I politici africani e gli opinionisti della società civile, come le loro controparti in tutto il mondo, non condividono alcun consenso sulla guerra in Ucraina.

Il suo impatto è innegabile, poiché le ricadute economiche per l’Africa sono state profonde, non da ultimo nella carenza di grano e fertilizzanti nella regione.

Il capo dell’Unione africana, il Presidente sengalese Macky Sall, si è incontrato, venerdì 3 giugno, con il Presidente russo Vladimir Putin per discutere della guerra e di come risolvere questi problemi per il continente africano. Ciò riguarda le esportazioni di grano dall’Ucraina, che deve passare attraverso i porti controllati dalla Russia o il porto di Odessa sul Mar Nero. La Russia ha anche limitato le esportazioni di grano tranne che per i suoi principali clienti. Meno note ma anche vitali per l’Africa sono le esportazioni di fertilizzanti dalla Bielorussia, bloccate dalla chiusura della rotta di esportazione attraverso la Lituania.

Anche gli africani non sono insensibili alla sofferenza ben visibile dei civili ucraini coinvolti nella guerra.

Ma la riluttanza dei governi africani a votare per le risoluzioni occidentali alle Nazioni Unite, o a schierarsi con Washington e la sua politica di escalation militare, non deve essere vista come un sostegno all’invasione russa o a Vladimir Putin.

Eppure, sia l’Amministrazione Biden che il Congresso continuano a chiedere che i leader africani si schierino.

Il 27 aprile, ad esempio, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il ‘Countering Malign Russian Activities in Africa Act‘ con un margine di 415 a 9. Il disegno di legge essenzialmente impone una nuova Guerra Fredda in Africa, compresa l’azione contro i governi africani che «facilitano l’evasione delle sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia».

Il dibattito sulle cause e le responsabilità della guerra in Ucraina continuerà senza dubbio. Alcuni in Africa, come altrove nel mondo, potrebbero resistere alle richieste di Washington di schierarsi perché approvano l’invasione russa dell’Ucraina. I governi di alcuni Paesi africani, in particolare il Mali e la Repubblica Centrafricana, potrebbero farlo a causa del supporto militare russo che hanno ricevuto da quando il Gruppo Wagner si è unito alla schiera di agenzie francesi, statunitensi e internazionali che forniscono formazione e ‘consigli’ alle forze di sicurezza africane.

Ma molti, se non la maggior parte, forniscono ragioni più sostanziali.

Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ha invitato sia la Russia che l’Ucraina a dare priorità ai negoziati, citando la difficile storia dei negoziati del Sudafrica per porre fine all’apartheid, in cui ha svolto un ruolo centrale. Un editorialista sudafricano del quotidiano di Nairobi ‘The Elephant‘ ha chiesto di «riavviare il movimento non allineato ». Un editorialista ugandese dello stesso giornale ha denunciato la guerra come «un ritorno alla norma europea» dopo i decenni di pace dalla seconda guerra mondiale. E un analista dell’intelligence nigeriana ha sostenuto che non è «nell’interesse della Nigeria» essere coinvolta in questo conflitto geopolitico.

Tali preoccupazioni sono coerenti con la saggezza acquisita dall’esperienza africana con altre guerre. Non dovrebbero essere prese alla leggera.

Ecco alcune ‘lezioni’ tratte dalla storia africana.

Come ha commentato il presidente della Tanzania Julius Nyerere alla fine degli anni ’90, le guerre condotte da grandi potenze, calde o fredde, non sono state buone per gli africani.

In una breve intervista con un giornalista indiano, che è arrivata quando l’Amministrazione Clinton sembrava stesse intensificando una nuova Guerra Fredda post-sovietica , Nyerere ha ripetuto il suo adagio spesso citato secondo cui ‘quando gli elefanti combattono, è l’erba che soffre’. Questo vale per le guerre guidate dalle potenze europee e dai coloni bianchi su entrambe le sponde dell’Atlantico, dalle guerre di conquista nel 19° secolo alle due guerre mondiali e alla prima guerra fredda. Leader come Nyerere, Eduardo Mondlanee Samora Machel del Mozambico erano risoluti nel difendere il non allineamento e il diritto di scegliere i propri amici, indipendentemente dal fatto che la richiesta di fedeltà provenisse da Washington, Mosca o Pechino.

La pacificazione è essenziale. Le guerre alla fine devono finire e la negoziazione è essenziale anche con coloro che hanno commesso atrocità.

Come sanno gli africani, le cause della guerra e chi è stato l’aggressore o chi ha commesso le peggiori atrocità possono essere dibattute all’infinito tra storici, partecipanti attivi e civili innocenti, vittime e loro discendenti per generazioni.

Ma gli africani sanno anche per esperienza che la stragrande maggioranza di coloro che sono coinvolti in guerre vogliono la pace e la libertà di vivere la propria vita. La pacificazione non è una scienza esatta, per non dire altro. Ma la realtà è che può succedere solo attraverso la de-escalation e il dialogo, non aggiungendo carburante alle fiamme da parte di estranei che riversano armi e esortano i combattenti a combatterlo fino a quando uno non vince.

