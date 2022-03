La grave denuncia del Ministro Cingolani

La cosa ridicola di buona parte della classe politica italiana è che è priva del senso del ridicolo. Accade quello che accade, il Paese è ancora nel tunnel delle conseguenze della pandemia da Covid-19, e si trova a fare i conti con la guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina, e su cosa si concentra parte del dibattito e del confronto politico? Del fatto che Giuseppe Conte appare ‘debole‘, all’interno del Movimento dei 5 Stelle, e dotato di poco mordente: c’è stato una nuova consultazione on line tra la ‘base’ per legittimare lo Statuto e la sua applicazione, messo in discussione dalla magistratura: e «preoccupa la bassa affluenza al voto on line…». Per questo sia Conte che Roberto Fico si sono coalizzati, per cercare di porre una barriera alla frantumazione del Movimento; e per questo si pensa a un tour attraverso l’Italia.

Si registra poi un’altra iniziativa di cui si avvertiva grande bisogno: «Un polo del buonsenso». Lo propone il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: un rapporto politico con Forza Italia e le altre forze politiche che si collocano al ‘centro’. Sarebbe pure una cosa buona, se portasse a un processo di semplificazione del frammentato palcoscenico politico italiano. Il fatto è i piccoli ‘centristi’ sono assai litigiosi: Renzi e Carlo Calenda ci manca poco che si diano appuntamento all’alba dietro un qualche convento di Cappuccini; un altro ‘piccolo’, Giovanni Toti, mal sopporta anche lui l’’attivismo’ di Renzi. Quest’ultimo cerca di giocare nei giorni pari con il Partito Democratico, nei giorni dispari con Forza Italia; ma anche Calenda vuole pescare in quello stagno…

Forza Italia, con il coordinatore Antonio Tajani, sogna grande: come mediatore tra Russia e Ucraina propone un ambo, costituito da Angela Merkel e Silvio Berlusconi: «Gli unici in grado di avviare una trattativa seria sotto l’ombrello dell’ONU». Merkel, passi, parla il russo come Putin il tedesco; lei ha vissuto nella Germania dell’Est, sia pure da oppressa, e Putin pure, sia pure da oppressore. Si possono ‘capire’. Ma Berlusconi di cosa parla con Putin, del famoso lettone a Palazzo Grazioli?

I quattro moschettieri della politica italiana (Mario Draghi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte ed Enrico Letta), ormai si vedono l’un l’altro con lo stesso piacere che il fumo procura agli occhi, ma sono costretti a convivere come separati in casa. Il collante è la guerra in Ucraina. In questa situazione Draghi non può certo lasciare la postazione di palazzo Chigi, almeno fino a quando non ci saranno le elezioni politiche; Salvini infila una gaffe dietro l’altra, e non può certo permettersi più scherzi da Papeete, oltretutto con i sondaggi demoscopici che lo penalizzano; nessuno più, neppure Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, hanno il coraggio di chiedere -come facevano fino a ieri- le elezioni anticipate. Per tutta l’estate e i mesi successivi saranno continue scaramucce, ma quasi certamente si voterà a scadenza ‘naturale’, nella primavera del 2023. Chissà che non si sia costretti a ricorrere nuovamente a Draghi anche ‘dopo’: perché anche dopo il voto resteranno, forse perfino aggravati, problemi come spread, speculazione, i mercati con le loro turbolenze. Che tipo di maggioranza e di equilibri politici si determineranno, solo gli dei al momento lo sanno. I sondaggi oggi danno centro-sinistra e centro-destra praticamente pari, un 45 per cento dei votanti.

Mentre il mondo politico italiano si gingilla con questo bla-bla, dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, viene sganciata una bomba: «Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi». Grazie. Questo lo sanno un po’ tutti, non conforta affatto che venga da un Ministro. Il meglio però deve ancora venire: «La crescita non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi… una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini…».

Perbacco! Cingolani dice che si sta consumando «una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini…». Forse il signor Ministro non si rende conto di quello che ha detto? Sarebbe molto grave. Oppure sì, se ne rende conto. Se è così, è ancora più grave. La ‘notizia di reato‘ (perché «una colossale truffa» tale è), viene da fonte autorevole, qualificata. Non va denunciata a televisioni e radio. Si presenta regolare denuncia o esposto. Così si fa, e tanto più se si è ministri (tenuti quindi a maggior senso civico), e naturalmente dopo aver debitamente avvertito il Presidente del Consiglio, che è in corso «una colossale truffa ai danni delle imprese e dei cittadini».

Non solo: dal momento che la notizia di ‘reato in corso’ è diventata ‘notizia’ condivisa e nota (e data l’autorevolezza di chi l’ha propalata), un procuratore della Repubblica dovrebbe immediatamente disporre l’apertura almeno di un fascicolo: esiste ancora un qualcosa che si chiama ‘obbligatorietà dell’azione penale‘. La magistratura associata si batte con forza perché questo ‘qualcosa’ che molti vorrebbero modificare, resti in vigore; ebbene, questa ‘obbligatorietà’ non deve essere, finché c’è, una fisarmonica. La si vuole? La si applichi: occorre intervenire con celerità, per interrompere la «colossale truffa ai danni delle imprese e dei cittadini», e punire i responsabili della citata truffa.

Nei giorni scorsi, il sospetto della ‘colossale truffa’ era stato autorevolmente avanzato da un economista che basta il nome, Carlo Cottarelli. Già quello bastava; ma ora ecco il Ministro Cingolani: scaglia sullo stagno politico nove pesantissime parole: «colossale truffa ai danni delle imprese e dei cittadini». Governo, Parlamento, partiti politici: se ci sono, qualcuno batterà finalmente un colpo?