La guerra delle sorprese in Ucraina

Alcune guerre acquisiscono nomi che rimangono. I clan Lancaster e York combatterono la Guerra delle Rose dal 1455 al 1485 per rivendicare il trono britannico. La Guerra dei Cent’anni contrappose l’Inghilterra alla Francia dal 1337 al 1453. Nella Guerra dei Trent’anni, 1618-1648, molti paesi europei si scontrarono, mentre Gran Bretagna e Francia intrapresero la Guerra dei Sette Anni, 1756-63, in parti significative del globo. La prima guerra mondiale (1914-1918) ottenne l’alto soprannome di “La Grande Guerra”, anche se la seconda guerra mondiale (1939-1945) si sarebbe rivelata molto più grande in termini di morte, distruzione e la sua cupa portata globale.

Tra i nomi dei conflitti più accattivanti, il mio preferito – sebbene la Guerra dei maiali del 1859 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in Canada sia al secondo posto – è la Guerra dell’orecchio di Jenkins (1739-1748). Prende il nome dal capitano Robert Jenkins della Compagnia delle Indie Orientali che, nel 1738, disse alla Camera dei Comuni britannica che il suo orecchio, che mostrava ai parlamentari che lo stavano osservando, era stato reciso diversi anni prima dal comandante di uno sloop della guardia costiera spagnola. Era salito a bordo della nave al largo della costa cubana e aveva commesso l’oltraggio usando la stessa sciabola di Jenkins. Se mai c’è stato un motivo per la guerra, è quello! Orecchio per orecchio, per così dire.

Se potessi dare un nome per i posteri alla guerra del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina, penso che la chiamerei la guerra delle sorprese, perché fin dall’inizio ha confuso così profondamente gli esperti militari e gli esperti di Russia e Ucraina. Per ora, però, permettetemi di limitarmi a esplorare solo due aspetti sorprendenti di quel conflitto in corso, che possono essere entrambi posti come domande: perché si è verificato quando è accaduto? Perché si è evoluto in modi così inaspettati?

È colpa della NATO

Sebbene una ristretta maggioranza di esperti ritenesse che Putin potesse usare la forza contro l’Ucraina molti mesi dopo l’inizio del suo rafforzamento militare al confine con l’Ucraina all’inizio del 2021, pochi prevedevano un’invasione a tutto campo. Quando iniziò ad ammassare truppe, il presupposto dominante era che stesse flettendo i muscoli, probabilmente per estorcere la promessa che la NATO avrebbe cessato di espandersi verso la Russia.

Qualche contesto aiuta qui. La NATO aveva solo 16 membri al suo apice della Guerra Fredda. Più di tre decenni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ne ha 30-32 quando la Finlandia e la Svezia , che hanno chiesto l’adesione dopo l’invasione di Putin, possono aderire. Molto prima che Putin diventasse presidente nel 2000, i funzionari russi condannavano già la marcia verso est dell’ex alleanza della Guerra Fredda guidata dagli americani. Il suo predecessore Boris Eltsin ha espresso chiaramente la sua opposizione al presidente Bill Clinton.

Nell’ottobre 1993, mentre il Segretario di Stato Warren Christopher si preparava a recarsi in Russia, James Collins, incaricato d’affari presso l’ambasciata americana a Mosca, gli inviò un cablogramma avvertendolo che “l’espansione della NATO è nevralgica per i russi”. Se continuato “senza tenere la porta aperta alla Russia”, ha aggiunto, sarebbe “universalmente interpretato a Mosca come diretto contro la Russia e solo la Russia – o ‘neo-contenimento’, come ha recentemente suggerito il ministro degli Esteri [Andrei] Kozyrev”.

