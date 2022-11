La geopolitica del gas naturale verso l’ Europa

All’epoca sembrava una buona idea.

Nel gennaio 2022, mentre le truppe russe si stavano ammassando al confine con l’Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha ritirato il sostegno al gasdotto EastMed , sostenendo che il progetto era in conflitto con gli obiettivi ambientali dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ha creato tensioni nella regione.

Il gasdotto, che dovrebbe essere completato entro il 2025, era un progetto da 6 miliardi di euro di Israele, Cipro e Grecia, che avrebbe inviato 10 miliardi di metri cubi (BCM) all’anno di gas dai giacimenti al largo di Israele e Cipro verso l’Europa attraverso 1.900 gasdotto -chilometro.

EastMed ha evitato la Turchia, che è stata irritante per Stati Uniti, NATO e Unione Europea (UE) e che vuole diventare l’ hub energetico regionale in quanto ospita la linea di gas naturale TurkStream che fornisce fino a 31,5 miliardi di metri cubi di gas alla Turchia, e l’Europa meridionale e sud-orientale ogni anno. La Turchia ha attualmente due oleodotti per l’importazione di greggio : l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) dall’Azerbaigian e un oleodotto dal nord dell’Iraq a Ceyhan, in Turchia. E volumi significativi di petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia, dall’Azerbaigian e dal Kazakistan transitano attraverso lo stretto turco per l’Europa.

Il ritiro del sostegno degli Stati Uniti ha condannato il progetto anche se era un progetto di interesse comune dell’UE . Uno studio finanziato dall’UE ha riportato che “il progetto EastMed è tecnicamente fattibile, economicamente fattibile e commercialmente competitivo”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha fatto il giro della vittoria e ha decantato : “Questo business non può essere fatto senza la Turchia. Perché se [il gas] deve essere trasferito in Europa da qui, avverrà solo attraverso la Turchia».

Gli Stati Uniti hanno annullato il progetto in parte per ridurre le tensioni, ma hanno solo indebolito e aggravato la Grecia e incoraggiato i colpi di petto da parte di Erdoğan, assicurando che sarebbe stato un duro viaggio se la Turchia non si fosse fatta strada in futuro.

A ottobre, il CEO di GazProm Alexei Miller ha affermato che il gas russo potrebbe essere reindirizzato alla Turchia se l’infrastruttura fosse stata predisposta, riferendosi al gasdotto South Stream cancellato che avrebbe dovuto inviare il gas naturale russo attraverso il Mar Nero in Bulgaria e poi in Grecia, Italia, Serbia, Ungheria, Slovenia e Austria.

Secondo Miller, “Vorrei ricordarvi che abbiamo l’esperienza nella preparazione per l’implementazione del progetto South Stream, che originariamente doveva avere una capacità di 63 miliardi di metri cubi [all’anno]. Pertanto, se parliamo anche della documentazione tecnica per lo sviluppo del percorso, per South Stream, tutto questo è stato già fatto in una volta.

Erdoğan ha poi detto: “Non ci sarà alcuna attesa” per una proposta del presidente russo Vladimir Putin di esportare più gas in Turchia tramite TurkStream e di creare un hub del gas russo per l’Europa in Turchia. Il governo degli Stati Uniti ha espresso la sua opposizione , un portavoce ha affermato: “… abbiamo continuato a sollecitare i nostri alleati a prendere provvedimenti per diversificare le loro fonti energetiche per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. E nel caso della Turchia, stiamo lavorando a stretto contatto con loro per assisterli nei loro sforzi per migliorare la sicurezza energetica a lungo termine”.

Putin ed Erdoğan hanno messo al lavoro i loro esperti per concretizzare l’idea che dovrà affrontare numerose sfide. Sebbene l’hub, come NordStream, possa offrire gas all’Europa a prezzi inferiori rispetto al gas naturale liquefatto importato dagli Stati Uniti, Washington lavorerà per sopprimere il progetto per danneggiare Russia e Turchia, per preservare i profitti dei venditori di gas statunitensi, che hanno aumentato le esportazioni alla Francia del 421% nei primi otto mesi del 2022 e per indebolire l’Europa come concorrente economico e politico degli Stati Uniti

Forse finalmente rendendosi conto di ciò che sta accadendo, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato gli Stati Uniti (e la Norvegia) per aver venduto gas all’Europa a più di 3-4 volte le tariffe interne statunitensi.