I leader globali conosciuti come The Elders, fondati da Nelson Mandela e attualmente co-presieduti da Graça Machel, hanno appena lanciato un appello urgente alla diplomazia per «porre fine a questa terribile guerra». E, come sostiene Elizabeth Schmidt nel suo libro ampiamente elogiato, l’intervento militare straniero in Africa il più delle volte ha fatto più male che bene, prolungando i conflitti o rendendoli più letali. Tale osservazione si applica altrettanto bene ai conflitti in Europa, compresa l’Ucraina.

Chi è coinvolto in una guerra non è sempre visibile dalle fotografie o dai resoconti dei testimoni oculari delle battaglie.

Nel 1968 mi trovavo a Dar es Salaam, in Tanzania, lavorando come uno degli insegnanti non mozambicani nella scuola secondaria del Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO), il movimento che poi combatteva una guerriglia per l’indipendenza dal Portogallo con il sostegno della Tanzania e altri Paesi africani. Gli espatriati occidentali che ho incontrato altrove in città dicevano di sapere sulla ‘buona autorità’ quali Paesi stranieri erano dietro i disordini all’interno del movimento che ha preceduto l’assassinio del Presidente fondatore di quel movimento di liberazione Eduardo Mondlane nel febbraio 1969.

In una riunione di emergenza, il capo della sicurezza del movimento Joaquim Chissano (poi Presidente del Mozambico) ha consigliato il piccolo gruppo di insegnanti stranieri della scuola, inclusi volontari provenienti dagli Stati Uniti e dalla Svezia, nonché altri distaccati dai governi di India, Cecoslovacchia e Repubblica Democratica Tedesca, a «non credere mai alle voci».

Tale cautela è ancora più critica nell’era dei social media poiché sia l’informazione che la disinformazione si propagano in tutto il mondo alla velocità di Internet. Ciò è particolarmente vero per l’Ucraina, in cui le guerre di disinformazione sono state ben provate da tutte le parti sin dalla fine della prima Guerra Fredda all’inizio degli anni ’90.

Per gli africani, la guerra in Ucraina è un doloroso promemoria del fatto che le priorità della politica estera occidentale, in parte riflesse dai principali media occidentali, sono ancora modellate principalmente da pregiudizi razziali e rivalità geopolitiche piuttosto che dalle urgenti questioni globali che devono affrontare l’Africa e il mondo.

Per gli africani, così come per altri che hanno vissuto in Africa o hanno lavorato su questioni africane, l’attenzione sproporzionata data a questa guerra con i bianchi, rispetto alle guerre più mortali in corso in Africa, è una triste ripetizione di pregiudizi che erano pervasivi durante la prima Guerra fredda.

Sebbene l’attenzione delle notizie sull’Ucraina sia diminuita in modo significativo ad aprile e maggio, è stata ancora molto più importante nelle notizie, negli Stati Uniti, rispetto a conflitti comparabili in Africa o altrove nel Sud del mondo, secondo Google Trends. Le statistiche sulle vittime civili sono difficili da verificare in qualsiasi guerra. Ma il bilancio umano di ciascuna delle guerre in Etiopia, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sahel dell’Africa occidentale quasi certamente corrisponde o supera il bilancio della guerra più attentamente seguita in Ucraina.

Sia allora che ora, il problema non sono solo i fallimenti occidentali su argomenti specifici dell’Africa, come il rifiuto di accogliere i rifugiati dalle guerre in Africa in contrasto con il modo in cui sono stati trattati i rifugiati ucraini. Gli africani si considerano anche correttamente come i principali difensori delle istituzioni multinazionali globali e sostenitori dell’azione collettiva nell’affrontare le minacce globali di cui il loro continente è il primo a soffrire.

Come ha osservato il TransAfrica Forum nel 2009 in un documento politico diretto all’Amministrazione Obama in arrivo, «praticamente su ogni questione globale, l’Africa e le persone di origine africana subiscono una parte orrendamente sproporzionata del danno». Nel 2022, con l”apartheid vaccinale’, l’ accresciuta disuguaglianza economica globale e l”apocalisse climatica‘, quell’osservazione rafforza la determinazione africana a guidare su questioni globali e ad opporsi agli sforzi di qualsiasi potenza per avviare una nuova Guerra Fredda che potrebbe distogliere attenzione e risorse da questo tipo di sfide.

Gli africani concentrati sugli affari mondiali, meno accecati dall’inclinazione dell’insider di Washington verso la politica estera da falco dell’Amministrazione Biden rispetto agli esperti occidentali, dovrebbero essere emulati piuttosto che disprezzati per la loro analisi critica dell’ennesima ‘guerra dei bianchi’ in Europa. Come ha avvertito Hippolyte Fofack, direttore dell’Africa Export-Import Bank, in un post sul blog il mese scorso, lo sviluppo africano dipende dalla ‘proprietà regionale della sua sicurezza‘, piuttosto che essere trascinato in una nuova Guerra Fredda.