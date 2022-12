La Germania e il terrorismo statale di destra

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Una notizia che in questi giorni è passata alquanto collaterale rispetto a temi mediatici più appetibili per l’informazione riflettendoci rilascia una certa ansia e preoccupazione. Per la ripetitività e l’adesione verso tali gesti che per quanto eclatanti e circoscritti possano essere incidono nelle coscienze e negli umori di una popolazione più di quanto l’atto in sé prontamente sventato possano riprodurre.

Dunque, qualche giorno fa, in Germania, la Bundeskriminalamt, la polizia criminale federale, ha scoperto un progetto di attacco terroristico di estrema destra, tanto per confermare come nel mondo ed anche in Italia ci sono sempre estremisti delle destre che sono a limite tra estraneità terroristica alla democrazia e contiguità con formazioni appena più ripulite che hanno conquistato consensi già di loro preoccupanti in questi anni infiltrandosi nelle istituzioni democratiche tedesche. L’apparente sconclusionata accozzaglia di monarchici, fascisti, complottisti di varia specie e naturalmente no-vax violenti avevano come finalità della loro azione di rovesciare la Bundesrepublik guidata dal cancelliere Scholz con un Reich, già vissuto con il nazismo, guidato da un nobile, il Principe Heinrich XIII Reuss di Francoforte. Farebbe ridere se non fosse che le diverse espressioni delle destre estremiste negli anni si sono caratterizzate per la raccolta cospicua di consensi tra le fila di AFD, Alternative für Deutschland, che in diverse regioni hanno fatto il botto. Con le parole d’ordine simili: attacco totale agli immigrati, feccia tutti con particolare attenzione agli ‘africani’, politiche di chiusura culturale e politica, ristabilimento di confini, muri e filo spinato. E poi c’è Pegida, formazione neonazista composta di individui che solo vederli renderebbe insonni molti. Soprattutto quelle formazioni politiche di centro con molti occhi che guardano a destra che in diverse scadenze elettorali regionali si sono poi alleate con movimenti e formazioni di destra, avendo perso di loro consensi. Pericoloso passaggio del ‘Rubicone’ per aree politiche dagli ideali democratici, ma che per continuare a governare hanno fatto abiure molto preoccupanti.

Certo, leggendo i numeri, qualcuno potrebbe pensare ad una specie di divertimento solo dai tratti eversivi. Otto estremisti neri erano i promotori di questo fantasioso putsch, collegati alla galassia ben più consistente dei ‘Cittadini del Reich’, ancora vivi e riprodottisi in gran numero, arrestati dalla polizia unitamente ad altri 25 indagati a cui sono state addebitate le medesime pesantissime accuse dalla procura federale ovvero eversione dell’ordine costituzionale e attacco alla democrazia. Ricorda qualcosa? Il gravissimo imprimatur ad una serie di azioni eversive lo ha fornito il tentativo di colpo di Stato fallito ad opera dell’incendiario fascista Trump per il quale in America sono in atto procedure d’accusa varie tra cui quella gravissima di frode fiscale, come insegna la storia mitica di Al Capone padrino pluriomicida di mafia poi messo in galera per quel reato, mica come in Italia dove questo governo agevola i numerosi amici evasori fiscali regalandogli pagamenti in contanti fino ai 60 euro di cui sono fatte la maggior parte delle transazioni, condoni e paci fiscali totali e mazzette di contanti di ben 5 mila euro per fare spesa in ‘libertà’ come per la destra è peraltro previsto in tutta Europa addirittura al doppio. Salvo omettere ovviamente la seconda parte del discorso, che l’Italia ha il primato europeo dell’evasione fiscale. Ma non si riesce a trovare neanche un onesto giornalettista di destra ammetterlo.

La parte più delicata degli arresti tedeschi è che nel gruppo arrestato vi è anche un ex membro dei reparti speciali dell’esercito e altri riservisti della Bunderwehr. A far prendere la situazione con maggiore cautela sta anche che tra 130 ambienti perquisiti dalla polizia federale vi è che le perquisizioni hanno riguardato anche il comando generale delle forze speciali e le armerie di numerose caserme. Insomma, non è proprio un gaudente gioco di società. E tra i tanti è indagata anche, ed è inquietante, Birgit Malsack-Winkemann che è stata una deputata appunto di Alternative fino all’anno scorso, che attualmente è addirittura al lavoro come magistrato a Berlino. Lei sarebbe il ‘cavallo di Troia’ della cellula eversiva che aveva in animo di reclutare nella rete dell’ultra destra una cinquantina di persone disponibili ad assaltare l’edificio del Reichstagsede del parlamento. Tutti costoro solo peraltro legati al movimento del Reichsbürger che non hai mai riconosciuto la Repubblica uscita dalla Seconda guerra mondiale. Che erano registrati in ben 10 mila nel 2016 ma oggi almeno 20 mila irriducibili ubicati in prevalenza nei Land della ex Ddr, la ex Germania orientale, e fra la Baviera, con il famoso Munich Putsch ovvero il tentativo nel 1923 tra l’8 ed il 9 novembre da parte di Hitler di prendere il controllo appunto della Baviera, e la Svevia.

