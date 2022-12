La guerra di Putin in Ucraina

Fin dai tempi più remoti le guerre hanno rappresentato il principale strumento di regolazione delle relazioni interumane. Come affermava il filosofo inglese Thomas Hobbes, l’uomo nel suo stato iniziale era un animale piuttosto violento ( homo homini lupus ) e, per questo, nei rapporti con i suoi pari regnava la regola della guerra, all’interno della quale il più forte riusciva a imporre i propri interessi il più debole. Basato sul principio della selezione naturale, questo quadro era più vicino al regno animale che a una società nel vero senso della parola.

Tuttavia, a causa della capacità di apprendimento insita nella natura umana, i deboli iniziarono a coalizzarsi contro il più forte per riuscire ad affrontarlo e persino a sconfiggerlo, condividendone i conseguenti benefici. Da qui emerge uno dei principi fondamentali nelle relazioni internazionali tradizionali, ovvero l’equilibrio di potere.

L’umanità è progredita molto da quei tempi annegati nella nebbia del tempo. Le guerre sono cambiate, sotto l’impatto delle innovazioni tecnologiche, e così anche le loro regole. Le varie civiltà che si sono succedute nella storia dell’umanità sono riuscite a migliorare e perfezionare quella che l’autore cinese Sun Tzu chiamava “ l’arte della guerra ”. Riunendo grandi masse di persone armate e formando eserciti formidabili, vari popoli detenevano la supremazia su importanti regioni. Allo stesso tempo, però, apparvero negoziati diplomatici, che avevano il ruolo di conciliare posizioni diverse e anche contrastanti offrendo vantaggi reciproci che evitavano perdite importanti di ciascuna delle parti in caso di conflitto armato.

Dopo la conclusione di diversi trattati internazionali (Tordesillas, Saragozza, Vestfalia), si è creata una giurisprudenza internazionale, anche se solo nella fase iniziale e segnata da spettacolari tradimenti e riorientamenti. Con l’emergere dell’Umanesimo e dell’Illuminismo, questa giurisprudenza emergente fu segnata dall’idea di una certa giustizia ed equità universali, così che furono create le premesse di una ‘società universale delle nazioni’ (immaginata dal filosofo tedesco Immanuel Kant), che avrebbe vissuto in pace, evitando soluzioni belliche e privilegiando il dialogo. Questo ha dato vita al cosiddetto ‘concerto europeo’, con la quale le grandi potenze si impegnavano a non espandersi troppo a scapito l’una dell’altra, in cambio del mantenimento dei propri ordini interni aristocratici.

Sfortunatamente, dovette passare del tempo prima che il sogno di un’organizzazione mondiale che proteggesse l’integrità delle entità componenti (stati, popoli, nazioni) diventasse realtà. La Società delle Nazioni è stato il primo esperimento fallito dopo le prime conflagrazioni mondiali del XX secolo. Sulle sue rovine sono apparse le Nazioni Unite, che erano un’oasi di speranza per i pacifisti, ma hanno deluso molte delle loro aspettative durante la Guerra Fredda, quando la sua efficacia era minima. Tuttavia, il quadro giuridico internazionale era regolamentato molto meglio, con missioni su mandato delle Nazioni Unite che sembravano calmare le situazioni di conflitto in tutto il mondo.

Tuttavia, nonostante questi sviluppi positivi, le grandi potenze hanno continuato a curare i propri interessi, ricorrendo (anche dopo il 1990) all’ONU solo quando era nel loro interesse o per ostacolare i rivali. Ciò ha diminuito l’importante ruolo che le Nazioni Unite avrebbero dovuto svolgere e ha continuamente minato l’efficacia di un ordine internazionale del dopoguerra. Tuttavia, l’emergere delle armi nucleari all’inizio della Guerra Fredda e la formazione di potenti alleanze militari come la NATO e il Patto di Varsavia, hanno reso la guerra classica troppo costosa per i principali attori internazionali e quindi ne hanno ridotto l’incidenza, lasciando più spazio alle guerre per procura.Altri Paesi hanno scelto di favorire una cooperazione rafforzata e persino una forma condivisa di sovranità in ambito economico e politico, sotto la forma dell’Unione Europea.

