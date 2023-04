La guerra in Ucraina avvicina la ‘mezzanotte nucleare’

La prospettiva di un olocausto nucleare è sempre stata terrificante. Ma negli ultimi anni della Guerra Fredda e nei tre decenni che seguirono la sua fine, la sfida esistenziale delle armi nucleari è divenuta sempre meno un pericolo evidente e presente.

Certo, nell’era post-1991, la guerra nucleare potrebbe ancora accadere per errore. Potrebbe scoppiare tra due potenze nucleari attivamente ostili come l’India e il Pakistan. Potrebbe essere innescato da un nuovo membro del club nucleare scontento come la Corea del Nord. E, naturalmente, un conflitto tra le stesse superpotenze – Stati Uniti, Cina, Russia – potrebbe degenerare in uno scambio nucleare a causa di errori di calcolo, disinformazione o semplicemente di alcune sinapsi mancanti nel cervello dei leader.

Ma quella che una volta era stata un’ossessione centrale durante i picchi delle tensioni della Guerra Fredda – dai rifugi antiaerei a film come The Day After – negli ultimi anni era diventata più simile a una musica di sottofondo minacciosa ma smorzata. Nel frattempo, altre crisi esistenziali sono venute alla ribalta, come il cambiamento climatico, le pandemie e l’intelligenza artificiale impazzita. I finali apocalittici hanno ancora incombente nell’immaginario pubblico: non più tanto con un botto, ma con un piagnucolio.

Ora, dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso anno, la guerra nucleare è di nuovo in competizione per diventare la catastrofe planetaria de jour . La decisione russa di questa settimana di stazionare armi nucleari tattiche in Bielorussia, possibilmente avvicinandole al dispiegamento, ha portato gli analisti occidentali a indovinare i calcoli del Cremlino. Il presidente russo Vladimir Putin passerebbe davvero al nucleare, o per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia o per impedire a una controffensiva ucraina riuscita di ripristinare i confini del paese prima del 2014?

Questa prospettiva di una guerra nucleare, per quanto limitata, ha spinto non pochi attivisti per la pace in Occidente a sollecitare un cessate il fuoco e negoziati a qualunque costo. Anche gli analisti politici hanno avvertito l’Ucraina di non esagerare, ad esempio minacciando il controllo russo della Crimea, temendo che il conflitto possa degenerare fino alla soglia nucleare.

La minaccia di una guerra nucleare non dovrebbe mai essere trattata con disinvoltura, in particolare quando tali armi sono nelle mani di persone come Trump o Putin. Questo gennaio, il Bulletin of Atomic Scientists ha spostato il suo Doomsday Clock a 90 secondi a mezzanotte. Non è mai stato così vicino.

Tutto ciò richiede una valutazione sobria dei rischi nucleari coinvolti nella guerra in Ucraina e di cosa si può fare per minimizzarli.

L’orologio suona quasi mezzanotte

Nel 1991, l’orologio dell’apocalisse segnava 17 minuti prima della mezzanotte. Questo è il più grande margine di sicurezza da quando l’orologio ha debuttato nel 1947. I successivi presidenti degli Stati Uniti hanno sprecato un’opportunità storica per riavvolgere ancora di più l’orologio. Nonostante le rassicurazioni fornite da Barack Obama sul fatto che fosse davvero impegnato nel disarmo nucleare, se non durante la sua presidenza almeno in un momento indefinito nel futuro, l’orologio è rimasto sospeso diversi minuti prima di mezzanotte per la maggior parte del suo mandato. Quando Trump è entrato in carica, la misurazione è passata da minuti a secondi. Poi, a gennaio, la lancetta dei secondi è passata da 100 secondi a 90.

La decisione ben ragionata del Bulletin di anticipare l’orologio attribuisce tutta la colpa alla Russia. L’editoriale discute le minacce russe di usare armi nucleari, le sue violazioni del diritto internazionale, le sue false accuse sulle presunte armi di distruzione di massa dell’Ucraina. “L’invasione russa dell’Ucraina ha aumentato il rischio dell’uso di armi nucleari, sollevato lo spettro dell’uso di armi biologiche e chimiche, ostacolato la risposta del mondo al cambiamento climatico e ostacolato gli sforzi internazionali per affrontare altre preoccupazioni globali”, scrivono i redattori .