La neoeletta premier italiana Giorgia Meloni ha approvato le concessioni per trivellare il gas nel Mare Adriatico a sostegno dell’accordo di aprile del suo predecessore con l’Algeria per aumentare le importazioni di gas del 40%. Il nuovo governo sarà pronto a parlare con Turchia e Russia di nuove fonti di gas per abbassare i prezzi? Forse la Meloni potrebbe arruolare il suo predecessore, Silvio Berlusconi, per sfruttare la sua amicizia con Putin per assicurarsi che l’Italia entri in azione.

Per quanto riguarda il petrolio, di recente l’Ucraina ha annunciato la sospensione della fornitura di petrolio all’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba (“Amicizia”) a causa di un “calo di tensione”. La compagnia petrolifera e del gas ungherese, MOL, ha annunciato di avere riserve sufficienti, ma il primo ministro ungherese Viktor Orban potrebbe ricordare il suo recente incontro con il turco Erdoğan e iniziare a esplorare le opzioni energetiche per l’Ungheria.

Un avvicinamento Orban-Erdoğan, che collegherà i leader politici più detestati della Commissione europea, potrebbe motivare l’UE a rendere difficile il processo di approvazione, anche se un comportamento dispettoso alla fine danneggerà l’Europa.

Altre sfide includeranno la risoluzione di ciò che le due parti intendono per “hub”.

Ciò significa un passaggio diretto del gas russo in Europa o un mercato per fissare i prezzi spot e futuri del gas naturale, come l’ Henry Hub negli Stati Uniti?

La Turchia preferirà quest’ultima per affermarsi come hub energetico per l’Europa e l’Eurasia.

Arruolare partecipanti per finanziare, costruire e mantenere il gasdotto sarà difficile poiché gli Stati Uniti, e forse l’UE, li attaccheranno con sanzioni, come le sanzioni statunitensi su Nord Stream 2 AG, il costruttore del gasdotto, e sul tubo russo -vaso di posa “Fortuna”.

E qualcuno ha fatto saltare in aria il Nord Stream 2, quindi una risposta cinetica da parti sconosciute non dovrebbe essere scontata, soprattutto se la Russia vince, o almeno non perde la guerra in Ucraina. ( Accesso al Mar Nero per gli stati non rivieraschi è limitato, quindi un’altra operazione di sabotaggio sarà più difficile che nel Mar Baltico.)

Quindi, poiché il gas andrà agli Stati membri dell’UE, entreranno in gioco le leggi e i regolamenti dell’UE, come il Terzo pacchetto energia . Il Terzo Pacchetto Energia, che prevede l’’unbundiling proprietario’, ovvero la separazione delle attività di generazione e vendita delle imprese dalle loro reti di trasmissione; accordi di interconnessione; e l’accesso di terzi al gasdotto, è stata una delle ragioni per cui South Stream è crollato. L’UE sarà inflessibile sui termini e le condizioni, che potrebbero richiedere alla Turchia di disaggregare BOTAŞ , la compagnia statale di petrolio greggio e gas naturale e società commerciale, un’impresa politicamente delicata per Erdoğan.

La base del business del gas naturale sono i contratti a lungo termine , in genere 15-25 anni, e includono disposizioni come take-or-pay, per garantire stabilità e prevedibilità. Un contratto a lungo termine è necessario per garantire il finanziamento del progetto, ma è stato un problema quando gli europei sono andati a fare acquisti di gas in Qatar e si sono opposti alle aspettative di Doha per un accordo di 20 anni (come la Germania ha firmato con gli Stati Uniti per il gas naturale liquefatto (GNL)) come era in conflitto con il suo piano di transizione verso l’energia verde. Il Qatar in precedenza aveva affermato che sarebbe stato “solidale” e avrebbe soddisfatto gli accordi esistenti con l’Europa, probabilmente incoraggiato dalla decisione dell’UE di abbandonare un’indagine antitrust su QatarEnergy.

Dopo il sabotaggio del NordStream 1 e 2, gli unici gasdotti rimasti in servizio sono il Baltic Pipe (dalla Norvegia alla Polonia), il TurkStream, il Southern Gas Corridor (dall’Azerbaigian all’Europa), il gasdotto Yamal-Europe (dalla Russia attraverso l’Ucraina, ma il il flusso diminuirà nel 2022) e due gasdotti dall’Algeria, TransMed e MedGaz, entrambi in grado di aumentare la propria capacità.

La Nigeria e l’Algeria sono fornitori chiave per l’Europa e hanno rilanciato i piani per costruire il gasdotto trans-sahariano (TSGP) di 2.485 miglia che invierà 30 miliardi di metri cubi/anno di gas nigeriano in Europa attraverso l’Algeria.