La fine della Guerra Fredda, caratterizzata dall’implosione del campo comunista guidato dall’Unione Sovietica, ha portato nuove speranze per lo sviluppo di una vera comunità mondiale all’insegna della democrazia liberale. Gli ex Paesi comunisti dell’Europa centrale e orientale hanno aderito alla NATO e all’Unione europea. Così, alcuni autori furono tentati di considerare che l’umanità fosse giunta alla “ fine della storia ”. Tuttavia, la recrudescenza del terrorismo sulla scia degli attentati dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, presunta potenza egemonica, ha fatto capire che i conflitti si erano appena trasformati in una nuova fase di guerre asimmetriche. Gli Stati Uniti hanno condotto “ la guerra contro il terrorismo” è stato raggiunto da molte nazioni del mondo, ma il fallimento nell’affrontare le cause profonde del fenomeno (come la povertà, i divari di sviluppo, la mancanza di istruzione, le esportazioni di armi e l’eredità coloniale) ha portato a vittorie incomplete contro organizzazioni come Al Qaeda e il gruppo islamico Stato (Daesh) e alla proliferazione di Stati deboli (Afghanistan, Iraq, Siria, Libano, Libia, Yemen, tra gli altri) soprattutto in Medio Oriente e Nord Africa (MENA).

Nel frattempo, alcuni attori internazionali hanno deciso di tornare agli interventi militari per affermare il proprio predominio in alcune regioni strategiche. È il caso dell’intervento della NATO in Kosovo (1999) o dell’operazione militare della Russia in Georgia (2008), entrambi giustificati da ragioni umanitarie (protezione delle minoranze etniche in pericolo) e sfociati di fatto inindipendenza dei regimi secessionisti. Tuttavia, questi avevano uno scopo limitato e furono rapidamente regolati a livello internazionale da accordi diplomatici di un tipo o dell’altro. Nel 2014, a seguito della rivoluzione Euromaidan in Ucraina e di un imminente accordo di associazione con l’UE, la Russia ha affermato che il nuovo regime di Kiev non era più legittimo e ha deciso di annettere la Crimea, violando così la sovranità di un paese vicino, precedentemente riconosciuta dal Memorandum di Budapest 1994. Allo stesso tempo, Mosca ha incoraggiato la secessione dei gruppi minoritari russi dalle regioni di Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale, alimentando così praticamente la guerra civile in Ucraina. Nonostante la mediazione dell’OSCE attraverso i due accordi di Minsk (2014 e 2015), il conflitto persisteva in forma congelata, proprio come quelli in Transnistria, Abkhazia,forze di pace ).

Ritorno al conflitto militare

Il 24 febbraio 2022, in seguito ai falliti tentativi di Mosca di riscattare dall’Occidente una sfera di influenza ufficiale sullo spazio ex sovietico, le truppe russe hanno invaso l’Ucraina, con il pretesto di “ smilitarizzare ” e “ denazificare” il paese, nonostante l’esistenza di un governo sovrano democraticamente eletto. Anche se il regime di Mosca finge di prendere di mira solo obiettivi militari, anche le infrastrutture civili sono state pesantemente bombardate e migliaia di ucraini innocenti sono stati uccisi. Questo sembra riportarci indietro nella storia di diversi decenni. Tutte le speranze che ci stavamo muovendo verso una nuova tappa dell’evoluzione dell’umanità, caratterizzata dalla solidarietà contro le minacce globali del nostro secolo (riscaldamento globale, pandemie, stress quotidiano, terrorismo e crisi di identità) sono state deluse in pochi giorni. Scene delle due guerre mondiali del secolo scorso o della guerra civile spagnola del periodo tra le due guerre sono diventate realtà quotidiane. Ondate di rifugiati dall’Ucraina (anche di etnia russa) stanno lasciando il paese diretti a ovest, che è la loro ultima speranza. Lo stesso Occidente che,

Al di là dei discorsi emotivi e delle illusorie promesse dei leader occidentali per l’eroico popolo ucraino intrappolato tra due placche tettoniche del mondo contemporaneo, il gioco di potere tra le grandi potenze è evidente. L’ex egemone americano ha cominciato a mostrare evidenti segni di debolezza, soprattutto dopo il ritiro (troppo tardivo) dall’Afghanistan, che ha portato le potenze emergenti (generalmente note come BRICS/Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) a sperare di poter cambiare l’equilibrio globale. Anche le ex grandi potenze europee hanno dimostrato i limiti del loro approccio (gli interessi nazionali prevalgono sugli obiettivi comuni) non riuscendo a delineare una posizione comune all’interno dell’UE (simbolicamente segnata dalla Brexit) e negoziando separatamente con la Russia l’approvvigionamento delle risorse energetiche necessarie per continuare il loro sviluppo economico (soprattutto Germania, che ha rinunciato all’energia nucleare – in un positivo impulso greening – ma scegliendo un tipo di energia che la rendeva profondamente vulnerabile e di cui sono ugualmente responsabili i politici dei due grandi partiti tradizionali). In queste condizioni, non era una sorpresa che Putin cercasse di riconquistare l’ex sfera di influenza sovietica. Nessuno immaginava, però, in che modo…

