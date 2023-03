La Gran Bretagna di Sunak, i rifugiati e la fine della democrazia liberale

Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

“Fermate il mondo voglio scendere” urlavano, urlavamo, i pacifisti e tanti giovani intrisi di ideali sogni speranze nei faticosi difficili pericolosi anni ’70. Anni di terrorismo bombe ideali di un mondo ancora lontano e perciò più vicino mentre oggi nel mondo globale della prossimità ci si allontana infastiditi dagli indesiderabili: poveri migranti disabili crisi psichiche. C’era l’invasione della democratica America al Vietnam con sconfitta storica, dopo che la sua democrazia unilaterale fomentava e pagava per scatenare instabilità e piattaforme dittatoriali nell’America Latina tra cui dolori e lacrime per Salvador Allende ed il suo Cile ucciso da Kissinger, oggi ascoltatissimo centenario nelle concioni tra Russia ed Ucraina. Con tutti i fantasmagorici giornalistonidemocratici che hanno dimenticato, derubricato, cancellato la sua sanguinosa azione addirittura divenuta una referenza da curriculum per avere il Nobel per la pace!!! Una delle porcherie più volgari di cui la storia umana si possa essere macchiata. Dovrei aggiungere altri miliardi di punti esclamativi. Scateni una guerra fai uccidere migliaia di democratici cileni instauri una dittatura con Pinochet ed una scia atroce di sparizioni e desaparecidos come in Argentina, altro fiore all’occhiello dei valorosi valori americani che hanno massacrato mezzo mondo e si sono pure issati a “giudici” dei contrasti mondiali fottendosene infatti dei Tribunali internazionali. E lo premiano pure raccontandoci per altri decenni di quanto sia intelligente e democratico. Che volete di più, se non è questa una botta di c..o.

Poi arriva un lacero, sporco, puzzolente emigrante rifugiato scappato, fuggito e viene ucciso da questo governo italiano e da quello europeo, americano, ovunque, e ne fai il capro espiatorio su cui poter scaricare tutto il tuo cinismo violenza concezione abominevole di un’umanità disumanizzata. Che ha molti riscontri sul versante elettorale, il migrante da odiare è un brand come dicono i pubblicitari, è un marchio che tira. E spunta il solito grillo (non la pessima paracula macchietta italiana) parlante un ricchissimo, non sappiamo come, signore straniero come suol dirsi ‘naturalizzato‘ benché sarebbe più corretto socializzato inglese. Un tal Rishi Sunak, ennesimo protervo Primo Ministro di un Paese come la Gran Bretagna, affondata/affogata nella sua arroganza di ex paese imperiale che dominava il mondo con le sue colonie torture uccisioni violenze mentre esportava nei paesi più consoni il suo proverbiale liberalismo. Che ha costituito uno dei pilastri fondativi dello Stato di diritto di libertà di espressione di rispetto per le differenze. Al cui interno alberga un lato oscuro della Luna, fatto di proverbiale compunto atteggiamento pomposo ipocrita rude privo di stile traballante di birra di pance gonfie burine e cafone. Uno stile inglese monarchico anche sottilmente antisemita, si leggano le raffinate impercettibili venature narrate da uno scrittore come Philip Roth, nelle vene di una società di corte aristocratica faro e miseria in un XXI secolo buio e lacero.

Dopo la clamorosa incapacità della predecessora Liz Truss, arriva al soglio conservatore inglese questo ex straniero che integratosi così bene si comporta come dice molta letteratura sociologica su questi temi. Ovvero come gli stranieri che ce la fanno e si integrano in contesti e circuiti economici sociali e culturali avversi assorbendone l’identità e gli stili di vita poi diventano sovente i primi oppositori dell’arrivo degli altri dopo di loro. Basta verificare ed analizzare gli spostamenti di migrazioni interne in Italia dal Sud al Nord come hanno modificato la mappa le culture le antropologie di un Paese per molti versi rimasto ai borghi e ai contrapposti comuni. Trasmigrato al nord per lavoro, ho potuto constatare empiricamente ciò che avevo studiato. Dunque arriva questo Sunak ricchissimo e cerca di proporre politiche che risollevino un partito conservatore ed un paese auto mortificatosi per una Brexit cui gli ignoranti inglesi avevano dato credito cosicché la Gran Bretagna avrebbe ripreso l’antico violento sanguinario ruolo quasi imperiale. Insomma che ti pensa sto tizio inglese? Dove poter avere audience e visibilità mediatica? Come entrare in una scena politica incanaglita dai veri Meloni, Trump, Bolsonaro, Orbán e tutta la teppaglia di destra che sta uccidendo la vita del pianeta? Di che poter parlare? Ce l’ho! La malefica immigrazione, i migranti, i poveracci, gli sporchi poveri e cattivi che mettono in crisi le democrazie perché pretendono di venire da noi, sulle nostre terre (che noi gli abbiamo magnificato per decenni quando ci servivano le loro braccia micca le loro vite), solo nostre perché siamo arrivati prima, ci paghiamo le tasse (oddio, magari qualcuno sarà pure costretto nel paesaccio ‘nazzzione’italiana in cui spadroneggiano Giorgia e Giorgetto, quello che dicono essere la faccia intelligente della lega che farebbe il ministro dell’economia (!?).

