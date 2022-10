La Germania si appresta a diventare la capitale mondiale della cannabis

La Germania potrebbe, a breve, diventare la nuova capitale mondiale della cannabis nel mondo. Dopo così tanti pregiudizi sul tema, qualcosa sta velocemente cambiando col nuovo governo che la Nazione tedesca si è recentemente dato. Infatti, dopo che il governo tedesco appena insediato ha promesso di legalizzare la cannabis per uso adulto come parte del suo contratto di coalizione, imprenditori ambiziosi prevedono per il Paese più ricco e popoloso d’Europa un futuro caratterizzato da turisti amanti della cannabis, attratti da un nuovo luogo globale per la “cannabis kultur”. Stati Uniti: i risultati recentemente pubblicati di uno studio condotto nel 2020 suggeriscono che i consumatori di cannabis possono provare più dolore dopo un intervento chirurgico rispetto a coloro che non ne fanno uso.Australia: Uno studio condotto su pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali (IBD) indica risultati generalmente positivi in relazione all’uso di cannabis a scopo terapeutico. Stati Uniti: un nuovo studio dimostra che la marijuana terapeutica può essere uno strumento importante per la gestione del dolore, fornendo ai pazienti un’alternativa agli oppioidi e riducendo l’uso di questi potenti ma altamente coinvolgenti antidolorifici. Una importante vittoria a favore della cannabis, negli Stati Uniti: la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) ha stabilito che un produttore canadese può importare attrezzature per il taglio della cannabis nello stato di Washington, uno sviluppo importante per l’industria a livello nazionale.

Germania

La Germania è la prossima capitale globale della cannabis?

Nessuna cultura è un monolite, eppure alcune esportazioni culturali sono inconfondibilmente tedesche. Il tondo bianco e blu della Baviera impresso sui cofani delle auto di lusso segnala la precisione dell’ingegneria. Una barista bionda e sorridente che porta una torre impossibile di boccali di birra a un tavolo all’aperto alla fine dell’estate è un momento efficiente e puntuale.

Ma ora, dopo che il governo tedesco appena insediato ha promesso di legalizzare la cannabis per uso adulto come parte del suo contratto di coalizione, imprenditori ambiziosi prevedono per il Paese più ricco e popoloso d’Europa un futuro caratterizzato da turisti amanti della cannabis, attratti da un nuovo luogo globale per la “cannabis kultur”.

I turisti stranieri provenienti dall’Olanda e dalla California lasceranno le loro caffetterie e i loro dispensari legali per una vacanza a Francoforte o ad Amburgo? Sembra un’ipotesi azzardata. I valori tradizionali tedeschi non sono compatibili con la controcultura underground. E uno spostamento verso il nuovo locus internazionale che si sta spostando verso l’Europa centrale richiederebbe un massiccio riorientamento culturale. Attualmente, tutta la cannabis legale consumata in Germania potrebbe essere gestita da 15 dispensari statunitensi di dimensioni medie. In altre parole, la “industria tedesca della cannabis” potrebbe nascondersi in un quartiere di Denver, Portland o Los Angeles senza che nessuno se ne accorga. E le visioni di questo futuro devono in qualche modo superare un muro di riluttanza culturale, dal momento che la maggior parte dei tedeschi guarda alla cultura della cannabis come a qualcosa di sporco, trasandato e lontano dai classici valori teutonici.

Tuttavia, dopo che la nuova coalizione di governo, detta “a semaforo”, ha preso il potere nell’ottobre 2021 e ha promesso di legalizzare la cannabis per uso adulto come parte del suo contratto di coalizione, imprenditori ambiziosi e sostenitori entusiasti affermano con faccia tosta e rapporti dettagliati che stanno scommettendo sulla Germania. Con 82 milioni di persone e la quarta economia mondiale, la Germania è il Paese più popoloso e più ricco d’Europa, con un’influenza che influenza il resto del continente. Ciò significa che la Germania sarebbe il Paese più ricco e popoloso del mondo con la legalizzazione federale – e lo sarà finché gli Stati Uniti, la Cina o il Giappone non legalizzeranno la cannabis a livello nazionale.

