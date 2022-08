Quando si sente parlare di investimenti in criptovalute il sentimento è spesso contrastante: da una parte c’è un deciso interesse e curiosità verso quello che probabilmente sarà il futuro della finanza. Dall’altra c’è apprensione e dubbio, non solo sulle valute stesse, ma soprattutto sul modo in cui si possono gestire e ‘tradare’.

Detto che come tutti gli investimenti, anche quelli più antichi ed ormai comuni, è necessario un po’ di conoscenza della materia, per quanto riguarda invece i tools o strumenti dell’investitore, il punto è molto più facile.

Investire in criptovalute, perché farlo

Sono più di 2000 le cripto attive nel mondo, anche se probabilmente solo una decina di queste sono conosciute così tanto da essere “mainstream”.

Investire su di esse significa entrare a far parte di un movimento mondiale in forte crescita che vuole superare le visioni nazionalistiche e politiche che da sempre vogliono gestire i nostri soldi.

Investire in cripto, come farlo

I metodi per investire in crypto sono solitamente due. Ogni piattaforma Crypto Exchange che investe in cripto si basa su uno degli stessi.

La prima strada per investire in cripto è quella tradizionale degli Exchange. Dopo essersi registrati alla piattaforma di scambio ed aver verificato i propri documenti, si procede al collegamento di un conto bancario o di una carta di credito.

Eseguita questa operazione, andremo a selezionare il tipo di crypto desiderata e a procedere a un acquisto per il valore di nostro interesse.

Molto semplicemente attenderemo poi che il valore della stessa salga, per rivenderla e capitalizzare il guadagno.

Starà poi a noi ed alla nostra competenza decidere se preferiamo un comportamento da ‘cassettista’ ossia acquisto, conservazione per medio/lungo tempo e vendita o un comportamento più ‘mordi e fuggi’ con molte transazioni per guadagni più piccoli ma più frequenti nel tempo.

Ad aiutarci in entrambi i casi sarà la piattaforma di commissione che decideremo di utilizzare, che ci dovrà fornire sicurezza nella transazione e bassi costi delle operazioni e di ‘tenuta titoli’.

Investire con le opzioni

Una via alternativa all’acquisto diretto della moneta è quella dell’acquistare un CFD ossia, un contratto per differenza.

In questo secondo caso il focus dell’investitore sarà concentrato sull’andamento di prezzo e sul trend positivo e negativo, con il vantaggio di poter fare acquisti anche minimi e lo svantaggio di non comprare direttamente lo strumento ma un indice che fa riferimento allo stesso.

I vantaggi dell’investire in cripto con una piattaforma semplice

Qualsiasi sia il tipo di criptovalute su cui hai deciso di investire ed il modo in cui hai deciso di farlo, avrai capito da subito che ciò che è davvero determinante è la scelta della piattaforma con cui farlo.

Un operatore come KuCoin, che ha la funzione di una moderna banca o broker, è fondamentale per la bontà e l’effettivo guadagno delle tue transazioni.

Ecco quindi che è necessario prestare la giusta attenzione alla piattaforma che andremo a scegliere, valutando bene le varie opportunità ed i vantaggi che ognuno di essi ci può garantire.

In particolare dovremo fare molta attenzione ai seguenti aspetti, prima di scegliere la piattaforma su cui investire in cripto:

Sicurezza della piattaforma : stiamo investendo “soldi veri” tramite la stessa. La piattaforma ed i relativi metodi di pagamento e ricarica collegati devono quindi essere sicuri e certificati. Algoritmi aggiornati e sicurezza delle transazioni non sono mai abbastanza.

: stiamo investendo “soldi veri” tramite la stessa. La piattaforma ed i relativi metodi di pagamento e ricarica collegati devono quindi essere sicuri e certificati. Algoritmi aggiornati e sicurezza delle transazioni non sono mai abbastanza. Servizio della piattaforma : la piattaforma deve essere “user friendly” e garantire un ottimo servizio clienti. La stessa è solo uno strumento, quindi deve funzionare bene e non farci perdere tempo per capire come funziona o per cercare le funzioni di cui abbiamo bisogno.

: la piattaforma deve essere “user friendly” e garantire un ottimo servizio clienti. La stessa è solo uno strumento, quindi deve funzionare bene e non farci perdere tempo per capire come funziona o per cercare le funzioni di cui abbiamo bisogno. Costo: minimizzare le spese fisse e quelle per transazione è la prima cosa da fare se vogliamo puntare a guadagni maggiori. Ogni centesimo risparmiato è automaticamente un centesimo guadagnato

Investire in crypto

Investire in criptovalute può essere davvero semplice, soprattutto se scegli la giusta piattaforma, come Crypto Exchange, con cui farlo. Se hai deciso di dedicare un po’ di tempo e risorse a questo investimento, inizia dalla scelta di un operatore affidabile.