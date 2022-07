La guerra in Ucraina va avanti dolorosamente. Dopo 4 mesi, i russi mostrano guadagni lenti e hanno preso gran parte del Donbass, nell’Ucraina orientale. In effetti, se contiamo anche la Crimea e la terra lungo la costa meridionale, la Russia ha conquistato quasi il 20% della terra ucraina, e la maggior parte di questo 20% è la più preziosa terra ucraina, compreso il luogo in cui viene coltivato il grano. Inoltre, la costa meridionale, che coinvolge Mariupol, è vitale come sbocco marittimo del Paese e anche questa è bloccata dai russi.

Nei giorni scorsi i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) si sono incontrati in Cina, ospitati da Xi Jinping. I Paesi BRICS rappresentano il 40% della popolazione mondiale e il 20% del PIL mondiale, quindi sono un blocco formidabile e si prevede che diventeranno più grandi e più forti. Attualmente, Cina e India stanno assorbendo gran parte del petrolio e del gas sotto embargo dalle potenze occidentali, quindi la Russia sta parzialmente aggirando quella componente importante del blocco totale del commercio. Forse è per questo che Vladimir Putin, insieme ai suoi guadagni nella regione del Donbass, si sente incoraggiato e discute con il Presidente bielorusso, Alexander Lukashenko.

Le forze di Putin iniziano ad inviare missili a Kiev e in luoghi intermedi. L’incontro di Putin con il Presidente bielorusso potrebbe significare l’apertura di un nuovo fronte incentrato su Kiev. Se Kyiv cade, quello sarà l’inizio della fine per l’Ucraina, e segnerà e una battuta d’arresto per l’alleanza occidentale, che afferma, tuttavia, che ciò non sarà consentito.

Il gruppo di Paesi del G7 (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone), ha appena tenuto un incontro in Germania per discutere dell’Ucraina e dell’effetto che la guerra ha sull’economia globale, il costo della vita. La maggior parte di questi Paesi ha grossi problemi interni da affrontare, e questi diventeranno sempre più grandi se la guerra in Ucraina si protrarrà. Sembra altresì che nessuno dei leader abbia abbastanza forza interna per imporre la propria autorità nel fornire le armi di cui l’esercito ucraino ha bisogno in tempo, nonostante le promesse.

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha ‘supplicato’ a lungo le potenze occidentali di fornire armi migliori per le sue truppe. Sono stati approvati e dovrebbero arrivare, ma quando? Questa settimana, la prossima settimana, il prossimo mese, troppo tardi? In qualità di parlamentare ucraino, quando è stato intervistato alla riunione della NATO che ha fatto seguito al G7, ha affermato di aver bisogno di otto volte la quantità di armi aggiornate di cui dispone attualmente per fermare e respingere i russi dall’Ucraina. Si spera che i risultati promessi dal recente incontro, come da comunicato, aumenteranno il sostegno di cui l’Ucraina ha bisogno.

Alla riunione del G7 è seguita immediatamente la riunione che ha coinvolto i Paesi della NATO, come detto, si è svolta a Madrid. Svezia e Finlandia sono state accolte nella NATO, rafforzando l’Alleanza. Ancora una volta, la guerra in Ucraina era naturalmente in cima all’agenda. Come se l’incontro avesse bisogno di un promemoria, un missile di Putin ha demolito un supermercato a Kremenchuk, che si trova tra il Donbass e Kiev, uccidendo e ferendo un buon numero di persone,presumibilmente mancando un deposito di armi occidentale, l’intento originale. C’è un impegno dichiarato ad aumentare le truppe NATO disponibili da 50.000 a 300.000 nei Paesi lungo il confine russo, poiché la minaccia russa è presa più seriamente. Ciò, tuttavia, non è di aiuto immediato. Gli ucraini sono senza armi e hanno un disperato bisogno di armi.

Ripensando alla guerra di Putin, a marzo ha pensato che avrebbe vinto rapidamente e ha provato a lanciare truppe di terra e un gran numero di carri armati su Kiev. E’ stato sorpreso, se non colto alla sprovvista, dalla resistenza incontrata e ha dovuto ritirarsi e ripensare la sua strategia. Ora sta cercando di attaccare a lungo raggio con missili, distruggendo gli edifici lungo la strada. Sebbene il progresso russo sia lento, è costante, e questo pone la minaccia che le potenze occidentali devono contrastare rapidamente.

Nel frattempo, i russi, notando che hanno una presa sul Donbass e che una parte del mondo è gravemente affamata perché non possono avere accesso al grano ucraino, hanno preso il controllo della commercializzazione del grano sotto la bandiera russa. Il grano viene ‘rubato’ dalle fattorie ucraine, portato in Russia su strada, immagazzinato nei depositi russi prima di essere spedito dal Mar Nero come grano russo!

Il problema è se la guerra andrà avanti ancora a lungo o se i protagonisti concorderanno un cessate il fuoco. Se Putin vede che sta perdendo il territorio che ha guadagnato, a causa del rafforzamento del sostegno dei Paesi occidentali all’Ucraina, potrebbe essere nel suo interesse abbandonare il campo e cercare di aggrapparsi alla maggior parte di ciò che ha preso finora.

Questo però non è ciò che vogliono gli ucraini, come ha detto il Presidente Zelensky. Gli ucraini perderebbero una parte fondamentale della loro terra uscendone impoveriti. Questa non è una soluzione.

Qualsiasi negoziato di pace sarà una prova di tenuta per l’alleanza occidentale, poiché ci sono Paesi dell’alleanza le cui economie sono gravemente danneggiate e accoglierebbero con favore un cessate il fuoco con l’Ucraina che rinuncia alla terra se necessario. Mentre la Germania sta spingendo avanti per trovare un sostituto adeguato -l’idrogeno ‘verde’-, alla sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi, ci vorranno alcuni anni per completarlo e ci sono Paesi meno abbienti che hanno bisogno di una rapida fine alle ostilità.

Stiamo entrando in una nuova fase della guerra, con l’Occidente ora finalmente consapevole della minaccia rappresentata dalla Russia. In ogni caso, l’Ucraina avrà bisogno di tutto l’aiuto che può ottenere nei negoziati di fine guerra e nella ricostruzione che ne seguirà. Poi, come ha ricordato il Presidente Joseph Biden alla riunione della NATO, il mondo dovrà prendere atto delle ambizioni della Cina.