Finora, il governo del Cancelliere Olaf Scholz si sta muovendo lentamente ma costantemente, e tutto secondo i piani. A maggio, il Ministro della Salute Karl Lauterbach ha confermato che la bozza di legge potrebbe comparire già in autunno, non appena esperti e legislatori avranno ascoltato prove e testimonianze in una serie di audizioni a giugno. Il 13 giugno, Bukhard Blienert, commissario di Scholz per le droghe e le dipendenze, ha dato il via a quella che ha definito “la fase preparatoria della legislazione” con le prime audizioni presso il Ministero federale della Salute.

Secondo un comunicato stampa, le audizioni hanno riguardato «quali misure possono essere utilizzate per garantire la prossima protezione dei giovani, della salute e dei consumatori in caso di attuazione», ma non c’era alcun segno che il governo di Scholz si stesse ripensando.

«Come molti altri, ho lavorato per anni affinché in Germania si mettesse finalmente fine alla criminalizzazione dei consumatori di cannabis e si iniziasse una politica della cannabis moderna e orientata alla salute», ha detto Blienert in una dichiarazione.

Quindi, forse c’è qualcosa nelle affermazioni che «la lingua futura della cannabis sarà il tedesco».

«In futuro non ci saranno solo lederhosen, pretzel e birra», dice Niklas Kouparanis, amministratore delegato e cofondatore del Bloomwell Group, una holding con sede in Germania che l’agenzia di stampa Benzinga ha definito la società di cannabis “leader” nel continente. «Penso che la cannabis prodotta in Germania sia una delle cose da fare nella lista dei desideri di un consumatore di cannabis statunitense».

Kouparanis ha diffuso un sondaggio che dimostra l’entusiasmo e le aspettative che accompagnano l’apertura di qualsiasi nuovo mercato della cannabis e, spera, prevede un futuro in cui la Germania è leader nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, oltre che nella mentalità culturale. Secondo il suo sondaggio, il 66% degli intervistati, compresi gli americani, ha dichiarato che visiterebbe un dispensario, un social club o una sala di consumo in Germania.

Ci sono tutti i presupposti perché la Germania diventi una sorta di potenza nel mercato globale della cannabis. Anche se la produzione rimarrà probabilmente nell’Europa meridionale più soleggiata (attualmente la Germania importa la maggior parte della cannabis dal Portogallo), ci sono tutti gli ingredienti perché il Paese conquisti una posizione dominante nel business generale: popolazione, know-how tecnologico e un ambiente normativo favorevole alle imprese e aperto agli investitori esterni.

«La Germania sarà il leader del movimento europeo della cannabis», concorda Alex Rogers, cofondatore e amministratore delegato, nato negli Stati Uniti, dell’International Cannabis Business Conference (ICBC), la più grande conferenza B2B sulla cannabis in Europa che, non a caso, si svolge a Berlino ed è cresciuta «di cinque volte» ogni anno.

Oltre a una popolazione più che doppia rispetto a quella della California e del Canada – dove, nel caso di quest’ultimo, la legalizzazione ha scatenato una corsa in borsa – la Germania ha «un vantaggio con il suo programma medico“, dice Rogers. «È il luogo in Europa che probabilmente sarà il più grande mercato dell’erba in Europa per tutte queste ragioni».

Tra le aziende già coinvolte nella cannabis c’è Demecan, un’azienda di Berlino che è una delle tre autorizzate a produrre cannabis medica nel Paese. Anche se ci sono ancora più domande che risposte, con regolamenti che devono ancora arrivare, Demecan sta facendo pressioni per assicurare che gli standard di qualità siano mantenuti, continuando a portare avanti la missione precedente: convincere i tedeschi che la cannabis è davvero legittima e accettabile.

