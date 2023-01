La guerra con la Cina per Taiwan non finirà bene per nessuno

Come sarebbe se la Cina invadesse Taiwan nel 2026? Questa è la domanda a cui cerca di rispondere un rapporto sul wargame del Center for Strategic and International Studies.

Il risultato è piuttosto devastante per tutte le parti, secondo “The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan”, che è stato rilasciato lunedì. Il wargame ha simulato un’invasione anfibia di Taiwan 24 volte, rappresentando possibili scenari che vanno da una rapida sconfitta cinese a una situazione di stallo prolungata, fino a una vittoria cinese.

La grande maggioranza dei risultati non prevede una vittoria di Pechino. In uno qualsiasi degli scenari testati, tuttavia, un’invasione di Taiwan comporterebbe costi enormi per l’isola stessa, la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone.

“Un conflitto con la Cina sarebbe fondamentalmente diverso dai conflitti regionali e dalle controinsurrezioni che gli Stati Uniti hanno vissuto dalla seconda guerra mondiale, con vittime che superano qualsiasi cosa nella memoria recente”, avverte il rapporto. “Le perdite elevate danneggerebbero la posizione globale degli Stati Uniti per molti anni”.

Il rapporto suggerisce che coloro che sostengono che la Cina abbia ora una netta superiorità militare nello Stretto di Taiwan e quindi sia sul punto di attaccare l’isola dovrebbero ricredersi. Questo studio, e uno studio precedente, indicano che qualsiasi attacco militare a Taiwan sarebbe un’enorme scommessa per Pechino e probabilmente si tradurrebbe in una sconfitta cinese. È un’opzione che Pechino probabilmente accetterebbe solo se provocata, ad esempio dall’abbandono da parte di Washington della politica di una sola Cina o dal dispiegamento di forze di combattimento a Taiwan. Allo stesso tempo, i costi di una guerra per Taiwan sarebbero enormi per tutte le parti e non certo una vittoria facile per gli Stati Uniti.

Il rapporto avverte che una volta che la Cina lancia un’invasione – e se gli Stati Uniti decidono che l’opzione migliore è difendere Taiwan – non esiste un “modello ucraino” per Taiwan; gli Stati Uniti non potevano semplicemente inviare rifornimenti, avrebbero anche dovuto inviare truppe direttamente in combattimento, e farlo immediatamente per limitare le vittime. E i risultati sarebbero ancora catastrofici.

Il wargame CSIS stima che gli Stati Uniti perderebbero 3.200 soldati nelle prime tre settimane di combattimento con la Cina. Quel numero è quasi la metà di tutte le truppe americane che sono morte in due decenni di guerra in Iraq e in Afghanistan messi insieme.

In un evento che ha lanciato questo rapporto lunedì, Becca Wasser, a capo di The Gaming Lab presso il Center for a New American Security, ha osservato che il pubblico americano non ha ancora preso coscienza delle potenziali conseguenze di un tale scenario.

“Gli Stati Uniti sono pronti come nazione ad accettare le perdite che verrebbero, diciamo, da un gruppo d’attacco di portaerei affondato sul fondo del Pacifico?”, Ha chiesto. “Non abbiamo dovuto affrontare perdite del genere come nazione per un bel po’ di tempo. E in realtà creerebbe un cambiamento sociale più ampio che non sono sicuro che abbiamo affrontato del tutto.

Le conseguenze sono altrettanto elevate per la Cina. Nello scenario di base, il CSIS stima che la Cina subirebbe 155 perdite di aerei da combattimento e 138 perdite di navi (rispetto alle 270 e 17 perdite degli Stati Uniti, rispettivamente). Questo scenario stima anche 7.000 vittime cinesi a terra, “circa un terzo delle quali si presume uccise. Altri circa 15.000 soldati furono persi in mare, di cui la metà presumibilmente uccisi”.

Anche se la maggior parte dei risultati si conclude con Taiwan che respinge con successo l’invasione cinese, le ripercussioni sono disastrose anche per l’isola. L’esercito taiwanese, afferma il rapporto, “è gravemente degradato e lasciato a difendere un’economia danneggiata su un’isola senza elettricità e servizi di base”. Nella maggior parte dei casi, l’intera marina di Taiwan è stata distrutta e le vittime dell’esercito sono state in media di circa 3.500.

Data l’alta posta in gioco in qualsiasi conflitto sino-americano in piena regola su Taiwan, non si può escludere la possibilità che Pechino o Washington possano impiegare minacce o segnali nucleari, o persino schierare armi nucleari tattiche per evitare una sconfitta imminente. La relazione riconosce questa possibilità, sebbene non la esamini. La possibilità di un conflitto nucleare rafforza ulteriormente la necessità di evitare praticamente a tutti i costi una conflagrazione di Taiwan,

I risultati delle simulazioni e le raccomandazioni offerte nel rapporto riflettono in generale quelli trovati nel precedente rapporto Active Denial del Quincy Institute. Le simulazioni condotte per quello studio hanno prodotto risultati simili e le sue raccomandazioni erano praticamente identiche, sottolineando la necessità per gli Stati Uniti di rafforzare le basi in Giappone, impiegare portaerei più piccole, aumentare le scorte di missili anti-nave e schierare più sottomarini e bombardieri dotati di missili. , tra l’altro.

Ma anche queste azioni non assicureranno di per sé che la Cina sia scoraggiata dall’attaccare Taiwan, se Washington spingerà Pechino in un angolo. L’ultima lezione di questi e altri giochi di guerra è che assicurazioni politiche e diplomatiche credibili da parte di Stati Uniti e Cina riguardo, rispettivamente, a una Cina e alla possibilità di un’unificazione pacifica, sono essenziali per mantenere la pace nello Stretto di Taiwan.

Il rapporto CSIS non suggerisce prescrizioni politiche né prende posizione sul fatto che gli Stati Uniti siano o debbano essere direttamente coinvolti in un conflitto su Taiwan. Ma è chiaro che i costi elevati e, di conseguenza, l’importanza di evitare un confronto diretto fin dall’inizio.