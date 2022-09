L'era post-regina è annunciata come la più impegnativa e turbolenta per la Gran Bretagna, il cui passato coloniale incombe, sulla spinta di rinnovati sentimenti, di giustizia e riparazione, anche economica, in favore di coloro che sono stati vittime delle azioni britanniche

L'era post-regina è annunciata come la più impegnativa e turbolenta per la Gran Bretagna, il cui passato coloniale incombe, sulla spinta di rinnovati sentimenti, di giustizia e riparazione, anche economica, in favore di coloro che sono stati vittime delle azioni britanniche

La morte della regina Elisabetta II ha generato una nuova apertura nella prospettiva globale e nel dibattito sul passato coloniale della Gran Bretagna, creando un pretesto per le Nazioni secondo le sue regole passate per abbandonare le loro affiliazioni e connotazioni ai lasciti britannici. Le ondate regionali e globali di risvegliare e cancellare la cultura, amalgamate con un nuovo risveglio generazionale che brama l’indipendenza nell’orientamento e l’evasione dal passato, stimolano una maggiore spinta verso l’introspezione e la dettatura auto-direzionale nel perseguire gli interessi.

La crisi dell’inflazione globale, unitamente alle conseguenze della pandemia e il ritorno dei conflitti tradizionali innescati dalla guerra in Ucraina, ha creato ulteriori punti di pressione per le Nazioni per arginare la marea delle esposizioni e dell’impatto globali. L’aumento delle rivolte interne e l’erosione della fiducia nei sistemi e nei modelli di governo con disfunzioni politiche dall’Europa all’Asia, esacerbate dall’accresciuto nazionalismo e dal risveglio della destra, hanno fornito la spinta politica e la necessità per la revisione del bagaglio passato e nel distaccarsi dalle affiliazioni del passato delle potenze coloniali.

La regina ha fornito un senso di stabilità e ispirazione a milioni di persone in tutto il mondo, con molti ancora pronti a fornire lo stesso livello di ammirazione e rispetto per re Carlo. L’era post-regina è annunciata come la più impegnativa e turbolenta per la Gran Bretagna, con la Brexit e le turbolenze economiche e politiche interne, con un percepito costante declino dell’influenza e della capacità di resistere alle crescenti sfide all’ordine che ha creato in passato, il tutto presentando un prospettiva cupa.

Il suo passato coloniale incombe, con crescenti richieste, da parte di segmenti crescenti, spinti da questi rinnovati sentimenti, di giustizia e riparazione, anche economica, in favore di coloro che sono stati vittime delle azioni della Gran Bretagna, amplificando la spinta a porre fine al sistema monarchico e costringere la Gran Bretagna ad ammettere il suo passato.

Nel combattere la corrosione del suo impatto sociale e del suo potere soft, la Gran Bretagna, nonostante tutte le sfide sistemiche che deve affrontare, possiede ancora le carte, e le carte migliori a sua disposizione, per riorientare e ringiovanire la sua statura globale. Trascende l’impatto di questa polarizzazione e le sfide alla sua rilevanza e all’ordine globale più ampio, per la singola più grande virtù del suo ruolo nel plasmare le narrazioni e le norme dell’attuale struttura internazionale basata sullo Stato di diritto e sull’adesione alle norme.

Potrebbe aver perso le risorse, la capacità e il capitale che aveva in passato per governare il mondo e influenzare gli altri attraverso questi mezzi, ma il potere di resistenza prevalente è il suo potere morbido resiliente e la santità dei suoi valori e principi nel definire l’agenda, riuscendo a influenzare e unire le Nazioni per cause comuni.

La presenza di oltre 500 dignitari di leader e affiliazioni globali al funerale della regina, il più grande raduno di leader mondiali da decenni, simboleggia la profondità definitiva e l’influenza sistemica bancabile che la Gran Bretagna detiene, anche nel periodo postcoloniale. Esprime la sa capacità di essere punto d’appoggio e la capacità di dare la sicurezza e la fiducia necessarie ad altri attori regionali e globali, in particolare nell’affrontare le crescenti minacce vecchie e nuove.

