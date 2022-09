Cosa abbiamo fatto per fermare i crimini di guerra russi in Ucraina? Questa domanda viene inevitabilmente in mente a chiunque visiti i luoghi delle recenti atrocità russe in luoghi come Bucha e Irpin fuori Kiev.

Il desiderio di giustizia è un’espressione fondamentale dello spirito umano, ma la comunità internazionale attualmente non dispone degli strumenti per ritenere la Russia responsabile. Questo è pericoloso. Se il mondo non pone fine al senso di impunità che alimenta l’invasione genocida della Russia, assisteremo inevitabilmente a ulteriori crimini russi contro l’umanità in Ucraina e oltre.

Negli ultimi sei mesi, il sostegno internazionale si è rivelato vitale per la resistenza ucraina. Le forniture di armi hanno aiutato l’esercito ucraino a fermare l’invasione e costringere la Russia a ritirarsi da gran parte del paese, mentre gli aiuti finanziari hanno tenuto a galla l’economia ucraina. Ora è altrettanto vitale per la comunità internazionale assicurarsi che i russi non sfuggano alla punizione per i loro crimini di guerra in Ucraina e altre flagranti violazioni del diritto internazionale.

Lo psicologo americano Philip Zimbardo ha identificato nella sua ricerca che la deindividuazione e l’impunità sono in larga misura responsabili dei crimini di massa commessi dai soldati in guerra. Questo è il motivo per cui l’inevitabilità della punizione deve essere il nostro principio guida se vogliamo scoraggiare nuove atrocità russe in Ucraina e difendere i diritti umani fondamentali che costituiscono le fondamenta del sistema di sicurezza internazionale.

L‘invasione russa dell’Ucraina è di per sé un crimine che viola brutalmente il divieto della Carta delle Nazioni Unite sull’uso della forza contro l’integrità territoriale delle nazioni. Questo crimine non è iniziato con l’invasione su vasta scala del 24 febbraio 2022. L’aggressione russa contro l’Ucraina risale in realtà all’invasione della Crimea del febbraio 2014 e da allora è andata gradualmente aumentando. La mancata risposta decisa alla storica violazione dell’ordine internazionale da parte della Russia otto anni fa ha aperto direttamente la strada a quello che oggi è il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale.

La Russia è già sotto inchiesta per crimini di guerra in Ucraina. Tuttavia, i meccanismi legali esistenti come la Corte penale internazionale dell’Aia offrono una strada terribilmente lenta verso la giustizia e sono limitati nella loro capacità di ritenere la Federazione Russa e i singoli leader russi pienamente responsabili delle loro azioni.

Questo è il motivo per cui è così importante istituire un tribunale speciale per perseguire la Russia per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. L’aggressione è riconosciuta come la “madre di tutti i crimini” nel diritto internazionale in quanto pone le basi per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Un tribunale speciale incentrato sul crimine di aggressione consentirebbe di ritenere responsabili individualmente un numero significativo di russi.

Accusare i leader russi del crimine di aggressione consentirebbe a un tribunale speciale di perseguire i sospetti indipendentemente dal grado e aggirare efficacemente la questione dell’immunità per i più alti funzionari statali e militari. Se vogliamo vedere la leadership politica russa perseguita per atrocità in Ucraina, dobbiamo ritenerli colpevoli del crimine di aggressione.

L’idea di istituire un tribunale speciale per perseguire la Russia per aggressione contro l’Ucraina è stata espressa per la prima volta dal Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel marzo 2022. Kuleba ha ribadito la sua richiesta di un tribunale speciale il 7 settembre in seguito agli ultimi commenti incriminanti del dittatore russo Vladimir Putin sulla guerra. “Putin ha appena confessato pubblicamente il crimine di aggressione contro l’Ucraina: “L’abbiamo fatto consapevolmente”. Invito ancora una volta tutti gli Stati a: sostenere la creazione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Il delitto è in bella vista. Bisogna fare giustizia”, ​​ha twittato.

Diverse organizzazioni internazionali hanno già adottato risoluzioni a sostegno dell’idea di un tribunale speciale. L’elenco comprende attualmente il Parlamento europeo, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, l’Assemblea parlamentare della NATO e l’Assemblea parlamentare dell’OSCE. Il parlamento lituano ha approvato una risoluzione a sostegno di un tribunale speciale. Altri parlamenti nazionali dovrebbero seguire l’esempio nei prossimi mesi. Garantire il sostegno di più paesi è una priorità assoluta.

Un tribunale speciale sarebbe potenzialmente in grado di affrontare il crimine di aggressione in modo molto più tempestivo rispetto ai meccanismi esistenti per perseguire i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Esistono già ampie prove per dimostrare che i leader politici russi sono colpevoli del crimine di aggressione basato sulla definizione di atto di aggressione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974.

La giurisdizione di un futuro tribunale speciale dovrebbe coprire tutti gli eventi dall’invasione e dal sequestro della Crimea nel febbraio 2014, poiché ciò ha segnato l’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il tribunale avrebbe il mandato di indagare e perseguire sia la leadership politica che militare della Federazione Russa.

Un tribunale speciale cercherebbe di integrare piuttosto che ostacolare o sostituire il lavoro della CPI in Ucraina. La CPI si concentra principalmente su crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, ma l’esperienza ha dimostrato che in pratica sarà difficile e richiederà tempo emettere verdetti di colpevolezza contro alti russi e stabilire la loro responsabilità personale per specifiche atrocità commesse in Ucraina come come le uccisioni di massa a Bucha.

La CPI deve anche affrontare altri potenziali ostacoli in termini di giurisdizione sul crimine di aggressione in relazione alla situazione in Ucraina. Le regole esistenti non consentono alla CPI di considerare la guerra di aggressione di Putin come un crimine perché la Russia non ha ratificato lo Statuto di Roma e i relativi emendamenti. Nel frattempo, qualsiasi tentativo di deferire la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sarebbe inevitabilmente posto il veto dalla Russia.

È naturale che alcuni dei partner dell’Ucraina siano cauti sull’idea di un tribunale speciale. Ciò è particolarmente vero per quei leader occidentali che rimangono nell’illusione che un dialogo costruttivo con la Russia sia ancora possibile. Gli scettici devono accettare che la decisione della Russia di lanciare un’invasione genocida il 24 febbraio ha posto il paese in diretta opposizione all’ordine internazionale esistente e all’intero mondo civile. Prima la comunità internazionale riconoscerà questa grave realtà, meglio saremo tutti attrezzati per affrontarla. Il modo migliore per farlo è attraverso la creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina.