Dunque, arriva il Rishi e dice con durezza come si fa in questi casi “Sui migranti la nostra linea dura difende i più deboli”. Capito che raffinatezza? Ora il punto non è che sia cattivo come Giorgia, che proprio non li ha voluti salvare gli straccioni di Cutro, perché questi figuri fascistoidi non li vogliono proprio i poveracci. Loro sono per economie aperte ai turisti alle loro carte di credito, fanno di tutto, alzano il contante svendono tutto regalano le concessioni ai balneari che ne fanno ciò che vogliono senza alcun diritto. Avendo il neo inglese problemi di rielezione con i laburisti che parrebbero di molto sopra, punta al fatto politico più aggregante la vasta e composita massa razzista: la cosiddetta immigrazione clandestina. Così firma l’Illegal Immigration Bill e si affida ad una battaglia di facile presa per provare alla Camera dei Comuni a raddrizzare una politica deficitaria con cui prova a sostituire il Nationality and Borders Act, che peraltro aveva già reso illegale l’ingresso nel Paese privi di un visto. La novità sta nelle parole che significano, orientano, classificano. E qui è quel ‘illegal’ lo stigma preventivo, precedente ogni valutazione delle caratteristiche delle persone.

Ma, nel frattempo, la crisi in cui gli inglesi si sono infilati esaltati dall’antica spocchia insulare imperiale persuasi dai pifferai magici si riflette nella urgente necessità di coprire oltre 1 milione e 200 mila posti di lavoro lasciati scoperti dopo quella scelta sciagurata. Tradotto significa: la Gran Bretagna, per mantenere il suo status ed il tenore di vita degli inglesi, ha bisogno di manodopera di lavoratori/trici. E così, mentre si definiranno percorsi alquanto arbitrari di ‘selezione’ dei migranti (brutta storia, per colore di pelle, nazionalità, etnia, età? Ci si infila in politiche di selezione razziale oscure), si faciliteranno gli ingressi per muratori, falegnami, stuccatori con il settore dell’assistenza e dell’ospitalità è in crisi con anziani lasciati soli. E qui si registra lo schizofrenico sguardo per cui da una parte si criminalizzano i migranti rifugiati che scappano con illegittime detenzioni carcerarie di mesi in centri con muri filo spinato e cancelli in ferro, incredibile una perfetta detenzione in strutture concentrazionarie dove stanno persone che non hanno commesso alcun reato! Per poi provare a spedirli fuori dell’Europa. Come in Rwanda, ma finora nessuno ci è arrivato anche perché la bruttura è talmente abnorme e denunce saranno quanto meno prevedibili. Mentre l’Agenzia Onu per i rifugiati dichiara che queste azioni costituiscono “una messa al bando del diritto d’asilo”. Ovvero un principio di diritto negato in un paese che del diritto ha fatto la patria.

Dunque, questa orribile legge considerata illegale con un’illibertà liberale che prefigura diritti disumani ha buone probabilità di essere battuta tra ricorsi ed impedimenti vari. D’altronde prendersela proprio con i richiedenti asilo perché rifugiati da guerre povertà conflitti etnici diverrà una materia difficile da gestire anche perché è solo fumo negli occhi lanciato per rassicurare le ricche élites conservatrici a cui dare in pasto il tema di una finta invasione perché il dato reale è che gli asilanti costituiscono appena il 18% dell’intera immigrazione nel Regno Unito. Queste politiche di odio, scontro etnico, contrapposizioni culturali hanno costituito il bacino di politiche di selezione e separazione portate avanti ormai da decenni dalle forze politiche che hanno trovato nell’immigrazione un terreno ed un brodo di coltura per azioni estreme violente a cui hanno partecipato sin dall’inizio le peggiori forze di destra in Europa. Pensate in Italia agli odiatori seriali come il fascio leghista Salvini o alla Meloni con i suo sodali camerati squadristi dal linguaggio estremo. E pensate soprattutto a Lui, il piduista di Arcore, finto liberale che in tutto questo sciacquettìo di melma ci ha sguazzato approvando tutte le leggi peggiori tutti sempre uniti.

