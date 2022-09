Le sanzioni occidentali imposte alla Russia a causa della sua aggressione contro l’Ucraina includono il divieto di transito di merci via terra attraverso il territorio russo. Questa situazione ha messo in luce nuove prospettive promettenti per la Georgia come paese di transito. In effetti, la Georgia è diventata uno degli unici corridoi terrestri per l’Unione europea a raggiungere l’Asia centrale e la Cina. Senza sfruttare appieno il potenziale di transito della Georgia, l’accesso dell’Europa ai prodotti e alle risorse naturali dell’Asia centrale continuerà a essere notevolmente ridotto.

Inoltre, senza la Georgia, anche l’accesso dell’UE alle risorse naturali dell’Azerbaigian sarà limitato. Come dimostra l’accordo recentemente firmato tra Bruxelles e Baku sul raddoppio delle forniture di gas all’UE attraverso i gasdotti Trans-Anatolian Natural (TANAP) e Trans Adriatic (TAP), tutto fa pensare al crescente ruolo di transito della Georgia nel la regione.

L’idea di attivare ulteriormente la Trans-Caspian International Transport Route (TITR, o “Corridoio centrale”) che passa attraverso la Georgia è stata ripresa e Tbilisi sta facendo del suo meglio per sfruttare questa opportunità. Le visite consecutive del primo ministro georgiano Irakli Gharibashvili in Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan erano volte a discutere queste opportunità, tra le altre questioni. Il 18 agosto Georgia, Turchia e Azerbaigian hanno firmato un accordo sullo scambio preliminare di dati per semplificare le procedure di transito doganale, che contribuirà alla “consegna regolare” di merci internazionali nella regione del Caucaso e alla gestione congiunta dell’aumento del flusso di merci. Il 23 agosto, Tbilisi ha ospitato un incontro di alto profilo del ministro georgiano dell’Economia Levan Davitashvili con i ministri dei trasporti di Turchia e Azerbaigian per discutere lo sviluppo e la crescita competitiva per i corridoi di trasporto di Georgia, Azerbaigian e Turchia, in particolare il potenziale del TITR. Da questo punto di vista, i partecipanti turchi hanno sottolineato l’importanza delle infrastrutture di trasporto esistenti, tra cui la ferrovia Baku–Tbilisi–Akhalkalaki–Kars, un progetto di collegamento ferroviario internazionale lanciato nel 2017.

Tra le mutevoli realtà nella regione, il fatturato del carico nel corridoio georgiano è aumentato di 1 milione di tonnellate, compreso un aumento sia del trasporto terrestre che marittimo, nonché del fatturato del carico in container. Il 3 settembre è stato annunciato che, nell’ambito del compito del presidente kazako, JSC NC KTZ, operatore nazionale del trasporto ferroviario kazako, costruirà reti di terminal nei porti di Iran, Azerbaigian, Georgia e Turchia entro il 2030. La compagnia petrolifera statale kazaka KazTransOil possiede il terminal petrolifero nel porto marittimo di Batumi.

Tengizchevroil, una joint venture guidata dal gigante petrolifero Chevron, ha già iniziato a reindirizzare un piccolo volume di petrolio su rotaia al porto georgiano di Batumi nell’aprile 2022 e sono in corso piani per prenotare più volumi ferroviari a settembre e ottobre. Rapporti recenti hanno indicato che il Kazakistan intende trasportare 1,5 milioni di tonnellate di petrolio attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) a partire da settembre per aggirare la Russia. Tuttavia, il ministero dell’Energia del Kazakistan ha prontamente smentito queste notizie.

Oltre a fattori puramente economici (ad esempio, la scarsa capacità di riserva di BTC), alcune implicazioni politiche stanno anche influenzando lo sviluppo delle infrastrutture regionali, inclusa l’influenza russa. È sicuro affermare che il reindirizzamento su vasta scala dei corridoi di trasporto verso la Georgia richiederà tempo. Inoltre, l’infrastruttura di trasporto georgiana necessita di miglioramenti significativi per poter far fronte all’aumento del turnover delle merci. Le infrastrutture di trasporto georgiane sono fortemente carenti di investimenti esteri diretti, affermano gli esperti (Bm.ge, 4 giugno). Qui va ricordata la costruzione sospesa del porto di Anaklia, di importanza strategica, che è stato in gran parte vittima di litigi politici e scontri di interessi.

Mentre le sanzioni occidentali hanno efficacemente recintato gli importanti corridoi di transito internazionali della Russia, le autorità della regione separatista della Georgia, l’Abkhazia, molto probabilmente cercheranno di massimizzare il potenziale di transito del territorio come principale fonte di entrate. Il gruppo di lavoro creato dall’amministrazione “presidenziale” dell’Abkhazia ha proposto di rimuovere unilateralmente tutte le restrizioni al passaggio e al transito delle merci attraverso il confine amministrativo con la Georgia lungo il fiume Inguri. Il divieto è stato introdotto nel 2008 dopo la guerra russo-georgiana, che ha portato all’effettiva occupazione dell’Abkhazia da parte della Russia. Alcuni analisti abkhazi a ruota libera sostengono che, nel processo di formazione di nuovi corridoi di transito e nuovi hub logistici, è altamente irragionevole per l’Abkhazia, che storicamente è stato un corridoio di transito, rimanere inattivo e rimanere prigioniero di stereotipi consolidati. Secondo le raccomandazioni presentate dal gruppo di lavoro, la ferrovia, l’aeroporto e i porti marittimi dell’Abkhazia trarrebbero vantaggio da un aumento del transito in caso di rinuncia alle restrizioni esistenti.

In primo luogo, l’establishment abkhazo guarda alla Turchia come uno dei principali snodi di trasporto della regione, viste le relazioni economiche commerciali informali già instaurate. Gli abkhazi stanno valutando anche possibili accordi di transito con l’Armenia e il governo georgiano, secondo fonti locali. Tuttavia, finora, non si sono svolte consultazioni sugli accordi di transito tra Tbilisi e Sokhumi. Alcuni politici georgiani affermano che questa iniziativa fa parte dello schema congiunto russo-abkhazo volto al riconoscimento obliquo dell’indipendenza dell’Abkhazia e al tentativo di aggirare le sanzioni anti-russe mediante il flusso incontrollato di merci.

Il riorientamento dei corridoi di trasporto ed energetici dalla Russia al territorio georgiano offre opportunità significative in termini geopolitici ed economici, ma comporta anche alcuni rischi. È improbabile che la Russia dia alla Georgia le mani libere per realizzare questi piani. La Russia occupa circa il 22% del territorio georgiano, compresa una sezione di oltre 600 metri dell’oleodotto strategico Baku-Supsa. Esiste il pericolo che la maggior parte dell’oleodotto si trovi nella zona di occupazione, se la Russia dovesse continuare a spostare il “confine” con l’Ossezia del Sud separatista più in profondità nel territorio georgiano.

Da quando ha riconquistato l’indipendenza dello stato, la Georgia ha commercializzato con successo il suo valore strategico come partner di transito indispensabile nella regione. Tuttavia, il suo potenziale di transito rimane vulnerabile a causa dell’instabilità politica, delle sfide economiche e delle minacce militari. L’esito della guerra in Ucraina avrà senza dubbio un effetto importante sul potenziale delle nuove prospettive di transito della Georgia.