«Il tema della cannabis in medicina è ancora pieno di pregiudizi», ha detto Franz Grossman, portavoce dell’azienda. «Per molto tempo non sono state condotte ricerche in questo campo e la situazione degli studi è di conseguenza debole. Questa carenza deve ora essere colmata».

Ma la Germania «può e deve essere leader mondiale della qualità e stabilire gli standard“, ha aggiunto. «La Germania è un Paese leader nella produzione farmaceutica. La cannabis non dovrebbe assolutamente essere diversa».

Ci sono alcuni fatti dietro le note cifre enormi che riempiono i mazzi degli investitori e le alte proiezioni delle ricerche di mercato. Secondo uno studio pubblicato da Justus Haucap, professore di economia presso l’Istituto di Economia della Concorrenza di Dusseldorf, la domanda tedesca di cannabis potrebbe passare dalle attuali 15-20 tonnellate all’anno a 400. Una quantità d’erba sufficiente a generare una produzione di farmaci assolutamente diversa. Si tratta di un quantitativo di erba sufficiente a generare 5 miliardi di euro per il governo in termini di entrate fiscali e di risparmi sui costi di applicazione della legge.

I mercati hanno già dimostrato alcuni dati a sostegno del potenziale della cannabis tedesca. Bloomwell, per esempio, è cresciuta dalla sua fondazione nel giugno 2020 fino a impiegare più di 200 persone. L’anno scorso, in concomitanza con l’annuncio della legalizzazione da parte della nuova coalizione al governo, Bloomwell ha chiuso un seed round in cui ha raccolto 10 milioni di dollari da importanti operatori del settore. Tra questi c’era Boris Jordan, il presidente di Curaleaf, il colosso quotato in borsa che è una delle più grandi aziende di cannabis del pianeta.

Altre aziende americane potrebbero soddisfare una parte della domanda di esportazione, contribuendo anche al fiorente settore del turismo alimentato dalla cannabis, un’attrazione globale insieme all’Oktoberfest e alle idilliache piazze delle città incastonate nelle valli.

Tuttavia, ciò richiederebbe che la Germania apra dispensari che accolgano i turisti stranieri e che il quadro giuridico che il Paese deve ancora definire permetta le sale di consumo. La Germania dovrebbe anche astenersi dal limitare la cannabis ricreativa a grammi dal costo esorbitante prodotti da una piccola manciata di grandi aziende e venduti esclusivamente nelle farmacie, come avviene per la cannabis medica nel Paese.

«La Germania ha sempre avuto una posizione di leadership, soprattutto in Europa“, ha detto Kouparanis. “Se sarà fatto correttamente, potrebbe essere il modello per l’Unione Europea e penso anche a livello globale. Sarà il più grande mercato nazionale di cannabis al mondo, più grande persino della California».

Questo è un grande “se”, naturalmente. Come ovunque la cannabis sia stata legalizzata – e con gli enormi e fiorenti mercati illeciti degli Stati Uniti che minacciano di soffocare i mercati legali iper-tassati e iper-regolamentati della California, dell’Oregon e di altri Stati che servono da monito – il “come” la cannabis sarà legalizzata è molto importante.

Il modo esatto in cui la Germania implementerà la legalizzazione rimane poco chiaro. Ci sono molte più domande che risposte: Quante licenze a livello nazionale? Quante licenze in ogni città? La cannabis sarà disponibile nei dispensari? Nelle farmacie? Ci sarà la coltivazione domestica?

E c’è anche un precedente preoccupante: l’esperimento della cannabis medica nel Paese.