La situazione della Russia

La Russia attualmente non è né più né meno di quanto si sapesse. Nonostante si dichiari una potenza emergente, lo Stato russo ha subito un forte declino dopo la dissoluzione dell’URSS, soprattutto in termini economici e demografici. La transizione verso la democrazia e l’economia di mercato è stata segnata dall’impoverimento dei normali cittadini e dall’ascesa di potenti oligarchi all’intersezione tra politica e criminalità organizzata. Il governo di Putin ha dato alla Russia l’illusione di poter tornare a essere un attore globale rilevante basato sull’esportazione di risorse energetiche e armamenti. Per un po’ questo accordo ha funzionato e sembrava che la Russia fosse tornata per sempre tra le nazioni civili a sostenere un’economia globale integrata (soprattutto secondo le regole dell’OMC).

Questa percezione si basava sull’illusione che i valori delle élite culturali, scientifiche e sportive russe fossero un’espressione dell’intera società. Invece, la tenuta del regime di Putin al potere si è basata sulla sopravvivenza del sistema sovietico in forme leggermente modificate, basate su clientelismo, nepotismo, darwinismo sociale, militarizzazione e sottomissione ai potenti di turno per sopravvivere. In sostanza, la Russia non ha mai avuto alcun tipo di tradizione democratica, che ha lasciato il segno nell’evoluzione della maggioranza silenziosa ( homo sovieticus ) che sostiene l’ex ufficiale del KGB al potere.

Senza eccellere, Putin è riuscito, insieme al sistema di governo ereditato che ha modificato secondo le proprie preferenze, chiamato la verticale del potere o ‘il sistema’ ( systema ), a mantenere l’equilibrio interno e creare l’illusione della possibilità di una Russia tornare al vertice delle grandi potenze mondiali. Ciò ha beneficiato anche dell’acuta crisi di leadership dell’Occidente e dei cosiddetti ‘utili idioti’ come Gerhard Schroeder, Silvio Berlusconi e Donald Trump. Negli ultimi due decenni, la Russia è tornata in prima linea negli eventi internazionali, sia come mediatore che come alleato decisivo. Allo stesso tempo, però, a livello interno il regime di Putin è riuscito solo a sopprimere qualsiasi opposizione politica significativa (arrestando migliaia di giovani attivisti e persino incoraggiando l’uccisione di personalità indipendenti come Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Sergei Skripal, o l’avvelenamento e la detenzione di Alexei Navalny), sostituire i potenti oligarchi con quelli obbedienti, chiudere canali mediatici indipendenti, ONG e costruire uno stato autoritario secondo la cosiddetta dottrina della ” democrazia sovrana”. Inoltre, il regime di Putin sostiene regimi autoritari (Cuba, Nicaragua, Siria, Venezuela), movimenti estremisti di estrema destra (Raduno Nazionale di Francia, Alternativa per la Germania, Lega d’Italia, Jobbik ungherese ) e spie criminali in tutto il mondo (in il classico stile dell’Unione Sovietica).

I messaggi principali del Cremlino si basano sulla propaganda ex sovietica, accusando l’Occidente di tutti i mali del mondo e rivendicando la superiorità di un presunto modello alternativo, che però non riesce ad abbracciare la realtà. Putin governa come uno Zar de facto , ignorando le regole democratiche, un fatto dimostrato dalla manipolazione della Costituzione russa per tornare alla presidenza nel 2012 e persino modificando questo documento fondamentale nel 2020, per rimanere al potere fino al 2036. Il la democrazia simulata è caratterizzata dal predominio del partito Russia Unita e dal sostegno di una ” opposizione fantoccio ” sotto forma di gruppi nazionalisti, comunisti e populisti (comunisti, LDPR e Just Russia).

Ma ciò che Putin ha creato in 20 anni è crollato in pochi giorni, dal momento che ha attaccato frettolosamente l’Ucraina, usando ragioni immaginarie, provenienti dalla mitologia politica russa del XIX secolo supportata da correnti slavofile ed eurasiatiche. L’illusione del potere ha fatto credere a Putin di poter fare qualsiasi cosa, visto che l’Occidente sembra essere in discesa nella sua evoluzione, dopo la lotta al terrorismo e la pandemia. Ma questa illusione non ha tenuto conto del fatto che il suo potere si basa sulla coercizione della società russa (ad esempio, i giovani sono stati costretti ad arruolarsi per combattere una guerra per conquistare ex territori dell’Impero russo – la cosiddetta Malorussia ) a beneficio di un gruppo ristretto al potere (i cosiddetti siloviki , o persone provenienti da strutture di sicurezza).