Nel febbraio 2008, otto anni dopo l’inizio della presidenza di Putin e circa un mese prima del vertice NATO a Bucarest, in Romania, William Burns, allora ambasciatore americano a Mosca e ora direttore della CIA, inviò un cablogramma a Washington incentrato sull’Ucraina . “L’allargamento della NATO, in particolare all’Ucraina”, ha avvertito, “rimane una questione ‘emotiva e nevralgica’ per la Russia”. Quello stesso mese, in una nota al consigliere per la sicurezza nazionale del presidente George W. Bush, Condoleezza Rice, Burns scrisse che l’ingresso dell’Ucraina nella NATO supererebbe “la più luminosa di tutte le linee rosse” per i leader russi. “Devo”, ha continuato, “ancora trovare qualcuno che veda l’Ucraina nella NATO come qualcosa di diverso da una sfida diretta agli interessi russi”.

Tali missive diplomatiche hanno avuto scarso effetto poiché l’espansione della NATO è diventata il fulcro del nuovo ordine di sicurezza di Washington in Europa. Nell’aprile 2008, su sollecitazione di Bush, la NATO fece finalmente un passo decisivo al vertice di Bucarest, dichiarando che Ucraina e Georgia, un giorno, si sarebbero unite ai suoi ranghi.

Ora, una cosa era includere gli ex alleati sovietici dell’Europa centrale nella NATO, ma l’Ucraina era tutta un’altra questione. Agli occhi dei nazionalisti russi, i due paesi condividevano una serie secolare di legami culturali, linguistici, etnici e religiosi con gli ucraini, per non parlare di un confine lungo 1.426 miglia, un punto sottolineato da Putin in un saggio di 7.000 parole ha scritto nel luglio 2021, intitolato in modo significativo “Sull’unità storica di russi e ucraini”.

Putin, che non ha mai considerato l’Ucraina come uno stato autentico, ha visto il schiacciante voto degli ucraini del dicembre 1991 a favore dell’indipendenza come una profonda ingiustizia. Il quotidiano russo Kommersant ha riferito di aver detto a George W. Bush in una riunione del Consiglio NATO-Russia tenutasi durante il vertice di Bucarest del 2008: “L’Ucraina non è nemmeno uno stato. Cos’è l’Ucraina? Una parte del suo territorio è l’Europa orientale, un’altra parte [l’Ucraina a est del fiume Dnipro], e una parte significativa, è una nostra donazione”. In seguito ha aggiunto minacciosamente che, se l’Ucraina entrasse nella NATO, perderebbe la Crimea, la sua unica provincia a maggioranza russa, e il Donbass, il suo est russofono. Nel suo libro del 2016, All the Kremlin’s Men , il giornalista russo Mikhail Zygar ha confermato che Putin aveva effettivamente minacciato di distruggere l’Ucraina, se avesse aderito alla NATO.

Coloro che incolpano la NATO per l’attuale guerra indicano proprio tali prove. E non si può negare che l’allargamento della NATO abbia creato tensioni tra la Russia e l’Occidente, così come tra Russia e Ucraina. Ma la promessa dell’alleanza di Bucarest che un giorno l’Ucraina ne sarebbe diventata membro non ha reso la guerra di Putin meno sorprendente.

Ecco perché: tra allora e il momento dell’invasione, la NATO non ha mai mantenuto il suo impegno di fare il passo successivo e fornire a Kiev un ” piano d’azione per l’adesione “. Nel febbraio 2022, infatti, aveva tenuto l’Ucraina in attesa per 14 anni senza il minimo segno che la sua candidatura potesse avanzare (sebbene i legami di sicurezza dell’Ucraina e l’addestramento militare con alcuni stati della NATO – Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, in particolare – era aumentato).

Quindi, la teoria della NATO era responsabile, che suggerisce che Putin abbia invaso nel 2022 di fronte a una “minaccia esistenziale”, non è convincente (anche se si crede, come me, che l’allargamento della NATO sia stata una cattiva idea e le apprensioni russe ragionevole).

È la democrazia, stupid!