Sebbene i pericoli di un’eccessiva regolamentazione e di un’eccessiva tassazione siano in mostra in tutto il mondo della cannabis legale, un rigido controllo aziendale è stata la parola d’ordine per la marijuana medica in Germania. Il governo ha autorizzato solo tre aziende a coltivare cannabis medica nel 2019. Oltre a Demecan, l’azienda locale, le altre due erano filiali dei giganti canadesi Tilray e Aurora, che importavano gran parte della loro biomassa dalle serre canadesi. Per i pazienti, fino alla scorsa estate, la cannabis era disponibile in alcune farmacie solo a prezzi elevati.

Ma tutto ciò avveniva sotto il governo di Angela Merkel. Molti esperti ritengono che l’attuale governo sia più accomodante e, in base alle prime conversazioni con i legislatori che sono sembrati interessati e desiderosi di cogliere le opportunità piuttosto che esercitare un controllo totale, ci sono i primi segni di speranza.

In base al loro interesse e al diritto costituzionale, quando si deciderà finalmente di definire un quadro normativo, è più probabile che la Germania limiterà il numero di licenze assegnate a ciascuna entità, consentendo al contempo l’ingresso di un numero totale di operatori pari a quello che il mercato potrà sopportare, secondo le previsioni di diverse fonti.

Questo è un incoraggiamento più che sufficiente per Ali Jamalian. Il quarantatreenne è il fondatore e amministratore delegato di Sunset Connect, un’azienda certificata di San Francisco, dove Jamalian – che è cresciuto nella zona di Dusseldorf, abbastanza vicina per raggiungere Amsterdam in treno – è anche presidente del comitato di supervisione sulla cannabis del governo locale. Jamalian è volato a casa nel febbraio 2022 per parlare con alcuni politici locali e valutare l’interesse – e, come Feike, per vedere se c’era qualche speranza che il brillante futuro previsto da sostenitori come Kouparanis potesse effettivamente diventare realtà.

È andato armato di presentazioni e di una minaccia: se i leader locali di Dusseldorf non sono interessati a promuovere un’industria locale della cannabis, «prenderò i miei investitori cinesi e andrò a Colonia e lo farò lì», ha giurato Jamalian.

Il messaggio sembrava essere chiaro. La cannabis è un’opportunità rara e la legalizzazione è inevitabile. Ma per diventare una destinazione più attraente di una città della West Coast, della mecca dei social club Barcellona o persino della sempre più aperta New York, la cannabis dovrà ancora superare uno stigma culturale. Il sentimento anti-cannabis è inestricabilmente legato alla crescente xenofobia anti-immigrati in Germania e in molti altri Paesi europei.

«Ti rende pigro, ti toglie l’ambizione; se fumi erba, sei di default un perdente totale – non c’è dubbio che questa narrativa sia pervasiva in Germania», afferma Rogers della ICBC. «Detto questo, guardate quante persone volevano la legalizzazione dieci anni fa rispetto ad oggi. Stiamo assistendo a un enorme aumento e il 90% della Germania è favorevole alla marijuana medica, più che in alcuni Stati americani».

Jamalian è d’accordo. «Lo stigma in Germania è centomila volte superiore a quello degli Stati Uniti“, dice. “Non c’è alcun rapporto culturale».

Ma oltre a una legittima cultura dei festival e ad alcune capitali della controcultura, come la leggendaria scena dei club di Berlino, c’è un altro tropo culturale: la razionalità.

«C’è un’accettazione morale, a livello scientifico“, dice, intendendo la marijuana medica. Un approccio al benessere e i progressi farmaceutici potrebbero essere la chiave per sbloccare il mercato tedesco della cannabis e superare qualsiasi riluttanza culturale.

Sebbene i tedeschi abbiano un leggendario movimento per la libertà del corpo, il nudismo come lo conosciamo è nato in Germania, per quanto riguarda le droghe, il Paese “è molto conservatore”, dice Lisa Katharina Haag, amministratore delegato di MJ Universe.

Haag ha lavorato nell’industria dell’ospitalità prima di registrare una società di lobbying e ora è l’unica donna nel consiglio di amministrazione di Stimme der Cannabiswirthschaft (la “Voce dell’Industria della Cannabis”), un’associazione commerciale leader che attualmente vanta 60 membri.