Il nuovo ministro in capo inglese che si dà un’immagine così spigliata e fresca si candida quale ennesimo torvo individuo pronto, per motivi strumentali elettorali, a passare su ogni principio di intelligenza mentre va a Parigi dal Macron con cui vorrebbe intavolare nuove relazioni dopo il disastro brexitario. E così con un “Merci, mon ami!” (ahl’ipocrisia dei politici) cerca di avvicinarsi a quell’altro cinico liberale che è Macron promettendogli, tra le pieghe di sorrisi e convenevoli, ben 543 milioni di euro in tre anni per pattugliare le coste e non permettere i viaggi dei disperati sulle coste nella Manica. Poi si lancia in un’intervista per raccontare sui migranti come fosse problema di oggi, essendo egli freschissimo di nomina. E dunque inanella ovvietà come quella che l’immigrazione è un problema europeo. Certo, mentre aspettiamo che un’Europa incapace ed inesistente dica qualcosa di nuovo dopo il famigerato Trattato di Dublino, così comodo per le lande nordiche che gli immigrati laceri e sporchi non sanno che farsene. Poi lodato dal Salvini fascio, ovviamente, si auto incensa per una legge dura ma giusta ribaltando come Giorgia che sta facendo scuola con la sua pelosa ipocrisia con cui ribalta i termini della questione ed il reazionario inglese dice che “non credo sia etico continuare a insistere con questo status quo (è più istruito di Giorgia per cui infinocchia meglio, mio) in cui le persone muoiono in mare, come al largo delle coste italiane, sfruttate dalle gang criminali. Anche perché le nostre risorse e generosità per aiutare vulnerabili e bisognosi sono prosciugate da coloro che sbarcano illegalmente”. Capito la furbizia di questi politici di destra? Vulnerabili e bisognosi noi vorremmo aiutarli ma ci arrivano questi “illegali” e dunque blocchiamoli. E chi sono gli illegali se non vulnerabili e bisognosi? Dunque la linea è vogliamo i migliori con selezioni fatte da noi, il resto è feccia che deve rimanere dove sta.

La logica lì qui in Italia ed altrove che sta producendo una drastica riduzione del diritto d’asilo si fonda sul fatto che i disperati partono perché i trafficanti di umani li selezionano e li portano sui barconi pericolosi. Nuova vulgata per poter dire come l’odiosa Giorgia ed il pianta dosi di odio questurino che tanti vanno per mare per il pull factor il fattore di attrazione dovuta al fatto che ci sono navi di organizzazioni umanitarie che attraggono i rifugiati. Anzi, nelle volgari parole loro, le Ong fanno affari con gli scafisti. Andrebbero eliminati tutti coloro vomitano simili oscenità, in mancanza di ciò ci sarebbero volute politiche di sinistra di progresso di civiltà -chiamatele come volete- che combattessero colpo su colpo volgari parole divenute strategie di contrasto ai princìpi di civiltà. Ed oggi dobbiamo perdere il tempo con una Giorgia, non solo inadatta ed incapace, non capace egregio Bonaccini subito prono a lodarne l’azione che forse gli ha fatto perdere le primarie nel partito defunto, il pd, che strogola della sua coscienza. Restano i fatti: li potevano salvare, anche gli ultimi 30 di questi giorni. Loro aspettano fanno passare il tempo, non fanno partire Guardia Costiera o GdF per azioni o di recupero o di polizia. Se va bene quelli muoiono, se no li salvano facendoci pure bella figura. Restano solo le immagini migliori di esseri umani che in migliaia sulla spiaggia di Cutro hanno manifestato la propria umanità ricordando le vittime. La tizia al governo tra un karaoke ed un altro non ha trovato il tempo per vedere le bare o andare su una spiaggia a raccogliersi almeno per una trentina di bambini morti. Eh ma lei lo sa, è colpa loro non dovevano partire. Questo gesto avrebbe significato che è un essere umano, troppo per una disumana odiatrice che si ammanta di finta cristianità.