Allo stesso tempo, il Bollettino sottolinea la necessità che gli Stati Uniti mantengano aperta l’opzione di un “impegno di principio” con la Russia per ridurre il rischio di una guerra nucleare. Non vi è alcuna raccomandazione che l’Ucraina oi suoi sostenitori facciano fatica a ridurre questo rischio. Invece, i redattori parlano di “forgiare una pace giusta”.

Sebbene il Doomsday Clock sia un potente suggerimento visivo che la minaccia di una guerra nucleare è aumentata con il conflitto in Ucraina, i politici e gli analisti occidentali hanno minimizzato il rischio effettivo di un attacco nucleare. Ecco, ad esempio, la valutazione dell’Istituto per lo studio della guerra, che produce un’influente analisi quotidiana degli sviluppi militari e politici in Ucraina:

L’annuncio del dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia è irrilevante per il rischio di escalation alla guerra nucleare, che rimane estremamente basso. Putin sta tentando di sfruttare i timori occidentali di un’escalation nucleare dispiegando armi nucleari tattiche in Bielorussia. La Russia ha da tempo messo in campo armi con capacità nucleare in grado di colpire qualsiasi obiettivo che le armi nucleari tattiche basate in Bielorussia potrebbero colpire. ISW continua a valutare che Putin è un attore avverso al rischio che minaccia ripetutamente di usare armi nucleari senza alcuna intenzione di proseguire per rompere la determinazione occidentale.

Potrebbe sembrare controintuitivo sostenere che Putin sia un “attore avverso al rischio”. Non ha invaso l’Ucraina l’anno scorso senza una preparazione sufficiente? Non ha messo l’economia russa a rischio di gravi danni a causa dell’invasione? Non ha cavalosamente distrutto diversi decenni di relazioni attentamente coltivate con l’Europa e l’Occidente?

Infatti, con l’eccezione della stessa invasione mal preparata, Putin è stato piuttosto cauto. Si è preso cura di sanzionare l’economia russa e sostituire i clienti europei di petrolio e gas con quelli asiatici. Non è passato a un’economia di guerra. Né ha dichiarato una guerra aerea a tutto campo su tutte le parti dell’Ucraina (anche se ciò è probabilmente dovuto alle difese aeree dell’Ucraina ).

Soprattutto, non ha rischiato il confronto diretto con le potenze della NATO. La strategia più logica per la Russia a questo punto è quella di interdire le spedizioni occidentali di armi all’Ucraina. Nel marzo 2022, il governo russo ha avvertito che lo avrebbe fatto. Ma non è riuscito a farlo. In parte perché la Russia manca di capacità e di informazioni militari . Ma è anche perché Putin non vuole coinvolgere la NATO nella guerra. È stato abbastanza difficile per la Russia combattere contro i soldati ucraini e una manciata di volontari internazionali. L’introduzione dei battaglioni NATO sarebbe finita per la Russia.

L’uso da parte della Russia di armi nucleari tattiche potrebbe anche coinvolgere più direttamente la NATO nel conflitto, che senza dubbio frena la mano di Putin. Il fatto che Xi Jinping, nel suo recente viaggio a Mosca, abbia esplicitamente avvertito Putin di non usare armi nucleari non fa che rafforzare il divieto.

Non tutti credono che il rischio di una guerra nucleare sia “estremamente basso”, come ha affermato ISW.

L’analista di sicurezza di lunga data Carl Conetta concorda sul fatto che la probabilità di un attacco nucleare russo diretto contro l’Ucraina è bassa. Ma identifica altre opzioni nucleari per la Russia come

un’esplosione dimostrativa in aree remote della Russia. Un’azione del genere sarebbe intesa e probabilmente avrebbe un potente effetto psicologico non facilmente ammorbidito dalle rassicurazioni ufficiali degli Stati Uniti agli alleati della NATO e ad altri paesi. Ma una tale mossa comporterebbe anche e/o provocherebbe livelli bruscamente elevati di prontezza delle forze strategiche su entrambi i lati dell’odierna divisione strategica, e questo sarebbe particolarmente pericoloso.