La defunta regina non è solo una regina per la Gran Bretagna, è rimasta una regina per il mondo. Derivando dalle sue eredità e ruoli passati all’effusione senza precedenti di dolore e risonanza in tutto il mondo, la sua identità e senso di idealismo e speranza sono risuonate in molti e servirono da ponte tra generazioni, credo e religioni diverse.

Ciò serve ad amplificare i ruoli positivi e le virtù della Nazione nel portare a casa gli attributi positivi e le eredità dei contributi passati e attuali della Gran Bretagna alle civiltà, dissipando le narrazioni rivali modellate dai settori in crescita delle forze anti-britanniche e anti-monarchiche. Le eredità della Gran Bretagna sono di natura duplice. Il primo è l’impatto fisico e osservabile che modella il risultato e i processi dell’ordine globale di pace e libertà. Ciò può essere visto nei cambiamenti e nei risultati osservabili nello spettro del commercio globale, della pace e dei sistemi. Il secondo aspetto riguarda l’impatto intangibile sul base dei valori e dei principi sociali e politici che ha creato, protetto e diffuso, con l’importanza critica del suo impatto diretto e indiretto che si fa sentire nella struttura e nel fondamento normativo odierno.

Durante le grandi guerre e il dopoguerra, insieme al suo periodo postcoloniale, i suoi ruoli nel salvare il mondo dalle forze dell’imperialismo, del nazismo e del comunismo hanno plasmato il risultato dell’odierna architettura basata su regole, con un commercio aperto e una solida resilienza istituzionale che ha consentito crescita globale e pace. Sconfiggendo queste forze di autocrazie e anti-democrazie, la Gran Bretagna, con le sue virtù, ha continuato il suo record storico di creazione di nuove iniziative e strumenti di effetti economici automoltiplicanti e di promuovere la mobilità sociale ed economica delle civiltà.

Dalle rivoluzioni industriali alle nuove frontiere della scienza e delle invenzioni sociali, la Gran Bretagna ha continuato il viaggio di espansione della sua forza e delle sue cause progressiste basate sulla sua spinta radicata alla continua autocreazione e scoperta, con i guadagni e i rendimenti derivati che vengono ricoltivati per il livello più alto del ciclo progressivo. I guadagni delle rivoluzioni industriali hanno creato lo slancio progressivo per il continuo avanzamento della civiltà basato su nuovi e più efficaci strumenti e capacità di autorinnovamento, invenzioni e produzioni, portando prosperità e progressivo avanzamento socio-economico.

Avendo il più grande impero moderno in cui il sole non tramonta mai, ha fornito un duplice risultato. In primo luogo, la vastità e la grandezza dell’impero nella sua portata e profondità, hanno creato una barriera naturale e una resistenza a qualsiasi sfidante reale e capace sia nel sconfiggere la sua potenza, sia nel sostituire abilmente la capacità di mantenere la sua influenza allo stesso tempo.

Ciò fornisce uno strumento preventivo naturale per garantire che lo sfidante avversario, considerato un rivale sistematicamente diverso dall’orientamento aperto e democratico della Gran Bretagna, non sia in grado di espandere il suo intento autocratico o imperialista che porterebbe sfide diverse al mondo. Non essendo in grado di opporsi e di ereditare lo stesso sistema, impatto e modello di posizionamento globale e portata del modello aperto e capitalista britannico, fornisce una stabilità e una sicurezza note nelle norme e nei risultati attesi.