Una spiegazione rivale per la guerra di Putin è che derivava dalla sua paura della democrazia liberale. Sotto il suo governo, la Russia era diventata sempre più autoritaria fino a quando lo stato non si è incarnato in una sola persona: lui. La più grande paura di Putin, così recita questa spiegazione, era lo spettro dei russi che affollavano le strade chiedendo più libertà – e quindi, la sua partenza. Per questo motivo, ha frenato i media , ha esiliato figure dell’opposizione , presumibilmente ha fatto uccidere altri come Anna Politkovskaya e Boris Nemtsov e ha incarcerato Alexei Navalny , il dissidente più importante della Russia e la persona che più probabilmente avrebbe guidato una ribellione di base contro di lui.

Secondo questo resoconto, Putin non può immaginare che i russi si rivolteranno contro di lui spontaneamente, dal momento che ha svolto un ruolo così cruciale nel mettere gli anni ’90 – un decennio di collasso economico, vendite forzate di proprietà statali a squallidi “oligarchi”, aumento della povertà e potenziale guerra civile – dietro di loro. Invece, ha costruito uno stato forte, ha imposto l’ordine, ha schiacciato il tentativo di secessione dei ceceni, ha saldato in anticipo l’enorme debito della Russia, ha ricostruito l’esercito, ha rilanciato l’economia e ha lasciato il paese in piedi come una grande potenza ancora una volta.

Quindi, se i russi protestano in massa (come hanno fatto dal 2011 al 2013 contro le elezioni truccate), deve essere grazie all’istigazione dall’estero, come si suppone sia avvenuto nei paesi vicini come la Georgia durante la Rivoluzione delle rose del 2003, il Kirghizistan durante la Rivoluzione dei tulipani del 2005 Revolution, e l’Ucraina durante la sua rivoluzione arancione nello stesso anno. Putin, continua questa narrazione, odiava le “rivoluzioni colorate” perché creavano disordini in regioni che considerava la sfera di influenza della Russia o in cui, come ha affermato l’ex presidente Dmitry Medvedev, il paese ha “interessi privilegiati ” .

Ma il suo vero problema contro le ribellioni dei cittadini nei dintorni della Russia, secondo questa spiegazione di ciò che ha scatenato l’invasione, è che potrebbero ispirare l’insurrezione in Russia. E quando si trattava di ciò, temeva particolarmente tali eventi in Ucraina. Nel 2014, dopotutto, la sua “rivoluzione della dignità” è culminata con la cacciata di un presidente amico della Russia, Viktor Yanukovych. Per Putin, in altre parole, quella rivolta ha colpito troppo da vicino. Ha reagito annettendo la Crimea (dopo un referendum che ha violato la costituzione ucraina), mentre lavorava per promuovere due “repubbliche” separatiste oltre il confine nella regione ucraina del Donbass. Poco più di un mese prima della sua invasione in una riunione dell’Organizzazione del trattato collettivo guidata dalla Russia, ha avvertito che “non permetteremo la realizzazione dei cosiddetti scenari di rivoluzione colorata” e ha prontamente inviato 2.500 soldati in Kazakistan a seguito di una rivolta lì.

Per quanto riguarda l’Ucraina, sebbene possa essere una democrazia imperfetta, stava certamente facendo progressi. Le sue elezioni sono state più pulite di quelle della Russia ei suoi media molto più liberi, con i partiti politici in competizione, i governi sono stati votati dentro e fuori dal potere e i gruppi civici si sono moltiplicati. Tutto questo, così sostiene l’argomentazione, Putin ha trovato intollerabile, temendo che tali idee e aspirazioni democratiche alla fine si sarebbero fatte strada in Russia.

Si dà il caso, però, che niente di tutto ciò spieghi i tempi della sua invasione.