La Germania ha anche un forte sistema di governo federalista. A ciascuno dei 16 distretti federali è concesso un significativo potere normativo. I distretti potrebbero scegliere di essere “molto restrittivi”, ha detto, e potrebbero essere influenzati dagli inevitabili picchetti di manifestanti anti-cannabis, come i genitori che chiedono controlli per “salvare i bambini”. I distretti potrebbero anche seguire il modello dei Paesi Bassi e limitare l’accesso alle attività di cannabis solo ai cittadini tedeschi, mandando all’aria il modello turistico tanto sbandierato da Kouparanis e da altri sostenitori. E in alcune aree rurali conservatrici, in particolare nel sud, chi viene sorpreso con appena due grammi di cannabis commette un reato abbastanza degno di nota da finire sul giornale locale.

Quindi, la Germania sarà come la California, il Canada o qualcosa di completamente diverso?

«Non lo sappiamo“, dice Haag. «Deve essere fatto ancora molto lavoro di lobby. Ma, in generale, credo che la Germania sia più aperta di quanto si possa pensare».

Stati Uniti

Cannabis e dolore post-operatorio

I risultati recentemente pubblicati di uno studio condotto nel 2020 suggeriscono che i consumatori di cannabis possono provare più dolore dopo un intervento chirurgico rispetto a coloro che non ne fanno uso.

I risultati, presentati al meeting annuale di Anesthesiology 2022, si basano sull’analisi delle cartelle cliniche di 34.521 pazienti adulti sottoposti a interventi chirurgici elettivi presso la Cleveland Clinicdal gennaio 2010 al dicembre 2020. 1.681 di questi pazienti sono stati classificati come consumatori di cannabis, avendone fatto uso nei 30 giorni precedenti l’intervento.

I consumatori di cannabis hanno riferito di aver provato il 14% di dolore in più nelle prime 24 ore dopo l’intervento rispetto a coloro che non ne hanno mai fatto uso. Inoltre, i pazienti che hanno fatto uso di cannabis hanno consumato il 7% in più di oppioidi dopo l’intervento – questo risultato è stato considerato non statisticamente significativo, ma probabilmente clinicamente rilevante.

Elyad Ekrami, MD, autore principale dello studio e ricercatore clinico del Dipartimento di Ricerca sugli Esiti dell’Istituto di Anestesiologia della Cleveland Clinic, ha detto che l’associazione tra uso di cannabis, punteggi del dolore e consumo di oppioidi era già stata riportata in studi più piccoli, ma con risultati contrastanti.

«Il nostro studio ha una dimensione del campione molto più ampia e non include i pazienti con diagnosi di dolore cronico o quelli che hanno ricevuto un’anestesia regionale, che avrebbero seriamente contrastato i nostri risultati», ha detto.

Come sempre accade con questo tipo di indagini sui vari aspetti dell’uso della cannabis, il dottor Ekrami ha affermato che sono necessarie ulteriori ricerche, ma che:

«I medici dovrebbero considerare che i pazienti che usano la cannabis possono avere più dolore e richiedere dosi leggermente più elevate di oppioidi dopo l’intervento chirurgico, sottolineando la necessità di continuare a esplorare un approccio multimodale al controllo del dolore post-chirurgico».

Sul lato opposto di tutto questo ci sono vari studi che suggeriscono che la cannabis può anche alleviare il dolore dopo un intervento chirurgico importante. Nel 2006 (e da allora sono state condotte altre ricerche), uno studio condotto dall’Imperial College di Londra e dal Medical Research Council indicava che una singola dose orale di estratto di cannabis contenente THC e CBD poteva essere benefica.

