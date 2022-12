La geopolitica entra in orbita con le ambizioni spaziali di Stati Uniti e Cina

Le stazioni spaziali sono foriere di un sempre più profondo bipolarismo nelle relazioni internazionali dello spazio. Gli Stati Uniti guidano la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e guideranno tutto ciò che verrà dopo di essa, ma non sono più visti come il potere unipolare incontrastato nello spazio. La Cina ora ha anche una stazione spaziale nazionale, chiamata Tiangong, che rappresenta un traguardo importante per il programma spaziale del Paese.

La ISS e Tiangong non sono separate dalla ricerca della supremazia tecnologica nazionale. Se la tecnologia è il ‘potere in pratica’ per la Cina, non è meno importante per gli Stati Uniti, che da tempo considerano il potenziale di trasformazione della tecnologia fondamentale per la propria sicurezza nazionale.

Anche gli Stati Uniti sono passati a una politica industriale più muscolosa nel tentativo di guidare le industrie del futuro. Nel tentativo di sostenere la sua preminenza, ha messo in moto il disaccoppiamento tecnologico in modo così schietto che non c’è dubbio che cerchi di impedire alla Cina di diventare un pari tecnologico di qualsiasi tipo.

La grande competizione di potere sulla tecnologia è ora allo scoperto. Ciò si estende alle questioni nello spazio per entrambi i Paesi ed è improbabile che scompaia presto.

Dal punto di vista degli Stati Uniti, è motivo di preoccupazione che la Cina sia stata la prima ad atterrare dall’altra parte della luna, miri alle stesse risorse lunari nella corsa verso la luna, possa svolgere complesse missioni di ritorno di campioni , abbia piani per una base lunare permanente e ora ha anche una stazione spaziale considerata seconda solo a quella della NASA per sofisticazione tecnologica.

Le preoccupazioni per il primato tecnologico nello spazio si intrecciano anche con le preoccupazioni per altre minacce che le stazioni spaziali affrontano o pongono.

La vita di qualsiasi infrastruttura fisica può estendersi solo fino a un certo punto. Attualmente si prevede che la ISS sopravviverà fino al 2030, mentre Tiangong dovrebbe rimanere operativa per circa 10 anni . Ma le collisioni con detriti e altri oggetti sono una minaccia comune. La ISS può schivare i detriti in corsa, ma a volte viene colpita . Anche le mega costellazioni di satelliti rappresentano una sfida per le stazioni spaziali. È già stato confermato che i satelliti Starlink hanno avuto incontri ravvicinati con la stazione spaziale cinese e anch’essa si è impegnata a evitare le collisioni.

Poi ci sono le inquietanti minacce ‘incontrollate’. Man mano che la fattibilità delle stazioni spaziali cinesi è cresciuta, anche il dito puntato su ingressi incontrollati e fallimenti nell’adottare comportamenti responsabili. La Cina ha attirato critiche per i rientri incontrollati di parti del suo razzo Long March 5B che ha consegnato i moduli a Tiangong. I detriti si sono sparsi in tutto il mondo: in Costa d’Avorio nel 2020, nell’Oceano Indiano nel 2021 e vicino all’isola di Palawan nelle Filippine e nell’Oceano Pacifico nel 2022. Anche l’ingresso incontrollato del suo laboratorio spaziale sperimentale nel 2018 è stato motivo di apprensione globale.

In Cina, un punto di vista è che queste critiche siano semplicemente tentativi di screditare o sabotare i progressi sulla sua stazione spaziale. Dopotutto, la stessa ISS è andata fuori controllo , lasciando tutti da terra alla ISS che si arrampicano per riguadagnare la stabilità della stazione tentacolare. Nel 2021, un problema tecnico del software ha causato l’uscita della ISS dalla sua normale posizione di volo e sia il controllo dell’assetto sulla stazione che la comunicazione con il suo equipaggio di sette membri sono andati persi.

Queste minacce sono comuni a tutte le stazioni spaziali e se avvolte nella geopolitica possono essere utili per coinvolgere gli alleati. Sebbene non sia chiaro se gli alleati rimarranno insieme da una parte o dall’altra, è evidente che la politica delle alleanze si sta estendendo allo spazio più che mai. Questo è il motivo per cui la Cina potrebbe lavorare per coltivare una reputazione di gestione più responsabile dello spazio.

Gli Stati Uniti hanno avvolto la ISS in un’architettura di alleanze, riunendo anche ex avversari. Guidato dalla NASA, un accordo del 1998 tra cinque agenzie spaziali – appartenenti a Stati Uniti, Canada, Giappone, Europa e Russia – ha regolato la collaborazione sulla ISS.

L’ISS è fortemente promosso come un risultato scientifico stimolante. Oltre 260 persone provenienti da 20 Paesi hanno visitato la più grande infrastruttura collaborativa mai costruita nello spazio fino ad oggi e migliaia di ricercatori da tutto il mondo hanno utilizzato le sue strutture per condurre esperimenti.

Ma la ISS è solo scientifica e internazionale fino a un certo punto. Canada, Giappone ed Europa sono anche i principali alleati militari degli Stati Uniti, un fatto che si sta rivelando utile agli Stati Uniti nella nuova corsa allo spazio lunare. E la Cina non è riuscita ad entrare.

La stessa Cina è alla ricerca di alleati e partner spaziali. Attraverso Tiangong, si sforza di mostrare esperimenti e scambi scientifici e tecnologici. Come per la ISS, la Cina sfoggia la gamma di partner della sua stazione spaziale, tra cui l’Agenzia spaziale europea, Francia, Germania, Italia, Russia, Pakistan, Kenya e l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali. Tiangong è salutato come il “primo del suo genere aperto a tutti gli stati membri delle Nazioni Unite”.

Se le cose mantengono il loro corso, la Cina potrebbe essere l’unico Paese con una stazione spaziale nazionale funzionante. Questo perché, a parte l’apertura della ISS a opportunità commerciali e di marketing, il futuro post-ISS è un lavoro in corso per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono legati al sogno delle stazioni spaziali commerciali, ma resta da vedere se questo sogno spaziale si realizzerà.

Nel frattempo, è prevedibile che ci possa essere una lacuna nella presenza degli Stati Uniti nello spazio, una lacuna che la Cina mira a colmare.