Dopotutto, l’Ucraina si stava muovendo da anni verso il pluralismo politico, per quanto lentamente e in modo irregolare, e per quanto lontano dovesse ancora andare. Allora, cosa stava succedendo nel 2021 che avrebbe potuto portare la sua paura a nuovi livelli? La risposta: niente, davvero. Coloro che affermano che la NATO era irrilevante per l’invasione spesso insistono sul fatto che l’atto sia scaturito dall’autoritarismo radicato di Putin, che risale ai suoi giorni nella polizia segreta russa, il KGB, il suo amore per il potere incontrollato e la sua paura dei cittadini arroganti inclini alla ribellione.

Il problema: niente di tutto questo spiega perché la guerra sia scoppiata quando è scoppiata. La Russia allora non era scossa dalle proteste; La posizione di Putin era solida come una roccia; e il suo partito, Russia Unita, non aveva veri rivali. In effetti, gli unici altri con un seguito significativo, relativamente parlando, il Partito Comunista e il Partito della Democrazia Liberale (né liberale né democratico), erano allineati con lo Stato.

Secondo un’altra spiegazione, ha attaccato l’Ucraina semplicemente perché è un imperialista in tutto e per tutto, desidera passare alla storia come Putin il Grande (come gli zar russi Pietro il Grande e Caterina la Grande), ed è stato trafitto dai pensatori di estrema destra , soprattutto l’esule Ivan Ilyin , le cui spoglie fece in modo che tornassero in Russia per la sepoltura.

Ma perché allora un sovrano russo preso da sogni imperiali e da un’ideologia neofascista ha aspettato più di due decenni per attaccare l’Ucraina? E ricordate, anche se ora comunemente descritto come un espansionista stravagante, Putin, sebbene difficilmente un pacificatore, non aveva mai impegnato le forze russe in qualcosa di simile a quell’invasione. La sua guerra del 1999-2009 in Cecenia , sebbene brutale, è stata condotta all’interno della Russia e non c’erano prospettive di intervento esterno per aiutare i ceceni. La sua breve incursione militare in Georgia nel 2008, il suo esproprio in Ucraina nel 2014, il suo intervento in Siria nel 2015: nessuno era paragonabile per dimensioni o audacia.

Ho una spiegazione migliore? No, ma questo è il mio punto. Fino ad oggi, forse la domanda più importante di tutte su questa guerra, la più grande sorpresa: perché è successo quando è successo? – rimane profondamente misterioso, così come le motivazioni (o forse gli impulsi) di Putin.

Dio non favorisce i battaglioni più grandi

Una volta che le truppe russe hanno attraversato il confine ucraino, quasi tutti si aspettavano che Kiev cadesse in pochi giorni. Dopodiché, si presumeva, Putin avrebbe nominato un governo collaborazionista e annesso grossi pezzi del paese. La valutazione della CIA era che le forze ucraine sarebbero state sconfitte in un batter d’occhio, mentre il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, avrebbe detto ai membri del Congresso che la resistenza sarebbe svanita in soli tre giorni. Quelle previsioni per un attimo sembravano azzeccate. Dopotutto, l’esercito russo si è fatto strada verso la periferia settentrionale della capitale ucraina, Kiev – pensa a un militare deciso a catturare Washington, DC, raggiungendo Bethesda, nel Maryland – prima di essere fermato sulle sue tracce. Se avesse preso quella città, oggi saremmo in un mondo diverso.

Ma – forse la sorpresa più grande di tutte – l’esercito ucraino molto più debole non solo ha impedito a quella che allora era considerata la seconda più grande superpotenza militare del mondo di prendere Kiev, ma nel settembre 2022 ha espulso le forze russe dalla provincia nord-orientale di Kharkiv. Quell’ottobre li spinse anche fuori dalla parte della provincia meridionale di Kherson che avevano conquistato sulla riva destra del fiume Dnipro. In tutto, le forze ucraine hanno riconquistato circa la metà del territorio occupato dalla Russia dopo l’invasione.