Pertanto, la lealtà è confusa dal leader russo con la competenza e la quantità con la qualità. Il fallimento, almeno come emerso durante l’intervento militare degli ultimi mesi, di sottomettere una nazione giovane come l’Ucraina, rivela le debolezze capitali dello Stato russo. La mancanza di un’adeguata de-sovietizzazione ha portato al fallimento della transizione russa verso un’economia di mercato e la democrazia, mascherata dal concetto fittizio di ” democrazia sovrana”, in realtà autocrazia mascherata, un’imitazione fallita del modello cinese di comunismo totalitario con valori capitalisti. Senza una base economica sostenibile, la Russia sta dimostrando in questi giorni che, lungi dall’essere una grande potenza emergente, è uno stato neo-sovietico in decadenza, aggrappato a un partenariato incerto con la Cina e stati canaglia come l’Iran e la Corea del Nord per sopravvivere in un mondo sempre più complicato.

Certo, la posizione della Cina è importante e può generare una soluzione di pacificazione per il problema di un imprevedibile leader tipo Hitler come Putin (l’annessione delle regioni di Kherson, Zaporizhya, Donetsk e Luhansk da parte della Russia è paragonabile all’annessione dei Sudeti e dell’Austria da parte della Germania nazista nel 1938), oppure Pechino può usarlo per accelerare la sua ascesa globale. La Cina, infatti, è la principale potenza emergente di questo secolo, ma la sua disputa con gli Stati Uniti (a Taiwan e, in generale, in tutto l’est e sud-est asiatico) potrebbe avvicinarla alla Russia. La scelta della Cina potrebbe determinare il futuro dell’umanità per molti anni a venire, sia sotto forma di una nuova guerra fredda (le armi nucleari non consentono una nuova guerra mondiale in senso classico) sia di una dura competizione in campo economico. 1984 .

Conclusione

Indipendentemente dal fatto che alla fine riuscirà a conquistare militarmente l’Ucraina (ma senza sottometterla, vista la crescente russofobia degli ucraini), l’errore strategico di Putin non può essere nascosto. Si spiega con il suo attaccamento a un passato sovietico idealizzato, che di fatto si è capovolto dopo il fatale intervento in Afghanistan negli anni ’80. L’espansione della Russia non può garantire la sua sicurezza, dato che l’ostilità dell’Occidente rende quest’ultimo ancora più coerente e unito. Può tutt’al più generare le condizioni interne che determinarono la rivoluzione bolscevica e il crollo dell’impero russo un secolo fa. Da questo punto di vista Putin sembra più vicino a Nicola II che a Pietro il Grande (come vorrebbe essere), dato che il mantenimento dello status quo gli avrebbe garantito un mandato fino alla morte naturale e un posto sicuro nell’albo d’oro della storia russa. Non dobbiamo dimenticare che la stragrande maggioranza dei leader russi è morta in carica o è stata assassinata dai propri sudditi. Quello che Putin non ha capito è che la cooperazione con l’Occidente (almeno con l’Unione Europea) avrebbe potuto portare alla Russia più prosperità economica e stabilità, generando meno insicurezza. Le sue opinioni rimasero radicate nell’ideologia stalinista del 1950, dominata da una visione a somma zero sulla sicurezza internazionale. Quello che Putin non ha capito è che la cooperazione con l’Occidente (almeno con l’Unione Europea) avrebbe potuto portare alla Russia più prosperità economica e stabilità, generando meno insicurezza. Le sue opinioni rimasero radicate nell’ideologia stalinista del 1950, dominata da una visione a somma zero sulla sicurezza internazionale. Quello che Putin non ha capito è che la cooperazione con l’Occidente (almeno con l’Unione Europea) avrebbe potuto portare alla Russia più prosperità economica e stabilità, generando meno insicurezza. Le sue opinioni rimasero radicate nell’ideologia stalinista del 1950, dominata da una visione a somma zero sulla sicurezza internazionale.

Ora la Russia è sempre più isolata a livello internazionale e nessuno a Mosca sembra guadagnare nulla da questo intervento militare, tranne l’industria degli armamenti. L’unica soluzione possibile potrebbe essere un’implosione del regime di Putin e la democratizzazione della Russia (per quanto poco plausibile possa sembrare). Qualsiasi altra opzione perpetuerebbe solo lo stato conflittuale degli affari mondiali (una pace duratura con annessioni è solo un’illusione, così come lo era la pace temporanea tra le due guerre), portando a un ritorno al mondo bipolare (con Stati Uniti e Cina rispettivamente) e a un generale deterioramento del tenore di vita della gente comune.