Tuttavia, l’Algeria potrebbe non avere la capacità per affrontare questo progetto quando il paese sta affrontando altri problemi, come infrastrutture inadeguate, corruzione, malgoverno e alta disoccupazione. E la Nigeria, il più grande esportatore di GNL dell’Africa, ha visto diminuire le esportazioni di petrolio e gas dal 2020 e sta producendo tra il 60% e il 68% di utilizzo, quindi è una fonte improbabile di gas per sostituire il costoso GNL americano.

Quindi, torniamo a Israele, Cipro e Grecia.

Il ritorno di Netanyahu alla guida di Gerusalemme potrebbe essere un’opportunità per lui ed Erdoğan per evitare la cattiva chimica che in precedenza affliggeva il loro rapporto.

Turchia e Israele hanno adottato misure per normalizzare i legami che erano moribondi dopo un raid israeliano del 2010 su una nave di aiuti diretta alla Striscia di Gaza che ha causato la morte di dieci cittadini turchi. Erdoğan si è congratulato con Netanyahu dopo la sua recente vittoria, “a condizione che i diritti dei palestinesi e lo status di Gerusalemme siano rispettati”, sebbene ciò possa essere problematico poiché Netanyahu ha recentemente affermato che la normalizzazione israelo-saudita potrebbe porre fine al conflitto israelo-palestinese.

Israele e la Turchia vedranno una rinascita di un gasdotto verso la Turchia, ora che EastMed non c’è più? L’Egitto è l’unico paese vicino con capacità di esportazione di GNL e Israele fa affidamento su di esso per esportare gas al di fuori della regione. L’anno scorso, Israele ed Egitto hanno valutato i piani per deviare il gasdotto EastMed per aggirare Cipro e attraversare l’Egitto, un’opzione considerata “più efficiente e praticabile”.

Un gasdotto verso la Turchia dovrà affrontare diversi ostacoli , come la necessità di transitare nella zona economica esclusiva marittima (ZEE) di Cipro. Nicosia ha detto “no” a qualsiasi gasdotto prima della riunificazione dell’isola e i colloqui per la riunificazione sono attualmente in fase di stallo. Normalmente l’intransigenza di Nicosia richiederebbe l’intervento di Washington e Bruxelles, ma gli Stati Uniti si sono opposti a EastMed, quindi probabilmente non sosterranno un’alternativa. Inoltre, Washington e Bruxelles si opporranno al progetto se pensano che si collegherà al discusso hub turco-russo poiché l’aumento del volume dei giacimenti di Israele e Cipro sarà utilizzato da Mosca e Ankara per tentare di assicurarsi il finanziamento del progetto.

E poiché le relazioni tra Netanyahu ed Erdoğan possono migliorare, si spera che anche le relazioni tra Netanyahu e Biden, nonostante lo stretto rapporto di Netanyahu con l’ex presidente Donald Trump e la sua opposizione all’accordo sul nucleare iraniano dell’amministrazione Obama. Sebbene il candidato Netanyahu abbia promesso di “neutralizzare” l’accordo sul confine marittimo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, il primo ministro Netanyahu darà invece la priorità al miglioramento delle relazioni con gli stati arabi, alla difesa contro i delegati di Hezbollah dell’Iran e alla gestione del rallentamento dell’economia israeliana?

Anche se Netanyahu e Biden sono in condizioni migliori, Netanyahu inevitabilmente sottolineerà che, nonostante l’uccisione di EastMed da parte degli Stati Uniti, Israele ha cooperato con lo sforzo degli Stati Uniti per risolvere la questione del confine marittimo con il Libano per placare l’Iran al fine di ottenere un rinnovato accordo nucleare, anche se ora sembra che non accadrà . Netanyahu chiamerà quel marcatore, e probabilmente quando sarà meno conveniente per Biden.

L’opposizione degli Stati Uniti all’hub Russia-Turchia probabilmente confluirà in un oleodotto israelo-turco. La maggioranza dei turchi non sostiene il miglioramento dei legami con Israele, ma se Erdoğan riuscisse a farne una questione di posti di lavoro prima delle elezioni del 2023, potrebbe ottenere l’approvazione del pubblico (riluttante) ed essere in grado di resistere meglio all’opposizione di Washington e Bruxelles. D’altra parte, Israele può prendere il peso di Erdoğan scegliendo di costruire un gasdotto verso l’Egitto, che abbasserà la temperatura nel Mediterraneo orientale evitando il ripetersi della passata interferenza della Turchia con le navi esplorative che lavorano per Cipro.