All’epoca, il professor Mervyn Maze avrebbe dichiarato:

«Pensavamo che la cannabis potesse essere utile per aiutare a gestire il dolore dopo un intervento chirurgico, dato che ricerche precedenti indicavano che i cannabinoidi aiutano a ‘ricaricare’ il sistema naturale del corpo per ridurre la sensazione di dolore. Questa ricerca dimostra che può essere efficace, con effetti collaterali minimi a basse dosi».

Tuttavia, uno dei criteri di esclusione della ricerca era il consumo di cannabis nelle 6 settimane precedenti l’intervento.

Australia

Cannabis medica e malattia infiammatoria intestinale

Uno studio condotto su pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali (IBD) indica risultati generalmente positivi in relazione all’uso di cannabis a scopo terapeutico.

Il termine IBD comprende generalmente due condizioni: il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, anche se ai pazienti può essere diagnosticata una IBD non classificata quando non è chiaro se hanno una delle due. Una malattia infiammatoria intestinale meno comune è la colite microscopica. Queste condizioni sono caratterizzate da un’infiammazione cronica del tratto gastrointestinale che può causare danni al tratto stesso.

Queste condizioni colpiscono una percentuale significativa di persone. Ad esempio, negli Stati Uniti circa l’1,3% degli adulti statunitensi ha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di IBD. Il trattamento con i farmaci convenzionali fornisce risultati contrastanti e alcuni possono essere accompagnati da spiacevoli effetti collaterali.

I ricercatori che hanno esaminato i modelli di utilizzo della cannabis medica e gli effetti avversi nei pazienti con malattie infiammatorie intestinali hanno condotto un’indagine trasversale anonima tra i pazienti che accedevano ai dispensari di New York e del Minnesota. Dei 236 intervistati, sono stati segnalati meno accessi al pronto soccorso nei 12 mesi successivi rispetto a prima dell’uso di cannabis terapeutica (35,2 vs 41,5%) e un minore impatto dei sintomi sulla vita quotidiana.

Sebbene non siano stati riportati effetti avversi gravi, gli effetti collaterali più comuni sono stati sonnolenza, stordimento o vuoti di memoria (4,2%), secchezza della bocca/degli occhi (3,4%) e ansia/depressione o paranoia (3,4%). Pochi intervistati hanno riferito di aver fatto uso di cannabis medica (1,3%).

L’abstract dello studio rileva che la maggior parte degli intervistati ha usato prodotti ad alto contenuto di THC (87,5%) attraverso dispositivi a penna/cartuccia da svapo (78,6%).

Lo studio presentava alcune limitazioni, tra cui una diagnosi di IBD autodichiarata, e i ricercatori hanno osservato che:

«Sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati con misure oggettive di utilizzo dell’assistenza sanitaria e di attività della malattia».

In Australia, una ricerca condotta nel 2020 dalla Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney ha rilevato che un quarto degli australiani affetti da IBD ha fatto uso di cannabis, la maggior parte della quale si riforniva attraverso canali illeciti.

L’Associazione australiana per il Crohn e la Colite (CCA) afferma che l’Australia ha uno dei più alti tassi di prevalenza di IBD al mondo. La CCA afferma che sono necessarie ulteriori ricerche prima di raccomandare l’uso della cannabis medica per il trattamento della malattia di Crohn e della colite ulcerosa.

Più di 100.000 uomini, donne e bambini australiani vivono con la malattia di Crohn o la colite ulcerosa.

Stati Uniti

Un nuovo studio mostra che la cannabis medica riduce il consumo di oppioidi

Un nuovo studio dimostra che la marijuana terapeutica può essere uno strumento importante per la gestione del dolore, fornendo ai pazienti un’alternativa agli oppioidi e riducendo l’uso di questi potenti ma altamente coinvolgenti antidolorifici. Lo studio, pubblicato il mese scorso dalla rivista “Substance Use and Misuse“, ha rilevato che i pazienti che utilizzano la cannabis medica hanno riferito di provare meno dolore e di poter funzionare meglio sia fisicamente che socialmente. La ricerca ha anche stabilito che i pazienti che assumevano ossicodone, codeina e altri oppioidi erano in grado di ridurre l’uso dei farmaci utilizzando la cannabis terapeutica.

