uniti, Taiwan sarebbe un bersaglio facile, in modo che la Cina possa attaccare Taiwan a un costo accettabile.

Ma la terraferma è pienamente consapevole che un’invasione anfibia di Taiwan porrebbe gravi sfide logistiche e la sottomissione di una popolazione ostile richiederebbe probabilmente una guerra costosa e prolungata, minando la legittimità del Partito Comunista Cinese e distogliendo le risorse cinesi dalla lotta con le capacità marittime statunitensi altrove in Asia.

Inoltre, è probabile che le lunghe guerre americane in Iraq e Afghanistan e il corso finora della guerra russa in Ucraina ispirino cautela a Pechino, la cui leadership è senza dubbio consapevole che un’invasione sarebbe molto probabilmente seguita da tipi di costose operazioni economiche e sanzioni diplomatiche che Stati Uniti, Europa e altri paesi hanno imposto alla Russia. L’invasione russa dell’Ucraina non ha reso la prospettiva dell’uso della forza cinese contro Taiwan un’opzione allettante.

D’altra parte, gli Stati Uniti hanno ragione a preoccuparsi della propria reputazione in Asia orientale e delle implicazioni per la loro sicurezza. In risposta a una Cina in ascesa, Washington ha cercato di orientarsi verso l’Asia orientale per oltre un decennio, ma ha avuto difficoltà a districarsi dai conflitti in Medio Oriente e ora si trova impegnata a dedicare più risorse all’Europa. Nonostante l’imperativo statunitense di resistere all’invasione russa dell’Ucraina, ora più che mai i partner di sicurezza statunitensi in Asia orientale metteranno in discussione la capacità dell’America e decideranno di dare la priorità al bilanciamento dell’ascesa della Cina e contribuire alla loro sicurezza. Saranno più riluttanti ad espandere la cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti e più propensi a soddisfare gli interessi cinesi nella competizione tra Pechino e Washington. La diplomazia americana e i vertici con i leader dell’Asia orientale non compenseranno l’intensificarsi del conflitto USA-Russia in un’Europa polarizzata.

A meno che gli Stati Uniti non possano fare un passo indietro e consentire all’Europa di assumersi il peso della resistenza all’invasione russa, la Cina alla fine trarrà vantaggio dalla guerra in Ucraina. Deve gestire con attenzione la sua politica russa per evitare l’ostilità degli Stati Uniti e dell’Europa, ma l’accresciuta concorrenza tra Stati Uniti e Russia e il radicamento dell’America negli affari di sicurezza europei contribuiranno a una sempre maggiore influenza strategica della Cina in Asia.