Con l’avvicinarsi dell’inverno di quell’anno, le linee del fronte a forma di mezzaluna che si estendevano dalla provincia settentrionale di Luhansk (una delle due che compongono la regione del Donbas) fino a sud divennero teatro di una guerra di trincea in stile prima guerra mondiale, con entrambe le parti che lanciavano le loro truppe in un tritacarne virtuale. Tuttavia, da allora, nonostante abbia una schiacciante superiorità in termini di soldati e potenza di fuoco – il rapporto di scambio di artiglieria stimato tra le due forze è stato stimato a 7:1 – l’avanzata della Russia è stata, nella migliore delle ipotesi, glaciale, nella peggiore, inesistente.

La performance pessima dell’esercito russo ha lasciato perplessi gli esperti. Secondo stime americane, britanniche e norvegesi, ha subito qualcosa nell’ordine di 180.000-200.000 vittime . Alcuni osservatori ritengono che questi numeri siano significativamente troppo alti, ma anche se fossero inferiori del 50%, le vittime dell’esercito russo in un anno di combattimenti supererebbero forse di due volte le perdite dell’Armata Rossa dell’Unione Sovietica durante la sua guerra di 10 anni in Afghanistan.

La Russia ha anche perso migliaia di carri armati, veicoli corazzati ed elicotteri, mentre enormi quantità di equipaggiamento, abbandonate intatte, sono cadute nelle mani degli ucraini. Tutto questo, badate bene, dopo che Putin ha avviato una mega campagna di modernizzazione militare nel 2008, portando l’ Economist a dichiarare nel 2020 che “l’esercito russo stupisce dopo un decennio di riforme” e la NATO farebbe meglio a stare attenta.

Per la sorprendente evoluzione della guerra, a differenza di tante altre cose, ho una spiegazione. Gli esperti militari in genere si soffermano su ciò che può essere contato: il livello della spesa militare, il numero di soldati, carri armati, aerei da guerra e pezzi di artiglieria che un militare possiede e così via. Assumono, abbastanza ragionevolmente, che la parte con più cose numerabili sarà probabilmente la vincitrice – e rapidamente se ne ha molte di più come ha effettivamente fatto la Russia.

Non c’è, tuttavia, modo di assegnare valori numerici al morale o alla leadership. Di conseguenza, tendono ad essere scontati, se non semplicemente omessi, dai confronti del potere militare. In Ucraina, tuttavia, come nelle guerre americane in Vietnam nel secolo scorso e in Afghanistan in questo, le cose morbide si sono rivelate, almeno finora, decisive. Il detto dell’imperatore francese Napoleone secondo cui, in guerra, “la morale sta al fisico come tre a uno” può sembrare iperbolico e certamente lo ignorò quando guidò disastrosamente la sua Grande Armée in Russia e permise al brutale inverno russo di distruggerne lo spirito, ma in Ucraina – sorpresa delle sorprese – la sua massima è stata fin troppo vera, almeno finora.

Quando si tratta di sorprese, conta su una cosa: più a lungo continua questa guerra, maggiore è la probabilità che ce ne siano ancora di più. Uno in particolare dovrebbe preoccuparci tutti: la possibilità, se si profila una sconfitta russa, di un’escalation improvvisa verso la guerra nucleare. Non c’è modo di giudicare o misurare la probabilità di un così temuto dénouement ora. Tutto quello che sappiamo è che le conseguenze potrebbero essere orribili.

Sebbene né la Russia né gli Stati Uniti vogliano una guerra nucleare, è almeno possibile che possano scivolare in una guerra. Dopotutto, mai, nemmeno nell’era della Guerra Fredda, la loro relazione è stata così velenosa, aumentando solo il rischio sia di percezione errata che di reazione eccessiva nata dal pensiero peggiore. Speriamo, in questa guerra di sorprese, che non rimanga nient’altro che un altro degli scenari che gli strateghi amano immaginare. Inoltre, se all’inizio del 2021 avessi suggerito che la Russia avrebbe presto potuto invadere l’Ucraina e iniziare una guerra in Europa, senza dubbio mi avresti pensato pazzo.