In secondo luogo, ha creato l’apertura per una continuazione di questo modello per il suo futuro successore, che sarebbe stato plasmato nella stessa struttura degli stessi principi di democrazia, libertà, apertura e capitalismo, potendo sia ereditare che costruire sulla struttura in posto. Un potere reale, sostenibile, resiliente e capace che condivide gli stessi valori e modello di governance è pronto a prendere effettivamente il sopravvento, ed è stato dimostrato con successo nel caso degli Stati Uniti all’altezza dell’occasione con una transizione pacifica relativamente rara di dominio globale e parità di potere. Ciò rafforza ulteriormente la teoria della pace democratica in cui la Gran Bretagna ha gettato le prime basi che sono state le più difficili, costruendo una rete globale di vaste Nazioni che aderiscono ai principi di democrazia e stato di diritto. Nel costruire e prendere il posto degli inglesi, Washington ha ampliato la santità della struttura istituzionale globale che è basata su valori, norme e regole. In assenza di questa esistenza della transizione e dell’impatto stabilizzante dell’impero britannico, un mondo di conflitti perpetui e un ordine globale disfunzionale risulterebbe nell’anarchia e sarebbe impantanato nella stasi delle forze autocratiche e imperialiste.

Il progresso e il progresso di molte delle sue ex colonie oggi sono attribuiti agli aspetti principali di questi valori di commercio aperto e coltivazione di talenti, con la giusta base solidale di riconoscere i diritti delle persone, di esprimere il proprio potenziale in uno spettro libero e democratico sulla base dello Stato di diritto e delle norme.

La libertà e le aperture democratiche verrebbero sostituite con il caos e la lotta per il potere dove il potere è giusto, senza basi di modelli e ordini costituzionali e basati su regole. L’esito positivo spesso trascurato del passato della Gran Bretagna, includerebbe questo nuovo sistema e struttura forzata di democrazia e spettro di governance basato su regole nella protezione dei diritti delle persone e nell’avanzamento del progresso della civiltà basato sull’eguale rispetto delle norme e dello stato di diritto. Ha costretto e sostenuto le Nazioni ad adottare i nuovi pilastri della democrazia e ha sancito i diritti delle persone di eleggere i propri governi e di combattere e proteggere le proprie cause. Basato sulla fiducia e la coerenza nel modello convenzionale collaudato di guidare il diritto e l’ordine internazionale e la stabilità interna delle Nazioni, ha fornito un conforto di assicurazioni, insieme all’eredità del sistema monarchico costituzionale. Superando la polarizzazione attesa e la politica a volte disfunzionale, questa eredità di una monarchia costituzionale unica ora in pratica in varie ex colonie, fornisce un fattore unificante e sostitutivo di speranza e stabilità per le masse.

Alcuni sono riusciti a continuare a perseguire e proteggere il modello democratico come una delle più grandi eredità del passato della Gran Bretagna, mentre altri che non sono riusciti a farlo hanno continuato a insistere sulle conseguenze dei fallimenti e delle implicazioni della colonizzazione nella continua stagnazione e declino. Le nuove realtà, congiunture e richieste ne fanno una ricerca necessaria per l’arricciatura convenzionale del passato, senza mai sfuggire ai sentimenti risvegliati e nell’usare questo come il necessario distacco dalla storia e dalle affiliazioni passate per perseguire un nuovo dinamismo di appeal sia nazionalista che sovranazionale e scappa.

I risultati di questo modello internazionale vecchio di decenni che ha plasmato le norme e la pace globali e regionali attuali sono stati ampiamente ignorati, affogando nelle onde delle nuove prospettive generazionali e nazionali in cui gli errori del passato e le inadeguatezze clamorose sono trascinati in primo piano nel giustificare critiche e ampie aperture e cambiamenti.

Le implicazioni di queste narrazioni e mosse spesso rapide e comprensive saranno di vasta portata, riverberando attraverso i regni delle fondamenta stesse che supportano la struttura della pace e il riconoscimento di un ordine globale basato su regole. Indebolendo questo pilastro centrale, lo renderà solo più debole e vulnerabile alla nuova ondata di spinte anti-occidentali e autocratiche per modellare l’ordine secondo i propri dettami e intenzioni. Per ora, la Gran Bretagna e l’Occidente si stanno arrampicando per proteggere la loro secolare presa sul dominio globale, che dovrebbe essere forte sia per le loro proiezioni e calcoli di potere soft e hard, a condizione che siano in grado di creare strumenti unificanti sufficientemente forti e fattori di attrazione naturali per galvanizzare la maggior parte degli altri attori globali per comprendere la posta in gioco,