Nell’ultimo decennio, le prospettive economiche globali sono state penalizzate dal calo del commercio mondiale, degli investimenti e delle migrazioni, insieme alla sofferenza ingiustificata di oltre 100 milioni di sfollati nel mondo. È il prologo di un futuro insostenibile.

L’ondata di globalizzazione del dopoguerra ha avvantaggiato principalmente le economie avanzate. Fu solo dopo il 1980 che alcuni grandi paesi in via di sviluppo, in particolare la Cina, fecero irruzione nei mercati mondiali dei manufatti e dei servizi, attirando anche capitali stranieri. Questa era di globalizzazione si è eclissata con la recessione globale nel 2008.

Poiché la cooperazione del G20 si è successivamente attenuata, anche le prospettive di crescita globale si sono attenuate.

Tra novembre 2008 e 2016, gli squilibri globali sono costantemente peggiorati a causa della crescente discriminazione commerciale. Solo nel 2017 si sono avuti alcuni segnali di ripresa del commercio.

Eppure, quell’occasione storica è stata persa con le guerre commerciali statunitensi, seguite da ondate di pandemia di COVID19, la conseguente depressione globale e le nascenti Guerre Fredde.

L’integrazione economica globale è spesso misurata dal commercio mondiale, dagli investimenti e dalla migrazione, sebbene tecnologia e finanza possano essere aggiunte all’elenco.

L’effetto netto dell’ultimo decennio? Il crollo del commercio e degli investimenti, il rallentamento della migrazione e l’esplosione degli sfollamenti globali.

Commercio mondiale in calo

In particolare, i fugaci guadagni della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina sono stati fatti deragliare dalla pandemia globale che ha causato una contrazione del 30% del commercio di servizi e merci a metà del 2020. I successivi guadagni sono stati penalizzati da nuove ondate di varianti pandemiche e dal peggioramento del panorama economico internazionale.

L’anno scorso, l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevedeva che il volume del commercio mondiale di merci crescesse del 10,8%, seguito da un aumento del 4,7% nel 2022. Ma è improbabile che queste proiezioni si concretizzino anche prima della crisi ucraina.

I progressi dal crollo del 2008 sono stati in gran parte invertiti. Il commercio come percentuale del PIL mondiale è sceso al livello di oltre 15 anni fa. La geopolitica ha fatto deragliare il potenziale di ripresa globale ben prima della pandemia, a causa del protezionismo e delle nuove guerre fredde, aggravate dalle sanzioni russe.

Investimenti mondiali in caduta libera

Prima della crisi globale del 2008, gli investimenti mondiali erano saliti a quasi 2 trilioni di dollari. Ma il rimbalzo sperato si è rivelato un sogno irrealizzabile, a causa delle guerre tariffarie e della pandemia. Le economie ad alto reddito svolgono un ruolo fondamentale nei flussi mondiali di investimenti interni. Eppure, anche prima della crisi ucraina, gli investimenti mondiali erano precipitati a un livello raggiunto già alla fine degli anni ’90.

Nel 2020, i flussi globali di IDE sono diminuiti di un terzo a 1 trilione di dollari. È al di sotto del minimo della crisi del 2008 e della metà degli investimenti mondiali nel 2007. Decenni di progressi sono stati invertiti in pochi anni.

La globalizzazione minata

In questo processo, le economie più povere sono state le più colpite. E quel dolore sta per iniziare.

Migrazione più lenta

Negli ultimi due decenni, il numero di migranti internazionali è salito a 281 milioni di persone. Tuttavia, la migrazione globale è in rallentamento dal 2008, in particolare nelle economie avanzate. A causa della pandemia, lo stock di migranti internazionali è aumentato solo di 2 milioni; un quarto in meno del previsto entro la metà del 2020.

Tra il 1870 e il 1914, circa il 10 per cento della popolazione mondiale emigrò in cerca di una vita migliore. Mentre il numero assoluto di migranti internazionali è più che triplicato nell’ultimo mezzo secolo, la loro quota relativa è rimasta al di sotto del 2% fino al 2010 ed è oggi il 3,6% della popolazione mondiale; un terzo di quello che era un secolo fa.

Esplosione di sfollamento globale

E mentre i flussi migratori decelerano o vengono bloccati, il numero degli sfollati a livello globale è esploso, aggravato dalle guerre post 11 settembre e dagli interventi esterni dalla Primavera araba, che l’Occidente inizialmente vedeva come il preludio alla “democratizzazione” nel Medio Est, un po’ come l’Ucraina devastata oggi.

Come effetto netto, il numero di sfollati forzati è più che raddoppiato nell’ultimo decennio. Si prevede che la sola crisi ucraina provocherà lo sfollamento interno fino a 6,7 ​​milioni di persone e 4 milioni di sfollati all’estero.

Nonostante le restrizioni alla mobilità dovute al COVID-19, la cifra totale ha superato i 92 milioni a fine 2021 e recentemente ha superato i 100 milioni.

In altre parole, il numero degli sfollati a livello globale è presto più del doppio rispetto a dopo due guerre mondiali, l’Olocausto, Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

Se questo è il risultato delle “condizioni in tempo di pace”, si fa rabbrividire con orrore l’effetto delle condizioni in tempo di guerra all’inizio del 21° secolo.

Un preludio a un futuro più oscuro?

Nell’ultimo mezzo decennio, i costi delle opportunità mancate ammontano a trilioni di dollari. Dati i continui errori politici, il peggio si profila.

Gli scenari di crescita che sembravano ancora probabili all’inizio del 2022 non si concretizzeranno perché erano previsti nell’autunno 2021, quando

una tregua sottomise la guerra commerciale USA-Cino;

Il conflitto per procura dell’Ucraina non era ancora scoppiato;

Le sanzioni contro l’undicesima economia più grande del mondo, il più grande produttore di gas naturale e il terzo produttore di petrolio, non erano ancora state varate.

E la Federal Reserve non aveva avviato i suoi aggressivi rialzi dei tassi e l’inasprimento quantitativo, che causeranno anni perduti in Occidente e decenni perduti nel Sud del mondo.

Finché le attuali politiche in Occidente rimarranno in vigore, le sanzioni mineranno la crescita degli Stati Uniti, destabilizzeranno l’economia russa, penalizzeranno la fragile area dell’euro e rallenteranno la crescita cinese, tutte cose che avranno un impatto negativo sulle prospettive economiche del Sud e Sud-Est asiatico.

Il Sud del mondo pagherà gran parte del conto; in costi economici e vite umane.

Più a lungo prevarrà la stagnazione ingiustificata, maggiore è la probabilità che le attuali Guerre Fredde si trasformino in Guerre Calde, a spese delle generazioni future, anche del nostro pianeta.

È qualcosa che nessuno di noi potrebbe desiderare. Ma è l’effetto netto di politiche miopi nel prospero Occidente.