Carolyn Pritchett, neuroscienziata e psicologa biologica e autrice principale dello studio, ha detto che la ricerca potrebbe portare a opzioni più sicure per il trattamento del dolore acuto o cronico per alcuni pazienti.

«Un gran numero di persone sente il bisogno di assumere farmaci oppioidi per il dolore“, ha dichiarato Pritchett in un comunicato dell’Emerald Coast Research. Se c’è la possibilità di usare un farmaco con effetti collaterali meno dannosi, tra cui un minor rischio di overdose e di morte, allora forse bisognerebbe prenderlo in considerazione“. Ma sono necessarie ulteriori ricerche, compresi studi che seguano i pazienti nel tempo, prima che la sostituzione degli antidolorifici oppioidi con la cannabis terapeutica diventi comune».

Lo studio ha incluso più di 2.000 pazienti con cannabis terapeutica

Per condurre lo studio, i ricercatori del Florida State University College of Medicine hanno collaborato con Emerald Coast Research, un’organizzazione di ricerca a contratto con sede in Florida, per eseguire un’indagine dettagliata sui consumatori di cannabis medica dopo la legalizzazione della marijuana nello Stato nel 2016. Il team di ricercatori ha reclutato 2.183 partecipanti che facevano uso di cannabis medica per trattare condizioni quali disturbi d’ansia, dolore cronico, depressione, insonnia e disturbo da stress post-traumatico (PTSD). La maggior parte dei pazienti faceva uso quotidiano di cannabis medica. La maggior parte dei partecipanti (95%) aveva un’età compresa tra i 20 e i 70 anni, più del 54% era di sesso femminile, il 47% era impiegato e la maggior parte (85%) era di razza bianca.

Le risposte fornite nel sondaggio di 66 domande hanno rivelato che la maggior parte dei pazienti (91%) ha trovato la cannabis medica molto utile o estremamente utile nel trattamento della propria condizione medica e quasi altrettanti (89%) hanno affermato che la cannabis medica era molto importante o estremamente importante per la loro qualità di vita. I livelli di dolore sono migliorati nell’86% dei partecipanti e l’84% ha dichiarato che le loro condizioni mediche non interferivano con le loro normali attività sociali come prima di iniziare l’uso della cannabis terapeutica. Più della metà ha dichiarato che le attività fisiche come la corsa e i lavori domestici erano meno difficili con la cannabis terapeutica. Più di due terzi hanno sperimentato almeno un effetto collaterale, con secchezza delle fauci, sonnolenza e aumento dell’appetito tra i più comuni.

Il 79% dei pazienti ha ridotto o eliminato l’uso di oppioidi

Più della metà (61%) dei partecipanti assumeva oppioidi prima di iniziare la marijuana medica. Di questi, il 71% assumeva farmaci oppioidi da almeno due anni. Un’ulteriore analisi dei dati del sondaggio ha rivelato che tra i partecipanti che assumevano oppioidi, il 79% è riuscito a ridurne l’uso o a eliminarli del tutto. Il numero di partecipanti che assumevano idrocodone con acetaminofene (paracetamolo) e ossicodone con acetaminofene, i due oppioidi più comunemente usati nello studio, si è ridotto di cinque volte.

Gli autori dello studio, tra cui due che hanno un interesse finanziario in una società di marijuana terapeutica, hanno affermato che la ricerca suggerisce che, se usata sotto controllo medico, la cannabis terapeutica può essere usata in modo sicuro al posto degli oppioidi per gestire il dolore. Pritchett ha aggiunto che è fondamentale che l’uso della cannabis terapeutica per alleviare il dolore sia supervisionato da un medico.

«Come qualsiasi altra medicina con effetti collaterali, i pazienti devono essere regolarmente monitorati e valutati per eventi avversi, disturbi da abuso e altri problemi», ha detto.