Ancora più preoccupante, come andavo dicendo da anni, è che nell’ultimo decennio il numero di questi eversori in pectore sia raddoppiato e poi esploso durante l’emergenza della pandemia, allargandosi alle aree violente dell’ala integralista dei no-vax, che per altro ad aprile scorso volevano addirittura rapire il ministro della Sanità, Karl Lauterbach. Dinanzi a notizie di questo tenore, appaiono del tutto immotivati i commenti del tipo ‘ma va figurati un colpo di Stato qui da noi?’, ad un ‘20-30 persone volevano rovesciare una democrazia solida come la nostra? Magari era uno scherzo’. Il terrore di destra non scherza mai. Soprattutto negli ultimi decenni, complice la connessione in rete di gruppi criminali e terroristici in tutta Europa con ottimi agganci tra i suprematisti nazisti americani. Non sono nostalgici, comunque non solo, sono pericolosi eversori che, grazie alle regole e leggi di una democrazia, possono manifestare il loro odio verso una società in cui il diritto alla parola comprende tutti i tipi di fanatici, oggi quasi solo di estrema destra. Con legami peraltro nei link certificati con i militanti ‘Q-non’ americani nazisti ed i negazionisti di ‘Querdenken’, Pensiero laterale. In Germania dopo la caduta del Muro di Berlino si volle, Helmut Kölh volle con Papa Woytila che premeva, una veloce, rapidissima, affrettata riunificazione tra le due Germanie. Quella dell’ovest adusa alla democrazia ricca e benestante, l’altra la povera Germania dell’Est, da cui poi emergerà con una statura non prevista Angela Merkel, delfina di Kölh che poi lei ‘uccise’ perché i figli devono uccidere i padri, magari meglio se simbolicamente, per affermare una propria autonomia nel mondo. Da quella dell’Est figliarono formazioni e movimenti di estrema destra che dalla riunificazione avevano perso di più, sul piano economico sociale e simbolico, erano gli ‘amici’ dei sovietici, privi di un’organizzazione dello Stato di istituzioni e di un progresso che dall’altra parte dell’ex Muro qualificava nel benessere la collettività.

Il fenomeno della reviviscenza di idee, non solo nostalgiche, lascia emergere e rivela un clima minaccioso di forze che cercano un ritorno ad un passato consegnato alla storia, ma mai elaborato e sempre presente tra le pieghe di una democrazia fatta di pulsioni di estrema destra che incombono minacciose nel mondo d’oggi. Che pensavamo figlie distorte di altre epoche storiche e di altri avvenimenti che si vogliono riportare alla luce. E, dunque, si ripetono atti di violenza, omicidi, aggressioni ed incendi in Germania di centri di accoglienza con una certa frequenza agitati da dinamiche di purezza onore possesso del suolo per sangue. A cui si aggiunge una preoccupante diffusione in diversi strati della popolazione di simpatie per le idee sbrigative e violente di estrema destra con cui si vorrebbero regolare fenomeni sociali e culturali che richiedono soluzioni proprie di società aperte dedite all’accoglienza dei bisognosi. Ieri ed oggi migranti o rifugiati con l’aggiunta recente di aver accolto moltissimi richiedenti asilo e rifugiati dall’Ucraina il cui aumento di numero lascia trasparire un affievolirsi di un’iniziale incondizionata accoglienza.

Altro elemento preoccupante consiste nel diffondersi di idee e valori di destra estrema nella Bundeswehr, le forze armate tedesche oltre che nei corpi di polizia. Da cui non sono se ne sono mai andate e che oggi provano ad organizzarsi in un’ottica eversiva e di destabilizzazione. A certe simpatie ed orientamenti pericolosi poi non va dimenticato di aggiungere il diverso ruolo nella rimozione dei dubbi e remore che la società tedesca aveva patito subito dopo il crollo del nazismo e dunque l’esenzione oggi da qualsiasi responsabilità storica di cui la Germania nazista è stata protagonista con la Shoah e l’Olocausto. Certo che il nuovo imponente riarmo voluto dal governo Scholz gestito con la NATO è stato un atto autonomo dall’Unione europea che costituisce un atto da non sottovalutare e prendere sottogamba. Anche perché sovente la Germania di questi tempi, ma anche nel passato della cancelliera Merkel, in virtù della sua forza economica, ha intrapreso azioni e cercato soluzioni distaccandosi da un canone d’azione comune con gli altri Paesi membri dell’Europa. Come di recente mettendosi contro all’idea di un price cap, un tetto concordato al prezzo dell’energia dopo l’invasione della Russia all’Ucraina ed altre decisioni politiche ed economiche. Dunque si estende uno spirito se non di rivalsa quanto meno di autonomia non concordata così da far dire a più d’uno che ‘make Germany great again’ al modo del motto trumpiano di MAGA, ‘make America great again’.

Siamo proprio sicuri che questo inneggiare alla propria grandezza attuale dimenticandosi di un passato da tener vivo sempre venga brandito solo da sparuti quanto pericolosi nostalgici appartenenti al Reich non prenda piede tra le componenti meno assistite e protette della popolazione tedesca in fasi di crisi economica o di tiepidezza dello Stato, che resta comunque solido e forte? Ciò che lascia preoccupati è il diffondersi nelle democrazie di atti idee strategie eversive che dall’interno delle istituzioni e società democratiche stanno emergendo con sempre maggiore virulenza, che richiedono risposte dure ed inflessibili prima che fenomeni oggi di relativa portata consolidino un clima avvelenato in cui in molti fomentano odio prevaricazione e violenza. Senza fare facili assimilazioni con epoche e contesti storici differenti con istituzioni democratiche odierne più forti di allora, la memoria non può non andare all’avanzata delle destre che in Germania ed in Italia portarono all’avvento del nazismo e del fascismo. Mai veramente spariti dall’orizzonte culturale delle nostre società. L’attenzione è già stata troppe volte smentita dalla diffusione di politiche realizzatesi in forme di tanatopolitica di cui oggi pare vi sia poca consapevolezza nelle società. Distratti da altri fenomeni e dinamiche. La vigilanza passa per l’educazione, l’istruzione, la cultura ed un’attenta consapevolezza dei rischi in cui possiamo incorrere. Magari con volti ed in forme diverse, ma preda dello stesso spartito di sangue e morti.