Conetta osserva inoltre che la dottrina nucleare della Russia è cambiata nell’ultimo anno e il Cremlino potrebbe ridefinire ciò che costituisce una minaccia esistenziale per la Russia per consentire l’uso di armi nucleari. Alla fine, conclude che “sebbene la probabilità di uno scontro nucleare tra grandi potenze di qualsiasi portata sull’Ucraina rimanga bassa, sarebbe irrazionale e irresponsabile agire come se potessimo tirare i dadi nucleari e non avere mai ‘occhi di serpente’. ”

Anche Masha Gessen, la prolifica critica di Putin, ha lanciato un monito sulla volontà di Putin di passare al nucleare. Lei fonda questi timori in un’analisi dello stesso Putin.

Crede che, da un lato, stia affrontando una minaccia esistenziale per la Russia e, dall’altro, che le nazioni occidentali non abbiano la forza delle loro convinzioni per vendicarsi se si tratta di armi nucleari. Qualsiasi piccolo segno di una crepa nel consenso occidentale – che si tratti del presidente francese Emmanuel Macron che fa pressioni sull’Ucraina per avviare negoziati di pace, o del leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy che critica quello che vede come un aiuto incondizionato all’Ucraina – rafforza la certezza di Putin.

Conclude che solo la minaccia di massicce ritorsioni convenzionali da parte della NATO e dell’Occidente ferma la mano di Putin. Si noti anche la terribile ironia di Gessen: più gli attivisti per la pace chiedono negoziati per ridurre il rischio di una guerra nucleare, più Putin interpreterà la riuscita raccolta di quel messaggio come un segno che può usare le armi nucleari impunemente.

La politica del bene e del male

Le superpotenze che fanno il male non dovrebbero continuare a farlo semplicemente perché possiedono armi nucleari. Coloro che hanno resistito alla diffusione dell’impero USA in Asia, Africa e America Latina non hanno deposto le armi né fermato le proteste nelle strade a causa della minaccia che Washington avrebbe usato armi nucleari. Hanno affrontato il male dell’occupazione americana e, in molti casi, ci sono riusciti.

Oh, ma Putin è diverso, si potrebbe dire. Il leader russo sta facendo reali minacce nucleari. Sta promettendo di spostare le armi nucleari più vicino al fronte (al contrario degli Stati Uniti, che non hanno spostato le loro circa 100 armi nucleari tattiche dai depositi nell’Europa occidentale). È un pazzo e non si fermerà davanti a nulla per creare il suo “mondo russo” dal territorio assorbito dai paesi ai confini della Russia.

Ma come dovrebbe essere chiaro da quanto sopra, Putin si è fermato di colpo in diversi frangenti. Ha commesso crimini di guerra, certo. Ma finora non ha ascoltato i critici di destra in patria che lo esortano a combattere una guerra totale in Ucraina. Non li ha ascoltati perché i militari russi non hanno capacità sufficienti e perché teme le conseguenze di un’escalation così drammatica.

Va da sé che gli Stati Uniti devono mantenere linee di comunicazione aperte con Mosca e proseguire i negoziati sul controllo degli armamenti. L’amministrazione Biden dovrebbe stare attenta a concentrarsi sull’importanza di difendere l’Ucraina ed evitare qualsiasi dichiarazione che metta in discussione lo status esistenziale della Russia o del regime di Putin. Dovrebbe essere evitato il coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto, che potrebbe effettivamente scatenare una guerra mondiale.

Quindi, spetta all’Ucraina, non solo difendersi, ma impedire a Putin di usare il ricatto nucleare per raggiungere i suoi fini. Ciò potrebbe anche significare, paradossalmente, che spetterà all’Ucraina mostrare moderazione nello sconfiggere la Russia per impedire a Putin di usare vere armi nucleari per prevenire la propria fine. L’Ucraina deve quindi combattere contro due mali contemporaneamente: la realtà di Putin e la possibilità di una guerra nucleare.