Studio coerente con le ricerche precedenti

Il nuovo studio è coerente con le ricerche precedenti che dimostrano che la cannabis medica può aiutare a ridurre l’uso di oppioidi, compreso uno studio pubblicato all’inizio di quest’anno che ha rilevato che la cannabis medica ha ridotto l’uso di oppioidi del 50% in un gruppo di pazienti anziani con dolore. Uno studio separato su 40 pazienti con osteoartrite, pubblicato a gennaio, ha rilevato che più di un terzo (37,5%) ha smesso di usare oppioidi dopo aver iniziato a usare la cannabis terapeutica.

Sebbene gli oppioidi possano essere molto efficaci nel fornire sollievo dal dolore, creano una forte dipendenza e sono potenzialmente letali quando se ne abusa. Negli Stati Uniti, più di 932.000 persone sono morte per overdose dal 1999, e quasi il 75% dei decessi per overdose nel 2020 riguarda un oppioide, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Paul Armentano, vice direttore dell’Organizzazione Nazionale per la Riforma delle Leggi sulla Marijuana, ha detto che la sicurezza della cannabis medica la rende un’alternativa interessante per molti pazienti.

«La cannabis ha dimostrato la sua efficacia nel trattamento di diverse condizioni, tra cui il dolore cronico, e possiede un profilo di sicurezza paragonabile o superiore a quello di altre sostanze controllate», ha detto Armentano in una dichiarazione su una ricerca simile. «Non c’è quindi da stupirsi se coloro che hanno accesso legale alla cannabis la sostituiscono ad altre sostanze potenzialmente meno efficaci e più dannose. Con la continua espansione dell’accesso legale, ci si aspetta che l’effetto di sostituzione della cannabis diventi ancora più pronunciato in futuro».

Il nuovo studio, “Medical Cannabis Patients Report Improvements in Health Functioning and Reductions in Opiate Use”, è stato pubblicato online il mese scorso dalla rivista specializzata Substance Use and Misuse

Stati Uniti

Il tribunale commerciale approva le importazioni di attrezzature per la cannabis nello Stato di Washington

La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) ha stabilito che un produttore canadese può importare attrezzature per il taglio della cannabis nello stato di Washington, uno sviluppo importante per l’industria a livello nazionale.

Il giudice Claire Kelly ha stabilito che l’abrogazione da parte dello Stato delle passate restrizioni sull’armamentario legato alla marijuana autorizza la Keirton USA a produrre, possedere e distribuire tali prodotti, ha riferito il Trade Law Daily.

La Keirton USA, che produce attrezzature agricole per le aziende produttrici di marijuana e canapa, ha intentato una causa l’anno scorso a Seattle accusando la U.S. Customs and Border Protectiondi aver erroneamente bloccato le importazioni dal Canada di componenti necessari alla sua filiale dello stato di Washington per costruire macchine tagliabordi.

Il produttore del Twister Trimmer ha sedi a Ferndale, Washington, e a Surrey, British Columbia.

La causa è stata portata davanti alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti dopo che un giudice distrettuale statunitense ha abbandonato il caso nel 2021, dopo aver concordato con la Border Patrol che la CIT potesse esaminare le richieste di Keirton.

La sentenza della CIT sostiene che l’importazione di paraphernalia legata alla cannabis si qualifica come un’esenzione ai sensi del Federal Mail Order Drug Paraphernalia Control Act del 1986.

La decisione può ancora essere contestata dal governo degli Stati Uniti.

Ma la sentenza del tribunale è potenzialmente una grande vittoria per gli operatori della cannabis dello Stato di Washington, che ora possono rifornirsi di attrezzature e altri componenti da fornitori stranieri.

Secondo lo studio legale internazionale Harris Bricken, la decisione potrebbe anche aprire la strada a sviluppi simili in altri Stati.