Israele si unirà al progetto tra Russia Turchia? Chi pagherà per questo di fronte all’opposizione degli Stati Uniti? Washington combatterà qualsiasi progetto a vantaggio di Mosca e Biden vorrà mantenere felici i suoi alleati verdi non rinnegando la decisione di cancellare EastMed sostenendo un progetto alternativo.

Israele probabilmente rinuncerà al tentativo di unirsi all’hub Turchia-Russia. Renderà felici gli americani e conserverà la capacità del governo israeliano perché ha questioni più importanti da affrontare, come l’economia, piuttosto che litigare con Washington.

Alla fine, Russia e Turchia avranno le mani impegnate a risolvere le loro diverse visioni per un hub. Israele dovrebbe trattare con Turchia e Cipro su binari paralleli. Gerusalemme e Nicosia godono di stretti legami che potrebbero portare a una “risoluzione equa e rapida” di una disputa su un giacimento di gas offshore, e Israele ha già affermato che il riscaldamento dei legami con la Turchia non danneggerà la sua “relazione strategica” con Cipro. Israele e Turchia possono meglio andare avanti concentrandosi sul commercio, anche se Erdoğan ricorderà regolarmente la preoccupazione dei turchi per il benessere dei palestinesi.

L’amministrazione Biden ha cancellato EastMed a causa di preoccupazioni ambientali e ha indebolito l’Europa a causa di un gasdotto di cui pochi americani si preoccupavano. Quindi, dopo aver complicato la ricerca di Gerusalemme per portare il suo gas sul mercato, Washington ha forzato la demarcazione del confine tra Israele e Libano che aumenterà i fondi per Hezbollah indipendentemente da ciò che Washington immagina di poter organizzare. Washington ha anche antagonizzato la Grecia, gonfiando ulteriormente l’ego di Erdoğan.

L’Europa ha un’ultima opzione sul gas naturale, ed è in Africa. Lì, l’Algeria, il decimo produttore di gas a livello mondiale, invia la maggior parte delle sue esportazioni di gas in Europa, e la Nigeria, uno dei principali fornitori di GNL in Europa, potrebbe essere la soluzione. (E così potrebbe fare la Libia, a condizione che la pace scoppi mai.)

I membri del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per gli accordi sulle armi russe con l’Algeria, ma questa è una sciocchezza per i leader europei che dovrebbero considerare come possono sostenere gli aggiornamenti degli oleodotti TransMed e MedGaz dell’Algeria e costruire il TSGP nigeriano-algerino in modo da poter smettere di pagare quattro volte il mercato prezzo per il GNL americano. E, con la fine dei blocchi dovuti al COVID, la Cina tornerà presto nel mercato del gas, sfidando l’Europa per le forniture disponibili.

Se gli Stati Uniti si oppongono, dovrebbero quindi spiegare all’Europa come il trasporto di GNL attraverso l’oceano su navi specializzate abbia un impatto ambientale minore rispetto all’approvvigionamento di gas più vicino a casa. Il mercantilismo è ciò che a volte fanno i governi, ma predicare la religione verde mentre si aspetta che l’Europa faccia affidamento sul costoso GNL americano importato è il genere di cose che danno all’ipocrisia una cattiva reputazione.

Il TGSP costerà 13 miliardi di dollari e il segretario di Stato per il petrolio della Nigeria afferma con sicurezza : “Otterremo finanziamenti dall’Europa”. Il TSGP richiederà anche assistenza tecnica per aiutare la Nigeria a porre rimedio alle interruzioni di produzione e fermare il flaring del gas associato, e la francese TotalEnergies e l’italiana Eni sono attrezzate per aiutare.

Questa è un’opportunità per l’Europa di coinvolgere l’Algeria in un “partenariato strategico a lungo termine” per il gas naturale e l’elettricità, ma Algeri potrebbe dubitare della sincerità dell’UE poiché i membri del Parlamento europeo vogliono che l’UE riveda il suo accordo di associazione con l’Algeria alla luce delle le sue armi trattano con la Russia. L’Algeria ha molte sfide interne, come un’economia in rallentamento e un’elevata disoccupazione giovanile, ma la recente istituzione del Consiglio Supremo per l’Energia potrebbe significare che i leader algerini sono pronti a fare sforzi. E la Francia sta cercando di riparare i rapporti attraverso la cooperazione economica, anche se la Cina è ora il principale partner commerciale dell’Algeria .

EastMed è stato un bene per l’Europa, ma fortunatamente il continente ha un vicino potenziale partner in Algeria e Nigeria (e un giorno la Libia) che può aiutarlo a garantire il suo futuro energetico, e forse poi aiutare ad affrontare altre sfide che l’Europa e l’Africa devono affrontare.